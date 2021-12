This Christmas remember how Israel desecrated the Church of the Nativity Nearly 20 years ago Israeli occupation troops viciously murdered innocent civilians inside and outside Christianity’s oldest church At this time of year most Christians’ thoughts turn to that little Palestinian town of Bethlehem, the wellspring of their faith. Prior to the imposition of the Israeli state Christians made up about 85% of Bethlehem’s population.

Steinmetzarbeit des Heiligen Georg, Geburtskirche, Bethlehem

Photo: Carving of St George set in the wall above one of the doors in the Church of the Nativity.

Was wäre es für ein Zeichen, wenn der Papst Jahr für Jahr das Weihnachtsfest in Bethlehem feiern würde, bis ein Ende der illegalen Besatzung Palästinas erreicht wird! Das wäre sicher das Symbol für die Geburt von Jesus, dem “ersten” Palästinenser und Dissidenten!

Mit “Hoffnung und “Haltet durch”! So wird keine Apartheidmauer abgerissen und Besatzung beendet. Genug der frommen Sprüche, jetzt ist die Zeit der Taten!

Papst an Jugendliche im Heiligen Land: „Haltet durch” – Vatican News „Haltet durch!” Das sagt Papst Franziskus in einem Video-Aufruf an junge Leute im Heiligen Land, speziell in Betlehem. „Gebt nicht den Traum auf, etwas aufzubauen, euer Volk voranzubringen, euren kulturellen und religiösen Reichtum fortzuschreiben!” Mit diesen Worten versucht der Papst, der 2014 Palästina und Israel besucht hat, die enttäuschten und perspektivlosen Christen an den Heiligen Stätten vom Auswandern abzuhalten.



“Die Belagerung der Geburtskirche, die extrem böse und grausam ist, steht für die illegale und brutale Besetzung des Heiligen Landes durch Israel und den Hass des Regimes auf das Christentum und den Islam”.

Dieses Weihnachten daran erinnern, wie Israel die Geburtskirche entweiht hat

Von Stuart Littlewood



24. Dezember 2021



Vor fast 20 Jahren ermordeten israelische Besatzungstruppen auf grausame Weise unschuldige Zivilisten innerhalb und außerhalb der ältesten Kirche der Christenheit

In dieser Zeit des Jahres denken die meisten Christen an die kleine palästinensische Stadt Bethlehem, die Quelle ihres Glaubens.

Vor der Errichtung des israelischen Staates machten Christen etwa 85 % der Bevölkerung Bethlehems aus. Im Jahr 2016 war ihr Anteil auf nur noch 15 % gesunken. Heute befürchtet man, dass der Anteil der Christen nur noch 10 % betragen könnte. Ein Besuch wird Ihnen zeigen, warum. Durch die massiven Eingriffe der israelischen Besatzer und den Raub palästinensischer Ländereien sind viele Menschen ihrer Häuser und ihrer Lebensgrundlage beraubt worden. Die Stadt ist von der 8 Meter hohen israelischen Apartheidmauer umgeben, die die Bevölkerung einschließt und sie von ihrer Schwesterstadt Jerusalem abschneidet.

Für Christen ist es einfacher, in westliche Länder auszuwandern und sich dort niederzulassen, und sie können sich dies in der Regel auch besser leisten als ihre muslimischen Brüder und Schwestern. Der Exodus wird durch den unaufhörlichen Religionskrieg Israels gegen die einheimischen Muslime und Christen angeheizt. Ein krasses Beispiel dafür war der entsetzliche Angriff auf die Geburtskirche und die Bürger, die dort Zuflucht suchten, durch die israelische Besatzungsarmee (IDF) vor fast 20 Jahren.

