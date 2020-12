Ehemaliger General,der zur ethnischen Säuberung Palästinas aufrief, soll Israels Holocaust-Museum leiten Von Jonathan Cook

Bild: Effi Eitam (Foto: Juda S. Engelmayer/Wikimedia)

Ehemaliger General, der zur ethnischen Säuberung der Palästinenser aufrief, soll Israels Holocaust-Museum leiten

Benjamin Netanjahus Wahl von Effi Eitam zur Leiterin von Yad Vashem ist ein weiteres Zeichen dafür, wie rassistischer Hyper-Nationalismus zum Mainstream der israelischen Politik wird.

Ehemaliger General, der zur ethnischen Säuberung der Palästinenser aufrief, soll Israels Holocaust-Museum leiten



Von Jonathan Cook



18. Dezember 2020

Seit fast 70 Jahren untermauert Yad Vashem, das weltberühmte Holocaust-Museum mit Sitz in Jerusalem, Israels Anspruch, als Hüter und Interpret der Lehren aus dem Nazi-Völkermord zu fungieren, der einen Großteil des europäischen Judentums während des Zweiten Weltkriegs vernichtete.

Vor der Pandemie gingen jährlich mehr als eine Million Besucher durch seine Türen, und das Museum galt als ein fast obligatorischer Halt für Weltführer, die Israel besuchten.

Die Forschungen der angesehenen Historiker von Yad Vashem haben anderen Museen und Forschungsinstituten auf der ganzen Welt als Vorbild gedient, wie sie den Holocaust verstehen und darstellen. Das Museum veranstaltet einflussreiche Konferenzen für Wissenschaftler und gibt wichtige Texte über den Holocaust heraus.

Und Yad Vashem spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Art und Weise, wie der Holocaust in den Schulen in Israel und im Ausland gelehrt wird, sowie bei jedem neuen Jahrgang israelischer Soldaten.

All das hilft zu erklären, warum es in den letzten Wochen einen Aufschrei von Holocaust-Überlebenden, Historikern und jüdischen Organisationen über den bevorzugten Kandidaten für die Leitung des Museums gegeben hat, wenn der Posten Ende dieses Monats frei wird.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat einen ehemaligen General, der zum rechtsextremen Politiker wurde, Effi Eitam, für diese Rolle ausgewählt. Eitam, 68 Jahre alt, lebt in einer illegalen Siedlung auf dem Golan und befürwortet seit langem die ethnische Säuberung der Palästinenser in den besetzten Gebieten, sowie die Beschneidung grundlegender Bürgerrechte für Nicht-Juden in Israel.

Als Eitam vor fast 20 Jahren seinen Namen in der Politik machte und eine rechtsextreme Partei anführte, repräsentierte er einige der hässlichsten Trends in Israels hyper-nationalistischer Politik. Heute sind seine Ansichten Mainstream genug geworden, um von einer breiten Schicht von Netanyahus regierender Likud-Partei angenommen zu werden.

Politisches Kalkül

Da der frühere Vorsitzende von Yad Vashem, Avner Shalev, in wenigen Tagen nach fast einem Vierteljahrhundert in diesem Amt in den Ruhestand gehen wird, hat Eitam bereits die Unterstützung eines speziellen Komitees gewonnen, das hochrangige öffentliche Ernennungen überprüft.

Alles, was zwischen ihm und der prestigeträchtigen Position als Leiter des “World Holocaust Remembrance Center” steht, ist eine Abstimmung im Kabinett. Die Zustimmung hat sich verzögert, aber offenbar nicht aus ethischen oder ideologischen Gründen.

Berichten zufolge will Netanyahu Eitam als Teil seines eigenen nackten Kalküls im Inland haben: Er muss mehr Stimmen von Siedlern anziehen, um die nächsten Parlamentswahlen zu gewinnen, die bereits nächste Woche angekündigt werden könnten.

