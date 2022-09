https://www.sott.net/article/471951-Dmitry-Trenin-Six-months-into-the-conflict-what-exactly-does-Russia-hope-to-achieve-in-Ukraine



© Sergej Iljin/Sputnik/Kreml Pool Photo/AP

Der russische Präsident Wladimir Putin



Sechs Monate nach Beginn des Konflikts, was genau hofft Russland in der Ukraine zu erreichen?

Von Dmitri Trenin RT

8. September 2022

Putins jüngste Äußerungen zeigen, dass Moskau um-gedacht hat und ein Kompromiss nicht mehr auf der Tagesordnung steht

Letzte Woche bezeichnete der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine als “anti-russische Enklave”, die beseitigt werden müsse. Außerdem sagte er, dass die russischen Soldaten, die an der Militäroperation in der Ukraine teilnehmen, für ihr “eigenes Land” kämpfen würden. Diese Äußerungen sind von großer Tragweite.

In den letzten mehr als sechs Monaten lautete das Mantra der russischen Offiziellen, dass alle Ziele der Offensive erreicht werden würden. Die konkreten Ziele, z. B. wie weit die Moskauer Streitkräfte in die Ukraine vorstoßen wollen, wurden jedoch absichtlich nicht genannt. Dies gibt Anlass zu Spekulationen darüber, was der Kreml tatsächlich zu erreichen hofft.

Die einzige Person, die diese Frage verbindlich beantworten kann, ist jedoch der Präsident, und es macht keinen Sinn, ihn in Frage zu stellen. Zwei Dinge sind jedoch nicht zu übersehen. Das eine ist die Radikalisierung der Moskauer Position zur Ukraine, die sowohl auf die Politik des Westens als auch auf die Handlungen Kiews zurückzuführen ist; das andere ist die wachsende Kluft zwischen dem Mindestergebnis der Militäraktion, mit dem Russland zufrieden sein kann, und dem Höchstmaß dessen, was die USA und ihre Verbündeten akzeptieren können.

Etwa sechs Jahre lang nach der Unterzeichnung des zweiten Minsker Abkommens im Jahr 2015 bemühte sich der Kreml nach Kräften um die Umsetzung dieser Vereinbarung. Es hätte den autonomen Status des Donbass innerhalb der Ukraine gesichert und der Region Einfluss auf die nationale Politik und die Politik des Landes gegeben, auch in der Frage der geopolitischen und geoökonomischen Ausrichtung des Landes. Kiew war jedoch von Anfang an nicht bereit, an der Umsetzung des Abkommens mitzuwirken, da es dies als einen Gewinn für Moskau ansah. Washington, das eine Politik der Eindämmung Russlands verfolgte, förderte diese Blockadehaltung, während Berlin und Paris, die (neben Russland) formell die Garanten des Abkommens waren, keinen Einfluss auf Kiew hatten und sich schließlich der ukrainischen Position anschlossen.

Die Wahl von Wladimir Selenskyj zum ukrainischen Präsidenten im Jahr 2019 schien zunächst eine Chance für den Frieden zu sein, und Präsident Putin unternahm ernsthafte Anstrengungen, um das Minsker Abkommen auf den Weg zu bringen. Kiew machte jedoch bald einen Rückzieher und vertrat eine noch härtere Position als zuvor. Dennoch sah der Kreml bis Mitte 2021 seine Ziele in der Ukraine weiterhin in einer Lösung der Donbass-Frage im Wesentlichen auf der Grundlage des Minsker Abkommens sowie in der faktischen Anerkennung des russischen Status der Krim. Im Juni letzten Jahres veröffentlichte Wladimir Putin jedoch einen langen Artikel über die russisch-ukrainischen Beziehungen, aus dem hervorging, dass er die derzeitige Situation als eine wichtige sicherheitspolitische und identitätsstiftende Frage für sein Land ansah, seine persönliche Verantwortung erkannte und entschlossen war, etwas zu tun, um sie strategisch zu korrigieren. Der Artikel verriet zwar nicht Putins Spielplan, legte aber seine grundsätzlichen Überlegungen zur Ukraine dar.

