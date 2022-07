Für diesen zwielichtigen “Diener des Volkes” und sein korruptes Imperium frieren und hungern? Niemals!

Evelyn Hecht-Galinski



“Das scheint der hohe Preis zu sein, den der “Diener des Volkes” bereit ist, die Ukrainer zahlen zu lassen; und einen Preis, den Washington gerne von den Amerikanern subventionieren lässt.“

https://consortiumnews.com/2022/07/22/servant-of-the-corrupt/

Bild: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky im April. (Präsident der Ukraine, Flickr)



Pedro Gonzalez beschreibt die Verbindungen zwischen Selenskyj, dem Oligarchen Ihor Kolomoisky und Washington, D.C.

Diener der Korrupten

Von Pedro Gonzalez



22. Juli 2022

Im Februar 2021 schaltete die Ukraine auf Anordnung von Präsident Wolodymyr Selenskij drei inländische Fernsehsender ab und beschuldigte sie, russische “Propaganda” zu verbreiten.

Drei Monate später verhaftete Selenskyj Viktor Medwedtschuk, der zu diesem Zeitpunkt die zweitgrößte Partei im ukrainischen Parlament, die russlandfreundliche und euroskeptische Oppositionsplattform für das Leben (OPZZh), anführte.

Selenskyj hatte keine Probleme damit, die gepriesenen demokratischen Normen zu verbrennen, lange bevor Russland in diesem Jahr den Rubikon in der Ukraine überschritten hat. Daher war es keine Überraschung, als er dies Ende März mitten im Krieg erneut tat, indem er sich auf Notstandsbefugnisse im Rahmen des Kriegsrechts berief, um Fernsehsender zu verstaatlichen und 11 Oppositionsparteien, darunter die OPZZh, zu verbieten – alles angeblich im Namen der Bekämpfung russischer Fehlinformationen und russischer Sympathisanten, obwohl der damalige Vorsitzende der OPZZh, Jurij Bojko, den Krieg anprangerte und einen Waffenstillstand sowie den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine forderte.

Selenskyjj würde jedoch keine Gelegenheit auslassen, der politischen Opposition in seinem Land die Flügel zu stutzen, schon gar nicht jetzt, wo die westlichen Medien jeden seiner Schritte rationalisieren und verherrlichen.

Das Porträt des ukrainischen Präsidenten als demokratisches Vorbild beschönigt den wahren Selenskyj und verbirgt ein riesiges Netz aus Korruption und internationaler Gaunerei, in dessen Zentrum die Ukraine steht.

Um den wahren Selenskyj zu verstehen, muss man ihn als eine Schöpfung des ukrainischen Oligarchen Ihor Kolomoisky sehen. Er ist in Wahrheit eine Marionette der Intrigen.

Die Pandora-Papiere

Ihor Kolomoyskyi im Jahr 2013. (CC BY 3.0, Wikimedia Commons)

Man mag es heute kaum glauben, aber die Enthüllungen der Pandora Papers – Millionen von Dateien von Offshore-Dienstleistern, die dem International Consortium of Investigative Journalists zugespielt und mit Partnern auf der ganzen Welt geteilt wurden – brachten Selenskyj letztes Jahr ins Taumeln und drohten, seine politische Karriere zu beenden. Obwohl der Schauspieler, der sich in einen Politiker verwandelt hat, im Wahlkampf als Anti-Korruptions-Reformer auftrat, zeigten die Pandora-Papiere, dass er genauso korrupt war wie seine Vorgänger.

Von den mehr als 300 Politikern und Amtsträgern, darunter mehrere amtierende und ehemalige Staatsoberhäupter, in mehr als 91 Ländern und Gebieten, zu denen die Dokumente einen Bezug herstellten, befanden sich in der Ukraine mehr geheime Offshore-Holdings als in jedem anderen Land, einschließlich Russland.

Das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), das an der Untersuchung mitwirkte, stellte fest, dass Zelensky kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten seine Anteile an einem Unternehmen verschenkte,

“er seinen Anteil an einer wichtigen Offshore-Firma, der auf den Britischen Jungferninseln registrierten Maltex Multicapital Corp. an seinen Geschäftspartner verschenkte, der bald sein wichtigster Berater werden sollte. Und obwohl er seine Anteile abgab, zeigen die Dokumente, dass bald eine Vereinbarung getroffen wurde, die es der Offshore-Firma ermöglichen würde, weiterhin Dividenden an ein Unternehmen zu zahlen, das jetzt seiner Frau gehört.”