Unterdessen hält Netanyahus wichtigster politischer Rivale, Benny Gantz, der als Verteidigungsminister in der Koalitionsregierung dient, die Zustimmung als Druckmittel im Kampf um andere hochrangige Ernennungen im öffentlichen Dienst hoch.

‘Spott und Schande’

Obwohl Eitam in Israel, wo er als kleiner Kriegsheld gilt, nicht als besonders umstrittene Wahl angesehen wird, hat sich im Ausland und unter einigen Mitarbeitern von Yad Vashem eine wachsende Enttäuschung breit gemacht.

Das Museum befindet sich in einer finanziellen Notlage, nachdem es wegen der Pandemie fast ein Jahr lang geschlossen war, während langwierige Koalitionsstreitigkeiten über den Haushalt wichtigen öffentlichen Einrichtungen die Finanzierung verweigert haben.

Und da private ausländische Spender für die Hälfte des Einkommens von Yad Vashem verantwortlich sind, könnte sich die Ernennung Eitams als katastrophal erweisen.

Eine Petition von 750 führenden jüdischen Studien und Holocaust-Wissenschaftlern wurde letzten Monat veröffentlicht. Unter den Unterzeichnern war auch Deborah Lipstadt, die bekanntlich eine Verleumdungsklage des Historikers David Irving abwehrte, nachdem sie ihn der Holocaust-Leugnung bezichtigt hatte.

“Die Ernennung von Effi Eitam zum Vorsitzenden von Yad Vashem würde eine international respektierte Institution, die sich der Dokumentation von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Streben nach Menschenrechten widmet, in einen Hohn und eine Schande verwandeln”, heißt es in der Petition.

Sogar die Anti-Defamation League, die weitgehend als “liberaler” Fackelträger der jüdischen Gemeinde in den USA für Netanjahus Israel fungiert, hat auf Eitams “problematische moralische Bilanz” hingewiesen.

Dazu gehört ein Vorfall in den späten 1980er Jahren, als Eitam die Givati-Brigade befehligte, bei dem vier seiner Soldaten zwei palästinensische Brüder schwer verprügelten, einen von ihnen zu Tode. Eitam wurde vom Stabschef der Armee gerügt, nachdem die Soldaten ausgesagt hatten, sie hätten seine Befehle ausgeführt.

Die Militärrichter, die den Prozess gegen die Soldaten leiteten, stellten fest, dass Eitams “gewalttätiges Verhalten zur Norm wurde und von denjenigen, die unter seinem Kommando standen, als Beispiel genommen wurde”.

Dieser Makel hinderte ihn jedoch nicht an der Beförderung in den Rang eines Generals.

Palästinenser ‘ein Krebsgeschwür’

Eitam verließ schließlich die israelische Armee, offenbar desillusioniert durch Israels Unterzeichnung des Osloer Abkommens. Er argumentierte stattdessen, dass die Armee “die Bevölkerung dort [in den besetzten Gebieten] über Nacht vertreiben könnte. Es ist kein Problem, dies zu tun. Wir haben ein Problem damit, den Willen zu haben, dies zu tun. Als Nation sind wir gehemmt.”

Eitams anhaltende lautstarke Hetze gegen Palästinenser, auch als Regierungsminister, hat das meiste Unbehagen verursacht.

In Anlehnung an die Sprache, die die Nazis gegen Juden benutzten, hat Eitam Israels große Minderheit palästinensischer Bürger – einer von fünf der Bevölkerung des Landes – als “Krebsgeschwür” bezeichnet und hinzugefügt, dass “wenn man das Ausmaß der Bedrohung begreift, es bereits zu spät ist, damit umzugehen”.

Bei anderen Gelegenheiten hat Eitam Israels 1,8 Millionen palästinensische Bürger mit einer “gefährlichen fünften Kolonne” und einer “Bombe, die unter dem gesamten demokratischen System in Israel explodieren wird” verglichen.

Er hat auch gefordert, dass die gewählten Vertreter der Minderheit aus dem Parlament verdrängt werden: “Eines Tages werden wir euch aus diesem Haus nach Gaza vertreiben.”

