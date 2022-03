“

Eines ist klar: Wäre Nader ein ukrainischer Teenager gewesen, der mit einem Gewehr das Feuer auf eine gepanzerte Einheit der russischen Armee eröffnete, die in sein Land einmarschiert war, wäre er zu einer Ikone von Held und Freiheitskämpfer geworden – auch in Israel. Aber Nader war kein ukrainischer Jugendlicher, er stammte aus einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie, und deshalb wird er als “Terrorist” betrachtet, der sterben und einer barbarischen “Tötungsbestätigung” unterzogen werden muss. Sein Vater, ein Polizeibeamter, sagt, dass so große Schusswunden nur durch Schüsse aus nächster Nähe verursacht werden können.”

A teen leaves for work. Minutes later his body is pierced by 12 bullets Two Palestinian teens were riding a motorbike in Nablus when a convoy of Border Police passed by. The officers first claimed the two shot at them, then said that they just pointed a gun, which was never found.

Bild: shutterstock

Ein Jugendlicher geht zur Arbeit. Wenige Minuten später wird sein Körper von 12 Kugeln durchbohrt

Von Gideon Levy, Alex Levac

26. März 2022

Zwei palästinensische Jugendliche waren in Nablus auf einem Motorrad unterwegs, als ein Konvoi der Grenzpolizei vorbeifuhr. Die Beamten behaupteten zunächst, die beiden hätten auf sie geschossen, dann sagten sie, sie hätten nur eine Waffe auf sie gerichtet, die aber nie gefunden wurde. Das ändert aber nichts am Ergebnis: Die Beamten schossen auf einen der Jugendlichen, als dieser floh, und durchlöcherten seinen Körper mit Kugeln.

Schreckliche Bilder, die die Leiche eines 16-jährigen Jungen zeigen, der von Kugeln durchlöchert ist. Der gesamte Körper von Nader Rayan, Sohn einer Flüchtlingsfamilie aus dem an Nablus angrenzenden Flüchtlingslager Balata, ist mit tiefen, blutenden Einschusswunden übersät, sein Fleisch liegt frei, sein Gehirn quillt heraus, sein Kopf und sein Gesicht sind durchlöchert. Die Soldaten der Grenzpolizei schossen mit krankhaftem Wahnsinn auf ihn, in einem Wutanfall, brutal und hemmungslos. Sein Vater zählte 12 Einschusswunden im Körper seines Sohnes, alle tief, groß, blutüberströmt. Kopf, Brust, Bauch, Rücken, Beine und Arme: Es gibt keinen Körperteil seines Sohnes, der nicht ein großes, klaffendes Loch aufweist.

Nichts kann diese wiederholten Schüsse auf einen Teenager rechtfertigen, der um sein Leben rannte, schon gar nicht, nachdem er getroffen wurde und verwundet auf der Straße lag. Nicht einmal, wenn die ursprüngliche Darstellung der Grenzpolizei, die aus irgendeinem Grund in der darauf folgenden Woche auf magische Weise geändert wurde – dass der Jugendliche oder sein Freund auf die Truppen geschossen hat -, richtig ist. Nichts kann einen derartigen Schuss auf einen Jugendlichen rechtfertigen.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen, dem 15. März. Um 6 Uhr morgens verließ Naders Vater Haytham, ein 48-jähriger pensionierter Polizeibeamter, das Haus, um zwei seiner Neffen, die vaterlos sind, abzuholen und sie zur Schule nach Nablus zu fahren. Er erzählt, dass er Nader noch schlafend auf dem Wohnzimmersofa sah. Vor achtzehn Jahren verließ die Familie das Lager Balata und zog auf die andere Seite der Hauptverkehrsstraße, die nach Nablus führt, der Al-Quds (Jerusalem) Road. Nach Angaben der Familie stand Nader ein paar Minuten später auf, zog sich an und fuhr mit seinem Motorrad los, um seinen Freund aus der Nachbarschaft abzuholen, der auf dem Weg zu dem Kaffeestand war, den sie drei Wochen zuvor in Balata eröffnet hatten. Wenige Minuten später lag Nader tot am Straßenrand, sein Körper war von Kugeln durchlöchert.

In seinem Haus hängt jetzt ein riesiges Poster zum Gedenken an Nader, das einen großen Teil der Wohnzimmerwand einnimmt, und daneben das Bild des weinenden Kindes, das früher in vielen israelischen Häusern zu finden war. Haytham, der Vater, arbeitete bei der palästinensischen Polizei, bis er 2017 in den Vorruhestand ging. Er und seine Frau Samiha haben sechs Söhne und drei Töchter. Nader hatte die Schule nach der neunten Klasse abgebrochen, zusammen mit S., seinem guten Freund und Nachbarn. Zunächst arbeitete er in einer Schreinerei, die Möbel aufarbeitete, und vor ein paar Wochen eröffneten er und S. zusammen mit Naders älteren Brüdern Mohammed und Hassan, 25 und 23 Jahre alt, einen bescheidenen Kaffeestand in Balata. Zu ihren Kunden gehörten auch Arbeiter, die morgens losfuhren und abends zurückkehrten.

