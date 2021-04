Dutzende von Toten bei religiösem Festival in Israel zerquetscht, wenn die Sekte Toldos Aharon feiert….

Während Palästinenser Ramadan feiern verboten ist, dürfen etwa 100.000 ultraorthodoxe Männer der Sekte Toldos Aharon in Corona Zeiten feiern, dann ist ihnen auch nicht zu helfen!

Dutzende von Toten bei religiösem Festival in Israel zerquetscht

Viele der Toten mussten noch identifiziert werden und die Polizei bat Familienmitglieder, Bilder und persönliche Informationen von denen, die an dem Festival teilgenommen haben und noch vermisst werden, zur Verfügung zu stellen, um bei dem Prozess zu helfen.

30. April 2021

Mindestens 45 Menschen wurden über Nacht bei einem überfüllten religiösen Fest in Israel zu Tode gequetscht, wobei einige erstickte oder zertrampelte Opfer unbemerkt blieben, bis die Lautsprecheranlage einen Aufruf zum Auflösen ertönte, berichtete Reuters.

Zehntausende von ultra-orthodoxen Juden waren zum Galiläa-Grab des Weisen aus dem 2. Jahrhundert, Rabbi Shimon Bar Yochai, geströmt, um das jährliche Lag B’Omer-Gedenken zu begehen, das nächtliche Gebete, mystische Lieder und Tänze beinhaltet.

Zeugen sagten, dass viele der Toten in einem dicht gepackten Durchgang von etwa drei Metern Breite gefangen waren, nachdem die Menschenmassen die Hänge des Berges Meron im Norden Israels trotz der Warnungen, sozialen Abstand zu COVID-19 zu halten, überfüllt hatten.

Sanitäter sagten, es habe eine Massenpanik im Männerbereich des nach Geschlechtern getrennten Festivals gegeben. Unter den Opfern waren auch Kinder.

Viele der Toten konnten noch nicht identifiziert werden, und die Polizei bat Familienangehörige, Bilder und persönliche Informationen derjenigen zur Verfügung zu stellen, die an dem Festival teilgenommen hatten und noch vermisst wurden, um bei der Suche zu helfen.

Videos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigten ultra-orthodoxe Männer, die verzweifelt durch Lücken in zerrissenen Wellblechplatten kletterten, um dem Gedränge zu entkommen. Leichen lagen auf Bahren in einem Korridor, bedeckt mit Foliendecken.

“Es gab eine Art Chaos, Polizei, Schreie, ein großes Durcheinander, und nach einer halben Stunde sah es aus wie ein Schauplatz eines Selbstmordattentats, zahlreiche Menschen kamen auf Bahren heraus”, sagte der 19-jährige Festivalbesucher Hayim Cohen.

“Wir wollten ins Innere gehen, um zu tanzen und so, und plötzlich sahen wir Sanitäter vom [Ambulanzdienst] MDA vorbeirennen, wie mitten in der Wiederbelebung von Kindern”, sagte der 36-jährige Pilger Shlomo Katz zu Reuters.

Ein verletzter Mann, der auf einem Krankenhausbett lag, beschrieb den Reportern, wie das Gedränge begann, als eine Reihe von Menschen an der Spitze der heranströmenden Menge einfach zusammenbrach.

“Es bildete sich eine Pyramide, in der einer über dem anderen stand. Die Leute stapelten sich übereinander. Ich war in der zweiten Reihe. Die Leute in der ersten Reihe – ich sah Menschen vor meinen Augen sterben”, sagte er.

Das Justizministerium sagte, die Ermittler würden untersuchen, ob es ein Fehlverhalten der Polizei im Zusammenhang mit der Tragödie gegeben habe.

Ein Polizeisprecher sagte, die Gesamtkapazität am Berg Meron sei ähnlich wie in den vergangenen Jahren, aber diesmal seien die Feuerbereiche als COVID-19-Vorsichtsmaßnahme abgetrennt worden. Das könnte zu unerwarteten Engpässen im Fußgängerverkehr geführt haben, sagten israelische Medien.

Premierminister Benjamin Netanjahu nannte den Vorfall bei seinem Besuch vor Ort eine der schwersten Katastrophen” in der Geschichte Israels und versprach eine gründliche Untersuchung, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Er rief zu einem nationalen Trauertag am Sonntag auf.

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union sprachen ihr Beileid aus.

Hubschrauber brachten Verletzte in Krankenhäuser, und das Militär teilte mit, dass Such- und Rettungstruppen im Einsatz waren.

Die Grabstätte auf dem Berg Meron gilt als eine der heiligsten Stätten der jüdischen Welt und ist ein jährlicher Wallfahrtsort. Die Veranstaltung war eine der größten Versammlungen in Israel seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie vor mehr als einem Jahr.

Private Lagerfeuer auf dem Berg Meron waren letztes Jahr aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen verboten. Doch in diesem Jahr wurden die Sperrmaßnahmen gelockert, da Israel ein schnelles COVID-19-Impfprogramm durchgeführt hat, bei dem mehr als 54 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft wurden. Übersetzt mit Deepl.com