‘Tötet sie alle’

Für die Millionen Palästinenser in den besetzten Gebieten hat er kein Verständnis mehr. Er war gegen den Abzug aus Gaza 2005. Und er hat dazu aufgerufen, ethnische Säuberung – und sogar Völkermord – zur Regierungspolitik zu machen.

Im Jahr 2006 forderte er: “Vertreiben Sie die meisten Araber aus Judäa und Samaria [Palästinenser der Westbank] von hier. Wir können nicht mit all diesen Arabern zusammen sein, und wir können das Land nicht aufgeben.”

Er hat die Palästinenser als “dunkle Kräfte” bezeichnet und gesagt: “Wir werden sie alle töten müssen … Ich meine nicht alle Palästinenser, sondern die, die das Böse in ihren Köpfen haben.”

Und er verurteilte ein Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2005, das den regelmäßigen Einsatz von Palästinensern als “menschliche Schutzschilde” durch die israelische Armee verbot. Er beschrieb die Praxis als “sehr moralisch”.

Nichts davon hat Eitams politischer Karriere geschadet. Tatsächlich lud Netanyahu Eitams Fraktion Ende 2008 in seine Likud-Partei ein. Später wurde Eitam von Netanyahu zu seinem “Sonderbotschafter” an US-Hochschulen im Rahmen des Programms “Karawane für Demokratie” des Jewish National Fund ernannt.

Ethnische Reinheit

In diesem Licht betrachtet, macht Eitams Ernennung mehr Sinn. Netanyahu pflegt Beziehungen zu rechtsextremen Politikern auf der ganzen Welt, die Israel als Modell dafür ansehen, was ein ethno-nationalistischer Staat – einer, der auf ethnischer Volkszugehörigkeit und Reinheit basiert – erreichen kann.

Diese Führer, von denen viele für ihre rassistische Politik, einschließlich ihres Antisemitismus, oder historische Verbindungen zu faschistischen Gruppen bekannt sind, sind eifrige Unterstützer eines Israels, das sich immer als ein Staat nur für Juden erklärt hat.

Israels Verabschiedung eines Nationalstaatsgesetzes im Jahr 2018 unterstreicht für sie, wie es möglich ist, offen rassistische Gesetze zu verabschieden, die die Diskriminierung von Minderheitengruppen institutionalisieren, und in diplomatischen Kreisen respektabel zu bleiben.

Sie sehen Israel als Wegbereiter sowohl für den ungestraften Bruch des Völkerrechts als auch für die Untergrabung der Nachkriegsverpflichtung – oder zumindest der Lippenbekenntnisse – zum Prinzip der universellen Rechte.

Zu Netanyahus Verbündeten gehören US-Präsident Donald Trump, Brasiliens Jair Bolsonaro, Viktor Orban aus Ungarn, Rodrigo Duterte von den Philippinen, Österreichs Heinz-Christian Strache und Matteo Salvini in Italien.

Aber Netanjahu hat oft mit der Optik des Aufbaus von engen Beziehungen zu diesen Führern gekämpft, angesichts einer Erfolgsbilanz, in der sie offen dem Antisemitismus gefrönt oder die hässliche Vergangenheit ihres Landes umarmt haben.

Witze über Nazis

Diese Spannungen wurden oft besonders deutlich, wenn diese Staatsoberhäupter nach Yad Vashem kamen, wo sich einige Mitarbeiter gegen die Idee sträubten, sie zu empfangen.

In einer besonders spannungsgeladenen Episode im Jahr 2018 beschwerte sich der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz nach einem Besuch des Museums formell, nachdem ein lokaler Führer auf aktuelle Angriffe auf jüdische Gemeinden in Österreich hingewiesen hatte, die früher von den Nazis angegriffen wurden.

Diese Angriffe, so der Führer, seien von Mitgliedern der Freiheitlichen Partei geführt worden, die damals in Kurz’ Koalition saß. Yad Vashem war gezwungen, sich zu entschuldigen.