Daran wurde ich neulich erinnert, als ein alter Freund, George, Grüße aus Bethlehem schickte. Er ist ein Überlebender dieser Gräueltat an einem der wichtigsten heiligen Orte des Christentums. Dies ist sein Bericht über die Geschehnisse, wie er in meinem Buch “Radio Free Palestine” festgehalten ist. Ich gebe ihn hier wieder, um an die schreckliche Realität der heutigen Weihnachtsgeschichte im Kontext von 73 Jahren militärischer Besetzung durch einen Staat zu erinnern, der die Menschenrechte brutal verletzt, um seine Politik der rassischen Vorherrschaft und Vorherrschaft zu verfolgen.

Die 40-tägige Belagerung

Eine der beschämendsten Episoden im israelisch-palästinensischen Konflikt war die 40-tägige Belagerung der Geburtskirche in Bethlehem im Jahr 2002. Diese von Konstantin dem Großen erbaute Kirche aus dem Jahr 330 n. Chr. ist wahrscheinlich die älteste christliche Kirche der Welt. George, ein junger Mann, der dort war, erzählte mir seine Geschichte.

Die Tortur begann am 1. April und wurde von einem jungen Mädchen aus einem Flüchtlingslager ausgelöst. Ein Mitglied ihrer Familie war von den IDF getötet worden. In ihrer Trauer rächte sie sich, indem sie sich in einen Selbstmordattentäter verwandelte und in Jerusalem 6 oder 7 Israelis tötete.

Wie üblich reagierten die Israelis mit einer weitreichenden kollektiven Bestrafung, indem sie spät nachts Panzer und Hunderte von Soldaten in Städte im Westjordanland wie Nablus, Dschenin und Bethlehem schickten. In Bethlehem unterbrachen sie die Stromversorgung und konzentrierten sich auf die Altstadt, überflogen sie mit Kampfhubschraubern und besetzten alle wichtigen Punkte rund um den Krippenplatz. Viele unschuldige Palästinenser wurden von Scharfschützen getötet, und der Markt und einige Geschäfte wurden in Brand gesetzt, als die Truppen Jagd auf mutmaßliche “Kämpfer” machten.

Zivilisten versuchten verzweifelt, sich vor den Truppen zu verstecken, und jemand schlug die Geburtskirche als Zufluchtsort vor. Die Tür war verschlossen, also “schoss einer der jungen Männer auf die Tür… es gab keine andere Wahl”. 248 suchten dort Zuflucht. Darunter, so George, 1 Islamischer Dschihad, 28 Hamas, 50 bis 60 Al-Aqsa-Märtyrer. Der Rest waren gewöhnliche Stadtbewohner, darunter 100 uniformierte Mitarbeiter der Palästinensischen Autonomiebehörde, 26 Kinder und 8 bis 10 Frauen und Mädchen. “Die israelischen Soldaten erlaubten den Frauen und Kindern nicht, die Kirche zu verlassen… aber sie verließen die Kirche in der ersten Woche durch die Hintertür”. Priester und Nonnen – armenische, griechische und katholische – aus den angrenzenden Klöstern brachten die Zahl zu Beginn auf über 300. “Einige von ihnen kehrten in ihre Klöster zurück, aber einige blieben 40 Tage lang jeden Tag bei uns.”

Am dritten Tag der Belagerung wurde ein junger Mann im Inneren der Kirche von einem Scharfschützen erschossen, als er seinen Kopf durch eine Dachluke steckte. Am selben Tag wurde ein zweiter von Scharfschützen erschossen, als er im Gästehaus Casa Nova nach Essen suchte. Seine letzten Worte waren: “Meine Brüder, ich liebe euch. Ich möchte euch nicht verlassen. Ich bin noch so jung und vermisse meine Frau, und ich möchte meine Tochter und meinen Sohn wiedersehen”.

Unser großes Problem, sagt George, war die Beschaffung von Lebensmitteln, um so viele Menschen zu ernähren. “Die Klöster gaben uns Lebensmittel, die etwa 10 Tage reichten. Danach schafften wir es, etwas Essen von den Feldern zu holen, aber als einer von uns getötet wurde, hörten wir auf.

