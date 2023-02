Dictators Bent On Building Military Empires: The Cost Of The Nation’s Endless Wars Authored by John & Nisha Whitehead via The Rutherford Institute, “Autocrats only understand one word: no, no, no. No you will not take my country, no you will not take my freedom, no you will not take my future… A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people’s love of liberty.

Tyler Durdens Foto

Diktatoren, die Militärimperien aufbauen wollen: Die Kosten der endlosen Kriege der Nation

von Tyler Durden



26. Feb 2023

Verfasst von John & Nisha Whitehead über das Rutherford Institute,

“Autokraten verstehen nur ein Wort: Nein, nein, nein. Nein, ihr nehmt mir mein Land nicht weg, nein, ihr nehmt mir meine Freiheit nicht weg, nein, ihr nehmt mir meine Zukunft nicht weg… Ein Diktator, der darauf aus ist, ein Imperium wieder aufzubauen, wird niemals in der Lage sein, die Freiheitsliebe der Menschen zu lindern. Brutalität wird niemals den Willen der Freien zermalmen.”

– Präsident Biden

Oh, was für eine Heuchelei.

Wenn man Präsident Biden über die russische Aggression gegen die Ukraine sprechen hört, könnte man meinen, dass Putin der einzige Diktator ist, der sein Militärimperium durch Besatzung, Aggression und Unterdrückung ausbauen will.

Doch die Vereinigten Staaten sind nicht besser, denn sie haben einen Großteil des letzten halben Jahrhunderts damit verbracht, den Globus zu überwachen, andere Länder zu besetzen und endlose Kriege zu führen.

Was die meisten Amerikaner nicht erkennen, ist, dass diese ständigen Kriege wenig damit zu tun haben, das Land sicher zu halten, und alles damit zu tun haben, einen militärisch-industriellen Komplex zu stützen, der die Weltherrschaft anstrebt.

Krieg ist zu einem riesigen Geldgeschäft geworden, und die US-Regierung ist mit ihrem riesigen Militärimperium einer der besten Käufer und Verkäufer.

Amerikas Rolle in der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine hat den Steuerzahler bereits mehr als 112 Milliarden Dollar gekostet, und es gibt keine Anzeichen für ein Nachlassen.

Es ist eindeutig an der Zeit, dass die US-Regierung aufhört, den Globus zu überwachen.

Das US-Militär hat Berichten zufolge mehr als 1,3 Millionen Männer und Frauen im aktiven Dienst, von denen mehr als 200.000 in fast allen Ländern der Welt im Ausland stationiert sind.

Amerikanische Truppen sind in Somalia, Irak und Syrien stationiert. In Deutschland, Südkorea und Japan. In Saudi-Arabien, Jordanien und Oman. In Niger, Tschad und Mali. In der Türkei, auf den Philippinen und im Norden Australiens.

Diese Zahlen sind wahrscheinlich wesentlich höher, da das Pentagon aus Gründen der “operativen Sicherheit und um dem Feind keinen Vorteil zu verschaffen” nicht vollständig offenlegt, wo und wie viele Truppen stationiert sind. Der Enthüllungsjournalist David Vine erklärt: “Obwohl es nur wenigen Amerikanern bewusst ist, haben die Vereinigten Staaten wahrscheinlich mehr Stützpunkte in fremden Ländern als jedes andere Volk, jede andere Nation oder jedes andere Imperium in der Geschichte.”

Unglaublich, dass Amerikas Streitkräfte nicht im Ausland eingesetzt werden, um unsere Freiheiten hier zu Hause zu schützen. Vielmehr werden sie eingesetzt, um Ölfelder zu bewachen, ausländische Infrastrukturen aufzubauen und die finanziellen Interessen der Konzernelite zu schützen. Tatsächlich gibt das US-Militär jedes Jahr etwa 81 Milliarden Dollar allein für den Schutz der weltweiten Ölversorgung aus.

Die Amerikaner haben sich bisher mit einer ständigen Diät von Pro-Kriegs-Propaganda füttern lassen, die sie dazu bringt, mit patriotischer Inbrunst Fahnen zu schwenken und weniger geneigt ist, die steigende Zahl von Toten, die zerstörten Leben, die verwüsteten Länder, die Rückwirkungen von unbedachten gezielten Drohnenangriffen und Bombenangriffen in fremden Ländern oder die Verwandlung unseres eigenen Heimatlandes in ein Kriegsgebiet genau zu betrachten.