Wochen später besuchte Ungarns Premierminister Viktor Orban das Museum. Er wurde mit Protesten begrüßt, einschließlich des Widerstands einiger Mitarbeiter, die über sein öffentliches Lob für Miklos Horthy beunruhigt waren, Ungarns Führer im Zweiten Weltkrieg, der sich mit den Nazis verbündete und an der Ermordung der Juden des Landes beteiligt war.

Kurz darauf empfing Yad Vashem Rodrigo Duterte, der sich selbst positiv mit Hitler verglichen hat.

Unmittelbar nach einem Besuch im vergangenen Jahr scherzte der brasilianische Präsident Bolsonaro, die Nazis seien links gewesen: “Enthält der Name der Nazi-Partei nicht das Wort ‘sozialistisch’?”

Ein Mitarbeiter von Yad Vashem sagte der New York Times Ende 2018, dass die Wut auf das Museum zunehme, “weil viele von uns eine Kollision sehen zwischen dem, was wir für die Lehren aus dem Holocaust halten, und dem, was wir als unsere Aufgabe ansehen, und zwischen der Art und Weise, wie Yad Vashem für politische Zwecke missbraucht wird.”

Der Holocaust als Werkzeug

Netanjahu könnte die Ernennung Eitams als Gelegenheit sehen, Yad Vashem im Sinne seiner eigenen chauvinistischen Politik entscheidend umzugestalten. Das würde die letzten Widerständler des Museums beseitigen, die sich seinem Ziel widersetzen, den Holocaust und den Antisemitismus einfach auf Werkzeuge zu reduzieren, die ausgenutzt werden können, um Kritik abzulenken, während Israel internationales Recht immer eklatanter missachtet und sich auf die formale Annexion der Westbank zubewegt.

Yad Vashem dem rechtsextremen Lager unter Eitam unterzuordnen, würde auch Netanjahus Bündnis mit dem aufstrebenden ethno-nationalistischen Block von Staaten zementieren, dessen pointierte Unterstützung ihm helfen wird, alle daraus resultierenden diplomatischen Konsequenzen zu überstehen.

Liberale, universelle Lehren aus dem Holocaust – gegen Bigotterie und Rassismus – dienen nur dazu, Führer wie Bolsonaro und Orban zu entfremden. Diese Tradition in Yad Vashem auszurotten, würde die Beziehungen zu diesen rechtsextremen Politikern erleichtern.

Solche Probleme haben sich in den Beziehungen zu Ungarn gezeigt. Vor zwei Jahren verursachte ein Yad-Vashem-Historiker einen diplomatischen Zwischenfall, als er ein neues Holocaust-Museum in Budapest, das “Haus der Schicksale” genannt wird, beschuldigte, “eine schwere Geschichtsfälschung” zu begehen.

Danach berichteten israelische Medien, dass sich israelische und hugarische Beamte in aller Stille auf einen “Konsens bezüglich der Erzählung des Museums” geeinigt hätten.

Spannungen brechen aus

Weitaus öffentlicher brachen etwa zur gleichen Zeit Spannungen mit der rechtsgerichteten polnischen Regierung von Mateusz Morawiecki aus. Sie plante eine Gesetzesänderung, um es zu einem Verbrechen zu machen, Polen irgendeine Verantwortung für die Todeslager oder Kollaboration mit den Nazis während des Zweiten Weltkriegs zuzuschreiben.

Offenbar auf Druck der USA wurde das Gesetz schließlich abgeschwächt und stattdessen zu einem zivilrechtlichen Vergehen. Nichtsdestotrotz hat das Gesetz es polnischen Historikern besonders schwer gemacht, die polnische Kollaboration mit den Nazis zu dokumentieren oder darüber zu sprechen.

