Donald Trump’s Links to George Soros Soros hopes the two “will slug it out for the Republican nomination” because, he believes, Trump would lose to DeSantis and then run as a third-party candidate, thus splitting the Republican vote and effectively guaranteeing “a Democratic landslide.”

Der ehemalige Präsident erhielt einst Millionen von Dollar von dem Milliardär für ein Immobilienprojekt und vergab leitende Positionen im Weißen Haus an Personen, die von Soros betreut wurden und mit ihm in Verbindung standen.

Donald Trumps Verbindungen zu George Soros

von Pedro L. Gonzalez



18. Februar 2023

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz äußerte sich George Soros, der Milliardär und Liebling der Rechten, ausführlich zum Weltgeschehen, wie er es sieht. Er bezeichnete den ehemaligen Präsidenten Donald Trump als “eine bemitleidenswerte Figur, die ständig ihre Niederlage im Jahr 2020 beklagt. . dessen Narzissmus sich zu einer Krankheit entwickelt hat”. Über Floridas Gouverneur Ron DeSantis, den mutmaßlichen Herausforderer von Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2024, warnte Soros, er sei “gerissen, rücksichtslos und ehrgeizig”.

Soros hofft, dass sich die beiden “um die republikanische Nominierung streiten werden”, denn er glaubt, dass Trump gegen DeSantis verlieren und dann als Kandidat einer dritten Partei antreten würde, was die republikanische Wählerschaft spalten und effektiv “einen Erdrutschsieg der Demokraten” garantieren würde. Soros geht davon aus, dass dieses Szenario “die republikanische Partei dazu zwingen würde, sich zu reformieren”, und ist ganz klar sowohl gegen Trump als auch gegen DeSantis – er hält DeSantis zum jetzigen Zeitpunkt einfach für den gefährlicheren der beiden, und zwar aufgrund seiner Fähigkeit, effektiv Macht auszuüben. Soros ist vieles: korrupt, größenwahnsinnig, sogar böse. Er ist jedoch nicht dumm, und seine Einschätzung ist besorgniserregend und scharfsinnig.

Leider versuchten einige Leute, diese kritischen Äußerungen über beide Männer im Besonderen und die GOP im Allgemeinen in eine Unterstützung für DeSantis umzuwandeln. Einige verbreiteten sogar ein schlecht mit Photoshop bearbeitetes Bild von Christina Pushaw, einer Beraterin von DeSantis, das sie mit Soros zu zeigen schien. Natürlich würde kein vernünftiger Mensch auf diese Darstellung hereinfallen, aber sie erinnerte mich an die tatsächlichen sozialen, finanziellen und politischen Verbindungen zwischen Soros und Trump. Trump hat nicht nur in der Vergangenheit Millionen von dem Milliardär für ein Immobilienprojekt angenommen, sondern auch seine Verwaltung mit Personen besetzt, die eng mit Soros verbunden sind.

Beginnen wir mit Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn und ehemaliger Berater, der quasi der Premierminister im Weißen Haus war. Während Trump twitterte, war es oft Kushner, der die Politik bestimmte. Trump hat die Mauer zwar nicht gebaut, aber Kushner hat Ideen, die von Soros’ Initiativen abgeleitet waren, ohne große Schwierigkeiten umgesetzt – Ideen, die Trump mit Stolz verkündete.

In der Tat ist es merkwürdig, dass Kushners Verbindungen zu Soros weitgehend unbemerkt blieben, wenn man ihre Sichtbarkeit bedenkt. Lange nach Trumps Amtsantritt wurden Kushner und Ivanka Trump mit Soros auf einer Party im Haus von Lally Weymouth in Southampton gesichtet, deren Bruder der ehemalige Herausgeber der Washington Post ist. Aber schon vorher gab es rote Fahnen.

Im Mai 2017 berichtete das Wall Street Journal, dass der damalige Seniorberater des Präsidenten Kushner über Cadre, ein Immobilien-Startup, das Kushner 2014 zusammen mit seinem Bruder Joshua Kushner und Ryan Williams, einem Freund und ehemaligen Mitarbeiter von Kushner Companies, dem von der Familie kontrollierten Unternehmen, gegründet hatte, ungenannte Geschäftsbeziehungen zu Soros unterhielt. Dem Journal zufolge sicherte sich Cadre eine Kreditlinie in Höhe von 250 Millionen Dollar vom Family Office von Soros. Diejenigen, die auf der rechten Seite aufpassen, waren über die Enthüllung wütend.