Tatsächlich hat die US-Regierung alle fünf Sekunden mehr Geld im Irak ausgegeben, als der Durchschnittsamerikaner in einem Jahr verdient.

Es wird erwartet, dass künftige Kriege und militärische Übungen rund um den Globus die Gesamtrechnung bis 2053 auf 12 Billionen Dollar ansteigen lassen werden.

Das ist fiskalisch unverantwortlich: Die US-Regierung gibt Geld, das sie nicht hat, für ein Militärimperium aus, das sie sich nicht leisten kann.

Doch selbst wenn wir alle militärischen Einmischungen der Regierung beenden und alle Truppen nach Hause holen würden, würde es Jahrzehnte dauern, bis wir die Kosten für diese Kriege abbezahlt und die Gläubiger der Regierung los sind.

Wie der Enthüllungsjournalist Uri Friedman es ausdrückt, bekämpfen die Vereinigten Staaten den Terrorismus seit mehr als 15 Jahren mit einer Kreditkarte, “indem sie die Kriege im Wesentlichen mit Schulden finanzieren, in Form von Käufen von US-Schatzanleihen durch in den USA ansässige Einrichtungen wie Pensionsfonds und staatliche und lokale Regierungen sowie durch Länder wie China und Japan”.

Krieg ist nicht billig, aber er wird unverschämt teuer, wenn man die Inkompetenz der Regierung, Betrug und gierige Auftragnehmer berücksichtigt. Ein führendes Wirtschaftsprüfungsunternehmen kam sogar zu dem Schluss, dass eine der größten Pentagon-Behörden “nicht in der Lage ist, Ausgaben im Wert von Hunderten von Millionen Dollar zu verbuchen”.

Leider sind die Aussichten für die Ausgaben, die nachverfolgt werden können, nicht viel besser.

Eine Regierungsprüfung hat ergeben, dass der Rüstungskonzern Boeing den Steuerzahlern massiv zu viel für banale Teile in Rechnung gestellt hat, was zu Mehrausgaben in zweistelliger Millionenhöhe geführt hat. Wie der Bericht feststellte, zahlte der amerikanische Steuerzahler:

71 Dollar für einen Metallstift, der nur 4 Cent kosten sollte; 644,75 Dollar für ein kleines Zahnrad, das kleiner als ein Zehncentstück ist und für 12,51 Dollar verkauft wird: eine Preissteigerung von mehr als 5.100 Prozent. 1.678,61 Dollar für ein weiteres winziges Teil, ebenfalls kleiner als ein Zehncentstück, das im DoD für 7,71 Dollar hätte gekauft werden können: eine Preissteigerung von 21.000 Prozent. 71,01 $ für einen geraden, dünnen Metallstift, den das DoD zu Zehntausenden ungenutzt vorrätig hatte, für 4 Cent: eine Steigerung von über 177.000 Prozent.

Dass die Preisabzocke zu einer akzeptierten Form der Korruption innerhalb des amerikanischen Militärimperiums geworden ist, ist eine traurige Feststellung darüber, wie wenig Kontrolle “wir, das Volk” über unsere entlaufene Regierung haben.

Wohlgemerkt, das ist nicht nur ein korruptes Verhalten. Es ist ein tödliches, geradezu unmoralisches Verhalten.

Die Amerikaner haben sich bisher mit einer ständigen Diät von Pro-Kriegs-Propaganda füttern lassen, die sie dazu bringt, mit patriotischer Inbrunst Fahnen zu schwenken und weniger geneigt ist, die steigende Zahl von Toten, die zerstörten Leben, die verwüsteten Länder, die Rückwirkungen von unbedachten gezielten Drohnenangriffen und Bombenangriffen in fremden Ländern oder die Verwandlung unseres eigenen Heimatlandes in ein Kriegsgebiet genau zu betrachten.

Das muss sich ändern.

Die Regierung der Vereinigten Staaten macht die Welt nicht sicherer. Sie macht die Welt nur noch gefährlicher. Es wird geschätzt, dass das US-Militär alle 12 Minuten irgendwo auf der Welt eine Bombe abwirft. Seit dem 11. September 2001 hat die Regierung der Vereinigten Staaten direkt zum Tod von etwa 500.000 Menschen beigetragen. Jeder einzelne dieser Todesfälle wurde mit Steuergeldern bezahlt.