Netanjahu verstrickte sich in eine heikle diplomatische Verstrickung, indem er versuchte, das Problem zu lösen, ohne die polnische Regierung zu verärgern. Er tat dies mit Hilfe von scheinbaren Verbündeten bei Yad Vashem, nicht zuletzt deren Chefhistorikerin Dina Porat.

Porat, so stellte sich später heraus, hatte Israels nationalem Sicherheitsrat – Teil von Netanjahus Büro – heimlich dabei geholfen, eine gemeinsame Erklärung mit Polen zu verfassen, die die Rolle der Polen im Holocaust herunterspielte.

Das Dokument löste vor allem in der kleinen israelischen Linken Besorgnis aus. Tamar Zandberg, Vorsitzende der Meretz-Partei, bezeichnete es als “Teil eines schändlichen Phänomens, bei dem Netanjahu und der Likud sich mit antisemitischen und neonazistischen Parteien auf der ganzen Welt verbündet haben”.

Porat hat parallel dazu auch eine Rolle bei der Instrumentalisierung des Antisemitismus gespielt, um Israel vor Kritik in der internationalen Arena zu schützen. Laut dem Analysten der International Crisis Group, Nathan Thrall, half sie dabei, “eine neue Definition von Antisemitismus zu entwerfen, die Kritik an Israel mit Hass auf Juden gleichsetzt”.

Ihre Arbeit trug zu der späteren Neudefinition von Antisemitismus durch die International Holocaust Remembrance Alliance bei – eine Definition, die zunehmend in anderen Ländern übernommen wurde – die den traditionellen Fokus von Antisemitismus vom Hass auf Juden auf Kritik an Israel verlagert.

Keine universellen Normen

Medienberichte legen nahe, dass der Grund, warum der derzeitige Vorsitzende von Yad Vashem so lange mit seinem Rücktritt gewartet hat – Shalev ist jetzt 81 Jahre alt – die Befürchtung war, dass ein von Netanjahu ernannter Nachfolger aus dem rechtsextremen Lager kommen und das internationale Ansehen des Museums beschädigen würde.

Aber ein Großteil der aktuellen Kritik an Eitam beschönigt die Tatsache, dass sein Ultranationalismus mit der Art und Weise übereinstimmt, wie der Holocaust in Israel seit Jahrzehnten weithin gesehen – und gelehrt – wird.

Shraga Milstein, der Vorsitzende der israelischen Vereinigung der Überlebenden von Bergen-Belsen, nannte Eitam “ungeeignet” für den Posten: “Wie wir wissen, hat der Holocaust nicht mit Gaskammern begonnen. Er begann damit, zwischen Menschen zu unterscheiden und einige Menschen als ungleich zu anderen zu sehen.”

Das scheint eine seltsame Kritik an Eitam zu sein, die von Milstein kommt, einem langjährigen Bürgermeister von Kfar Shmaryahu, einer wohlhabenden Gemeinde außerhalb Tel Avivs. Kfar Shmaryahu wird, zusammen mit Hunderten anderer Gemeinden in Israel, als eine ausschließlich jüdische Gemeinde geführt und verweigert dem Fünftel der israelischen Bevölkerung, das zur palästinensischen Minderheit gehört, den Wohnsitz.

Als selbsterklärter jüdischer Staat hat Israel immer Gleichheit und universelle Werte abgelehnt – tatsächlich ist es als Teil seiner nationalen Mission, das Territorium zu “judaisieren”, verfassungsmäßig verpflichtet, Nicht-Juden zu diskriminieren.

Aus diesem Grund musste Yad Vashem einen heiklen Weg zwischen der Anerkennung der universellen Lehren des Holocausts und der Instrumentalisierung des Holocausts für eine aggressiv nationalistische Rechtfertigung eines “jüdischen Staates”, der auf ethnischer Segregation von und Vorherrschaft über Nicht-Juden basiert, navigieren.

‘Wir gegen die Welt’

Das zeigt sich auch in der Unterstützung von Yad Vashem für die israelischen Schulausflüge in die Vernichtungslager der Nazis in Europa, insbesondere Auschwitz.

Kurz nachdem diese Reisen 1988 begannen, warnte die damalige liberale Bildungsministerin Shulamit Aloni, dass sie zu neuen Generationen von fremdenfeindlichen Israelis führen würden, die von jüdischer Militärmacht besessen seien. Sie sagte, sie sei abgestoßen vom Anblick junger Israelis, die “mit entrollten Fahnen marschieren, als ob sie gekommen wären, um Polen zu erobern”.

Idan Yaron, ein israelischer Anthropologe, der regelmäßig solche Reisen begleitet, sagte, eines der Hauptziele des Programms sei es, “die Motivation der Schüler zu erhöhen, eine bedeutende Rolle in den Israelischen Verteidigungsstreitkräften zu spielen” – der israelischen Armee, die eine kriegerische Besetzung palästinensischen Gebiets durchführt.

“In dem Moment, in dem die Reise zu einem Gefühl der Stärkung des Nationalismus und des ‘Wir gegen die Welt’ führt, erreichen wir das Gegenteil von dem, was wir wollten”, hat Yaron beobachtet.

Ein weiterer Kritiker des israelischen Umgangs mit dem Holocaust ist Yair Auron, ein emeritierter Professor an der Open University und Experte für Völkermorde. Er hat israelischen Akademikern, einschließlich denen von Yad Vashem, vorgeworfen, ihre Augen von anderen Völkermorden abzuwenden, um dem Holocaust Vorrang zu geben.

“Sie werden keinen dieser [Völkermorde] im israelischen Bildungssystem finden, das ein politisches System ist, das seine Studenten nicht den Völkermorden anderer Völker aussetzen will”, sagte er.

Er hat Yad Vashem für eine “rassistische” Politik gegeißelt, die es versäumt, Gedenkfeiern für andere große Gräueltaten, wie die in Ruanda und Kambodscha und gegen die Armenier, einzubeziehen.

Israels Waschsalon

Der vielleicht schärfste Kritiker von Yad Vashem in Israel ist Daniel Blatman, ein Forscher an der Hebräischen Universität Jerusalem und Chefhistoriker des Museums des Warschauer Ghettos.

Er beschrieb Yad Vashem als “einen hart arbeitenden Waschsalon, der danach strebt, die Sünden jedes antisemitischen, faschistischen, rassistischen oder einfach nur mörderischen Führers oder Politikers wie Viktor Orban aus Ungarn, Rodrigo Duterte von den Philippinen und Matteo Salvini auszubleichen”.

Diese Führer, so sagte er, kämen ins Museum, um “im Namen der Holocaust-Opfer Absolution zu erhalten, im Austausch dafür, dass sie bei internationalen Institutionen eine Pro-Israel-Stimme abgeben.”

Blatmans Kommentare wurden vor Eitams Wahl zum Leiter von Yad Vashem gemacht. Wenn Eitam die Wahl gewinnt, wie es wahrscheinlich scheint, könnte er mehr als ein Jahrzehnt im Amt genießen und das Museum nach seinem eigenen Bild umgestalten.

Das wird die rassistischen, chauvinistischen, militaristischen Lehren, die Israelis zunehmend aus dem Holocaust ziehen, noch verstärken.

Es wird dem Holocaust, wie auch dem Antisemitismus, erlauben, als Waffe gegen Menschenrechtsaktivisten und linke Kritiker von Israels Politik gegenüber den Palästinensern eingesetzt zu werden.

Und es wird Diktatoren und faschistische Politiker rund um den Globus ermutigen, die versuchen, sich bei Israel einzuschmeicheln. Sie werden in der Lage sein, sich Israels Absolution von der hässlichen jüngsten Vergangenheit ihrer Länder zu sichern und sich Israel bei der Verherrlichung einer Politik der ethnischen Vorherrschaft anzuschließen, die eine Wiederholung der gleichen Verbrechen einleiten könnte, die die Erinnerung an den Holocaust eigentlich verbieten sollte.

