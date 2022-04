Gern veröffentliche ich folgende Strafanzeige von Dr. Rolf Geffken, die ich voll unterstütze und mit der ich mich solidarisiere.

Evelyn Hecht-Galinski

17. April 2022

Dr. Rolf Geffken

Strafanzeige gegen Graf Lambsdorff, Frank Plasberg und Anton Hofreiter Ich habe angesichts der sich immer mehr verschärfenden Lage in der Ukraine aber auch in Deutschland Strafanzeige gegen zwei Politiker und einen Fernsehjournalisten gestellt. Ich bin mir darüber im Klaren, daß auch beliebige andere Politiker und Medienvertreter eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung verdient hätten. Ich habe aber diese drei Vertreter ihrer Zunft herausgegriffen weil ihre Erklärungen exemplarisch stehen für die gegenwärtige Kriegshetze und Volksverhetzung. Meine Anzeige ist zugleich eine Presseerklärung und kann gerne weitergeleitet werden. Die Anzeigen betreffen die Äußerungen Lambsdorffs über die Eigenschaft der Ostermarschierer als “Fünfte Kolonne Moskaus”, das Motto der Sendung Frank Plasbergs “Was muß geschehen damit die Ukraine s i e g e n kann?” und die Forderung Anton Hofreiters nach “schweren Waffen” (“Waffen, Waffen, Waffen”).



Strafanzeige wegen Volksverhetzung § 130 StGB



Sehr geehrte Damen und Herren,,

die nachfolgende Strafanzeige erstatte ich nicht als Anwalt sondern in eigenem Namen.

Da es bei den hier angegriffenen öffentlichen Äußerungen sich sämtlich um bundesweit

veröffentlichte Äußerungen handelt, dürfte die Staatsanwaltschaft Berlin örtlich zuständig sein,

auch wenn einer der Beschuldigten seinen Wohnsitz in Wermelskirchen hat.

Die Anzeige richtet sich gegen:



1. Alexander Graf Lambsdorff, MdB, Bundestag, Berlin und Wohnort Bonn.

Herr Lambsdorff hat Anfang April 2022 nach übereinstimmenden Presseberichten



„die Ostermarschierer“ als „die fünfte Kolonne Wladimir Putins, politisch und

militärisch“



bezeichnet. Diese Erklärung war für die Öffentlichkeit bestimmt und wurde über

zahllose öffentlichen Medien verbreitet.



Der Beschuldigte hat sich damit strafbar gemacht gemäß § 130 I und II StGB. Er hat

gegen Teile der Bevölkerung („Ostermarschierer“) zum Hass aufgestachelt und deren

Menschenwürde angegriffen, indem er diese böswillig verächtlich gemacht und

verleumdet hat.



Als „fünfte Kolonne“ bezeichnet man der Subversion verdächtigte Gruppen, die

insgeheim mit den Interessen einer äußeren feindlichen Macht sympathisieren und mit

dieser kollaborieren (wikipedia). Die Ostermarschbewegung hat sich seit ihrem

Entstehen gegen Wiederbewaffnung und Aufrüstung sowie für eine aktive

Friedenspolitik eingesetzt. Sie hat sich weder objektiv noch subjektiv als Gruppe im

Interesse einer äußeren feindlichen Macht verstanden, mit der sie kollaboriert hätte.

2

Im übrigen ist trotz des Krieges in der Ukraine Russland, auf das der Beschuldigte

offenbar anspielt, keine „feindliche“ Macht Deutschlands. Im Gegenteil: Dadurch daß

der Beschuldigte dies insinuiert, stachelt er zusätzlich Teile der Bevölkerung gegen

diesen vermeintlichen „Feind“ auf. Besonders verwerflich und verächtlich machend ist

die Behauptung,

die Ostermarschierer würden sich „politisch u n d militärisch“ für eine feindliche Macht engagieren.

Sämtliche offiziellen Verlautbarungen der Ostermarschierer haben den Angriffskrieg

auf die Ukraine verurteilt. Aber ebenso tritt die Bewegung darin für eine

Verständigung der Kriegsparteien im Interesse des Weltfriedens ein und macht auf die lebensbedrohliche Gefahr einer Eskalation des Konflikts aufmerksam.