Wie schon bei der Unterdrückung der Meinungsfreiheit und der politischen Opposition versuchte Selenskyjs Büro, den Einsatz von Offshore-Firmen mit dem Gespenst der russischen Aggression zu rechtfertigen.

Ein Berater von Selenskyjs Stabschef sagte, die Offshores seien notwendig, um die Einnahmen der Gruppe vor den “aggressiven Aktionen” des “korrupten” Regimes des ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch zu “schützen”, der 2014 in einer von den USA unterstützten Farbrevolution gestürzt wurde.

Die teuren Immobilien, die Selenskyj mit seinen Partnern im Zentrum Londons erworben hat, waren offenbar nur bescheidene Zufluchtsorte für verfolgte Ukrainer.

Es stimmt, dass Selenskyj und seine Partner in einer Fernsehproduktionsfirma, Kvartal 95, ein Netzwerk von Offshore-Firmen aufgebaut haben, das mindestens bis 2012 zurückreicht. Das war auch das Jahr, in dem das Unternehmen begann, regelmäßig Inhalte für Fernsehsender zu produzieren, die Kolomoisky gehören, dem schillerndsten Oligarchen der Ukraine und Selenskyjs wichtigstem Geldgeber.

Der Räuber

Kolomoisky ist dafür bekannt, dass er Gäste einschüchtert, indem er einen lebenden Hai füttert, den er in einem riesigen Aquarium in seinem Büro in Dnipropetrowsk hält, und er soll sogar Auftragsmorde angeordnet haben. Wenn es ihn nicht gäbe, hätte Richard Marcinko ihn wahrscheinlich als Bösewicht in einem seiner Rogue Warrior-Romane erfunden.

Kolomoisky war Mitbegründer und bis 2016 Haupteigentümer der PrivatBank, der größten ukrainischen Geschäftsbank, sowie der PrivatBank-Gruppe, einer globalen Unternehmensvereinigung, die Tausende von Unternehmen in praktisch allen Branchen in der Ukraine, der Europäischen Union, Georgien, Russland, den Vereinigten Staaten und anderswo kontrolliert.

Firmensitz der PrivatBank in der ukrainischen Stadt Dnipro, 2010. (Olga Vaganova, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Er bestreitet, Einfluss auf den Präsidenten zu haben oder zu brauchen, aber als der Internationale Währungsfonds die Gespräche mit Selenskyjs Regierung beendete, nachdem es ihm nicht gelungen war, 2019 eine neue Kreditvereinbarung zu erreichen (unter Berufung auf die allgegenwärtige Korruption), antwortete Kolomoisky in einem Interview auf die Frage, wer gewinnen würde, wenn Selenskyj gezwungen wäre, zwischen ihm und den IWF-Krediten zu wählen: “Ich würde.”

Ukrainische Medien haben festgestellt, dass Kolomoisky die Finanzierung von Selenskyjs Kampagne nicht bestritten hat.

Kolomoisky hat sein enormes Vermögen an der Spitze der PrivatBank vor allem als “Raider” aufgebaut. In einer Geschichte aus dem Jahr 2015 für das Harper’s Magazine über Selenskyjs Geldgeber hat Andrew Cockburn mit Hilfe von Matthew Rojansky, dem Direktor des Kennan-Instituts am Woodrow Wilson Center for International Scholars, die Bedeutung dieses Begriffs näher erläutert.

Es gibt Firmen in der Ukraine, “die mit Büros und Visitenkarten registriert sind, Firmen, die sich auf verschiedene Dimensionen von Firmenüberfällen spezialisiert haben, wozu auch bewaffnete Männer gehören, die Dinge erledigen, Dokumente fälschen, Notare bestechen, Richter bestechen”, so Rojansky gegenüber Cockburn.

Und Rojansky zufolge ist Kolomoisky “der berühmteste Oligarchen-Räuber, dem vorgeworfen wird, in den letzten zehn Jahren bis 2010 eine massive Razzia durchgeführt zu haben.” Irgendwann gelang es ihm, auf der Visa-Verbotsliste der Vereinigten Staaten zu landen, die ihm die Einreise in das Land untersagt.

Die Interessen des Oligarchen gehen jedoch weit über die krummen Geschäfte hinaus und überschneiden sich mit den Angelegenheiten Washingtons in der Region.

