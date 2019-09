Dortmund vergibt dieses Jahr keinen Nelly Sachs Preis

Die Stadt Dortmund wird in diesem Jahr keinen Nelly-Sachs-Preis vergeben Entscheidung fiel am Wochenende Shamsis Haltung widerspricht dem Geist des Preises Keine Preisträger in diesem Jahr Die Autorin Kamila Shamsie wird den Nelly-Sachs-Preis 2019 doch nicht erhalten. Das hat die Stadt am Mittwochnachmittag (18.09.2019) bekannt gegeben. Die Entscheidung fiel schon am Samstag (14.09.2019).

Was denkt sich die Stadt Dortmund eigentlich dabei, die Preisverleihung an Kamila Shamsie nicht zu vergeben? Während Unterstützer des Völkerrechtsbrechenden „Jüdischen Besatzungsstaat“ mit deutschen Preisen überhäuft werden, bestraft man mutige Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Intellektuelle, die sich für die Freiheit Palästinas einsetzen. Das ist der neue Philosemitismus der den Antisemitismus längst abgelöst hat. Der gefährliche Einfluss des gewisser Israel-Unterstützer und Lobbyisten, wie in diesem Fall „Ruhrbarone“ und der grüne Volker Beck, versuchen hemmungslos Israel-Kritikerinnen zu diffamieren. Dagegen sollte sich die Zivilgesellschaft wehren. Wenn die Satzungsziele des Nelly Sachs Preises sind, den Philosemitismus als Strafmaßnahme einzusetzen, gegen eine Autorin die in der ganzen Welt hochangesehen und verehrt wird. Nur in Deutschland, Dortmund nicht. Was wirft das ein Licht auf diese Stadt und deren Toleranz und Verständnis von Meinungsfreiheit? Nelly Sachs wäre stolz auf diese Kollegin und würde sich sicher dagegen wehren, wie ihr Name instrumentalisiert wird. Dieser Preis sollte nicht mehr im Namen von Nelly Sachs vergeben werden, weil er nichts mit dieser Namensgeberin und ihrem Wirken gemein hat.

Evelyn Hecht-Galinski

Das übrigens ist Kamila Shamsie:

Kamila Shamsie ist Autorin von fünf Romanen, darunter Burnt Shadows, das für den Orange Prize for Fiction in die engere Wahl kam und in über 20 Sprachen übersetzt wurde. Sie hat auch ein Sachbuch geschrieben, Offence: Der muslimische Fall. Als Treuhänderin von Free Word und English Pen ist sie in Karatschi aufgewachsen und lebt heute in London.

Auf diese Antwort, an um Auskunft bittende Schreiber, kommt diese Antwort, sollte die Anzahl Anfragen an das „(Un)- Kulturamt“ unbedingt erhöht werden!

Sehr geehrter Herr /Frau……

aufgrund der hohen Anzahl der Anfragen zum Nelly-Sachs-Preis, können wir derzeit nicht alle Nachrichten individuell beantworten. Ich bitte um Ihr Verständnis.

Zu Ihrer Information übersende ich Ihnen die aktuelle Stellungnahme der Stadt Dortmund vom 18.9.2019 (s. Anhang) und die erste Pressemitteilung in dieser Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüßen

Isabel Pfarre

Kulturbüro

Kampstraße 6

44122 Dortmund

Tel.: 0231 50 27692

Als Anregung ein Musterbrief, den man unbedingt erweitern sollte:

Sehr geehrte Frau Kokoschka,

zu der oben bezeichneten Angelegenheit würden mich folgende Informationen interessieren:

Kersten Knipp (Kulturjournalist und Moderator),

2. Ursula März (Literaturkritikerin, Autorin und Kulturjournalistin),

3. Claudia Kramatschek (Literaturkritikerin, Autorin, Kulturjournalistin),

4. Jörg Stüdemann (Stadtdirektor, Kulturdezernent der Stadt Dortmund)

5. Johannes Borbach-Jaene (Leiter der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund)

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...