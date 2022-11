https://www.globalresearch.ca/vladimir-putin-vision-multipolar-world/5800695



Wladimir Putins Vision einer multipolaren Welt

Ein Ende der US-Hegemonie?

Von Philip Giraldi

29.November 2022

Sowohl in den Geschichtsbüchern als auch in der Politik wird jede Geschichte davon geprägt, wo man sie beginnt. Die aktuellen Kämpfe in der Ukraine, die nach Ansicht vieler Beobachter bereits die Anfangsphase des Dritten Weltkriegs darstellen, sind genau so eine Entwicklung. Ist die Saat des Konflikts aufgegangen, nachdem der russische Staatschef Michail Gorbatschow 1991 der Auflösung der Sowjetunion zugestimmt hatte, nachdem er von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten die Zusage erhalten hatte, das westliche Militärbündnis NATO nicht nach Osteuropa vorzustoßen? Diese Zusage wurde von Präsident Bill Clinton schnell ignoriert, der im ehemaligen Jugoslawien militärisch intervenierte, bevor er inmitten der Trümmer des Warschauer Paktes neue NATO-Mitglieder aufnahm.

Seitdem hat die NATO ihre Expansion auf Kosten der nationalen Sicherheitsinteressen Russlands fortgesetzt. Die Ukraine als eine der größten der ehemaligen Sowjetrepubliken wurde bald zum Brennpunkt eines potenziellen Konflikts. Die USA mischten sich offen in die ukrainische Politik ein, mit häufigen Besuchen des unerbittlich hawkistischen Senators John McCain und der Ungeheuerin des Außenministeriums, Victoria Nuland, sowie mit der Investition von Berichten zufolge 5 Milliarden Dollar, um die Situation zu destabilisieren und einen Regimewechsel herbeizuführen, um die prorussische Regierung von Viktor Janukowitsch abzusetzen und durch ein amerika- und verbündetenfreundliches Regime zu ersetzen. Als dies geschah, führte es unweigerlich zu einer vorgeschlagenen Einladung an die Ukraine, der NATO beizutreten, ein Schritt, vor dem Moskau wiederholt gewarnt hatte, er würde eine existenzielle Bedrohung für Russland selbst darstellen.

Schließlich versuchte Moskau eifrig, eine Lösung für die sich entwickelnde Ukraine-Krise in den Jahren 2020-2021 auszuhandeln, aber die USA und ihre Verbündeten waren nicht daran interessiert und erlaubten es der korrupten ukrainischen Regierung von Wolodymyr Zelenski, jedes Entgegenkommen abzulehnen. Russland selbst hat also den Eindruck, dass es von den USA und ihren Verbündeten wiederholt getäuscht oder sogar belogen wurde. Besonders ärgerlich war die Ausplünderung seiner natürlichen Ressourcen durch meist westliche Oligarchen, die unter dem Schutz des schwachen Präsidenten Boris Jelzin zwischen 1991 und 1999 agierten, einer Marionette, die durch die Einmischung der USA und Europas in die russischen Wahlen eingesetzt und aufrechterhalten wurde. Gerade als Russland – vielleicht absichtlich – in die Knie ging, trat 1999 der ehemalige KGB-Offizier Wladimir Putin auf den Plan, der als Premierminister und späterer Präsident mit dem Haus aufräumte. Seitdem hat Putin sich und sein Handeln sehr sorgfältig erklärt und deutlich gemacht, dass er kein Feind des Westens ist, sondern vielmehr ein Partner in einer Beziehung, die die Interessen und Kulturen aller Akteure in einer globalen Wirtschaft respektiert, die Freiheit und Individualität maximiert.

