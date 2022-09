This Would Be A Wise Stopping Point For This War: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ At the risk of upsetting the entire internet, the annexation of those four Ukrainian territories seems like a great time to end this war to me. Does anyone honestly believe a significant percentage of the people who live there want a massive counteroffensive on their doorstep? I don’t.

Dies wäre ein kluger Zeitpunkt, um diesen Krieg zu beenden: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

30. September 2022

Auch auf die Gefahr hin, das gesamte Internet zu verärgern, scheint mir die Annexion dieser vier ukrainischen Gebiete ein guter Zeitpunkt zu sein, um diesen Krieg zu beenden. Glaubt jemand ernsthaft, dass ein signifikanter Prozentsatz der dort lebenden Menschen eine massive Gegenoffensive vor ihrer Haustür will? Ich glaube es nicht.

Der Westen hat diesen Krieg wissentlich provoziert, das, wovor Experten seit Jahren gewarnt haben, ist eingetreten, und nun hat die Ukraine einige Gebiete verloren. Anstatt Millionen oder Milliarden von Menschenleben für die Eskalation dieses Konflikts zu riskieren, erscheint es sinnvoll, einen Schlussstrich zu ziehen. Man kann schreien “Putin böse!” und “Völkerrecht!” so viel man will, aber es ist einfach eine kalte, harte Tatsache, dass das Tandem USA/NATO/Ukraine nach der Annexion vor die Wahl gestellt wird, entweder das Blutvergießen zu beenden oder es massiv, massiv zu eskalieren. Meiner Meinung nach eine ziemlich einfache Entscheidung.

Es gibt zwei Arten von Menschen, die Frieden in der Ukraine wollen: diejenigen, die ihn jetzt durch Diplomatie, Verhandlungen und Kompromisse erreichen wollen, und diejenigen, die ihn erst in Jahren erreichen wollen, nachdem sie Millionen von Menschenleben in die Vertreibung Russlands aus jedem Zentimeter der ukrainischen Grenzen vor 2014 investiert haben. Entweder man unterstützt jetzt eine Verhandlungslösung oder man unterstützt einen extrem langen, langwierigen Stellvertreterkrieg, der die nukleare Vernichtung riskiert, am Ende Millionen von Menschenleben und Billionen von Dollar kostet und keine Erfolgsgarantie hat. Und die letztere Position ist die, die geplant ist:

Natürlich glaube ich nicht, dass die Kämpfe zum jetzigen Zeitpunkt auf diese Weise enden werden; es hängt zu viel davon ab, dass das Blutvergießen weitergeht. Ich weise nur auf die ziemlich offensichtliche Tatsache hin, dass sie jetzt enden könnten und auch sollten.

❖

Die stärksten Argumente, die ich bisher gesehen habe, dass Russland seine eigenen Pipelines zerstört hat, laufen im Wesentlichen darauf hinaus, dass “Putin VERRÜCKT ist! Wer weiß, warum dieser verrückte Kerl tut, was er tut? Der spinnt doch!”

“NATÜRLICH würde Russland seine eigene Energieinfrastruktur und Hunderte von Millionen Dollar an Erdgas gegen seine eigenen Interessen und in direkter Erleichterung der langjährigen unipolaristischen Agenden der USA zerstören! Er ist verrückt! Er ist CWAAAZY!” Die Wissenschaft sollte diese nicht näher spezifizierte Geisteskrankheit, die nur geopolitische Feinde des US-Imperiums betrifft, wirklich einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Wenn wir wirklich glauben, dass Putin so verrückt und irrational ist, dass er begonnen hat, russische Pipelines zu sprengen und von Russland kontrollierte Kraftwerke zu beschießen, sollte die Strategie logischerweise darin bestehen, sich einfach zurückzuhalten und ihn Russland in die Steinzeit zurückbomben zu lassen.

❖

Ein Think Tank ist eine Institution, in der Akademiker von den schlimmsten Leuten der Welt dafür bezahlt werden, alle davon zu überzeugen, dass gute Dinge schlecht und schlechte Dinge gut sind.

❖

Eine gesunde Welt zu wollen, bedeutet, das zu wollen, was das Ego als eine langweilige Welt ansieht: Frieden, Zusammenarbeit und Harmonie anstelle von Konflikt, Wettbewerb und Drama. Die Tatsache, dass das Ego ohne Konflikt und Drama nicht zufrieden sein kann, bedeutet, dass die Menschheit das egoistische Bewusstsein überwinden muss, um gesund zu werden.

Unsere Filme, Shows und Geschichten drehen sich alle um Konflikte und Dramen, weil der größte Teil der Menschheit vom egoistischen Bewusstsein versklavt ist und Konflikte und Dramen das sind, was Egos anziehend finden. Wir müssen das an uns ändern, um in einer gesunden Welt leben zu können.

Wenn wir in denselben egoistischen Mustern verharren, würde es nichts ausmachen, wenn jemand einen Genie-Wunsch benutzt, um die Welt heute harmonisch und egalitär zu machen, denn wir würden es sofort ruinieren und zu unseren alten Formen der Dysfunktion zurückkehren. Eine gesunde Welt kann es ohne eine bewusste Menschheit nicht geben.

Wir werden uns ändern müssen, und zwar auf all die Arten, die dem Ego am wenigsten zusagen. Das ist schwer zu verkaufen. Aber es ist auch eine existenzielle Notwendigkeit, denn wenn wir es nicht tun, werden wir uns selbst auslöschen.

Und natürlich wäre eine gesunde Welt nicht langweilig. Wenn man die egoistischen Filter der menschlichen Wahrnehmung entfernt, wird das ganze Leben als überwältigend schön und unendlich faszinierend empfunden. Die Unfähigkeit, mit dem Leben, wie es ist, zufrieden zu sein, ist nur eine Dysfunktion, die aus dem egoistischen Bewusstsein geboren wird.

❖

Das Universum wird mehr und mehr wahrnehmungsfähig. Es wird immer empfindungsfähiger. Es ist mehr und mehr in der Lage, sich selbst zu erkennen, und zwar in immer größerer Tiefe, Weite und Komplexität. Es ist wie ein Baby, das langsam ein Bewusstsein für sich selbst entwickelt.

Wussten Sie, dass Nachtkerzenblüten Bienen “hören” können, wenn sie sich nähern, und ihren Nektar schnell süßer machen, um sie anzulocken? Die Wahrnehmung geschieht überall um uns herum auf die unerwartetste Art und Weise, an Orten, an denen wir nie auf die Idee kämen, danach zu suchen. Das Leben ist erstaunlich. Das Universum ist erstaunlich.

Als das Leben begann, konnte sich der Sternenstaub zum ersten Mal selbst sehen. Und je weiter das Leben fortschreitet, desto besser wird der Sternenstaub in der Lage, sich zu erkennen. Übersetzt mit Deepl.com

_________________