Zwischen 2013 und 2014 unterstützten die USA eine farbige Revolution in der Ukraine, die zu einem Regimewechsel führte. Sie löste auch einen Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten im östlichen Teil des Landes aus, die ihre Unabhängigkeit von Kiew erklärten.

Inmitten dieser Krise ernannte der amtierende Präsident Oleksandr Turtschynow Kolomoisky zum Gouverneur der Oblast Dnipropetrowsk. Er verwandelte seine Mitarbeiter in eine Privatarmee zur Bekämpfung der Separatisten. Doch selbst als Kolomoisky sich zum Kriegsherrn entwickelte, vernachlässigte er sein Geschäftsimperium nicht.

Von Washington anerkannter Oligarch

Nationalbank der Ukraine in Kiew, 2013. (A1, CC0, Wikimedia Commons)

2014 genehmigte der IWF eine Soforthilfe für die Ukraine und stellte der ukrainischen Nationalbank – der Zentralbank des Landes – Milliarden zur Verfügung, um die lokalen Geschäftsbanken zu unterstützen.

Durch ein weltumspannendes System, an dem Konten der PrivatBank und Unternehmen der PrivatBank-Gruppe sowie ein korruptes ukrainisches Gerichtssystem beteiligt waren, erbeutete Kolomoisky Milliarden an IWF-Hilfen. Der Betrug, der in einer Reihe von Gerichtsurteilen aufgedeckt wurde, wird von Cockburn wie folgt skizziert:

“Zweiundvierzig ukrainische Firmen, die 54 Offshore-Unternehmen gehören, die in der Karibik, in den USA und auf Zypern registriert sind und mit der Privat-Gruppe in Verbindung stehen oder ihr angeschlossen sind, nahmen bei der PrivatBank in der Ukraine Kredite in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar auf. Die Firmen bestellten dann Waren bei sechs ausländischen “Lieferanten”, von denen drei im Vereinigten Königreich, zwei auf den Britischen Jungferninseln und eine im Karibikstaat St. Kitts & Nevis eingetragen waren.

Die Zahlung für die Bestellungen – 1,8 Milliarden Dollar – wurde kurz darauf auf die Konten der Lieferanten überwiesen, die sich zufälligerweise in der zyprischen Filiale der PrivatBank befanden. Sobald das Geld überwiesen war, vereinbarten die ukrainischen Importunternehmen mit der PrivatBank Ukraine, dass ihre Kredite durch die bestellten Waren garantiert werden sollten.

Die ausländischen Lieferanten meldeten jedoch stets, dass sie die Bestellung doch nicht erfüllen konnten, und brachen damit die Verträge, ohne sich jedoch um die Rückzahlung des Geldes zu bemühen.

Joe Biden, im Vordergrund, und Sohn Hunter bei der Amtseinführung von Präsident Barack Obama, 20. Januar 2009. (acaben, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Schließlich reichten die ukrainischen Unternehmen Klage ein, immer vor dem Wirtschaftsgericht Dnipropetrowsk, und verlangten, dass der ausländische Lieferant die Vorauszahlung zurückzahlt und auch die Garantie für die PrivatBank annulliert wird. In 42 dieser Fälle erließ das Gericht das gleiche Urteil: Die Vorauszahlung sollte an das ukrainische Unternehmen zurückgezahlt werden, aber der Kreditvertrag sollte in Kraft bleiben.”

Während dieser Zeit hielt Kolomoisky sein Portfolio an Aktivitäten vielfältig. Im Jahr 14 trat der Sohn des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden, Hunter Biden, Berichten der New York Post zufolge in den Vorstand von Burisma ein, einem ukrainischen Energieunternehmen, an dem Kolomoisky eine Mehrheitsbeteiligung hielt.

E-Mails, die der Post vorliegen, zeigen, dass Vadym Pozharskyi, ein Protegé von Kolomoisky, 2015 mit Hunter über ein Treffen zwischen Pozharskyi und dem damaligen Vizepräsidenten Biden kommunizierte. Darüber hinaus zeigen Bankunterlagen von Hunter (die laut D&A Investigations rechtmäßig erlangt wurden), dass er Zahlungen von der PrivatBank erhalten hat.

Im Jahr 2015 hatte Kolomoisky die nächste Kontroverse, die letztlich zum Aufstieg von Selenskyj führen sollte.

