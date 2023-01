Echec de la « nouvelle époque »

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 29 décembre 2022

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/fehlschlag-zeitenwende-von-evelyn-hecht-galinski-kommentar-vom-hochblauen/

Traduction : Christiane Reynaud

A mon avis, la soi-disant « nouvelle époque » proclamée par le chancelier Scholz signifie seulement que le gouvernement de la coalition s’est placé dans une dépendance absolue du pays le plus belliqueux du monde et de son président mafieux sénile et impopulaire. Et ce président, malgré seulement 38 % de taux d’approbation avec tendance à la baisse – l’un des pires scores de l’histoire des Etats-Unis – envisage de se présenter une nouvelle fois au printemps prochain. Sa vice-présidente Kamala Harris et “empêcheuse de réfugiés” a « préparé le terrain ». Elle a accueilli des réfugiés du Venezuela et de Cuba par ces mots : « Vous n’avez vraiment pas besoin de venir ». Ces réfugiés sont d’ailleurs dus aux Etats-Unis et leur politique de sanctions et de changement de régime contraire au droit international. Ce président qui n’a tenu aucune de ses promesses électorales telles que l’abolition de la peine de mort, le renforcement des lois sur les armes, la fermeture du camp de prisonniers de Guantanamo contraire aux droits de l’homme, et bien d’autres encore, est vénéré comme un sauveur par ses vassaux, les politiciens allemands de Scholz à la ministre des Affaires étrangères Baerbock. Un président qui tapote l’épaule de politiciens à la manière d’un Parrain, tout en les menaçant de tirer « le poignard de la manche » s’ils n’obéissent pas !

La trahison de l’Amérique envers ses alliés et ses partenaires

Actuellement, les entreprises européennes sont très inquiètes à cause d’une nouvelle loi américaine sur les subventions, avec des milliards d’aide pour les producteurs américains sous pression et les investisseurs menacent de partir. En raison de cette loi, l’Europe et les États-Unis se dirigent vers un grave conflit économique et commercial. Dans l’Union européenne, l’espoir disparait et la colère monte : le gouvernement américain va-t-il encore corriger fondamentalement cette loi ? L’UE est sous pression pour protéger les entreprises nationales contre des désavantages concurrentiels menaçants devant la concurrence américaine et pour empêcher les délocalisations d’investissements vers l’Amérique. « L’Amérique d’abord » redevient donc une affaire de chef. Une brève histoire de la trahison de l’Amérique envers ses alliés et ses partenaires. Ce n’est pas la première fois qu’un allié ou un partenaire se plaint de l’abus de confiance de Washington. Washington arrive toujours à poignarder ses « amis » dans le dos ou à rester inactif au profit de ses propres intérêts.

« Objectif final » : la destruction de la Russie

La question de l’hébergement des réfugiés est en réalité un problème américain, mais comme toutes les autres complications causées, elle n’est pas résolue décemment, mais plutôt laissée à leurs vassaux européens serviles. Cela vaut bien sûr aussi pour les millions de réfugiés ukrainiens qui atterrissent désormais en Europe et en grande partie en Allemagne. Ce ne sont en aucun cas des « réfugiés de Poutine » mais de réfugiés de la politique de guerre hégémonique des Etats-Unis/de l’OTAN et de ses vassaux européens – et parmi eux, particulièrement obéissants, Scholz et Baerbock avec l’objectif final, la « destruction de la Russie ». N’avons-nous pas déjà eu cet « objectif final » ?

La décision attendue du Congrès américain concernant le budget militaire national pour l’année en cours qui devrait s’élever à environ 858 milliards de dollars prouve qu’il s’agit d’une tentative de « destruction de la Russie ». Ce sont 45 milliards de plus que ce qui a été demandé par Biden. Il s’agirait du plus gros budget militaire américain de tous les temps, avec le niveau le plus élevé depuis les coûts des guerres en Irak et en Afghanistan, et le deuxième niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale – un niveau supérieur aux budgets des dix ministères les plus proches réunis. L’année prochaine, l’armée américaine recevra donc 55 pour cent de plus d’argent pour les missiles et la marine 47 pour cent de plus pour la préparation des prochaines guerres navales ! Et cela devant le danger d’une Troisième Guerre mondiale – planifiée, semble-t-il, depuis longtemps et considérée comme une option importante par les groupes de réflexion conseillant la politique américaine. Les Etats-Unis dépensent ainsi plus pour leur budget de guerre que la Chine, l’Inde, la Russie, la Grande-Bretagne, l’Arabie saoudite, l’Allemagne et la Corée du Sud réunies, soit environ 50 pour cent de leur budget total.