2. Frank Plasberg, Journalist, Wermelskirchen

Plasberg ist verantwortlicher Moderator der vom Unternehmen „Ansager und Schnipselmann GmbH & Co KG“ (das Plasberg zusammen mit dem Produzenten Jürgen Schulte gehört) produzierten und vom WDR ausgestrahlten TV- Sendung „hart aber fair“. Die am 11.4.2022 ausgestrahlte Sendung stand unter dem von Plasbergvertretenen (und mutmaßlich auch von ihm stammenden) Motto

„Was muß geschehen, damit die Ukraine s i e g e n kann?“

In dem auf der Website des Senders abgedruckten Artikel über die Sendung heißt es:

„Kann die Ukraine mit so einem Feind noch einen Frieden aushandeln ?

Oder muss Deutschland mehr Waffen liefern……, damit die Ukraine die russische Armee g a n z b e s i e g e n kann?“

Mit dieser rhetorischen Fragestellung wird faktisch dem Fernsehpublikum insinuiert,

es könne überhaupt einen S i e g über Russland geben und die Tatsache verschwiegen,

daß ein solcher „Sieg“ nur durch ein gigantisches Blutvergießen möglich wäre und

einem „totalen Krieg“ in der Ukraine gleichkäme. Zugleich wird damit eine eindeutig

antirussische Stimmung verbreitet, die Deutschland zu einer Kriegspartei macht und

besonnene Stimmen für einen Erhalt des Friedens ausgrenzt. Daß dies keine

theoretische Behauptung ist hat der Unterzeichnete selbst in den sozialen Medien

erfahren müssen als seine Aufrufe zu mehr Verständigungsversuchen mit

Kategorisierungen wie „Putinverehrer“ usw. beantwortet wurden.

Dabei ist die Bezugnahme auf angebliche „schwerste Kriegsverbrechen“ besonders

verwerflich. Noch gibt es keine unabhängigen internationalen Untersuchungen. Alle

diesbezüglichen Behauptungen beruhen auf Angaben der ukrainischen Seite und

dennoch wird die rhetorische Frage gestellt: „Kann man mit s o einem Feind noch

einen Frieden aushandeln“. Das ist faktisch ein Aufruf zur Verschärfung des Krieges,

der zudem in besonderer Weise die russischstämmigen Teile der deutschen Bevölkerung gefährdet und einem massiven Russenhass aussetzt.

3. Anton Hofreiter, MdB, Berlin und Wohnort Sauerlach

Hofreiter hat Anfang April gegenüber der Öffentlichkeit und Verbreitung über öffentliche Medien erklärt

:„Wir müssen jetzt endlich anfangen der Ukraine das zu liefern, was sie

braucht: Schwere Waffen !“

Im allgemeinen und von Hofreiter vorausgesetzten Begriffsverständnis heißt dies: Panzer und schwere Artillerie!

Auch Hofreiter nahm bei seiner Forderung Bezug auf angeblich schwerste

Kriegsverbrechen Russlands obwohl diese nach wie vor nicht untersucht wurden. Die

Realisierung seiner Forderung würde zu einer Verlängerung und Intensivierung des

Kriegs zwischen Russland und der Ukraine führen, n i c h t zu einer Verkürzung.

Enorme Verluste an Menschenleben würden zu verzeichnen sein. Millionen von

Kriegsflüchtlingen könnten vermutlich auf Dauer nicht in ihre Heimat zurückkehren.

Die vehement vorgetragene Forderung Hofreiters, mit der er sogar massive

Angriffe gegen den Bundeskanzler verband, wird eine mediale Verschärfung des

Konflikts auch hierzulande durch Angriffe auf Andersdenkende, auf Russen und

angebliche „Russenfreunde“ zur Folge haben. Man muss angesichts der bereits

laufenden Verschärfung des Tons in der Öffentlichkeit und angesichts der bekannten

Vorbildfunktion von Politikern davon ausgehen, daß diese Folgen Hofreiter durchaus

bekannt sind und er sie in Kauf genommen hat.



Die Äußerungen aller drei Personen sind unverantwortlich. Sie treiben die Öffentlichkeit in

eine Kriegsstimmung hinein, verbauen jede Rückkehr zu einer aktiven Friedenspolitik und

machen Deutschland Schritt für Schritt zur Kriegspartei. Sie gefährden damit nicht nur den

äußeren Frieden sondern auch den für unsere Demokratie unverzichtbaren inneren Frieden !



Mit freundlichen Grüßen



Dr. Rolf Geffken