“Dies ist ein Unternehmen, in das Jared Kushner nicht nur investiert, sondern das er 2014 mitbegründet hat”, sagte Peter Schweizer, leitender Mitarbeiter von Breitbart News, in einem Podcast im Mai 2017. “Es handelt sich also nicht um eine passive Investition, in die einer seiner Berater sagte, er solle Geld investieren, und die dann in Vergessenheit geriet. Er hat es mitbegründet. Es ist ein Real Estate Tech Startup. Offensichtlich ist es sehr ehrgeizig. Er hat eine Menge Geld darin, und er hat es versäumt, dies in seinen Finanzformularen offenzulegen.”

“Das ist ein massives, massives Problem”, fügte Schweizer hinzu. “Der ganze Zweck der Offenlegung – ob man nun die Clintons dazu auffordert, Barack Obama, Jared Kushner oder Mitch McConnell – ist, dass das amerikanische Volk weiß: Von wem sind sie finanziell abhängig, zu wem haben sie Verbindungen, wer könnte Einfluss auf sie haben?”

Warum Kushner es vermeiden würde, seine Verbindung zu Soros offenzulegen, sollte offensichtlich sein. Wie Inverse es ausdrückt:

Kushner könnte sich seiner Verbindung zu Soros ein wenig bewusst sein, da er für die Rechten so etwas wie ein liberales Schreckgespenst geworden ist. Einige von Trumps eingefleischten Anhängern werden über diese Enthüllung wahrscheinlich nicht glücklich sein, vor allem, wenn der Präsident sich und seine Familie teilweise als unabhängig von solchen (vermeintlich) zwielichtigen Verbindungen verkauft hat. Und es handelt sich auch nicht um eine lose Verbindung. Eine Investition von 250 Millionen Dollar ist alles andere als ein Pappenstiel.

Ursprünglich wollte Kushner seine Beteiligung an Cadre Anfang 2020 verkaufen, nachdem das Unternehmen in die Kritik geraten war, weil es Grundstücke erworben hatte, die von dem von ihm mitgestalteten Opportunity Zones-Programm profitieren würden. Formal fördert das Programm die Entwicklung in einkommensschwachen Gebieten, aber in Wirklichkeit ist es eine Subvention für Wohlhabende, die es ihnen ermöglicht, luxuriöse Projekte zu bauen. Hätte sich Kushner von Cadre getrennt, wäre er wahrscheinlich in der Lage gewesen, die Zahlung von Einkommenssteuern auf etwaige Gewinne aus seiner Investition in das Unternehmen zu verschieben.

Doch im August 2020 entschied sich Kushner, seine Beteiligung an dem von Soros unterstützten Startup zu behalten, während er als leitender Berater im Weißen Haus tätig war. Etwa zu dieser Zeit, nach den Unruhen in George Floyd, lernte Kushner auch die Open Society Foundations kennen, das von Soros gegründete und geleitete Netzwerk für die Vergabe von Fördermitteln.

Im Juli 2020 stellte die Open Society Foundations ihren Plan vor, “220 Millionen Dollar in aufstrebende Organisationen und Führungspersönlichkeiten zu investieren, die in schwarzen Gemeinden im ganzen Land Macht aufbauen”, um “Rassengerechtigkeit zu fördern”. In einer Erklärung fasste Alex Soros, der Sohn des Milliardärs und stellvertretende Vorsitzende seiner Stiftung, die Ziele des Plans kurz und knapp zusammen.

“Dies ist die Zeit für dringende und mutige Maßnahmen zur Bekämpfung der Rassenungerechtigkeit in Amerika”, sagte er. “Diese Investitionen werden bewährte Führungspersönlichkeiten in der schwarzen Gemeinschaft befähigen, die Polizeiarbeit neu zu gestalten, die Masseninhaftierung zu beenden und die Hindernisse für Chancen zu beseitigen, die schon zu lange die Quelle der Ungerechtigkeit sind.

Also “Chancen” durch rassenbezogene Initiativen, eine Reform der Strafjustiz und eine Finanzspritze für die schwarze Gemeinschaft. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass der Platinplan – eine Idee von Kushner -, den das Weiße Haus von Trump im September 2020 vorstellte, nur zwei Monate nach dem Start von Soros’ “Building Power in Black Communities”-Programm, genau das Gleiche bot.