Im März desselben Jahres übernahmen Kolomoiskys Männer physisch die Kontrolle über Ukrnafta, den größten Öl- und Gasproduzenten des Landes, und UkrTransNafta, die praktisch alle Ölpipelines in der Ukraine kontrolliert. Damit wollte Kolomoisky sein Missfallen über die zaghaften Reformbemühungen der Regierung zum Ausdruck bringen, die eine direkte Bedrohung für die Macht des damaligen Präsidenten Petro Poroschenko darstellten.

Poroschenko wandte sich daher hilfesuchend an Washington – und zwar an die damalige stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten Victoria Nuland und Geoffrey Pyatt, der damals US-Botschafter in der Ukraine war.

Nuland ist eine Interventionistin, die mit dem erzneokonservativen Robert Kagan verheiratet ist. Sie wurde als “Architektin des amerikanischen Einflusses in der Ukraine” bezeichnet, war maßgeblich am Regimewechsel beteiligt und hat seit Bill Clintons Zeiten in jeder Präsidialverwaltung außer der von Trump gedient. Leute wie Nuland sind der Grund, warum Präsidenten kommen und gehen, aber die interventionistische Außenpolitik bleibt immer bestehen.

Als Gegenleistung für Kolomoiskys Einlenken im April 2015 hat Poroschenko mit Hilfe von Washington D.C. erreicht, dass der Oligarch zwei Wochen später von einem jahrelangen US-Einreiseverbot befreit wurde. Wichtig ist, dass Pyatt und Nuland bei Kolomoiskys IWF-Plan wegschauten, selbst als Washington andere Oligarchen verfolgte.

Zur gleichen Zeit, als das Außenministerium Kolomoiskys Korruption ignorierte, versuchte es, den ukrainischen Oligarchen Dmitri Firtasch wegen eines Bestechungsvorfalls auszuliefern, der angeblich in Indien stattgefunden hatte. Sein eigentliches Verbrechen bestand jedoch darin, dass er Verbindungen zu der Regierung unterhielt, an deren Sturz Nuland beteiligt war, und dass er mit dem abgesetzten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch zusammenarbeitete.

Als Firtasch gegen seine Auslieferung Berufung einlegte, stimmte ein europäischer Richter zu und kam zu dem Schluss, dass “Amerika Firtasch offensichtlich als jemanden ansah, der seine wirtschaftlichen Interessen bedrohte”. Doch Washington hat ein langes Gedächtnis, und Firtasch wird vielleicht doch noch in den USA vor Gericht gestellt.

Selbst als er von der US-Verbotsliste gestrichen wurde, fuhr Kolomoisky angeblich fort, riesige Summen zu veruntreuen und die PrivatBank zu betrügen. Einige seiner Machenschaften wurden auch auf amerikanischem Boden bekannt.

Nach Angaben des Justizministeriums hat Kolomoisky von 2008 bis 2016 betrügerische Darlehen und Kreditlinien erhalten, die sich auf mindestens 5,5 Milliarden US-Dollar beliefen, was etwa 5 Prozent des damaligen Bruttoinlandsprodukts der Ukraine entsprach.

In den USA sollen Millionen dieser Dollar durch den Erwerb von Gewerbeimmobilien von Ohio bis Kentucky und Texas gewaschen worden sein. Außerdem soll Selenskyjs Wohltäter ein Dutzend Stahlwerke in Kleinstädten in ganz Amerika aufgekauft haben, wobei er bankrotte Fabriken, unbezahlte Steuern, verrottende Gebäude und Hunderte von Stahlarbeitern ohne Arbeit hinterließ.

Mit der Verstaatlichung der PrivatBank im Jahr 2016 hat die Ukraine die Last einer milliardenschweren Rettungsaktion auf die Schultern der Steuerzahler gelegt.

Diener des Volkes

Kolomoisky wollte sich für die Geschehnisse in seinem Land rächen. Die Konfrontation mit Poroschenko, die als demütigend für den Oligarchen empfunden wurde, endete im März 2015.