https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison

« Le monde occidental libre attend avec impatience que l’Allemagne agisse »

Quand on entend les fauteurs de troubles et les lobbyistes de l’armement allemands, la lobbyiste de guerre du FDP Agnes Strack-Zimmermann réclame la livraison immédiate de chars modernes de type « Leopard » et « Marder » à l’Ukraine, ainsi que la formation immédiate des soldats ukrainiens au maniement de ces chars ultramodernes. « Le monde occidental libre attend plein d’impatience que l’Allemagne agisse » exhorte-t-elle le chancelier Scholz. Le ministre allemand de l’économie Habeck est devenu, lui aussi, un expert en armes et en guerre et prédit que « Poutine est en train de perdre cette guerre sur le champ de bataille » et ce, parce que l’armée ukrainienne reçoit les armes de l’Europe, des pays de l’OTAN et des Etats-Unis et qu’elle les « utilise de manière habile et stratégiquement intelligente et héroïque ». L’Ukraine doit être soutenue de manière à ce qu’elle puisse gagner la guerre. Cela me semble tout aussi improbable que les compétences économiques de Habeck et son aptitude à être ministre de l’économie et de l’énergie. Il aurait mieux fait d’en rester à ses livres de contes et à sa philosophie. Cela nous aurait certainement épargné beaucoup d’ennuis !

La « nouvelle époque », fatale en ce qui concerne la politique de paix, a entraîné l’Allemagne sans nécessité dans une course au réarmement sans précédent, avec des « fonds spéciaux », expression masquée pour désigner des dettes, pour développer l’armée de défense fédérale en armée avec prétention de « leadership » – commandement de guerre dans le monde entier ! On n’est pas regardant sur les milliards pour l’Ukraine, car l’Etat néo-nazi le plus corrompu d’Europe doit être soutenu, puisque l’Ukraine se bat soi-disant pour « la liberté et la démocratie », et pour « les valeurs que nous partageons avec eux », comme « Scholz de la nouvelle époque » veut le faire croire, avec son imagination fertile, à l’Allemand moyen au cerveau lavé… Au sujet de ce discours abject de Scholz, je recommande l’excellente analyse d’Albrecht Müller des NachDenkSeiten, pour qui cette « nouvelle époque » est le « mot de propagande de l’année » du « chancelier des Alliés », et tout ce discours est destiné à construire l’image de l’ennemi déclaré Poutine et de la Russie.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=91955

Notre ennemi déclaré doit donc être la « Russie de Poutine ». Pour que tous les Allemands en soient conscients, la dose quotidienne de propagande médiatique a atteint un niveau qui dépasse tout ce que l’on a connu jusqu’à présent. On peut, en toute tranquillité, qualifier les groupes médiatiques de « médias d’État » qui se surpassent littéralement en propagande partiale pour l’Ukraine, ce qui a déjà un aspect pathologique, car on ne lit pas d’autres opinions et évaluations dans le mainstream. Dans un commentaire antérieur, j’avais déjà écrit « il reste toujours quelque chose » d’un lavage de cerveau, et je me sens malheureusement absolument confirmée. Dans les journaux allemands, le général de brigade Christian Freuding qui explique la guerre à la ministre de la défense Lamprecht, s’exprime sur la « situation de guerre en Ukraine » sur le canal Youtube de l’armée fédérale – visionné des centaines de milliers ( !) de fois.

L’Allemagne « a fini » !

Si l’on en est vraiment arrivé au point où un « peuple allemand » aspire à la déclaration de guerre de la Bundeswehr, alors toute peine est perdue ! Mais que peut-on attendre d’une Allemagne dont la coalition tricolore est branchée sur une haine extrême de la Russie et hostile à la paix, qui se met constamment « au vert » pour la guerre, les armes et la folie écologique due à une vision rétrécie de la situation et qui pousse notre pays vers la désindustrialisation et l’appauvrissement ?! Il n’y a pas plus hypocrite et plus stupide que la politique environnementale quand on voit le ministre de l’économie des Verts Habeck qui, au mépris de tout bon sens économique, fait des courbettes et dire des bêtises pour acheter du gaz liquéfié américain à un prix exorbitant – et qui est nuisible à l’environnement – et qui inaugure à grand renfort de médias un terminal flottant avec le « chancelier de la nouvelle époque ». Nous sommes devenus la risée du monde avec notre « un gant de toilette suffit », nos douches tièdes et autres astuces d’économie abstruses, sans parler des brassards « Woke » lors de la Coupe du monde, dûment perdue. L’Allemagne « a fini ».

