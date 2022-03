Ein kleiner und persönlicher Widerstand im Jahr 2022 Von Philip Khouri

Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen Es ist nicht antisemitisch an die Rechtsstaatlichkeit zu glauben und die Menschenrechte universell sind und es keine Ausnahmen gibt

How dare anyone tell me in these late years of my life when I have seen everything and forgotten nothing about the theft of an entire country and the imprisonment of an entire people that it is antisemitic to believe in the rule of law