Angesichts der Gefahr einer dramatischen Eskalation der aktuellen Situation in der Ukraine, bei der von beiden Seiten über die Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen gesprochen wird, sollte eine Rede, die Präsident Wladimir Putin am 27. Oktober auf der 19. Sitzung des Valdai International Discussion Club in der Nähe von Moskau hielt, zur Pflichtlektüre für die Joe Bidens und Jens Stoltenbergs dieser Welt gehören. Das Thema des Treffens lautete: Eine posthegemoniale Welt: Gerechtigkeit und Sicherheit für alle. An der viertägigen Tagung nahmen 111 Akademiker, Politiker, Diplomaten und Wirtschaftswissenschaftler aus Russland und 40 anderen Ländern teil, darunter Afghanistan, Brasilien, China, Ägypten, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Iran, Kasachstan, Südafrika, die Türkei, Usbekistan und die Vereinigten Staaten. In seiner Rede erläuterte Putin seine Vision einer multipolaren Welt, in der es kein Konzept einer politisch hegemonialen “regelbasierten Weltordnung” gibt, das “Regeln an die Stelle des Völkerrechts” setzt. Und er stellte fest, dass die Regeln selbst regelmäßig von einem Land oder einer Gruppe von Ländern diktiert wurden. Putin drängte stattdessen auf einen Übergang zu der Bereitschaft, zu akzeptieren, dass alle Länder Interessen und Rechte haben, die respektiert werden sollten.

Interessanterweise hat Putin, seit er die Führung seines Landes übernommen hat, unbeirrt gefordert, dass allen Ländern der Welt Respekt entgegengebracht wird, womit er meint, dass lokale Interessen und Kulturen als legitim und für alle akzeptabel angesehen werden müssen, solange sie die Freiheit des Einzelnen zulassen und die Interessen und nationalen Eigenheiten anderer in gleicher Weise respektieren.

Ein entspannter und fröhlicher Putin sprach über eine Stunde lang in seiner Eröffnungsrede und stellte sich anschließend zweieinhalb Stunden lang den Fragen des Publikums. Auf eine Frage hin bewertete er die Vernunft der Berater des Weißen Hauses, die “die Beziehungen zu China verderben, während sie gleichzeitig Waffen im Wert von Milliarden an die Ukraine im Kampf gegen Russland liefern… Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum sie das tun… Sind sie zurechnungsfähig? Es scheint, dass dies dem gesunden Menschenverstand und der Logik völlig zuwiderläuft… Das ist einfach verrückt!”

Der russische Präsident hob mehrere Punkte hervor, in denen er seine Ansichten erläuterte. Erstens stellte er fest, dass die US-amerikanische/westliche Hegemonie “die Souveränität von Ländern und Völkern, ihre Identität und Einzigartigkeit leugnet und jegliche Interessen anderer Staaten missachtet… [Die] auf Regeln basierende Weltordnung” ermächtigt nur diejenigen, die die “Regeln” aufstellen. Alle anderen müssen gehorchen oder die Konsequenzen tragen.

Putin prangerte auch die Tendenz des Westens an, Regeln aufzustellen und diese dann zu ignorieren, wenn sich die Umstände ändern. Er wies darauf hin, wie zynisch Wirtschaftssanktionen und die “Abschaffung der Kultur” eingesetzt werden, um die lokale Wirtschaft zu schwächen und gleichzeitig die Kultur und die nationalen Eigenheiten ausländischer Gegner zu erniedrigen. Er beobachtete zum Beispiel, wie russische Schriftsteller und Komponisten verboten werden, nur um eine politische Botschaft zu senden und Moskau für seine Außenpolitik zu bestrafen.

Putin erklärte, Russland sei eine “unabhängige, ursprüngliche Zivilisation”, die sich “nie als Feind des Westens betrachtet hat”. Moskau “verteidigt einfach sein Recht, zu existieren und sich frei zu entwickeln. Zugleich streben wir selbst nicht danach, eine Art neuer Hegemon zu werden”. Anschließend analysierte er die Entwicklung und erklärte, dass die Welt mit einem globalen Sturm konfrontiert sei, den niemand ignorieren könne.