Im Oktober wurde auf dem ukrainischen Sender 1+1 die erste Folge der neuen Sendung “Diener des Volkes” ausgestrahlt, in der Selenskyj die Hauptrolle spielte: einen Geschichtslehrer, der unerwartet Präsident der Ukraine wird und sich für die Bekämpfung der Korruption in der Regierung einsetzt. 1+1 gehört zur 1+1 Media Group, einem der größten ukrainischen Medienkonglomerate, dessen Eigentümer nach Angaben des Atlantic Council kein Geringerer als Kolomoisky selbst ist, was ihm “erheblichen politischen Einfluss in der heutigen Ukraine” verschafft. Seine Medienressourcen wurden genutzt, um den Präsidentschaftswahlkampf 2019 von Präsident Selenskyj zu fördern, dessen Erfolgssendungen zuvor in Kolomoiskys Netzwerk ausgestrahlt wurden.”

Die Serie “Diener des Volkes” wurde von Kvartal 95 produziert, dem von Selenskyj gegründeten Unternehmen, dessen Partner durch die Pandora Papers in ein Netzwerk von Offshores verwickelt wurden. Nach Selenskyjs Aufstieg traten Schlüsselfiguren von Kvartal 95 in Selenskyjs Verwaltung ein.

Iwan Hennadijowytsch Bakanow zum Beispiel wurde unter Selenskyj vom Leiter des Produktionsstudios zum Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

Die Serie schuf buchstäblich Selenskyjs präsidiale Persönlichkeit und ermöglichte ihm eine inoffizielle Kampagne gegen die amtierende Regierung, bis im März 2018 eine nach der Fernsehserie benannte politische Partei beim Justizministerium registriert wurde.

Im Dezember 2018 gab Selenskyj offiziell seine Präsidentschaftskandidatur auf 1+1 bekannt.

Selenskyj, die Schöpfung eines Oligarchen, kandidierte als die Figur, die er in einer Comedyserie spielte, mit einer nach der Serie benannten Partei für das Amt des Präsidenten und gewann 2019.

Während des Rennens postete Volodymyr Ariev, ein politischer Verbündeter des amtierenden Präsidenten Poroschenko, eine Tabelle auf Facebook, die angeblich zeigte, wie Selenskyj und seine Fernsehproduktionspartner von einer Konstellation von Offshore-Firmen profitierten, die angeblich Millionen von Kolomoiskys PrivatBank erhielten.

Die Anschuldigungen wurden damals als haltlos abgetan, aber die Pandora Papers enthüllten, dass die Informationen über mehrere Unternehmen des Netzwerks mit Arievs Diagramm übereinstimmten, so das OCCRP.

Kurz nach seinem Amtsantritt begannen Selenskyj und seine Partei Diener des Volkes damit, ukrainische Minister, die als Reformer im Kampf gegen die Korruption bekannt waren, wegen angeblicher Ineffizienz zu entlassen.

Daria Kaleniuk, Leiterin des ukrainischen Aktionszentrums zur Korruptionsbekämpfung, erklärte im März 2020 gegenüber der Washington Post, die Affäre vermittle die Botschaft, dass Selenskyj “eine Person, die ein Risiko eingeht, weil sie das Richtige tut, entlassen und ihr Ineffizienz vorwerfen kann”.

Der in Kiew ansässige Reformberichterstatter Oleg Suchow schloss sich dieser Meinung im vergangenen Jahr an und schrieb, dass “Selenskyj korrupte Beamte konsequent vor Strafverfolgung geschützt und Reformen zur Korruptionsbekämpfung zunichte gemacht hat.” Andererseits weigerte sich Zelensky angesichts einer Petition, die seine Entlassung forderte, seinen stellvertretenden Stabschef Oleh Tatarov zu entlassen, der wegen Bestechung angeklagt worden war.

Die Leute, die auf die Abschussliste gesetzt wurden, waren auch diejenigen, die am ehesten die Macht von Oligarchen wie Kolomoisky bedrohen könnten, von dem Selenskyj vielleicht noch etwas gelernt hat.

Auf einer Pressekonferenz im Jahr 2020 sagte er, er wolle “als der Präsident in Erinnerung bleiben, der gute Straßen in der Ukraine gebaut hat”. Eine der wenigen Baufirmen, die während seiner Amtszeit einen beträchtlichen Anteil an staatlichen Geldern für den Bau öffentlicher Straßen erhalten haben, ist die PBS LLC, die laut Unternehmensunterlagen mit der Skorzonera LLC verbunden ist, einem Unternehmen, das Kolomoisky gehört.

