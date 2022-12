PATRICK LAWRENCE: A War of Rhetoric & Reality Washington put us all on notice when Zelensky got to town: It has no intention of seeking a diplomatic solution to the Ukraine crisis and every intention of recommitting indefinitely to its ideological war. By Patrick Lawrence Special to Consortium News Passing through Austin, Texas, the

U.S. Capitol. (U.S. National Archives, Public domain)



Washington hat uns alle vorgewarnt, als Selenskyj in die Stadt kam: Es hat nicht die Absicht, eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise anzustreben, sondern ist fest entschlossen, seinen ideologischen Krieg auf unbestimmte Zeit fortzusetzen.

Ein Krieg zwischen Rhetorik und Realität



Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

27. Dezember 2022

Als wir neulich in Austin, Texas, vorbeikamen, tranken wir etwas mit einem angesehenen Beobachter des Weltgeschehens und nutzten die Gelegenheit, ihn zu fragen, wie seiner Meinung nach der Krieg in der Ukraine ausgehen wird. Diese Frage wird in diesen Tagen häufig gestellt. Auch wenn es keine endgültige Antwort geben kann, ist es doch immer interessant zu erfahren, was kluge Köpfe vorhersehen.

“Entweder setzt sich Russland zu seinen Bedingungen durch”, lautete die Antwort, “oder es kommt zu einem nuklearen Schlagabtausch”.

Ich glaube nicht, dass diese nüchterne Einschätzung noch vor einem Monat unbedingt Bestand gehabt hätte. Ich hätte ihr auf jeden Fall nicht zugestimmt. Aber der Krieg ist in den letzten ein oder zwei Wochen deutlich eskaliert. Und die Entweder-Oder-Vorhersage unseres Austin-Begleiters scheint nun die schreckliche Wahrheit der neuen Umstände zu sein.

Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass Russland in den kommenden Wochen oder Monaten eine Großoffensive vorbereitet. Mit Wolodymyr Selenskyjs zirkusartigem Besuch in Washington in der vergangenen Woche haben die Biden-Administration und der von den Demokraten kontrollierte Kongress ihre Investitionen in das Regime des ukrainischen Präsidenten drastisch und rücksichtslos erhöht – eine Entscheidung für gutes Geld nach schlechtem, wenn es je eine gegeben hat.

Dies ist nun ein Krieg zwischen Rhetorik und Realität. Und ersterer, ein Krieg, der mit immensen Mengen westlicher Waffen zur Verteidigung ideologischer Bombastik geführt wird, ist weitaus gefährlicher als letzterer, ein Krieg, der vor Ort mit klar definierten Zielen geführt wird.

Wie John Mearsheimer und Jack Matlock, zwei scharfsinnige Kenner des Konflikts, dargelegt haben, kann es sich keine Seite leisten, in der Ukraine zu verlieren. Doch was für Russland und den Westen auf dem Spiel steht – wobei die Ukraine der Stellvertreter des Westens ist – ist sehr unterschiedlich.

Eine russische Niederlage in der Ukraine wäre eine direkte Bedrohung für die Sicherheit, die Souveränität und das Überleben des Landes. Dies sind legitime Gründe. Welches Volk würde sich nicht gegen eine solche Bedrohung wehren – vor allem angesichts der langen Reihe von Täuschungsmanövern Washingtons gegenüber Nationen, nicht zuletzt der Russischen Föderation, die auf ihre Unabhängigkeit pochen.

Nahkosmische Konfrontation

US-Präsident Joe Biden hält am 26. März im Königsschloss in Warschau eine Rede zum Krieg in der Ukraine. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Die Rhetorik der Biden-Regierung seit der Verschärfung der Ukraine-Krise vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Februar hat diesen Konflikt als eine nahezu kosmische Konfrontation zwischen Liberalismus und Autoritarismus dargestellt. Ich sehe keinen großen Unterschied zu Bush II. biblischem Geschwätz über Gog und Magog, als er die Invasion des Irak vorbereitete, oder zu Mike Pompeos wirrem Endzeitgerede, als er als Donald Trumps Außenminister das Kriegsfieber gegen Russland und China anheizte.

