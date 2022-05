“Es gab eine riesige Mobilisierung in ganz Europa und in vielen Ländern, und 1.800 Journalisten haben einen offenen Brief an Priti Patel geschrieben, in dem sie fordern, dass dieser Fall blockiert werden sollte, weil er ihre Sicherheit beeinträchtigt, weil er Auswirkungen auf die weltweite Pressefreiheit hat”, sagte Stella Assange”.

Pressure Mounts on Patel Over Assange Decision The British home secretary is under pressure as she’s about to decide whether to extradite WikiLeaks publisher Julian Assange. By Joe Lauria in London Special to Consortium News At some point during the next nine days, British Home Secretary Priti Patel will decide whether or not to ex

Bild: Priti Patel.



Die britische Innenministerin steht vor der Entscheidung über die Auslieferung des WikiLeaks-Herausgebers Julian Assange unter Druck.

Druck auf Patel wegen Assange-Entscheidung wächst

Von Joe Lauria

in London

Speziell für Consortium News



22. Mai 2022

Irgendwann in den nächsten neun Tagen wird die britische Innenministerin Priti Patel entscheiden, ob sie den inhaftierten WikiLeaks-Herausgeber Julian Assange an die Vereinigten Staaten ausliefert, wo er sich wegen der Veröffentlichung genauer Informationen über US-Kriegsverbrechen einer Spionageanklage stellen muss.

Von beiden Seiten wird Druck auf den Innenminister ausgeübt. Pressefreiheits- und Menschenrechtsorganisationen, ein Nobelpreisträger, der Menschenrechtsbeauftragte des Europarats, Journalisten und Assange-Anhänger haben an Patel appelliert, Assange freizulassen.

Es wäre zwar unzulässig, Richter von außen zu beeinflussen, aber es wäre nicht abwegig, sich vorzustellen, dass Patel hinter den Kulissen vom US-Justizministerium und möglicherweise von den amerikanischen und britischen Geheimdiensten die Botschaft erhält, was von ihr erwartet wird.

Die Innenministerin sollte ohne Aufforderung wissen, was die amerikanische und die britische Regierung von ihr erwarten. Patel ist eine sehr ehrgeizige Politikerin, die zweifellos kalkulieren wird, wie sich ihre Entscheidung auf ihre Karriere auswirken wird.

“Politiker denken an ihre nächste Wahl, sie denken an ihre Wähler … das ist es, was sie antreibt”, sagte Kristinn Hrafnnson, Chefredakteur von WikiLeaks, am vergangenen Mittwoch bei einer Demonstration vor dem Innenministerium in London gegenüber Consortium News. “Zum ersten Mal liegt es in den Händen eines Politikers, und Priti Patel, wenn sie über ihr Vermächtnis nachdenken will, sollte das Richtige tun”.

“Die Politik ist ein seltsames Biest”, sagte Hrafnsson. “Alles kann passieren. Ich hoffe, dass dies etwas ist, das hier im Kabinett aufgegriffen wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Boris Johnson ein Journalist war. Er war Teil der Mediengemeinschaft und sollte ein besseres Verständnis für diesen Fall haben als viele andere”.

Patel handelt, nachdem der Oberste Gerichtshof Großbritanniens es abgelehnt hat, Assanges Berufung gegen eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs anzuhören, die eine Entscheidung der unteren Instanz aufhob, die Assanges Auslieferung aus gesundheitlichen Gründen und wegen der Gefahr von US-Gefängnissen untersagte. Der Oberste Gerichtshof entschied allein aufgrund der Zusagen der USA, dass Assange in der Haft gut behandelt werden würde.

Da die Gerichte nicht mehr involviert sind und die Entscheidung allein in den Händen von Patel liegt, ist der Fall nun rein politisch, was bedeutet, dass politischer Druck auf den Innenminister ausgeübt werden kann.

“Es liegt im Ermessen des Innenministers, diese Auslieferung zu blockieren, und es gibt viel Druck von Seiten der Zivilgesellschaft und von Gruppen, die sich für die Pressefreiheit einsetzen”, sagte Stella Assange bei der Filmvorführung am Donnerstag.