PBS wurde von ukrainischen Ermittlern beschuldigt, staatliche Mittel in Millionenhöhe für den Straßenbau veruntreut zu haben. In einer Entscheidung eines Gerichts im Gebiet Iwano-Frankiwsk wurde festgestellt, dass PBS und die von Kolomoisky kontrollierte Skorzonera zu einem Netz verbundener Unternehmen gehören, deren Adressen und Mitarbeiter sich überschneiden. PBS und Skorzonera hatten sogar ihre Steuererklärungen von derselben IP-Adresse aus verschickt.

Der ehemalige Zollminister Maxim Nefyodov war einer der Reformer, die von Selenskyj entlassen wurden. Nefyodov ist vor allem dafür bekannt, dass er ProZorro entwickelt hat, ein System zur Bekämpfung der Korruption im öffentlichen Auftragswesen der Ukraine.

Nach der Entlassung Nefyodovs nutzte Selenskyjs Partei ihre Mehrheit, um ein Gesetz zu verabschieden, das den Bau des teuersten Straßenbauprojekts in der modernen ukrainischen Geschichte ohne jegliche Kontrolle ermöglichen würde, wobei ProZorro ausgenommen ist.

Im vergangenen Juni berichtete die Kyiv Post, dass Selenskyj “die Ausgaben für Straßenreparaturen verdoppelt hat, indem er in die Tasche des COVID-Hilfsfonds griff und Geld ausgab, das die Ukraine vor internationalen Gerichten erstritten hat.” Eine interessante Geldquelle, wenn man bedenkt, dass der IWF im Jahr 2020 ein milliardenschweres Hilfspaket bewilligt hat, “um der Ukraine bei der Bewältigung der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu helfen, indem er Zahlungsbilanz- und Budgethilfen bereitstellt.”

Ist es möglich, dass Selenskyj eine Seite aus Kolomoiskys Buch genommen hat, indem er sich Freiheiten bei der internationalen Hilfe genommen hat? Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Unklar ist auch, warum das Außenministerium beschlossen hat, Kolomoisky im vergangenen März erneut zu sanktionieren, nachdem er trotz seiner eigenen internationalen Intrigen von der Negativliste gestrichen worden war. In einer Presseerklärung sagte Staatssekretär Anthony Blinken, der Grund sei “seine Verwicklung in erhebliche Korruption”. Aber das wusste man schon, als man ihn das erste Mal auf die Liste setzte und wieder von ihr nahm.

Noch merkwürdiger ist, dass Blinken ausdrücklich die Jahre 2014 bis 2015 anführt, in denen Kolomoisky “in korrupte Handlungen verwickelt war, die die Rechtsstaatlichkeit und das Vertrauen der ukrainischen Öffentlichkeit in die demokratischen Institutionen und öffentlichen Prozesse ihrer Regierung untergraben haben, einschließlich der Nutzung seines politischen Einflusses und seiner offiziellen Macht zu seinem persönlichen Vorteil.”

Auch dies ist keine Offenbarung, wenn man bedenkt, dass Nuland eine Rolle dabei spielte, Kolomoisky das erste Mal in diesem Zeitraum von der Liste zu streichen, als Blinken noch als stellvertretender nationaler Sicherheitsberater unter Obama diente. Blinken erwähnte nicht einmal Kolomoiskys angebliche Plünderungen in Amerika.

Marionette der Intrige

Im Jahr 2019, kurz nachdem Selenskyj seine Wahl gewonnen hatte, signalisierte Kolomoisky, dass er bereit sei, Öl ins Feuer zu gießen und Frieden mit Russland zu schließen.

Der Bürgerkrieg in der Ostukraine hat bisher mehr als 14.000 Menschenleben gefordert. Der Oligarch sagte, es sei genug: “Sie sind sowieso stärker. Wir müssen unsere Beziehungen verbessern”, sagte er laut der New York Times über Russland und die Ukraine.

Aber er sah auch ein Hindernis: “Die Menschen wollen Frieden, ein gutes Leben, sie wollen keinen Krieg. Und Sie [Washington] zwingen uns in den Krieg und geben uns nicht einmal das Geld dafür.

Haben die USA Selenskyjs Gönner sanktioniert, so wie sie es bei Firtasch getan haben, um ihn in die richtige Richtung zu lenken?

Im letzteren Fall drohten die USA, Firtasch wegen Bestechung zu verhaften, um Janukowitsch zur Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit der EU zu drängen, doch in Wirklichkeit war das Abkommen ein Trick, um die russische Wirtschaft zu destabilisieren.

