Bundeskanzler Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz folgende falsche und kritikwürdige Äußerungen von sich gegeben:

Scholz hatte Abbas in der Pressekonferenz kritisiert, weil er die israelische Politik als “Apartheidssystem” bezeichnet hatte. “Ich will ausdrücklich hier an dieser Stelle sagen, dass ich mir das Wort ‘Apartheid’ nicht zu eigen mache, und dass ich das nicht für richtig halte für die Beschreibung der Situation”, sagte Scholz.„Das Wort Apartheid halte ich nicht für richtig für die Beschreibung der Situation“

Evelyn Hecht-Galinski



Getrennte Straßen im Westjordanland verdrängen Palästinenser

Text und Foto: Ahmad Al-Bazz

31. März 2022

Ein Blick auf die getrennte Straße, die als “Apartheidstraße” im Westjordanland bekannt ist.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...