Im vergangenen Dezember übermittelte Moskau Washington ein Paket von Vorschlägen, das auf eine Liste von Sicherheitsgarantien für Russland hinauslief. Dazu gehörten die formale Neutralität der Ukraine zwischen Russland und der NATO (“keine Ukraine in der NATO”), die Ablehnung der Stationierung von Waffen und Militärstützpunkten der USA und anderer NATO-Staaten in der Ukraine sowie ein Verbot von Militärübungen auf ukrainischem Gebiet (“keine NATO in der Ukraine”). Die USA erklärten sich zwar bereit, einige in dem russischen Papier behandelte militärtechnische Fragen zu erörtern, lehnten aber die wichtigsten Forderungen Moskaus in Bezug auf die Ukraine und die NATO ab. Putin musste ein Nein als Antwort akzeptieren.

Kurz vor Beginn der Militäroperation erkannte Moskau die beiden Donbass-Republiken an und forderte Kiew auf, die damals unter ukrainischer Kontrolle stehenden Teile von Donezk und Lugansk zu räumen – oder die Konsequenzen zu tragen. Kiew weigerte sich, und die Feindseligkeiten begannen. Offiziell begründete Russland den Einsatz von Gewalt mit der Verteidigung der beiden neu anerkannten Republiken, die um militärische Unterstützung gebeten hatten.

Kurz nach Beginn der Feindseligkeiten nahmen Russland und die Ukraine Friedensgespräche auf. Ende März 2022 forderte Moskau bei einem Treffen in Istanbul von der Regierung Selenskyj die Anerkennung der Souveränität der beiden Donbass-Republiken innerhalb ihrer verfassungsmäßigen Grenzen sowie Russlands Souveränität über die Krim, die 2014 formell in die Russische Föderation eingegliedert wurde, und die Anerkennung eines neutralen und entmilitarisierten Status für die von Kiew kontrollierten Gebiete. Zu diesem Zeitpunkt erkannte Moskau noch die derzeitigen ukrainischen Behörden an und war bereit, direkt mit ihnen zu verhandeln. Kiew seinerseits schien zunächst bereit, Moskaus Forderungen zu akzeptieren (die von vielen in Russland als zu große Zugeständnisse an die Ukraine kritisiert wurden), kehrte dann aber schnell zu einer harten Haltung zurück. Moskau hat immer vermutet, dass diese Kehrtwende, wie schon bei früheren Gelegenheiten, das Ergebnis einer Einflussnahme der USA hinter den Kulissen war, die oft von den Briten und anderen Verbündeten unterstützt wurde.

Ab dem Frühjahr 2022, als die Kämpfe weitergingen, erweiterte Moskau seine Ziele. Dazu gehörte nun auch die “Entnazifizierung” der Ukraine, d. h. nicht nur die Entfernung ultranationalistischer und antirussischer Elemente aus der ukrainischen Regierung (die von russischen Offiziellen nun zunehmend als “Kiewer Regime” bezeichnet wird), sondern auch die Ausrottung der ihnen zugrunde liegenden Ideologie (die auf dem Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera aus dem Zweiten Weltkrieg basiert) und ihres Einflusses in der Gesellschaft, einschließlich in den Bereichen Bildung, Medien, Kultur und anderen Bereichen.

Darüber hinaus fügte Moskau etwas hinzu, was Putin in seiner für ihn typischen ätzenden Art als “Entkommunisierung” der Ukraine bezeichnete, d. h. die Befreiung des Landes, dessen Führung seine sowjetische Vergangenheit ablehnt, von den russisch besiedelten oder russischsprachigen Gebieten, die der ukrainischen Sowjetrepublik der UdSSR von den kommunistischen Führern in Moskau, Wladimir Lenin, Josef Stalin und Nikita Chruschtschow, zugesprochen worden waren. Dazu gehört neben dem Donbass auch der gesamte Südosten der Ukraine, von Charkow bis Odessa.

Dieser Politikwechsel führte dazu, dass die anfänglichen Signale, Russland würde die ukrainische Staatlichkeit außerhalb des Donbass anerkennen, fallen gelassen wurden und russische Militärregierungen in den von den russischen Streitkräften beschlagnahmten Gebieten eingerichtet wurden. Unmittelbar danach wurde damit begonnen, diese Gebiete de facto an Moskau anzugliedern. Bis zum Frühherbst 2022 wurden ganz Cherson, ein Großteil von Saporoshje und ein Teil der Oblaste Charkow in das russische Wirtschaftssystem eingegliedert, begannen den russischen Rubel zu verwenden, übernahmen das russische Bildungssystem und boten der Bevölkerung einen schnellen Weg zur russischen Staatsbürgerschaft.