Nader fuhr an diesem Morgen um 6.15 Uhr mit seinem schwarzen, heruntergekommenen Motorrad ohne Lizenz von zu Hause los und holte S. ab, der bereits auf ihn wartete, um zu ihrem neuen Geschäft im Lager zu fahren. Ihrer morgendlichen Routine folgend, nahmen sie die Straße, die von ihrem Viertel zur Jerusalem Road hinunterführt, und überquerten sie. Plötzlich, so sagt der Freund, sahen sie einen Konvoi gepanzerter Fahrzeuge aus Richtung des Lagers kommen.

Ein 90 Sekunden langes Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt, was dann geschah. Der Konvoi fährt die Straße entlang, das Motorrad nähert sich von der anderen Seite. Es ist 18:19 Uhr. Plötzlich hält das Motorrad an, der Beifahrer springt ab und rennt los. Unmittelbar nach ihm steigt auch der Fahrer ab, wirft das Motorrad auf der Straße ab und beginnt mit seinem Freund in Richtung der Gasse zu rennen, die von der Hauptstraße abzweigt. Die Gasse verschluckt sie.

Der gepanzerte Konvoi kommt zum Stillstand. Es vergehen einige sehr lange Sekunden, bis sich die Hintertür eines der Fahrzeuge öffnet. Fünf Grenzpolizisten springen heraus und rennen in die Gasse, um die Jugendlichen zu verfolgen, die sich außerhalb der Reichweite der Kamera befinden. Ein weiteres gepanzertes Fahrzeug erscheint aus der anderen Richtung und rumpelt im Schlepptau der Jugendlichen die Gasse hinunter. Ein zufällig vorbeikommendes Auto wird von einem Grenzpolizisten mit dem Gewehr in der Hand verjagt. Auf der Straße, die zu dieser frühen Stunde ansonsten leer und ruhig ist, werden keine Steine geworfen.

Der gepanzerte Konvoi war auf dem Rückweg von Balata, nachdem er eine nächtliche Razzia durchgeführt hatte, um einen Einwohner, Amar Arafat, zu verhaften, der wegen des Besitzes eines Gewehrs gesucht wurde. Nach der Verhaftung von Arafat und der Beschlagnahmung seines Gewehrs kehrten die Einsatzkräfte zu ihrem Stützpunkt zurück.

Das Video gibt keinen Aufschluss darüber, warum die beiden Jugendlichen plötzlich anhielten, das Motorrad verließen und um ihr Leben rannten. S. sagte uns diese Woche, das Motorrad sei stehen geblieben und sie hätten sich vor den Militärfahrzeugen erschreckt. Der Clip stützt diese Darstellung nicht. Das Motorrad scheint nicht zum Stillstand gekommen zu sein – es sieht so aus, als hätte der Fahrer versucht, umzudrehen und es dann auf dem Boden liegen lassen.

Ein von der Polizei verbreiteter Videoclip zeigt plötzliche Lichtblitze im Inneren eines gepanzerten Fahrzeugs. Die Grenzpolizei behauptet, es habe sich um Schüsse gehandelt, die auf ihr Personal gerichtet waren. Die Körperkamera des Polizisten, der die Szene aufgenommen hat, filmt weiter, als sich die Tür des Fahrzeugs öffnet und er in die Gasse läuft, bis er neben einer verwundeten oder toten Person am Boden liegen bleibt. Das war Nader Rayan.

In einem Kommuniqué der Grenzpolizei, das nach dem Vorfall veröffentlicht wurde, heißt es: “Während der Tätigkeit der Mista’arvim [verdeckte Ermittler, die sich als einheimische Araber ausgeben] der Grenzpolizei im Flüchtlingslager Balata wurde eine gesuchte Person festgenommen und ein Gewehr, das sich in seinem Besitz befand, beschlagnahmt. Als die Einsatzkräfte das Lager verließen, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen Sprengsätze, Steine und verschiedene Gegenstände auf die Kämpfer geworfen wurden, die daraufhin mit Mitteln zur Vertreibung der Menge und mit dem Beschuss durch Ruger-Gewehre reagierten. Während dieser Aktion tauchte ein Motorrad auf, auf dem zwei Terroristen saßen. Einer der Terroristen stieg vom Motorrad ab und feuerte mit einer Pistole auf den Mista’arvim der Grenzpolizei, der sofort mit Schüssen reagierte und den Terroristen neutralisierte.”