Nach fünfzehn Tagen der Belagerung sagte jemand: “Lasst uns einen Krankenwagen rufen.” Es war ihnen gelungen, ihre Handys über das Stromnetz aufzuladen, das die Kirchtürme und Glocken versorgte. Die Israelis hatten übersehen, dass es sich dabei um eine separate Versorgung durch die Gemeinde Bethlehem handelte.

So konnten die Belagerten ihre Freunde im nahe gelegenen Beit Sahour telefonisch um Hilfe bitten, die daraufhin Lebensmittel zum medizinischen Zentrum schickten. Von dort wurden sie mit Krankenwagen zusammen mit echten Verletzten zu den Häusern in der Nähe der Kirche gebracht. In der Nacht trugen junge Mädchen die Lebensmittel in Plastiksäcken von Haus zu Haus, bis die Vorräte in den Häusern neben der Kirche ankamen. Die Säcke wurden dann von Dach zu Dach geworfen.

Dies ging 6 Tage lang so, bis ein Mädchen eine Tüte fallen ließ, die die Soldaten fanden. Die IDF, die nun alarmiert war, erschoss einen weiteren jungen Mann und lähmte ihn. Damit war die Lebensmittelaktion beendet. Die in der Kirche Eingeschlossenen entdeckten zu ihrer Überraschung eine alte Dame, die in dem Komplex lebte. Sie hatte einen kleinen Vorrat an Oliven und Weizen, aus dem sie Brot backten. So schafften sie es, sich 28 Tage lang mit Lebensmitteln zu versorgen. “Als es schließlich zu Ende ging”, erinnert sich George, “wurde uns klar, dass wir in großen Schwierigkeiten steckten.”

Der Gouverneur von Bethlehem und der Direktor der katholischen Gesellschaft gehörten zu denen, die in der Kirche ausharrten. George hatte den Schlüssel und den Befehl, die Tür nur zu öffnen, wenn jemand starb oder verletzt wurde. Er beobachtete durch ein Guckloch, als er Leute sah, die sich über den Vorplatz näherten. Sie waren von der Friedensbewegung, 28 an der Zahl. Inzwischen waren die Medien weltweit auf sie aufmerksam geworden. 17 von ihnen wurden sofort verhaftet, aber 11 gingen ein großes Risiko ein und schafften es, sich durch den Stacheldraht zu mogeln. In ihren Rucksäcken hatten sie Lebensmittel, die für weitere 4 Tage reichten, und grundlegende Medikamente dabei.

Die schlimmste Zeit war die letzte Woche – kein Essen und nur schmutziges Wasser aus dem Brunnen. Sie kochten Blätter und alte Hühnerbeine zu einer Suppe. George aß 5 oder 6 Tage lang nur Zitronen und Salz. Viele waren zu diesem Zeitpunkt bereits so krank, dass sie Blut verloren. Draußen waren etwa 15 Zivilisten auf der Straße oder in ihren Häusern wahllos erschossen worden. Die IDF weigerten sich, die Toten aus der Kirche zu entfernen, um sie anständig zu bestatten. Die Leichen wurden daher in behelfsmäßige Särge gelegt, deren Löcher und Nähte mit Kerzenwachs verschlossen wurden, und in einen Keller gebracht.

In der Zwischenzeit stellten die IDF drei riesige Kräne auf, an denen videoüberwachte Robotermaschinengewehre montiert waren. 8 Verteidiger wurden in der Kirche getötet, einige durch die Robotergewehre und einige durch Scharfschützen. Samir, ein Hausmeister und Glöckner der Kirche, der dafür bekannt war, ein wenig gestört zu sein, wurde vor der Kirche getötet. “Er ging schließlich nach draußen und versuchte, sich mit erhobenen Händen zu ergeben, wurde aber von einem regulären Scharfschützen niedergeschossen.