Sie sagte, der “stärkste” Druck sei von Dunja Mijatovic, der Menschenrechtskommissarin des Europarats, gekommen, die Patel “drängte, die Auslieferung zu blockieren”. Mijatovic schrieb am 10. Mai an Patel und sagte:

“Ich habe die Entwicklungen im Fall von Herrn Assange mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. In den bisherigen Gerichtsverfahren ging es vor allem um die persönlichen Umstände von Herrn Assange bei seiner möglichen Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Dies ist zwar eine sehr wichtige Angelegenheit, bedeutet aber meiner Meinung nach auch, dass die umfassenderen menschenrechtlichen Auswirkungen der möglichen Auslieferung von Herrn Assange, die weit über seinen Einzelfall hinausgehen, bisher nicht angemessen berücksichtigt wurden.

Insbesondere bin ich der Ansicht, dass die Anklage der Vereinigten Staaten gegen Herrn Assange wichtige Fragen über den Schutz derjenigen aufwirft, die im öffentlichen Interesse geheime Informationen veröffentlichen, einschließlich Informationen, die Menschenrechtsverletzungen aufdecken. Die weit gefassten und vagen Anschuldigungen gegen Herrn Assange und die in der Anklageschrift aufgeführten Straftaten sind beunruhigend, da viele von ihnen Aktivitäten betreffen, die den Kern des investigativen Journalismus in Europa und darüber hinaus bilden.

Die Auslieferung von Herrn Assange auf dieser Grundlage zuzulassen, würde daher die Medienfreiheit einschränken und könnte letztlich die Presse bei der Erfüllung ihrer Aufgabe als Informationslieferant und öffentlicher Wächter in demokratischen Gesellschaften behindern.”

Auch der Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquive hat an Patel geschrieben. “Ich schließe mich der wachsenden kollektiven Besorgnis über die Verletzung der Menschen-, Bürger- und politischen Rechte von Julian Assange an”, schrieb der Argentinier. Er bezeichnete das Auslieferungsersuchen als “illegal und missbräuchlich” und sagte, es gefährde die Pressefreiheit und könne “potenziell tödliche Folgen” für Assange haben.

Amnesty International veröffentlichte Ende April eine Erklärung, in der Patel aufgefordert wurde, die Auslieferung zu verweigern. “Wenn der Innenminister den US-Antrag auf Auslieferung von Julian Assange bestätigt, verstößt er gegen das Verbot der Folter und schafft einen alarmierenden Präzedenzfall für Verleger und Journalisten auf der ganzen Welt”, so Amnesty. Sie fuhr fort:

“Längere Einzelhaft ist in den Hochsicherheitsgefängnissen der USA an der Tagesordnung. Diese Praxis kommt der Folter oder anderen Misshandlungen gleich, die nach internationalem Recht verboten sind. Die Zusicherung einer fairen Behandlung, die die USA im Fall von Julian Assange gegeben haben, ist höchst unzureichend und kann jederzeit widerrufen werden. Eine Auslieferung an die USA würde Assange der Gefahr schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen aussetzen, und hohle diplomatische Zusicherungen können ihn nicht vor solchem Missbrauch schützen.

Wenn die britische Regierung einem fremden Land erlaubt, die extraterritoriale Strafgerichtsbarkeit auszuüben, um eine Person zu verfolgen, die von Großbritannien aus publiziert, könnten andere Regierungen den gleichen Rechtsapparat nutzen, um Journalisten zu inhaftieren und die Presse weit über die Grenzen ihrer eigenen Länder hinaus zum Schweigen zu bringen.”

“Es gab eine riesige Mobilisierung in ganz Europa und in vielen Ländern, und 1.800 Journalisten haben einen offenen Brief an Priti Patel geschrieben, in dem sie fordern, dass dieser Fall blockiert werden sollte, weil er ihre Sicherheit beeinträchtigt, weil er Auswirkungen auf die weltweite Pressefreiheit hat”, sagte Stella Assange.