Die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Initiativen können kein Zufall gewesen sein. Kushner war auch der De-facto-Wahlkampfleiter von Trumps Wiederwahlkandidatur, und der Platinplan wurde zu einem Kernstück dieser Bemühungen. Er war in gewisser Hinsicht sogar noch großzügiger als das, was Soros vorgeschlagen hatte: Während die Open Societies Foundation Investitionen für die schwarze Gemeinschaft in Höhe von 220 Millionen Dollar ankündigte, bot der Platinplan 500 Milliarden Dollar.

Kushner war nicht das einzige hochrangige Mitglied der Trump-Administration mit Verbindungen zu dem finsteren Milliardär.

Steven Mnuchin, Trumps Finanzminister, wurde von Soros als Mentor betreut. Die Times of Israel stellte fest, dass Mnuchin nach seinem Ausscheiden bei Goldman Sachs im Jahr 2002 “eine kurze Zeit für Soros arbeitete, der ihm dann half, Duke Capital Management zu gründen”. Nach Angaben von Bloomberg arbeitete Mnuchin bei Soros Fund Management und SFM Capital Management, das Berichten zufolge von Soros unterstützt wird. Eine Analyse des Center for Public Integrity ergab außerdem, dass “mehr als die Hälfte von Mnuchins politischen Spenden auf Bundesebene den Demokraten zugute kamen”, darunter Barack Obama und Hillary Clinton.

Trump selbst nahm im Jahr 2004 gerne 160 Millionen Dollar von Soros für den Bau des Trump International Hotel & Tower in Chicago entgegen. Die beiden hatten über die Jahre hinweg eine interessante Beziehung, was der Grund dafür sein könnte, dass Trump sich bis vor kurzem im Vergleich zu seinen Anhängern relativ bedeckt gehalten hat, was die direkte Ansprache von Soros angeht. In der Vergangenheit hat er sich sogar geweigert, ihn zu kritisieren. Als ein Teilnehmer auf einer Tea-Party-Kundgebung 2011 den Namen Soros rief, antwortete Trump: “Oh, vergesst Soros, lasst ihn in Ruhe, er hat schon genug Probleme.”

“Er sagt: ‘Was ist mit Soros!'” fügte Trump hinzu. “Lasst uns über jemand anderen reden.”

Im Gegensatz dazu suspendierte DeSantis einen von Soros unterstützten Staatsanwalt, weil er sich weigerte, mehrere staatliche Gesetze durchzusetzen. “Wir suspendieren den von Soros unterstützten Staatsanwalt Andrew Warren aus dem 13. Bezirk, weil er seine Pflichten vernachlässigt und sich nicht an die Gesetze des Staates hält”, sagte DeSantis in einer Pressekonferenz. “Die Verfassung von Florida hat das Vetorecht dem Gouverneur übertragen, nicht den Staatsanwälten.”

DeSantis nahm kein Blatt vor den Mund, was Soros und seine Bemühungen angeht. “Wir werden nicht zulassen, dass dieser Erreger, der das Gesetz ignoriert, im Staat Florida Fuß fasst”, sagte er.

Der Gouverneur nutzte seine Kanzel auch, um Soros’ Einflussnahme im Vorfeld der Zwischenwahlen 2022 zu bekämpfen und die Bürger Floridas vor seiner Propaganda zu warnen. Er hat Soros ausdrücklich und wiederholt als Feind des Volkes bezeichnet, unter anderem in der Sendung Tucker Carlson Tonight, die Millionen von Amerikanern sehen und hören konnten. Aber DeSantis hat nicht nur über Soros geschimpft – er hat die Macht seines Amtes genutzt, um seine Gefolgsleute zu bestrafen. Das ist der Grund, warum Alex Soros DeSantis verachtet.

Das ist auch der Grund, warum George Soros DeSantis für “rücksichtslos” hält, im Gegensatz zu Trump, der Geld von Soros angenommen hat, seine Verwaltung mit Leuten besetzt hat, die mit Soros in Verbindung stehen, durch sie Politiken vorgeschlagen hat, die von Soros’ eigenen Initiativen abgeleitet sind, ihnen seinen Wahlkampf anvertraut hat und sich dann gewundert hat, warum am Ende alles auseinanderfiel. Das ist in der Tat erbärmlich. Übersetzt mit Deepl.com

