Durchhalteparolen im Westen – aber das Volk darf es nicht merken!

Von Yavuz Özoguz

26.02.2022

Ja, es gibt Krieg! Der Krieg ist gemäß Clausewitz eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Aber wer kennt heute schon noch Clausewitz. Und im Westen gibt es seit dem republikanischen Senator Hiram Johnson im Jahr 1914 das Narrativ, dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges sei. Aber welche Wahrheit ist gemeint?

Was wir aktuell im Westen erleben, ist in vielerlei Hinsicht erstaunlich. Die Kriegspropaganda hat teils absurde Züge angenommen, so dass man sich weniger über die Propaganda wundert als über die Tatsache, dass ein ehemaliges Volk der Dichter und Denker diese Propaganda so kritiklos hinnimmt. Erstaunlich ist auch, dass die gesamte deutsche Elite von rechts bis links einerseits sich eindeutig gegen den russischen Präsidenten Putin stellt aber andererseits nicht erkennen will, wie sie mit den USA zusammen in den Abgrund gerissen werden. Das soll hier an zwei exemplarischen Beispielen verdeutlicht werden.

Beispiel 1: Gestern Nacht wurde im UN-Sicherheitsrat eine Resolution gegen Russland aufgrund des Vetos durch Russland abgewiesen. Das Veto Russlands war erwartet worden. Doch was war wirklich geschehen, und warum wird das von keinem einzigen der Mainstream-Journalisten Deutschlands thematisiert? Dürfen deutsche Journalisten in ihrer eingebetteten Gleichschaltung nicht einmal mehr die banalsten Zusammenhänge berichten?

Der durch und durch undemokratische UN-Sicherheitsrat ist ein Relikt des Zweiten Weltkrieges, als die sogenannten Siegermächte die Welt unter sich aufgeteilt haben und selbst darüber bestimmen wollten, wer „verurteilt“ wird und wer nicht mit der Einschränkung, dass fünf Staaten niemals verurteilt werden können, da sie über ein Veto-Recht verfügen. Aktuell sind es faktisch sechs Staaten, da die USA jede Resolution gegen Israel ebenfalls mit einem Veto belegt. Die fünf ständigen Mitglieder sind: China, Frankreich, Russland, Großbritannien und USA. Hinzu kommen stets zehn nichtständige Mitglieder, die aktuell sind: Albanien, Brasilien, Gabun, Ghana, Indien, Irland, Kenia, Mexiko, Norwegen, und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Letzte Nacht wollten die USA als selbsternannte Führungsmacht der Welt zumindest einen symbolischen Sieg mit einer Resolution zur Verurteilung Russlands bewirken. Es kam zur Abstimmung. Von den 15 Mitgliedern des Rates stimmten 11 für den Entwurf, China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich, Russland war dagegen. 11 dafür klingt wie ein Sieg. Die Tagesschau schreibt dann auch: „Westliche Diplomaten werteten dies als Erfolg“ [1]. Zunächst einmal fällt allerdings auf, dass der Resolutionsentwurf von den USA zusammen mit (ACHTUNG!) Albanien eingebracht worden ist. Weder die engsten Verbündeten Großbritannien und Frankreich noch andere Lakaien wie Gabun oder Ghana waren bereit, die Resolution mit einzubringen. Albanien ist zusammen mit Gabun aktuell das an Bevölkerungszahlen kleinste Land im Sicherheitsrat. Nachfragen durch westliche Presstituierte sind nicht erwünscht!

Noch dramatischer wird es allerdings, wenn man nicht die Stimmen der Staaten zusammenzählt, die die Resolution mitgetragen haben, sondern die dahinterstehenden Bevölkerungszahlen. Aktuell sind knapp 4 Milliarden der Weltbevölkerung im UN-Sicherheitsrat vertreten. Für die Resolution stimmen weniger als eine Milliarde! Bei solch einem Ergebnis hätte nicht einmal ein Kaninchenzüchterverein irgendeine Entscheidung durchwinken können.

