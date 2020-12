Dieses Weihnachten sind hier sieben Dinge, die Sie über palästinensische Christen wissen sollten Von Ryan al-Natourand und Susan Muaddi Darraj

This Christmas, here are seven things Palestinian Christians need you to know Christmas is a delightful season, the most wonderful time of the year indeed. And yet, as Palestinian Christians living in North America and Australia, we experience a strange disconnect during the festive season. We watch as shopping malls become inundated with Christmas trees, jolly Santas, candy canes, reindeer and sleighs.

Das Christentum wurde in Palästina geboren und entwickelte sich in der weiteren Levante-Region im ersten Jahrhundert (AFP)

Dieses Weihnachten sind hier sieben Dinge, die Sie über palästinensische Christen wissen sollten

Nein, sie sind keine Neubekehrten und ja, auch sie beten Allah an

Dieses Weihnachten sind hier sieben Dinge, die Sie über palästinensische Christen wissen sollten





Von Ryan al-Natourand, Susan Muaddi Darraj

22. Dezember 2020

Weihnachten ist eine herrliche Zeit, die schönste Zeit des Jahres überhaupt. Und doch erleben wir als palästinensische Christen, die in Nordamerika und Australien leben, eine seltsame Trennung während der Festtage.

Wir beobachten, wie die Einkaufszentren mit Weihnachtsbäumen, lustigen Weihnachtsmännern, Zuckerstangen, Rentieren und Schlitten überschwemmt werden. Wir sind an die übliche Krippendarstellung mit drei – meist weißen – Weisen gewöhnt, die sich einem weißen Jesus, Maria und Josef (Issa, Mariam und Yousef auf Arabisch) nähern.

Sie, unsere Nachbarn und Freunde, schicken uns Karten, in denen sie die Geburt eines in Bethlehem geborenen Erlösers begrüßen, und Sternsinger kommen an unsere Türen und singen “O Little Town of Bethlehem”.

Es fühlt sich seltsam an, denn für viele von uns ist Bethlehem die Stadt, die wir in den Sommerferien besucht haben oder in der unsere Familien verwurzelt sind. Und diese Erinnerungen sind weit entfernt von der imaginären Landschaft, die man auf einer Weihnachtskarte findet.

Und während wir uns an den traditionellen Hollywood-Weihnachtsklassikern erfreuen, die unsere Bildschirme zieren, beobachten wir mit neugieriger Belustigung, wie ein weißer Schauspieler einen Jesus aus dem Nahen Osten darstellt.

Wir sind Palästinenser, die in der Diaspora aufgewachsen sind, in christlichen Familien; wir haben Palästina besucht und sogar dort gelebt, irgendwann in unserem Leben. Und hier ist, was wir möchten, dass andere Christen auf der ganzen Welt über unsere alte Gemeinschaft wissen.

1. Ja, es gibt palästinensische Christen

Einige von Ihnen mögen Schilder auf Ihrem Rasen aufstellen, auf denen “Jesus: der Grund für die Jahreszeit” steht, aber auf unseren Schildern steht “Palästina: die Region der Jahreszeit”.

Danke für die Weihnachtsbäume, aber die eigentliche religiöse Komponente dieses ganzen Festes ist aus unserer Kultur hervorgegangen.

Der jüdisch-christliche, westliche Blick stellt oft alle Palästinenser als Muslime dar und stellt den palästinensischen Kampf als einen “islamischen Kampf” falsch dar. Das ist er aber nicht.

Auch wenn die Christen in Palästina als “Minderheit” betrachtet werden, ist diese jahrhundertealte Gemeinschaft ein integraler Bestandteil der palästinensischen Gesellschaft.

Westler können jedoch die Vielfalt, die innerhalb der palästinensischen Gesellschaft existiert, nicht ausloten. Die komische Folge dieses simplen Verständnisses ist, dass viele von uns, die in nicht-arabischen Ländern aufwachsen, leben und arbeiten, nicht nur fälschlicherweise für Muslime gehalten werden, sondern auch allen Ernstes gefragt werden, wann wir oder unsere Familien konvertiert sind.

2. Wir sind keine Konvertiten. In der Tat sind Sie

Diese Frage – “Wann sind Sie konvertiert?” – ist ein Running Gag in unserer Gemeinde, nur damit Sie es wissen.

Wir haben viele Antworten auf diese Frage hervorgebracht, einschließlich “um 33 n. Chr.” und “Sie sind derjenige, der in der Tat konvertiert ist”.

In Wirklichkeit stammen einige von uns aus denselben heiligen Städten, über die in den Kirchen und Sonntagsschulen der westlichen Welt gesprochen wird: Bethlehem, Nazareth, Jerusalem und mehr.

Wenn Sie also das nächste Mal sehen, wie eine weiße Maria und Josef von einer Herberge abgewiesen werden und in einem Stall landen (es war eigentlich eine Höhle), denken Sie daran, dass dort Palästinenser lebten (und weiterhin leben).

Christen beten in der Geburtskirche in Bethlehem

Christliche Pilger beten in der Geburtskirche, dem Ort, an dem Jesus nach christlicher Auffassung geboren wurde, in der heiligen Stadt Bethlehem im Westjordanland (AFP)

3. Wir halten christliche Traditionen lebendig

Europa begann das Christentum anzunehmen, als es noch Teil des Römischen Reiches war, im 4.Jahrhundert nach Christus. Davor wurde es von den Christen in Palästina und der weiteren Levante-Region am Leben erhalten, wo alte Traditionen noch heute lebendig sind. Eine der schönsten ist die Ostertradition, wenn Tausende von Anhängern zur Grabeskirche in Jerusalem strömen.

