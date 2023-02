Das ist neuer Antisemitismus,” STAATSVERORDNET”!

Remarkable how Wikipedia’s editors track so closely with the objectives of the US military-intelligence-media apparatus, which now sponsors and celebrates the neo-Nazi Azov Regiment Bemerkenswert, wie eng die Wikipedia-Redakteure mit den Zielen des US-Militär-Geheimdienst-Medien-Apparats übereinstimmen, der jetzt das neonazistische Asow-Regiment sponsert und feiert Diesen Thread anzeigen Max Blumenthal @MaxBlumenthal · 17. Feb. Wikipedia now portrays criticism of Azov’s neo-Nazi ideological foundations as “Russian propaganda” Wikipedia stellt jetzt Kritik an den neo-Nazi ideologischen Grundlagen von Azov als “russische Propaganda” dar

Während ukrainische und zionistische Faschisten und Israel Lobbyisten unterstützt werden, müssen auch Juden die sich für palästinensische Rechte einsetzen mit Anklagen rechnen. Nakbaleugnung ist gängige Politik, während Holocaustleugnung unter Strafe steht.Das ist Deutschland 2023! Evelyn Hecht-Galinski



https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/jew-germany-fined-supporting-palestinian-rights



Ein Jude in Deutschland wird wegen Unterstützung palästinensischer Rechte zu einer Geldstrafe verurteilt

von Ali Abunimah

15. Februar 2023



Menschen marschieren in einer belebten Straße mit palästinensischen Fahnen und Schildern

Ein Marsch zur Unterstützung der palästinensischen Befreiung in Berlin am 23. April 2022. Nach diesem Protest verhängten die Behörden in der deutschen Hauptstadt ein umfassendes Verbot von Demonstrationen zur Unterstützung der palästinensischen Rechte, auch am 15. Mai 2022, dem Nakba-Tag. Michael Kuenne ZUMAPRESS

Ein Jude geht diese Woche in Deutschland vor Gericht, um seine Verurteilung anzufechten, weil er am letztjährigen Nakba-Tag illegal an einer Demonstration zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser teilgenommen hat.

Der Nakba-Tag wird von den Palästinensern jedes Jahr am 15. Mai begangen und erinnert an die ethnische Säuberung Palästinas im Jahr 1948, als 800 000 Palästinenser während des Angriffs der von Großbritannien unterstützten zionistischen Kolonialmilizen, die Israel gründeten, vertrieben wurden oder aus ihren Häusern flohen.

Die Person, die ihre Identität nicht öffentlich bekannt geben möchte, hat gegen die Geldstrafe von fast 400 Dollar Einspruch eingelegt. Unterstützer werden am Donnerstag der Verhandlung beiwohnen und vor dem Gerichtsgebäude in Berlin eine Kundgebung abhalten.

Insgesamt wurden mehr als zwei Dutzend Personen wegen ähnlicher Vorwürfe zu einer Geldstrafe von etwa 9.000 Dollar verurteilt. Die Person, die diese Woche vor Gericht steht, ist ein Aktivist des Jüdischen Bundes, einer Gruppe, die sich mit der gleichnamigen historischen antizionistischen und sozialistischen Bewegung identifiziert.

Viele andere werden zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls ihre Bußgelder vor Gericht anfechten und bitten die Öffentlichkeit um Unterstützung.

“Der Vorfall markiert eine ernsthafte Eskalation in den Versuchen der Berliner Regierung, Solidarität mit Palästina zu bestrafen und zu kriminalisieren. Sie ist auch Ausdruck eines umfassenderen Angriffs auf die demokratischen Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit”, so die Organisatoren der Aktion.

https://twitter.com/JewishBund/status/1625812162357899264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1625812162357899264%7Ctwgr%5E141c79c5dc002f81bc5b2f3e0da82da4347ab253%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felectronicintifada.net%2Fblogs%2Fali-abunimah%2Fjew-germany-fined-supporting-palestinian-rights



Palästinensische Rechte

Polizeiliche Repression und Brutalität

Letztes Jahr verbot die Polizei in Berlin jegliche öffentliche Unterstützung für die Palästinenser am und um den Nakba-Tag.

Staatliche Sicherheitskräfte zogen durch die Straßen von Hitlers ehemaliger Hauptstadt und attackierten, schikanierten und verhafteten jeden, den sie verdächtigten, Unterstützung für Palästina zu zeigen.

Majed Abusalama, ein Palästinenser aus dem Gazastreifen, sagte damals, dass er ins Krankenhaus musste, “nachdem die deutsche rassistische Polizei mir fast die Schulter ausgekugelt hatte, weil sie so gewalttätig auf das Tragen von Palästina-Kuffiyehs, dem traditionellen palästinensischen Kopftuch, reagierte”.

Wargan erzählt, dass er am 15. Mai – dem Nakba-Tag – in ein Berliner Viertel ging, in dem viele Palästinenser leben, um einen Freund zu treffen.

Dort sah er, wie ein Mann mit einer palästinensischen Flagge auf seinem Fahrrad von Polizisten in Einsatzkleidung angehalten wurde, die ihn “ziemlich aggressiv einschüchterten”.

“Wir gingen hin und versuchten einzugreifen, weil es völlig absurd war”, sagte Wargan.

Danach, so Wargan, sei er herumgelaufen, um zu sehen, was los sei, und habe sich schließlich mit anderen Aktivisten auf dem Platz getroffen.