Beispiel 2: Die EU hat Sanktionen gegen Russland verhängt. Die wohl „schlimmste“ Sanktion besteht darin, dass man Nord-Stream 2 gestoppt habe und sowohl Präsident Putins als auch Außenminister Lawrows Konten in Europa eingefroren habe. Nord-Stream 2 war ja noch gar nicht eingeschaltet, so dass der Stopp wohl kaum Auswirkungen auf Russland haben dürfte. Aber die Energiepreise in Deutschland steigen unaufhörlich. Wenn die deutsche Außenministerin meint, dass „wir“ zu Opfern bereit seien, um Frieden und Freiheit zu schützen, so meint sie mit „wir“ den ärmeren Teil der Bevölkerung. Sie wird mit ihrem fünfstelligen Monatsgehalt sicherlich keine Opfer bringen. Das verdeutlicht, wie sehr sich die Grünen vom Volk entfernt haben. Wenn das Thema nicht so ernst und lebensbedrohlich wäre, könnte man über den zweiten Teil der Sanktionen geradezu herzhaft lachen. Da wird also den Bevölkerungen in Europa suggeriert, dass Putin und Lawrow irgendwelche Konten in der EU hätten, die nunmehr eingefroren werden. Ist es den eingebetteten westliche Presstituierten nicht erlaubt einmal nachzufragen, über wie viele Konten die beiden in der EU verfügen und welche Summen insgesamt eingefroren worden sind? Nehmen wir aber einmal an, die beiden wären wirklich so dumm, wie selbst amtierende deutsche Politiker es nicht sind, und sie würden irgendwelche Gelder – warum auch immer – in Europa deponieren, wäre es da nicht sinnvoll gewesen, sie hätten die Gelder vor dem Einmarsch abgezogen? Aber nehmen wir einmal an, sie sind noch dümmer als die gesamte EU-Elite – was schon kaum zu erreichen wäre – und hätten ihre Gelder nicht abgezogen. In welchem Land hätten sie denn ihre Konten eingerichtet? Richtig! In der Schweiz. Die Schweiz gehört nicht zur EU und hat auch gar nicht vor, irgendwelche Konten einzufrieren.

Doch könnte es sein, dass hier von etwas abgelenkt werden soll, was wiederum kein gutes Licht auf die westliche Politik werfen würde? Es ist der ukrainische Präsident Staatschef Wolodimir Selenskij, der geholfen hat, dass sage und schreibe fünf Milliarden Dollar aus einer ohnehin klammen Ukrainischen Bank ins Ausland transferiert worden ist, und Selenskij selbst davon profitiert hat. Das jedenfalls belegen die offengelegte Pandora Papers seit Oktober 2021 und selbst die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet [2].

Das sind also die Sanktionen, die den Russen auferlegt worden sind. Kommen wir nun zu den Sanktionen, die den Russen nicht auferlegt worden sind. Dazu gehört vor allem die Abkopplung vom SWIFT abkommen.

Die Abkopplung vom SWIFT-Abkommen gilt als schwerste Strafe, welche der Westen überhaupt auferlegen könnte. Denn Swift ist die Regelung des Zahlungsverkehrs zwischen nahezu allen Banken der Welt. Wer aus dem System ausgeschlossen wird, kann weder international zahlen noch kassieren, jedenfalls so lange er kein alternatives System findet. Bisher hat es nur drei Länder getroffen. Das erste Land, das vom Swift-Abkommen ausgeschlossen wurde, war die Islamische Republik Iran im Jahr 2012. Mit einer kleinen Unterbrechung ist der Iran bis heute vom Swift-Abkommen ausgeschlossen, ohne jemals irgendein Land überfallen oder angegriffen zu haben! Das vorgeschobene Problem beim Iran ist das angebliche Anstreben von Atomwaffen. Der wahre Grund ist die Ablehnung der Westhegemonie und des Dollarsystems – auch für das eigene Öl – und die Abwicklung der Ölgeschäfte mit China und Russland über eigene Währungen. Verliert der Dollar aber seine Vormachtstellung in der Welt, können die USA nicht mehr beliebig viel Dollar drucken, wie sie es jetzt tun, und sind in der Folge nicht nur zahlungsunfähig, sondern auch das mit Abstand meistverschuldete und damit ärmste Land der Welt. Es ist die Illusion der Zahlungsfähigkeit, welche das verbrecherische US-Hegemonialystem am Leben erhält. Nach dem Iran wurde 2017 Nordkorea aus dem Netz geworfen, weil auch sie sich nicht mehr der US-Hegemonie unterwerfen wollten. 2021 folgte Afghanistan, hatten die Afghanen doch gerade die USA aus dem Land geworfen und das US-Hauptanbaugebiet für Drogen stillgelegt. Dies ist auch für zahlreiche Hilfsorganisationen, die in Afghanistan humanitäre Hilfe leisten, derzeit ein großes Problem. [3]