Dmitri Firtasch bei einem Fernsehauftritt im Jahr 2015. (CC BY 3.0, Wikimedia Commons)

Obwohl Janukowitsch lediglich als “pro-russisch” bezeichnet wurde, zog er es laut The Economist vor, “den Status quo zu bewahren und sich keinem der beiden Lager anzuschließen, während er [die EU und Russland] weiterhin melkt”. Und so setzten die Vereinigten Staaten ihren Freund unter Druck, um Janukowitsch zu ermutigen, in die gewünschte Richtung zu kippen.

“Wenn Janukowitsch umgestimmt werden sollte, war die Drohung, seinen Sponsor Dmitri Firtasch hinter Gitter zu bringen, ein wirksamer Hebel”, schrieb Cockburn. “Vier Tage später signalisierte Janukowitsch, dass er zur Unterzeichnung bereit sei, woraufhin Washington die Aufforderung, seinen milliardenschweren Verbündeten in Ketten zu legen, zurücknahm.

Doch Janukowitsch änderte seinen Kurs und nahm ein Gegenangebot aus Moskau an – ein Moment, der zum Brennpunkt einer farbigen Revolution wurde. Per Cockburn: “Es folgten Straßenproteste in Kiew, die von Nuland eifrig unterstützt wurden, die daraufhin zum Dank Kekse an die Demonstranten verteilte.”

Janukowitsch floh am 22. Februar aus Kiew. Vier Tage später bemühte sich Washington erneut um die Verhaftung von Firtasch. “Sie taten es auch. Kurzzeitig inhaftiert, zahlte Firtasch umgerechnet 174 Millionen Dollar Kaution und wartete auf die Entscheidung eines Gerichts über seinen Einspruch gegen die Auslieferung.”

Ob etwas Ähnliches mit dem Oligarchen von Selenskyj passiert ist, ist eine andere gute Frage, die wahrscheinlich nicht so bald beantwortet werden wird.

Die große Lüge

Der Krieg hat Selenskyj völlig neu erfunden und damit seine von Skandalen geplagte und von gebrochenen Versprechen geprägte Präsidentschaft gerettet. Wie eine Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie ergab, unterstützten ihn Ende Januar nur 24 Prozent der Wähler.

Doch nun ist Selenskyj dank der Umarmung des Westens für die neue Rolle des Schauspielers, die ihn oft über jeden Vorwurf erhaben macht, zum Empfänger uneingeschränkter Verehrung und enormer Mengen internationaler Hilfsgelder geworden.

“Vor dem Krieg schickten die USA 300 Millionen Dollar pro Jahr in die Ukraine”, sagte Mark Cancian, ein leitender Berater am Center for International and Strategic Studies, gegenüber NPR. Jetzt stellen wir dem Land, das bis vor kurzem noch als “das korrupteste Land Europas” galt, täglich 100 Millionen Dollar zur Verfügung.

Bis heute hat allein die Regierung der Vereinigten Staaten mehr als 50 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine bereitgestellt. Zum Vergleich: Das Heimatschutzministerium schätzt, dass die von Trump vorgeschlagene Grenzmauer etwa 21,6 Milliarden Dollar kosten würde.

Vor allem die Republikaner haben sich in den ersten beiden Jahren von Trumps Amtszeit gegen seine Bemühungen um die Finanzierung und den Bau der Mauer gewehrt, bevor sie sich widerwillig bereit erklärten, nur einen Bruchteil dessen zu unterstützen, was sie für die Ukraine bewilligt hatten, und sogar den Patriotismus ihrer Kritiker in Frage stellten.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Milliarden an internationaler Hilfe in gut vernetzten Taschen verschwinden werden?

Keiner stellt diese oder andere wichtige Fragen. Genauso wie niemand fragte, ob es nicht seltsam war, als Selenskyj erklärte, dass Russland “alle Einwohner” der ukrainischen Hauptstadt töten müsste, um sie einzunehmen und zu ihm zu gelangen.

Das scheint der hohe Preis zu sein, den der “Diener des Volkes” bereit ist, die Ukrainer zahlen zu lassen; und einen Preis, den Washington gerne von den Amerikanern subventionieren lässt. Übersetzt mit Deepl.com

Pedro Gonzalez ist leitender Redakteur bei Chronicles: a magazine of American culture und Autor des Contra-Newsletters.

Dieser Artikel stammt aus IM-1776.