In einer weiteren Antwort der Grenzpolizei in dieser Woche war die Behauptung über die Schießerei verschwunden, und Haaretz erfuhr, dass die Kämpfer “das Feuer auf einen Terroristen erwidert hatten, der ihr Leben gefährdete, nachdem er in ihr Auto eingedrungen war und mit einem Revolver auf sie gezielt hatte.” Eine Frage, die nicht beantwortet wurde, war, warum die Beamten es für nötig hielten, 12 Kugeln in den Körper des Jugendlichen zu schießen; bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie keine Antwort.

Auch auf die Frage, was mit der rauchenden Waffe geschah, gab es verschiedene Antworten. Zunächst behauptete die Grenzpolizei, dass “der zweite Jugendliche die Pistole an sich genommen hat”, während sie in der Erklärung von dieser Woche sagte, dass “bei einer Durchsuchung die Waffe nicht gefunden wurde und die anwesenden Kämpfer sich beeilten, den Tatort zu verlassen.”

S., der Teenager, der mit Nader zusammen war, hat das Gesicht eines Kindes. Aber diese Woche sah er nicht wie jemand aus, der sich wegen einer Pistole vor den Sicherheitskräften verstecken oder um sein Leben rennen würde. Er leugnet deren Existenz. Auch die Grenzpolizei machte keine Anstalten, ihn zu finden, nachdem sie ihre Wut an Naders kleinem Körper ausgelassen hatte. Diese Woche zeigte uns S. am Ort des Geschehens, wo er sich vor den Truppen versteckt hatte – hinter einem Gebäude neben einer Schule, am unteren Ende der Straße. Es wäre nicht schwer gewesen, ihn dort zu finden, wenn die Grenzpolizei wirklich nach einem bewaffneten und gefährlichen Terroristen gesucht hätte, wie sie den Jugendlichen beschrieb. Zwei Einschusslöcher aus dem Vorfall sind im Eisentor der Schule zu sehen.

Um 6:30 Uhr, wenige Minuten nachdem sein Sohn erschossen worden war, befand sich Haytham neben der Muqata – dem Verwaltungszentrum der Palästinensischen Autonomiebehörde – in Nablus, auf dem Weg zur Schule seiner Neffen. Dann sah er eine Nachricht in den sozialen Medien, dass ein Motorradfahrer in der Nähe des Lagers von der Armee verwundet worden war. Er rief Nader an, erhielt aber keine Antwort. Als der Vater uns jetzt das Foto der Leiche seines Sohnes auf seinem Handy zeigt, senkt er seine Stimme, damit die Mutter und die jüngeren Kinder nicht hören, was die Leiche erlitten hat. S. seinerseits erzählt, dass die erste Kugel Nader in die Schulter traf und er zu Boden fiel. Das war das letzte, was er von ihm sah, da er weiterlief. Warum hat die Grenzpolizei in einem Anfall von Wut und Rache weiter auf ihn geschossen?



Eines ist klar: Wäre Nader ein ukrainischer Teenager gewesen, der mit einem Gewehr das Feuer auf eine gepanzerte Einheit der russischen Armee eröffnete, die in sein Land einmarschiert war, wäre er zu einer Ikone von Held und Freiheitskämpfer geworden – auch in Israel. Aber Nader war kein ukrainischer Jugendlicher, er stammte aus einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie, und deshalb wird er als “Terrorist” betrachtet, der sterben und einer barbarischen “Tötungsbestätigung” unterzogen werden muss. Sein Vater, ein Polizeibeamter, sagt, dass so große Schusswunden nur durch Schüsse aus nächster Nähe verursacht werden können.

Um 6.29 Uhr, zehn Minuten nachdem alles begonnen hatte, traf Mohammed, Naders ältester Bruder, am Tatort ein und sah den Körper seines Bruders in der Gasse liegen. Die heftigen, schweren Schüsse hatten die Leiche offenbar umgeworfen: Als Nader von der ersten Kugel getroffen wurde, so S., sei er auf den Bauch gefallen – jetzt liege er auf dem Rücken.

S. führt uns zwischen den noch sichtbaren Blutspuren entlang seiner und Naders Fluchtroute. Ein Kreis aus Steinen um ein Foto von Nader ist die behelfsmäßige Gedenkstätte, die seine Freunde geschaffen haben, genau an der Stelle, an der er zusammengebrochen und gestorben ist, ein paar Schritte von der Stelle entfernt, an der er seinen ersten Schuss abgab. Ein paar Chrysanthemen liegen inmitten des Steinkreises, verwelkt und verdorrt. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...