Swift hatte jahrzehntelang ein Alleinstellungsmerkmal. Es gab keine alternativen Systeme. Das änderte sich mit dem Aufstieg Chinas zur Supermacht, die zumindest intern und bei ihren Geschäften mit immer mehr bilateralen Partnern eigene Systeme nutzt. Zusammen mit Russland verstärken die Nachbarn ihre Bemühungen, eine eigene Finanzkommunikationsplattform aufzubauen, in die dann auch immer mehr Asiaten integriert werden sollen. Das russische System for Transfer of Financial Messages (SPFS) hat bereits mehr als 400 Mitgliedsbanken und wickelt mehr als 20 Prozent der inländischen Finanzkommunikation ab.[3] Würde der Westen Russland aus dem SIWFT-Abkommen ausschließen, würden die Bemühungen Russlands und Chinas ihr eigenes System zu etablieren einen unvorstellbaren Schub bekommen. Im Fall eines Ausschlusses aus SWIFT würde Russland zudem sein eigenes SPFS System für den internationalen Zahlungsverkehr ausweiten. Das Ergebnis wäre wiederum eine Schwächung des Dollardrucksystems und damit der Untergang der USA.

Alle aktuelle und zusätzliche Kriege müssen unter diesem Aspekt betrachtet werden, dass das größte Raubzugsystem der Weltgeschichte namens Dollar-Kapitalismus sich seinem Ende zuneigt. Untergehende Imperien erzeugen bekanntermaßen viele Kriege und unglaublich viel Unheil auf Erden. Deutschland ist ein Vasall der USA. Auf deutschen Boden lagern US-Atomwaffen, die gegen die halbe Welt gerichtet sind. Entsprechend werden die Abwehrmaßnahmen jener Länder auch gegen Deutschland gerichtet sein. Bedauerlicherweise verfügen wir Deutschen über keine Regierung, die die Interessen der deutschen Bevölkerung schützen würde. Vielmehr stehen die Interessen der USA und Israels im Vordergrund.

Merkwürdigerweise hat ausgerechnet Israel eine besondere Rolle beim aktuellen Konflikt erhalten. Der ukrainische Staatschef Selenskij hat Israel als Tagungsort für Waffenstillstandsverhandlungen vorgeschlagen. Warum ausgerechnet die längste Kolonialmacht unserer Epoche und Apartheidstaat Israel geeignet sein soll, sei einmal dahingestellt. Israel ist zudem nicht neutral, denn Israel hat den Angriff Russlands verurteilt [4]. Prompt kam die Reaktion aus Russland, die darauf verwiesen hat, dass der durch Israel besetzte Golan nicht zu Israel gehört [5].

Imam Chamenei sagte Anfang Februar 2022 an die USA gerichtet: „Wo immer die Macht der Wahrheit gegen Unglauben ins Feld tritt, irrt der Feind mit all seiner scheinbaren Herrlichkeit und seinem scheinbaren Mut, der weder Herz noch Verstand hat, in seinen Berechnungen. Es ist immer so.“ Imam Chamenei kündigte zudem an, dass USA von einer Stelle aus getroffen werden wird, mit der sie nie gerechnet haben. Die Ukraine-Krise kann damit nicht gemeint gewesen sein. Doch Imam Chameneis Prognosen sind immer eingetroffen. Insofern stehen uns noch spannende Zeiten bevor.

Für Deutschland aber bete ich, dass wir eines Tages Eliten an die Macht verhelfen, die Deutschland aus den Klauen verbrecherischer Hegemonialmächte befreien.