Da sich die Kämpfe in der Ukraine schnell zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem von den USA geführten Westen entwickelten, radikalisierten sich die Ansichten Russlands über die Zukunft der Ukraine weiter. Während eine rasche Einstellung der Feindseligkeiten und eine Friedensregelung zu russischen Bedingungen im Frühjahr dazu geführt hätte, dass die Ukraine – abzüglich des Donbass – entmilitarisiert und außerhalb der NATO geblieben wäre, tendiert die neue Denkweise, wie Putins Äußerungen in Kaliningrad vermuten lassen, dazu, jeden ukrainischen Staat, der nicht vollständig und sicher von der ultranationalistischen Ideologie und ihren Vertretern gesäubert ist, als eine klare und gegenwärtige Gefahr zu betrachten, ja sogar als eine tickende Bombe direkt an Russlands Grenzen unweit seiner Hauptstadt.

Unter diesen Umständen würde es angesichts all der erlittenen Verluste und Entbehrungen nicht ausreichen, dass Russland die Kontrolle über das ehemalige Noworossija, die Nordküste des Schwarzen Meeres bis hin zu Transnistrien, gewinnt. Dies würde bedeuten, dass die Ukraine vollständig vom Meer abgeschnitten wäre und Russland – vermutlich durch Volksabstimmungen – ein großes Gebiet und Millionen von neuen Bürgern gewinnen würde. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die russischen Streitkräfte natürlich noch Nikolaev und Odessa im Süden sowie Charkow im Osten einnehmen. Ein logischer nächster Schritt wäre die Ausweitung der russischen Kontrolle auf die gesamte Ukraine östlich des Dnjepr sowie auf die Stadt Kiew, die größtenteils am rechten Ufer liegt. In diesem Fall würde der ukrainische Staat auf die zentralen und westlichen Regionen des Landes schrumpfen.

Keines dieser Ergebnisse löst jedoch das von Putin hervorgehobene Grundproblem, nämlich dass Russland mit einem Staat zusammenleben muss, der ständig auf Rache aus ist und von den USA, die ihn bewaffnen und lenken, dazu benutzt wird, Russland zu bedrohen und zu schwächen. Dies ist das Hauptargument für die Übernahme des gesamten ukrainischen Territoriums bis zur polnischen Grenze. Die Eingliederung der Zentral- und Westukraine in Russland wäre jedoch äußerst schwierig, während der Versuch, einen von Russland kontrollierten ukrainischen Pufferstaat zu errichten, nicht nur erhebliche Ressourcen verschlingen, sondern auch ständige Kopfschmerzen bereiten würde. Kein Wunder, dass einige in Moskau nichts dagegen hätten, wenn Polen die Westukraine in eine Art gemeinsames politisches Gebilde integriert, das nach Angaben des russischen Auslandsgeheimdienstes heimlich geschaffen wird.

Die Zukunft der Ukraine wird natürlich nicht von irgendjemandes Wünschen diktiert werden, sondern von den tatsächlichen Entwicklungen auf dem Schlachtfeld. Die Kämpfe dort werden noch einige Zeit andauern, und ein endgültiger Ausgang ist nicht absehbar. Selbst wenn die aktive Phase des Konflikts zu Ende geht, ist es unwahrscheinlich, dass sich daran eine Friedensregelung anschließt. Aus unterschiedlichen Gründen betrachten beide Seiten den Konflikt als existenziell – und zwar weit über die Ukraine hinaus. Das bedeutet, dass das, was Russland anstrebt, erst einmal gewonnen und dann festgehalten werden muss. Übersetzt mit Deepl.com

Über den Autor:

Dmitry Trenin ist Forschungsprofessor an der Higher School of Economics und leitender Forschungsbeauftragter am Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen. Er ist außerdem Mitglied des Russischen Rates für Internationale Angelegenheiten.