“Wir stehen an einem historischen Meilenstein, vor dem wahrscheinlich gefährlichsten, unvorhersehbarsten und gleichzeitig wichtigsten Jahrzehnt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Westen ist nicht in der Lage, die Menschheit im Alleingang zu managen, aber er versucht es verzweifelt, und die meisten Völker der Welt wollen sich das nicht länger gefallen lassen.” Wir können uns entscheiden, “entweder weiterhin eine Last von Problemen anzuhäufen, die uns alle unweigerlich erdrücken wird, oder gemeinsam zu versuchen, Lösungen zu finden, die zwar unvollkommen sind, aber funktionieren und unsere Welt sicherer und stabiler machen können.”

Wladimir Putin ruft also zu den Waffen für den Übergang zu einer multipolaren Welt, der die Spielregeln sowohl in den internationalen Beziehungen als auch in der Weltwirtschaft unweigerlich verändern wird. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten werden sich nicht mehr auf die “Rechtsstaatlichkeit” berufen können, wenn sie zur Bestrafung von Konkurrenten Zwangsmaßnahmen ergreifen. Die Abkehr von der Verwendung des Dollars als Weltreservewährung, vor allem für Energietransaktionen, ist bereits im Gange, da wichtige Handelspartner wie Indien, China und das NATO-Mitglied Türkei die Beschränkungen ignorieren und weiterhin russische Energieexporte aufkaufen, wodurch die von Washington und Europa verhängten Sanktionen bis zu einem gewissen Grad zunichte gemacht werden. Das Ende des Dollars als Reservewährung wird es dem US-Finanzministerium erschweren, Geld ohne jegliche Absicherung zu drucken, da viele Länder nicht mehr bereit sein werden, eine Währung zu akzeptieren, die zunehmend als Fiat-Währung angesehen wird, die von einer Regierung produziert wird, die in Wirklichkeit in Schulden ertrinkt.

Es könnte natürlich sein, dass Putin sich irrt und das derzeitige globale System auf absehbare Zeit weiterbestehen kann. Aber wenn er Recht hat, würden diese Entwicklungen, die zu einer multipolaren Welt führen, de facto den Niedergang und den Fall der Vereinigten Staaten als Welthegemon bedeuten, während alles, was auch nur im Entferntesten mit einem Zusammenbruch des Dollars vergleichbar wäre, katastrophale Auswirkungen auf die importabhängige US-Wirtschaft sowie auf die einfachen Amerikaner hätte. Eine Art teilweiser Zahlungsausfall der US-Schatzanweisungen ist nicht unvorstellbar. Und Putin könnte durchaus Recht haben mit seiner Vorhersage, dass der Wandel kommt und dass die Vereinigten Staaten und ihre Freunde nichts tun können, um ihn aufzuhalten.

Auf jeden Fall werden sich die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die sicherlich auf die eine oder andere Weise kommen werden, in dem Maße auswirken, wie der Ukraine-Konflikt weiter schwelt. Die Tragödie besteht darin, dass die Entwicklung selbstverschuldet ist, völlig vermeidbar und nicht im Interesse der Vereinigten Staaten liegt, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn es in der Ukraine zu einem offenen Krieg mit direkterer US-Beteiligung und wirtschaftlicher Verwerfung kommt, wird der internationale Druck zur Abschaffung des Status quo nach dem Zweiten Weltkrieg unweigerlich zunehmen. Unabhängig davon, wie es sich entwickelt, wird das, was jetzt geschieht, die stets tonlosen Politiker im und um das Weiße Haus dazu zwingen, Amerikas Platz in der Welt und seine Optionen als Großmacht zu überdenken. Niemand kann vorhersagen, wie das ablaufen wird, und der Prozess wird ein fesselndes Theater ergeben, wenn die beiden großen politischen Parteien Amerikas ihre Positionen einnehmen, um zu behaupten, dass die andere Partei die alleinige Schuld trägt. Es ist unmöglich vorherzusehen, wie weit dieser Aderlass gehen wird. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt.