Il reste toutefois encore un Vert vaillant de la « vieille garde », le ministre vert des Transports du Bade-Wurtemberg, Winfried Hermann, un pacifiste convaincu qui s’oppose fermement aux livraisons d’armes à l’Ukraine.

Cette Allemagne n’a pratiquement pas d’opposition significative : l’AfD de droite, bien qu’elle s’oppose à la politique envers la Russie de la coalition, la Gauche opportuniste qui chante à l’unisson avec la politique antirusse de la coalition, et la CDU/CSU sous Merz de BlackRock, qui hurle également avec les « loups » de la coalition et appelle à une « responsabilité de leader pour l’Europe ». Nous devrions appréhender cette « prétention au leadership » car cette campagne de dénigrement de la Russie pourrait bientôt se terminer en « Aujourd’hui l’Allemagne nous appartient, et demain le monde entier ». Car, comme nous pouvons le constater : « Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde » (Bert Brecht).

Une « nouvelle époque » absurde, pire que les pires cauchemars

Alors qu’une quantité inimaginable de milliards est versée à l’Ukraine, ceci est la triste réalité en Allemagne : manque de maternelles, des écoles en piteux état, des trains toujours en retard, absence d’internet, une infrastructure rurale si pitoyable qu’elle ressemble à celle d’un pays en voie de développement. Un manque de personnel médical et soignant, un désert de services et une immense pénurie de logements qui ne cesse de s’aggraver. Les réfugiés ukrainiens attendus posent des problèmes presque insurmontables aux communes dont les citoyens, les enfants, les faibles et les personnes âgées souffrent de plus en plus. Ce n’est pas avec des aumônes et des banques alimentaires débordées que l’on peut résoudre le problème.

Oui, l’Allemagne est un pays d’immigration et oui, nous avons besoin d’immigrés, car nous avons une société trop vieillissante qui a besoin d’aide. Mais des réfugiés de luxe ukrainiens qui vénèrent Azov et Bandera, assis sur leurs valises et pleins de haine pour la Russie, ne nous servent à rien !

Combien de temps ces milliards d’aide à l’Ukraine vont-ils encore couler à tout va ? Combien de temps les critiques plus que justifiées à ce sujet vont-elles encore être réprimées ? Vont-elles peut-être être punies en tant qu’incitation à la haine ? Au cours de mes 73 ans, j’ai déjà vu beaucoup de choses, mais ces circonstances et cette politique belliqueuse excessive contre nos intérêts de citoyens allemands, cette « nouvelle époque » absurde, je n’ai pas pu ni voulu me les imaginer, même dans mes pires cauchemars.

Le cercle des gouvernements fascistes et de leurs soutiens se referme

Alors que l’Allemagne n’a jusqu’aujourd’hui réhabilité aucune victime de la politique coloniale allemande, et encore moins versé de réparations, la coalition belliqueuse reconnait, pour des raisons politiques répréhensibles et en toute connaissance de cause, la famine dont a souffert l’ensemble de l’Union soviétique comme un « Holodomor » et soutient le gouvernement fantoche ukrainien dirigé par un président juif qui a été glorifié aux États-Unis comme un « deuxième Jésus » alors qu’il couche en Ukraine avec des fascistes et que sa femme vient de faire des emplettes à Paris avec Madame Macron pour plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Ainsi se referme pour moi, et cela fait très mal, le cercle des gouvernements fascistes et de leurs soutiens, de l’Ukraine à « l’État juif », où va bientôt régner un régime fasciste ultra-orthodoxe qui ne cache pas son intention d’expulser définitivement les Palestiniens de leur patrie ancestrale. Comment l’Allemagne va-t-elle réagir ? Jusqu’où ira la vénération non critique des Juifs et des sionistes ? Autant de questions que la nouvelle année 2023 nous apportera et qui nous réserveront beaucoup de matière pour les commentaires à venir.

Je suis profondément inquiète pour ce que notre avenir nous réserve. Contrairement à notre « président prédicateur hypocrite », je n’ai aucune confiance en l’avenir, mais j’éprouve du dégoût face à ce tsunami de propagande médiatique et politique qui déferle sur nous. Il n’est plus suffisant de « tuer le mal dans l’œuf ». « Se soumettre, c’est mentir » surtout en cette nouvelle année 2023. Sur ce, je souhaite à tous un bon nouvel An et la paix et la santé pour la nouvelle année.