Von Anfang an, so George, setzten die IDF Methoden der psychologischen Kriegsführung ein – z. B. desorientierende Geräusche, um sie um den Schlaf zu bringen, grelles Licht, Erschütterungsgranaten. Sie führten die Familien der Verteidiger vor der Kirche vor, um Druck auf sie auszuüben, sich zu ergeben. Die IDF setzten auch illegale Dum-Dum-Geschosse ein, die schreckliche Wunden und Traumata verursachen. “Die meisten der Getöteten wurden durch die Dum-Dum-Geschosse getötet… sie bluteten so stark, dass es lange dauerte, bis sie in ein Krankenhaus gebracht werden konnten.”

Er sagt, die IDF hätten Leuchtspurgeschosse in zwei der Klöster abgefeuert und die alte Bausubstanz in Brand gesetzt. Die in der Kirche Eingeschlossenen schworen, den IDF-Soldaten nichts anzutun, es sei denn, sie würden tatsächlich einbrechen. Als sich die Soldaten Zugang verschafften und einen der Widerständler töteten, wurden 4 von ihnen erschossen. “Am Ende entschied der Gouverneur, dass es besser sei, im Gefängnis zu sein als zu sterben. Also öffneten wir die Tür und ergaben uns am 40sten Tag. 148 hatten überlebt. Wir wurden alle sofort verhaftet und verhört.

Aber als die Israelis ihnen eine Mahlzeit gaben, warfen 13 oder 14 von ihnen das Essen in den Mülleimer. “Sie waren diejenigen, die am meisten verletzt worden waren”, sagt George. “Die Soldaten töteten einige ihrer Familien und zerstörten ihre Häuser – und verhafteten alle ihre Familien – und zerstörten ihr Leben…”

Aufgrund der negativen Publicity nahmen die CIA und die EU Einfluss auf das Schicksal der Überlebenden. Nach vier Jahren kamen George die Zahlen immer noch in den Sinn… “13 wurden in die EU verbannt, 26 wurden nach Gaza verbannt, 26 wurden verwundet, 26 hatten sich ergeben, weil sie minderjährig waren. 8 wurden in der Kirche getötet… und mit Samir sind es 9… sie haben Samir vor der Kirche erschossen…” Es machte ihm sichtlich zu schaffen, sich daran zu erinnern. “Die anderen durften nach Hause.”

George hatte sich unter Scharfschützenfeuer durchgeschlagen. Zum Glück war er unter denjenigen, die nach Hause geschickt wurden. “Die Israelis sagten zu mir: ‘Weißt du, warum du nach Hause gehst? Weil Amerika es will’.”

Als sich die Überlebenden bei den Kirchenvätern für den angerichteten Schaden entschuldigten, antworteten diese: “Gott wird sich um die Kirche kümmern. Wir sind viel mehr damit beschäftigt, uns um euch zu kümmern.

Ich machte George darauf aufmerksam, dass er sich in den schwarzen Büchern der Israelis wiederfinden könnte, wenn er mir die Geschichte erzählte. “Ich stehe bereits in ihrem schwarzen Buch”, antwortete er.

Eine Schnitzerei des Heiligen Georg, des Schutzpatrons von Bethlehem, befindet sich über einem der Eingänge der Kirche. Der heilige Georg, ein Palästinenser, diente in der römischen Armee und erreichte einen hohen Rang, bevor er sich mit Kaiser Diokletian wegen dessen Christenverfolgung überwarf. Was würde der heilige Soldat wohl denken, wenn er 1700 Jahre später sein Heimatland unter der Fuchtel anderer rassistischer Tyrannen sehen würde?

Die Belagerung der Geburtskirche, die extrem böse und grausam ist, steht für die illegale und brutale Besetzung des Heiligen Landes durch Israel und den Hass des Regimes auf das Christentum und den Islam.

Frohe Weihnachten.