Die Regierung der Vereinigten Staaten macht Amerika nicht sicherer. Sie setzt die amerikanischen Bürger einem alarmierenden Maß an Blowback aus, einem Begriff der CIA, der die unbeabsichtigten Folgen der internationalen Aktivitäten der US-Regierung bezeichnet. Chalmers Johnson, ein ehemaliger CIA-Berater, hat wiederholt davor gewarnt, dass Amerikas Einsatz des Militärs zur Erlangung von Macht über die Weltwirtschaft zu verheerenden Rückwirkungen führen würde.

Die Anschläge vom 11. September 2001 waren Blowback. Der Bombenanschlag auf den Boston-Marathon war ein Blowback. Der versuchte Bombenanschlag auf den Times Square war ein Rückschlag. Der Amokläufer von Fort Hood, ein Major der US-Armee, war ein Blowback.

Ich befürchte, dass die andauernden Drohnenangriffe des US-Militärs zu weiteren Rückschlägen gegen das amerikanische Volk führen werden.

Die Militarisierung Amerikas durch die Kriegsfalken – die Heimholung der Kriegsbeute (Panzer, Granatwerfer, Kevlar-Helme, Sturmgewehre, Gasmasken, Munition, Rammböcke, Nachtsichtgeräte usw.) und ihre Übergabe an die örtliche Polizei, wodurch Amerika in ein Schlachtfeld verwandelt wird – ist ebenfalls ein Rückschlag.

James Madison hatte Recht: “Keine Nation kann ihre Freiheit inmitten eines ständigen Krieges bewahren.” Madison erklärte: “Von allen Feinden der öffentlichen Freiheit ist der Krieg vielleicht der am meisten zu fürchtende, weil er den Keim aller anderen enthält und entwickelt. Der Krieg ist die Mutter der Armeen; von diesen gehen Schulden und Steuern aus … bekannte Instrumente, um die Vielen unter die Herrschaft der Wenigen zu bringen.”

Wir sehen, wie sich dies vor unseren Augen abspielt.

Die Regierung destabilisiert die Wirtschaft, zerstört die nationale Infrastruktur durch Vernachlässigung und fehlende Ressourcen und verwandelt das Geld der Steuerzahler in Blutgeld mit ihren endlosen Kriegen, Drohnenangriffen und steigenden Opferzahlen.

Es liegt auf der Hand, dass unsere nationalen Prioritäten dringend einer Überarbeitung bedürfen.

Auf dem Höhepunkt seiner Macht konnte selbst das mächtige Römische Reich eine kollabierende Wirtschaft und ein ausuferndes Militär nicht aufhalten. Langwierige Kriege und falscher wirtschaftlicher Wohlstand waren die Hauptursachen für seinen Untergang. Wie der Historiker Chalmers Johnson voraussagt:

Das Schicksal früherer demokratischer Imperien deutet darauf hin, dass ein solcher Konflikt nicht tragfähig ist und auf eine von zwei Arten gelöst werden wird. Rom versuchte, sein Imperium zu erhalten und verlor seine Demokratie. Großbritannien entschied sich dafür, demokratisch zu bleiben und gab dabei sein Imperium auf. Ob absichtlich oder nicht, die Menschen in den Vereinigten Staaten sind bereits auf dem besten Weg zu einem nicht-demokratischen Imperium.

Dies ist der “ungerechtfertigte Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes”, vor dem uns Präsident Dwight Eisenhower vor mehr als 50 Jahren gewarnt hat, um unsere Freiheiten und demokratischen Prozesse nicht zu gefährden.

Wir haben seine Warnung nicht beachtet.

Wie ich in meinem Buch “Schlachtfeld Amerika” deutlich mache: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist der Krieg der Feind der Freiheit.

Solange Amerikas Politiker uns weiterhin in Kriege verwickeln, die die Nation in den Bankrott treiben, unsere Soldaten gefährden, die Gefahr von Terrorismus und Rückschlägen im Inland erhöhen und die Nation dem endgültigen Zusammenbruch näher bringen, werden “wir, das Volk” uns in einem ständigen Zustand der Tyrannei wiederfinden. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …