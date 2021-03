Feature-Foto | Ein palästinensischer Mann, der durch die israelische Mauer von seiner Familie abgeschnitten ist, schaut aus seinem Haus in der jüdischen Siedlung Gilo in Al-Walaja. 18. Februar 2020. Mussa Qawasma | Reuters

Ein alter grüner Kolonialtrick: Israel tarnt Landraub als Umweltschutz

von Jessica Buxbaum

26. März 2021



“Immer mehr Freiflächen in Ostjerusalem werden als Naturschutzgebiete oder Nationalparks ausgewiesen, und das geschieht eindeutig, um palästinensische Stadtentwicklung zu verhindern.” – Sari Kronish, israelische Planungsrechtsorganisation Bimkom

OCCUPIED EAST JERUSALEM – Seit Jahrzehnten lebt ein palästinensisches Dorf an der Südspitze Jerusalems und bewirtschaftet das Land. Aber eine Reihe von jüngsten Bemühungen Israels bedroht nicht nur ihre Lebensweise, sondern könnte sie auch aus ihren Häusern vertreiben.

Am 25. Januar lehnte das Jerusalemer Bezirksplanungskomitee den Plan der Bewohner des palästinensischen Dorfes al-Walaja ab, ihre Häuser zu legalisieren und die Gemeinde weiter zu entwickeln. Stattdessen erklärte das Komitee ihr Land zu einem alten landwirtschaftlichen Gebiet, das des Umweltschutzes bedarf und in einen Nationalpark umgewandelt werden sollte.

Der Begriff der ökologischen Integrität erschien Amy Cohen, Direktorin für internationale Beziehungen und Interessenvertretung bei der israelischen Non-Profit-Organisation Ir Amim, als widersprüchlich.

“Das Planungskomitee und die [israelische] Zivilverwaltung innerhalb der Westbank [haben] im gleichen Gebiet Pläne für jüdische Siedler gefördert und vorangetrieben”, sagte Cohen. “Es zeigt eine massive Diskriminierung, wie [Israel] mit palästinensischen Gebieten umgeht, um die Siedlungsentwicklung zu unterdrücken.”

Die Entscheidung des Komitees ebnet den Weg für die Aufhebung des Abrissstopps für 38 al-Walaja-Häuser. Am 26. April wird der Oberste Gerichtshof Israels zu einer Anhörung über die 2018 eingereichte Petition von al-Walaja über den von den Bewohnern initiierten Rahmenplan zusammenkommen.

al-Walajeh Karte

Der Teil von al-Walaja (auf dieser Karte buchstabiert Al Walajeh), der von Massenabrissen bedroht ist, ist innerhalb des lila Kreises zwischen der Apartheidmauer (rote Linie) und der Jerusalemer Stadtgrenze/Annexionslinie (blaue Linie) braun schattiert. Kredit | Ir Amim

Ibrahim A’raj, 37, wuchs in al-Walaja auf. Das Haus, das er 2016 für seine Familie gebaut hat, ist nun vom Abriss bedroht. A’raj rechnet damit, dass das Gericht im April nicht zu Gunsten von al-Walaja entscheiden wird und sein Haus abgerissen wird.

“Es ist weder logisch noch legal”, sagte A’raj und bezog sich dabei auf die Ablehnung des Bebauungsplans durch das Planungskomitee aus ökologischen Gründen. “Das Dorf ist von Siedlungen und der Mauer umgeben, was die Natur und die Umweltlandschaft zerstört.”

Das Planungskomitee reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar.



Zonen und keine Genehmigungen

Als Israel 1967 Ost-Jerusalem annektierte, nahm es auch den nördlichen Teil von al-Walaja mit. Heute ist al-Walaja zwischen Jerusalem und den Gebieten B und C der Westbank aufgeteilt, so dass ein Drittel des Landes von der Jerusalemer Stadtverwaltung und der Rest vom Gouvernement Bethlehem kontrolliert wird.

Das Jerusalemer Gebiet al-Walaja ist seit einem Jahrzehnt von Zwangsumsiedlung bedroht, da sich das Planungskomitee weigert, einen Rahmenplan zu diskutieren. Diese Weigerung hat es der Gemeinde unmöglich gemacht, eine Baugenehmigung zu erhalten, so dass A’raj sein Haus ohne eine solche bauen musste.

Da es keine Baugenehmigungen gibt, haben die Abrissverfügungen zugenommen. Mehr als 20 Häuser wurden seit 2016 in al-Walaja abgerissen.

Ein isoliertes Dorf, abgeschnitten von seiner Umgebung

Die israelischen Behörden haben die Entwicklung von al-Walaja verhindert, während sie die jüdischen Siedlungen um das Dorf herum und die Apartheidmauer (die Barriere, die das Westjordanland und Israel trennt) ausbauten.

Der Bau der Mauer auf drei Seiten von al-Walaja schnitt das Dorf von fast 300 Hektar seines landwirtschaftlichen Landes ab und machte dieses Land zum Nahal Refaim Nationalpark. Die Siedlung Har Gilo liegt südlich von al-Walaja. Die von der israelischen Zivilverwaltung vorgeschlagene Erweiterung der Siedlung Har Gilo westlich des Dorfes wird die Mauer verlängern, wodurch al-Walaja umschlossen und vollständig von seiner Umgebung isoliert wird. Die Zivilverwaltung reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar.

“Die Mauer und die Siedlungen haben uns den Zugang zu unserem eigenen Land verwehrt, das wir so hart bearbeitet haben”, sagte A’raj und erwähnte, dass den Dorfbewohnern nun der Zugang zu den Olivenbäumen versperrt ist, die sie vor dem Bau der Mauer geerntet hatten.

al-Walaja-Mauer

Alte landwirtschaftliche Terrassen in al-Walaja (links) und Israels Zerstörung der alten Terrassen für den Bau der Mauer (rechts). Fotos | B’Tselem

Die Bewohner von al-Walaja erleben täglich Schikanen durch israelische Siedler und Behörden. A’raj erklärt:

Die Zivilverwaltung beschlagnahmt unsere Ausrüstung, wenn wir mit dem Bau eines neuen Hauses beginnen. Die Siedler um uns herum benutzen Drohnen, um Fotos zu machen, wenn wir anfangen zu bauen, und schicken sie an die Zivilverwaltung. Die Polizei stellt Kontrollpunkte am Eingang des Dorfes auf und manchmal auch innerhalb des Dorfes, und die Walaja-Umgehungsstraße [die die Siedlung Har Gilo mit Jerusalem verbindet] wird stark befahren, so dass sie unsere Bewegungsfreiheit einschränkt.”

A’raj beklagte, dass, wenn sein Haus abgerissen wird, er wahrscheinlich al-Walaja verlassen wird, den Ort, den er sein ganzes Leben lang sein Zuhause genannt hat. “Es ist eine große Tyrannei, dass ich mein eigenes Haus und mein eigenes Land verlassen muss”, sagte er.

Israel stellt den Palästinensern, deren Häuser es abreißt, keine alternativen oder vorübergehenden Unterkünfte zur Verfügung. Sari Kronish – Ostjerusalemer Planer für Bimkom, eine israelische Organisation für Planungsrechte – beschrieb die mangelnde Rücksichtnahme der Regierung, vertriebenen Familien bei der Wohnungssuche zu helfen, als eine der “dunklen Seiten des israelischen Regimes im Moment.”

“Die sehr traurige Realität ist, dass die Behörden [den entwurzelten Palästinensern] nichts anbieten. Sie behandeln sie einfach als Gesetzesbrecher, die ihre Strafe erhalten”, sagte Kronish. “Die Menschen werden einfach obdachlos und werden vertrieben.”

Cohen von Ir Amim betont, dass es sich bei dem, was Israel betreibt, nicht nur um die großflächige Vertreibung von Palästinensern handelt, sondern auch um einen Versuch der Annexion. Sie führte weiter aus:

Es ist ein akuter humanitärer Tribut, der den Familien abverlangt wird, aber es steht auch im Dienst des israelischen Ziels, die Kontrolle zu konsolidieren, was jede Art von Bedingungen für eine Zwei-Staaten-Lösung, die auf zwei Hauptstädten basiert, völlig untergräbt. Denn wenn man die palästinensische Kontiguität vollständig segmentieren und Schritte in Richtung einer De-facto-Annexion dieser Gebiete vorantreiben kann, dann vereitelt man die Aussicht auf eine vereinbarte Lösung.”

Nicht nur al-Walaja

In dem, was viele Palästinenser als eine Fortsetzung der Nakba (Israels ethnische Säuberungskampagne in Palästina von 1948) bezeichnen, ist Israel derzeit dabei, Tausende von Palästinensern aus Ost-Jerusalem zu vertreiben, unter dem Vorwand, es zu erhalten.

“Immer mehr offene Flächen in Ost-Jerusalem werden als Schutzgebiete oder Nationalparks ausgewiesen, und dies geschieht eindeutig, um eine palästinensische Stadtentwicklung zu verhindern”, sagte Kronish.

Im Al-Bustan-Viertel des Ostjerusalemer Stadtteils Silwan droht den Bewohnern eine Massenenteignung, um Platz für das touristische Projekt “Garden of the King” zu schaffen. Die Gemeinde Sheikh Jarrah erlebt die Vertreibung durch Siedlergruppen für den Shimon HaTzadik National Park.

Israel hat seit langem die Praxis, palästinensisches Land zu stehlen und es für Erholungszwecke zu beanspruchen. Viele von Israels geschätzten Nationalparks wurden auf palästinensischen Dörfern gebaut, die während der Nakba zerstört wurden. In Jerusalem, zum Beispiel, sind die Überreste des Dorfes Lifta jetzt ein Nationalpark und ein Hotel. Müll und Graffiti schmücken das, was von Liftas Steinhäusern übrig geblieben ist. Die meisten Bewohner des Dorfes, die 1948 vertrieben wurden, und ihre Nachkommen leben in Flüchtlingslagern rund um Jerusalem – unfähig, in ihre Heimat zurückzukehren.

“Es ist eine Form der institutionellen Enteignung und Besiedlung unter dem Deckmantel des Grünschutzes”, sagte Kronish.

Die Verdrängung indigener Völker unter dem Vorwand des Naturschutzes ist eine inhärent siedlerkolonialistische Taktik, die sich über Regionen und Jahrhunderte erstreckt. Die meisten bekannten Nationalparks in den Vereinigten Staaten wie Yellowstone und Yosemite waren einst indianische Stammesgebiete. Um eine “unbewohnte Wildnis” zu schaffen, musste die Bundesregierung zuerst die Ureinwohner, die auf diesem Land lebten, entfernen.

Der moderne Umweltbewusstsein diktiert ignorant Einige umweltpolitische Annahmen suggerieren, dass Menschen nicht mit Wildtieren koexistieren können. Aber diese rassistische Annahme ignoriert die Geschichte der indigenen Gemeinschaften, die mit der Natur leben und sie bewahren.

Die amerikanischen Ureinwohner verstanden es, das Land nachhaltig zu bewirtschaften. Und genau wie in al-Walaja ist die Pflege des Landes Teil ihrer Lebensgrundlage.

erklärt Kronish:

Diese Art des landwirtschaftlichen Lebensstils ist sehr abhängig von den Menschen, die auf dem Land leben und es harmonisch bearbeiten. Sobald die Menschen verdrängt werden, werden die Versuche, das Land zu erhalten, künstlich. Die Bewohner würden argumentieren, dass sie eher in der Lage sind, das Land zu erhalten, wenn sie weiterhin dort leben. Für sie ist es keine Frage der Bewahrung. Es ist eine Frage des Lebensstils und der Verbindung zum Land.”Übersetzt mit Deepl.com

Jessica Buxbaum ist eine in Jerusalem ansässige Journalistin für MintPress News und berichtet über Palästina, Israel und Syrien. Ihre Arbeit wurde bereits in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News veröffentlicht