“Es gibt etwa 20 andere Leute, die offensichtlich auch gekommen sind, um zu sehen, was vor sich geht. Aber ich bin mir nicht bewusst, dass dies in irgendeiner Weise organisiert oder geplant war”, sagte Wargan. “Und wie aus dem Nichts wurden wir von der Polizei umzingelt und drei Stunden lang in der Sonne eingekesselt.

“Einer nach dem anderen wurden wir in einen Polizeiwagen gebracht, wo sie unsere Personalien aufnahmen”, sagte Wargan.

Andere Personen wurden durchsucht, und Wargan glaubt, dass die Person, die die palästinensische Flagge an ihrem Fahrrad trug, “verhaftet wurde, weil sie ziemlich früh von der Polizei weggezerrt wurde.”

Zusätzlich zu einer Geldstrafe erteilte die Polizei Wargan ein 24-stündiges Verbot, auf den Platz zurückzukehren, bei dessen Missachtung er verhaftet werden würde.

Die deutsche “Staatsräson”

Bisher, so Ramsy Kilani, hat die Kampagne bereits Unterstützung von Gewerkschaftern und Aktivisten aus Irland und Australien erhalten.

Zu denjenigen, die festgenommen und mit einem Bußgeld belegt wurden, gehört Ramsy Kilani, ein in Deutschland lebender Palästinenser, der bei der Organisation der Kampagne mitwirkt.

Kilanis Vater, die Frau seines Vaters und fünf Geschwister – die meisten von ihnen deutsche Staatsbürger – wurden 2014 bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen getötet. Die deutsche Bundesanwaltschaft weigert sich, den Fall als Kriegsverbrechen zu untersuchen – eine Entscheidung, die Kilani und Menschenrechtsanwälte als politisch motiviert und illegal bezeichnen.

Jetzt sammeln die Aktivisten online Geld, um die Anwaltskosten und andere Kosten im Zusammenhang mit den Nakba-Tag-Protesten zu decken.

Kilani erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass die Kampagne nicht nur darauf abzielt, das Unrecht der Unterdrückung durch die Berliner Behörden im vergangenen Jahr wiedergutzumachen, sondern auch sicherzustellen, dass die Menschen in Deutschland ihr Demonstrationsrecht in diesem Mai, in dem sich der Beginn der Nakba 75 Jahre jährt, frei ausüben können.

“Es ist eine grundlegende Frage der demokratischen Menschenrechte und des Rechts auf Versammlungs- und Redefreiheit”, sagte Kilani.

Stundenlang festgehalten

Pawel Wargan, ein in Berlin ansässiger Organisator, ist ein weiterer Aktivist, der seine Geldstrafe vor Gericht anfechten wird.

Er sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass die gegen die Aktivisten verhängten Geldstrafen eine Fortsetzung der Repressionen sind, die er und andere am Nakba-Tag erlebt haben.

“Was jetzt passiert, ist, dass die Polizei ihre grotesk unverhältnismäßige Reaktion auf eine Gruppe von etwa 20 Personen auf dem Berliner Hermannplatz rechtfertigt”, sagte Wargan gegenüber The Electronic Intifada.

Wargan ist angeklagt, an einer illegalen Demonstration teilgenommen zu haben, sagt aber, dass “die Polizei keinen Fall hat”.

“Ich habe mit meinem Anwalt gesprochen, der alle Dokumente, die sie über mich haben, überprüft hat”, fügte Wargan hinzu, “und wo sie am Tag meiner Festnahme behaupteten, sie hätten ein Video von meiner Teilnahme an einer Demonstration, stellt sich heraus, dass sie überhaupt nichts haben.”

In Deutschland gibt es Unterstützung von einigen christlichen Organisatoren und einigen Mitgliedern der Partei Die Linke, obwohl Kilani einräumt, dass es aufgrund der Tabus, Israel zu kritisieren, schwierig ist, in Deutschland Unterstützung zu finden.

Dieses Tabu wird oft auf Schuld- und Schamgefühle wegen der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die deutsche Regierung während des Holocausts zurückgeführt.

“Aber ich bin nicht der Meinung, dass diese psychologischen Probleme der Hauptfaktor sind”, sagt Kilani. “Der treibende Faktor ist tatsächlich, dass Deutschland von seinen Beziehungen zum Staat Israel profitiert.

Deutsche Politiker sagen oft, dass die Unterstützung Israels Deutschlands Staatsräson oder Staatsräson ist.

Diese Ideologie, die nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert wurde, zielt darauf ab, “das Judentum, den Staat Israel und den Zionismus miteinander zu verbinden”, so Kilani, “und zu sagen, dass das neue Deutschland jetzt ‘mit dem Juden’ ist. Es ist also auch eine antisemitische Ideologie.”

“Deutschland strebt nach internationaler Legitimität für seinen eigenen Nationalismus und seine weltweiten Ambitionen. Es ist also ein sehr wichtiger Pfeiler des deutschen Imperialismus”, fügt Kilani hinzu.

“Deshalb schalten sie jede Kritik an Israel oder dem Zionismus ab und lassen sie als antisemitisch erscheinen. Sie haben also ganz klare materielle Interessen.”

Doch Kilani und die Unterstützer der Kampagne lassen sich nicht zum Schweigen bringen.

“Die Demonstrationen in Berlin anlässlich der Nakba in diesem Jahr müssen zugelassen werden, und die Versuche Deutschlands, die Solidarität mit Palästina zu kriminalisieren, müssen aufhören”, sagen sie.

“Wir laden fortschrittliche Kräfte aus aller Welt ein, sich unserem Aufruf anzuschließen.” Übersetzt mit Deepl.com

