Durchgeknallte Israel-Verteidiger verleumden Kritiker und ignorieren das Verbrechen

Crazed Israel Defenders Slander Critics, Ignore the Crime If soldiers of some country – say Russia, Canada, or USA – are suspected of killing a journalist covering a story, reasonable people around the world rightly express outrage at the country responsible, even if it is their own. It appears, however, that some prominent Canadian defenders of Israel are not reasonable.

Bild: Israeli forces attack Palestinian mourners carrying the coffin casket containing the body of Shireen Abu Akleh. (Photo: Oren Ziv, via Twitter)

20. Mai 2022

Wenn Soldaten eines Landes – etwa Russlands, Kanadas oder der USA – verdächtigt werden, einen Journalisten zu töten, der über eine Reportage berichtet, empören sich vernünftige Menschen auf der ganzen Welt zu Recht über das verantwortliche Land, selbst wenn es ihr eigenes ist.

Es scheint jedoch, dass einige prominente kanadische Verteidiger Israels nicht vernünftig sind.

Viele “Israel-egal-was”-Verfechter behaupten, dass diejenigen, die über die Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh entsetzt sind, eine “Blutverleumdung” begehen. Mike Fegelman von Honest Reporting Canada, der ehemalige Berater der Grünen Noah Zatzman und die Vorsitzende der United Jewish Appeal Toronto Linda Frum gehören zu den vielen zionistischen Aktivisten, die die Empörung über die Ermordung von Abu Akleh mit der mittelalterlichen Behauptung gleichgesetzt haben, Juden hätten christliche Jungen ermordet, um ihr Blut für religiöse Rituale zu verwenden.

In der National Post schrieb Fegelman: “Für ein Regime [Palästinensische Autonomiebehörde], das sich weigert, eine offene und transparente Untersuchung mit Israel durchzuführen, sind solche Anschuldigungen mehr als absurd; sie laufen auf wenig mehr als eine Blutverleumdung gegen Israel hinaus, die zu weiterer Gewalt führen kann.”

Auf Twitter retweetete Frum, ein ehemaliger Senator, den kanadischen CEO der Foundation for Defense of Democracies, Mark Dubowitz, mit den Worten: “Es wird immer klarer, dass die Tötung von Shireen Abu Akleh ein Unfall war, egal ob ein palästinensischer Schütze oder ein IDF-Soldat dafür verantwortlich war. Wenn ersteres der Fall ist, werden Israels Kritiker natürlich sofort weitergehen. Wenn es das Letztere ist, wird es eine andauernde Blutverleumdung geben.

Zatzman seinerseits retweetete den Angriff der Zioness-Bewegung auf die palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib mit den Worten: “Juden ohne Beweise des Mordes zu beschuldigen und mit der Absicht, Juden als einzigartig böse darzustellen, nennt man Blutverleumdung.”

Alle verfügbaren Beweise deuten jedoch darauf hin, dass israelische Streitkräfte Abu Akleh getötet haben. Außerdem haben die israelischen Streitkräfte seit dem Jahr 2000 etwa 50 Journalisten getötet und letztes Jahr den Turm in Gaza in die Luft gesprengt, in dem sich das Büro von Al Jazeera befand. Selbst wenn (durch zionistische Magie) festgestellt würde, dass ein Palästinenser die Kugel abgefeuert hat, die Abu Akleh tötete, würde Israel die Hauptverantwortung tragen. Sie berichtete über eine Razzia durch eine brutale Besatzungsmacht.

Die Behauptung, dass diejenigen, die sich über die Ermordung von Abu Akleh und den Angriff auf ihre Beerdigung empören, eine “Blutverleumdung” betreiben, verdeutlicht den verdrehten Blick der Israel-Befürworter auf die Realität. Nur wenige Menschen irgendwo auf der Welt finden es in Ordnung, dass eine Besatzungsmacht eine Journalistin hinrichtet.

Die Behauptung der “Blutverleumdung” verdeutlicht auch die zunehmend offenkundige Verquickung von palästinensischer Solidarität mit Antisemitismus. In dem kürzlich veröffentlichten Bericht von B’nai B’rith über antisemitische Vorfälle in Kanada aus dem Jahr 2021 wird den Protesten gegen den Anstieg der israelischen Gewalt im vergangenen Mai große Aufmerksamkeit geschenkt. Der Bericht enthält ein Bild eines Demonstranten mit einem Plakat mit der Aufschrift “Kanada und Israel: Verbündete in der Apartheid. Allies in Colonialism” (Verbündete im Kolonialismus) und ein Foto einer der Jewish Defense League (JDL) nahestehenden Person, die bei einer von ihr mit angezettelten Schlägerei auf einer pro-palästinensischen Demonstration in Toronto mit einem Messer blutig geschlagen wurde.

Die “Blutrache”-Verleumdungen erinnern daran, dass ein beträchtlicher Prozentsatz der kanadischen Juden Israel verteidigt, fast egal, was dieses Land tut. Als Israel 2014 in Gaza 2.200 Menschen tötete, war es entsetzlich, die großen Pro-Kriegs-Proteste in Toronto zu beobachten. Während dieses Angriffs schrieb ich,

“Während die JDL wahrscheinlich die vollständige Einäscherung des Gazastreifens unterstützen würde, fragt man sich, wie weit die Mainstream-Gruppen bereit sind, Israels aktuellen Angriff zu bejubeln, den dritten Großangriff auf den Gazastreifen in fünf Jahren. Wird das jüdische Establishment seine Unterstützung zurückziehen, wenn 2.000 Palästinenser getötet werden? Oder liegt die Schwelle bei 5.000? Oder würden B’nai B’rith und das Zentrum für Israel und jüdische Angelegenheiten das israelische Militär bis hin zu 50.000 Toten unterstützen?

Wenn Israel morgen eine Atombombe auf Gaza abwerfen würde, würden Honest Reporting Canada und B’nai B’rith wahrscheinlich einen Weg finden, den Palästinensern die Schuld zu geben.

Die Behauptung, dass diejenigen, die über den Mord an Shireen Abu Akleh empört sind, eine “Blutverleumdung” betreiben, ist empörend. Es deutet auf eine Massenpsychose hin. Leider scheint es, dass extremer Nationalismus diese Wirkung auf zu viele Menschen hat. Übersetzt mit Deepl.com