Der Patriarch der griechisch-orthodoxen Kirche trägt eine Flamme aus der Krypta – dem Raum, in dem Jesus nach dem Glauben der Christen nach seiner Kreuzigung begraben wurde. Glocken läuten und verkünden, dass Christus auferstanden ist, und diese Flamme, das Heilige Feuer, wird benutzt, um andere Kerzen anzuzünden, die dann in christliche Dörfer und Städte verteilt werden.

Die ganze Stadt wartet mit ihren eigenen Kerzen und jubelt dann, wenn die Person, die mit dem Schutz der Flamme betraut ist, auf einem Pferd (oder in den letzten Jahren in einem Auto) hereinreitet. Sie strömen zur Flamme, um ihre eigenen Kerzen anzuzünden.

Dies ist ein schöner, herzerwärmender Brauch, der die Einheit symbolisiert.

4. Ihre Pilgerfahrten neigen dazu, unsere Existenz zu ignorieren

Wir hören oft, wie Sie Ihre christlichen Pilgerreisen ins Heilige Land beschreiben, und wir sehen Ihre Facebook-Posts über den Besuch verschiedener “heiliger Stätten in Israel”.

Wurden Sie während Ihrer einmaligen Reise überhaupt darauf aufmerksam gemacht, dass Ihre Mitchristen daran gehindert werden, viele dieser Stätten zu besuchen? Zum Beispiel hat Israel den Christen in Gaza verboten, zu Weihnachten 2019 nach Bethlehem zu fahren.

5. Wir beten auch Allah an

Sie werden uns die ganze Zeit “inshallah” sagen hören. Es bedeutet “So Gott will” und es ist auch eine höfliche Art zu sagen: “Vielleicht komme ich zu deiner Party, aber rechne nicht damit.”

Lassen Sie uns noch einmal erklären, dass “Allah” auf Arabisch “Gott” bedeutet.

Palästinensische Christen benutzen diese Worte und Ausdrücke, weil… Arabisch unsere Sprache ist.

Unser Gruß ist “assalamu alaykum”. Wir nennen Feste wie Weihnachten, Ostern und sogar Geburtstage “Eid”.

Ja, Muslime auf der ganzen Welt kennen diese Ausdrücke, weil sie in islamischen Texten vorkommen und Arabisch auch die Sprache des Islam ist.

Es ist erwähnenswert, dass der große palästinensische Gelehrte Edward Said sich selbst einmal als Christ bezeichnete, der in eine muslimische Kultur verpackt ist.

Christliche Pilger in Bethlehem

Im besetzten Westjordanland befindet sich Bethlehem, die alte palästinensische Stadt, in der Jesus geboren wurde (AFP)

6. Wie Muslime erleben auch wir Islamophobie

Hollywood liebt es, unsere Geschichten zu erzählen, aber selten in einer günstigen Weise. Man muss nicht weit suchen, um Fernsehsendungen und Filme zu finden, die Araber und Muslime als aggressive, barbarische Männer und unterwürfige und unterdrückte, aber gefährliche Frauen stereotypisieren.

Diese Stereotypen sind mit antiarabischem Rassismus verbunden, der alle Araber betrifft, unabhängig von ihrem Glauben.

Viele von Ihnen, als Zuschauer, empfinden kein Unbehagen bei Bildern eines weißen Jesus aus Bethlehem, aber die Anwesenheit eines palästinensischen Mannes aus Bethlehem kann heute eine Quelle der Angst und des Hasses sein – und das beunruhigt uns.

7. Hören Sie auf, uns zu benutzen, um Zionismus und Orientalismus zu rationalisieren

Ein palästinensischer Christ in der Diaspora zu sein, ist besonders schwierig, weil wir nicht einfach in unsere Heimat gehen und sie besuchen können.

Wir wachsen damit auf, dass wir lernen, wie wir Menschen entgegentreten können, die versuchen, unsere Existenz zu benutzen, um den Zionismus oder Ideen, die im orientalistischen Denken verwurzelt sind, zu rationalisieren.

Zum Beispiel müssen wir das zionistische und orientalistische Mantra ertragen, dass der Staat Israel die einzige Demokratie in der Region ist und dass er uns vor den muslimischen Palästinensern schützt.

Wir mögen die Art und Weise, wie Sie die Ferienzeit feiern. Wir sehen Sie. Sehen Sie uns auch und hören Sie sich unsere Geschichten an

Zionisten stellen auch die Behauptung auf, dass die schwindende Zahl der Christen in Palästina auf die muslimische Unterdrückung zurückzuführen ist.

Palästinensische Christen leiden in der Tat; wir wurden 1948 aus unseren Häusern vertrieben, ein koloniales Gebilde baute eine Apartheidmauer auf unserem Land und Bomben werden auf unsere Städte und Dörfer abgeworfen.

Allerdings sind die Schuldigen hier nicht die palästinensischen Muslime, sondern die israelische Regierung.

Damit Sie nicht denken, wir hätten etwas gegen Ihre Weihnachtsdekoration, sollten wir Sie wissen lassen, dass in diesem Moment in palästinensischen Städten wie Ramallah und Bethlehem Weihnachtsbäume stehen.

Palästinensische Großväter bereiten sich darauf vor, sich mit roten Anzügen, roten Hüten und falschen weißen Bärten zu verkleiden, um Fotos mit Kindern in ihren Vierteln zu machen.

Palästinensische Kinder üben mit ihren Chören Lieder für die Messe am Weihnachtstag.

Wir mögen die Art, wie Sie die Weihnachtszeit feiern. Wir sehen euch. Sehen Sie auch uns und hören Sie sich unsere Geschichten an.

Auch Sie sind zu Weihnachten willkommen. Übersetzt mit deepl.com