Reporter ohne Grenzen hat am Donnerstag eine Petition mit 65.000 Unterschriften an Patel übergeben. Sie wurde an britische Botschaften in acht Ländern übergeben, so Assange. Mehr als 700.000 Australier haben ebenfalls eine Petition unterzeichnet.

Neue australische Regierung

Die Wahl der erst vierten Labor-Regierung in Australien seit dem Zweiten Weltkrieg am Freitag könnte Assange zugute kommen. Der neue Premierminister Anthony Albanese hat sich öffentlich dafür ausgesprochen, dass Assange in seine australische Heimat zurückgebracht werden sollte.

Es liegt nun am neuen Premierminister, zum Telefon zu greifen und Joe Biden anzurufen, um ihm zu sagen, dass “genug ist genug” bedeutet, dass die Strafverfolgung eingestellt und Assange nach Hause geschickt werden muss. Er kennt auch die Telefonnummer von Patel.

“Albanese, ich hoffe, dass er sich an seine Versprechen und Überzeugungen hält”, sagte Hrafnsson. Aber er ist skeptisch. “Ich bin seit 30 Jahren Journalist, sich auf Politiker zu verlassen, ist etwas … Ich würde lieber auf den Kartentisch setzen, denke ich.”

Gegenseitiger Appell

Wenn Patel sich für die Auslieferung von Assange entscheidet, ist das nicht das Ende des juristischen Weges für Assange. Er hat die Möglichkeit, vor dem Obersten Gerichtshof eine Gegenklage einzureichen. Obwohl er vor dem Magistratsgericht aus gesundheitlichen Gründen und wegen des Zustands der US-Gefängnisse gewann, entschied die Richterin in allen anderen Rechtsfragen zugunsten Washingtons.

Richterin Vanessa Baraitser verneinte, dass es sich bei dem Fall um eine politische Straftat handele, die gegen das Auslieferungsabkommen zwischen den USA und Großbritannien verstoße; dass er gegen den ersten Zusatzartikel des US-Rechts verstoße und die Pressefreiheit bedrohe; und dass Assanges Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verletzt worden seien, als sich herausstellte, dass die CIA privilegierte Gespräche mit seinen Anwälten ausspioniert hatte, und sie ignorierte Aussagen, wonach die CIA über eine Entführung oder Vergiftung von Assange gesprochen habe.

“Die Richter werden alle anderen Elemente, die wichtigen Elemente, die vom Amtsgericht erörtert, aber vom Obersten Gerichtshof außer Acht gelassen wurden, weil dies nicht der Berufungspunkt war,” sagte Hrafnsson. In der Berufung der USA ging es nur um den Gesundheitszustand von Assange und die Haftbedingungen in den USA, und Washington gewann, weil es die Richter von der Glaubwürdigkeit seiner bedingten Zusicherungen, Assange human zu behandeln, überzeugen konnte.

Seit der Entscheidung von Baraitser vom 4. Januar 2021 sind weitere Fakten aufgetaucht, die Teil der Berufung sein könnten. Das Komplott der CIA gegen Assange wurde in einem Bericht von Yahoo! News von US-Beamten weiter bestätigt. Ein wichtiger US-Zeuge im Zusammenhang mit den Computeranklagen gegen Assange widerrief seine Aussage. Und Assanges Gesundheitszustand hat sich weiter verschlechtert, als er im vergangenen Oktober einen Mini-Schlaganfall erlitt.

Assanges Rechtsbeistand hofft, dass der High Court die Berufung zumindest in einigen der neun Punkte, die er vorbringen würde, zulassen wird. “Wenn Priti Patel die Auslieferung unterschreibt, haben wir die Möglichkeit, in allen Punkten, die verloren wurden, in Berufung zu gehen”, sagte Stella Assange. “Es ist im Grunde so, als hätten wir 2021 verloren. Das ist die Position, in der wir uns jetzt befinden. “Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

