This DC party invite shows all the money to be made off the Ukraine war

A Ukrainian Embassy reception, sponsored by America’s biggest weapons makers.

By Jonathan Guyer

Diese DC-Party-Einladung zeigt, wie viel Geld mit dem Ukraine-Krieg zu verdienen ist

Ein Empfang der ukrainischen Botschaft, gesponsert von Amerikas größten Waffenherstellern.

Von Jonathan Guyer

22. Dezember 2022:

Information Clearing House — “VOX” – Die Einladung sagte den stummen Teil laut aus.

Die ukrainische Botschaft veranstaltete letzte Woche einen Empfang zu Ehren des 31-jährigen Bestehens der Streitkräfte ihres Landes. Veranstaltungen wie diese sind Teil des gesellschaftlichen Kalenders von Washingtons Schickeria, wo sich Diplomaten, Think Tanks, Journalisten und US-Beamte die Klinke in die Hand geben. Die Gäste machten Fotos mit dem ukrainischen Botschafter. Sogar der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs Mark Milley ließ sich blicken. Aber es gab etwas, das so auffällig war, dass einige Beobachter über die Einladung zu diesem Treffen laut lachen mussten. Auf der Einladung prangten die Logos der Rüstungsunternehmen Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney und Lockheed Martin als Sponsoren der Veranstaltung, darunter die offiziellen ukrainischen Embleme und die elegante blaue Schrift, in der es hieß, dass der ukrainische Botschafter und der Verteidigungsattaché “Sie um das Vergnügen Ihrer Gesellschaft bitten”. “Ich finde es wirklich bizarr, dass sie das auf eine Einladung schreiben”, sagte mir ein Think Tank-Experte. “Die Tatsache, dass sie sich nicht schämen, ist interessant”, erklärte ein Wissenschaftler. (Beide sprachen unter der Bedingung der Anonymität und nehmen regelmäßig an Botschaftsveranstaltungen in Washington teil). Dass die Ukraine und diese US-Militärfirmen eine enge Beziehung haben, ist nicht überraschend. (…) Das ausdrückliche Sponsoring zeigt jedoch, wie eng die Beziehungen zwischen den großen Rüstungsunternehmen und der Ukraine geworden sind und wie sehr sie von dem Krieg profitieren können. (…) Niemand wollte jedoch über die Einladung zur Party sprechen. Ein hochrangiger Beamter der ukrainischen Botschaft in Washington bestätigte, dass die Logos der Unternehmen auf der Einladung erschienen, lehnte es jedoch ab, sich dazu zu äußern. Er verwies mich an das ukrainische Verteidigungsministerium, das nicht sofort reagierte. Lockheed lehnte eine offizielle Stellungnahme ab und verwies auf Ukraine House, eine mit der Botschaft verbundene Einrichtung, die ebenfalls auf der Einladung aufgeführt war. Raytheon lehnte es ebenfalls ab, sich zu äußern. E-Mails an Northrop Grumman und Pratt & Whitney wurden nicht beantwortet. Sogar einige US-Befürworter der Ukraine sagen, dass das offene Sponsoring einen schlechten Eindruck macht. “Die Aufrechterhaltung der Unterstützung durch die amerikanische Bevölkerung ist für die weitere Verteidigung der Ukraine absolut unerlässlich”, sagte Matt Duss, ein Stipendiat der Carnegie Endowment for International Peace, der zuvor Senator Bernie Sanders beraten hat, zu mir. “Die ukrainischen Diplomaten sollten sich also besser überlegen, wie es aussieht, wenn sie Partys mit den Rüstungsunternehmen feiern, die mit diesem schrecklichen Krieg Geld verdienen. 19,3 Milliarden Dollar an US-Sicherheitshilfe für die Ukraine, kurz erklärt (…) Ich habe noch nie eine derartige öffentliche Umarmung eines Landes und seiner Waffenlieferanten erlebt, wie es in der Ukraine der Fall ist”, sagte mir Bill Hartung, ein Forscher am Quincy Institute for Responsible Statecraft. “Ich kann mir keine andere Situation vorstellen, in der die Auftragnehmer eine Veranstaltung für ein Land sponsern würden, das sie mitten im Krieg bewaffnen. … Übersetzt mit Deepl.com

