A Year Into The War, Peace Seems A Mirage – PopularResistance.Org The war in Ukraine will complete a full year on Friday, February 24, without any signs of resolution. Apart from affecting millions of people directly in Ukraine and Russia, the war has caused massive economic problems across the world.

Foto oben: Alexander Reka/TASS.

Ein Jahr nach dem Krieg scheint der Frieden eine Illusion zu sein

Von Abdul Rahman, People’s Dispatch.

Februar 24, 2023

Es ist allmählich klar geworden, dass der Westen – die USA, die EU und die NATO – einen Stellvertreterkrieg gegen Russland auf Kosten des ukrainischen Volkes führt.

Und er will in naher Zukunft keine Verhandlungslösung.

Der Krieg in der Ukraine wird am Freitag, dem 24. Februar, ein ganzes Jahr andauern, ohne dass sich eine Lösung abzeichnet. Abgesehen davon, dass Millionen von Menschen in der Ukraine und in Russland direkt betroffen sind, hat der Krieg weltweit massive wirtschaftliche Probleme verursacht. Es wurden ernste Befürchtungen geäußert, dass er sich zu einem weitaus größeren Konflikt ausweiten könnte, vielleicht sogar zu einer globalen nuklearen Konfrontation. Und doch gab es in den letzten Jahren nur sehr wenige Versuche internationaler Gremien, Schritte für eine friedliche Lösung einzuleiten.

Es ist inzwischen gut dokumentiert, dass die westlichen Unterstützer der Ukraine – die USA, die EU und die NATO – eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung einer Verhandlungslösung gespielt haben. Mit ihren Waffenlieferungen haben die westlichen Länder sogar dazu beigetragen, den Konflikt noch blutiger zu machen. Mit einer sorgfältig orchestrierten Kampagne wurde versucht, abweichende Stimmen zu marginalisieren und als pro-russisch abzutun.

Behinderungen der Friedensbemühungen

Der Westen hat alle Versuche, den Krieg zu beenden, proaktiv behindert. In den ersten Tagen versuchten russische und ukrainische Delegierte, sich zusammenzusetzen und die Probleme zu besprechen. Es fanden mehrere Gesprächsrunden in Belarus und in der Türkei statt. All diese Versuche wurden innerhalb weniger Tage nach dem Besuch des damaligen britischen Premierministers Boris Johnson in Kiew im April ohne jegliche Erklärung abgebrochen.

Johnson soll dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr Geld und Waffen als Gegenleistung für den Rückzug aus den Gesprächen mit Russland und die Fortsetzung des Krieges angeboten haben. Er behauptete sogar, dass “Putin besiegt werden muss”.

Selenskyj hat sich seither geweigert, mit Russland zu sprechen, und sich einer ähnlichen Sprache wie westliche Politiker bedient. Im Dezember, während seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des Krieges, sprach Zelensky vor dem US-Kongress und behauptete, dass der Krieg in der Ukraine weder eingefroren noch beendet werden könne, solange Russland nicht besiegt sei, und dass das Ergebnis Auswirkungen auf die Zukunft der Demokratie in der Welt haben werde.

Im Anschluss an Selenskyjs Rede schlug der ukrainische Außenminister Dymtro Kuleba einen “Friedensgipfel” unter Leitung der UNO vor. Die Bedingungen für ein solches Treffen waren jedoch nahezu unmöglich zu erfüllen. Die Ukraine behauptete, dass Russland nur dann an dem Gipfel teilnehmen dürfe, wenn es sich bereit erkläre, sich einem Kriegstribunal zu stellen und eine Entschädigung zu zahlen.

Kein Wunder, dass die Russen zwar ihre Gesprächsbereitschaft bekundeten, die von Kuleba gestellten Bedingungen aber als “illusorisch” ablehnten.

Provokationen für den Krieg

Von den jahrelangen Vorfällen, die dem Krieg vorausgingen, bis hin zu den Erklärungen und politischen Maßnahmen der letzten 12 Monate hat die Rolle des Westens nur die Ansichten der Experten bestätigt, die den Konflikt als einen Konflikt zwischen der NATO und Russland bezeichnet haben.

Im Jahr vor dem Krieg versäumten es die westlichen Länder nicht nur, die Ukraine zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu drängen, sondern sie unterstützten auch rechtsextreme Gruppen, die an den Euromaidan-Aufständen und dem Angriff auf die russischsprachige Bevölkerung der Donbass-Region beteiligt waren, der Tausende von Toten forderte. Stattdessen schlug die NATO die Stationierung eines hochentwickelten Raketenabwehrsystems in der Nähe der russischen Westgrenzen vor.

Seit Beginn des Krieges haben die USA und die EU die Ukraine nur zur Fortsetzung des Krieges gedrängt und sich geweigert, auf die von Russland aufgeworfenen Fragen einzugehen.

Einige führende Politiker der NATO haben stattdessen ihre Unterstützung für die Mitgliedschaft der Ukraine zum Ausdruck gebracht. In der Zwischenzeit hat die NATO ein Verfahren zur Aufnahme von zwei weiteren Mitgliedern aus Europa, Schweden und Finnland, eingeleitet. Die USA, die EU und andere NATO-Mitglieder haben Waffen im Wert von Milliarden von Dollar an die Ukraine geliefert, darunter auch Panzer. Es gibt Gespräche über die mögliche Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine.

Allein die USA haben der Ukraine bisher Waffen im Wert von mehr als 100 Mrd. USD geliefert. Es gibt auch unbestätigte Berichte über “Freiwillige” aus den USA und anderen Ländern, die in der Ukraine kämpfen.

Im September wurden die russischen Nord-Stream-Pipelines durch Sprengsätze in die Luft gejagt. In den letzten Tagen sind Beweise aufgetaucht, die belegen, dass es die USA waren, die diese Explosionen mit dem Ziel durchgeführt haben, Russland zu isolieren, indem sie seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa abbrachen.

Abgesehen von der Verabschiedung einiger Resolutionen, in denen die russische Aggression in der Ukraine und angebliche Menschenrechtsverletzungen verurteilt wurden, haben die Vereinten Nationen bei ihren Gesprächen zur Förderung des Friedens weitgehend versagt. Ein Teilerfolg – mit aktiver Hilfe der Türkei – bei der Erlangung eines Abkommens über Getreideexporte aus den Schwarzmeerhäfen ist die bisher einzige fruchtbare Intervention der globalen Organisation in dem Konflikt.

Zugleich haben die USA, die EU und einige ihrer Verbündeten zahlreiche wirtschaftliche und politische Sanktionen gegen Russland und die Russen verhängt. Auch in den Bereichen Sport, Kultur und Medien gibt es eine unerklärte Boykottkampagne gegen die Russen.

Die Rede von US-Präsident Joe Biden in Polen im Anschluss an seinen Besuch in Kiew Anfang des Monats beseitigt alle Zweifel daran, dass es sich bei dem Krieg in der Ukraine um einen hybriden Stellvertreterkrieg handelt. Biden erklärte, der Krieg in der Ukraine sei ein Test für Europa, die NATO und die USA. Er begrüßte den Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO und bestätigte die russischen Behauptungen, dass das ukrainische Territorium das Gebiet eines NATO-Verbündeten sei. Übersetzt mit Deepl.com