Diese unverantwortliche Rhetorik hat jeden atmenden, herumlaufenden Amerikaner in eine Ecke gedrängt, aus der der einzige Ausweg die Kapitulation ist. Deshalb ist sie so gefährlich. Russland kann Schlachten gewinnen und ausgedehnte Artillerie- und Raketenkampagnen führen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit offen für Verhandlungen sein. Das hat Putin am Sonntag noch einmal deutlich gemacht.

Im Gegensatz dazu ist es schwer vorstellbar, wie unser verwirrter Präsident zu Gesprächen finden kann, wenn man bedenkt, wie er und die drittklassigen Neokonservativen, die seine Außenpolitik kontrollieren, diesen Konflikt gestaltet haben. Und es ist nur zu leicht vorstellbar, dass diese Leute nach den nuklearen Knöpfen greifen, sobald ihre Torheiten offensichtlich werden.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin während einer Videotelefonkonferenz mit Soldaten, die an einem ungenannten Ort im Einsatzgebiet des US-Zentralkommandos stationiert sind, 23. Dezember. (Verteidigungsministerium, Lisa Ferdinando)

An dieser Stelle sind zwei Schlussfolgerungen fällig.

Erstens: Unter den Bedingungen, die unser Freund aus Austin angeboten hat, müssen wir hoffen, dass Russland sich in der Ukraine schließlich zu seinen Bedingungen durchsetzt. Dies ist der einzig mögliche Weg zu einer stabilen, dauerhaften globalen Ordnung, sobald die Waffen schweigen.

Zweitens muss ich auf meine ursprüngliche Einschätzung von Moskaus “spezieller Militäroperation” zurückkommen. Die russische Intervention war bedauerlich, aber notwendig. Lassen Sie uns die Nomenklatur nicht vergessen. Wir haben es hier mit einer souveränen Nation zu tun, die sich gegen ein Imperium verteidigt, das seine Aggressionen so lange fortsetzen wird, bis es gezwungen wird, damit aufzuhören. Dreißig Jahre des Ignorierens der wiederholten Aufforderungen Moskaus, eine für beide Seiten vorteilhafte Sicherheitsordnung für die Zeit nach dem Kalten Krieg auszuhandeln, sind Beweis genug dafür.

Angeberei & das Schlachtfeld

Die Angebereien aus Kiew und Washington, die von den konzerneigenen Medien stets getreu wiedergegeben werden, scheinen in direktem Verhältnis zu den schwindenden Aussichten der ukrainischen Streitkräfte, der AFU, vor Ort immer absurder zu werden. Dieser Krieg läuft für die ukrainische Seite und ihre Unterstützer sehr schlecht, ganz abgesehen von dem Geschwätz, das man in den großen Tageszeitungen lesen kann. Wir lesen von Siegen auf dem Schlachtfeld, die keine Siege sind. Wir lesen, dass Russland das Material ausgeht, obwohl es nicht den geringsten Beweis dafür gibt, dass dies der Fall ist. Wie Alexander Mercouris neulich in einem Podcast feststellte, besteht die Reaktion Kiews auf eine Welle von Raketen- und Drohnenangriffen darin, dass fast alle Drohnen und Raketen abgeschossen werden.

An diesem Punkt beginnt die hohle Übertreibung bedrohlich zu werden. Selensky verkündete kürzlich, dass Kiews Kampagne zur Rückeroberung der Krim begonnen hat. Anschließend nahm er die Pose eines gütigen Großen Mannes ein: Wladimir Putins Leben werde verschont, erklärte er – vermutlich, wenn die ukrainischen Streitkräfte Moskau einnehmen. Der russische Präsident muss sehr erleichtert sein.

Die Rhetorikorgie erreichte einen neuen Höhepunkt, als das Pentagon Selenskyj nach Washington einflog, um Biden im Oval Office zu treffen und vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu sprechen. Selenskyj fuhr fort, vom bevorstehenden Sieg seines Regimes zu schwärmen und verglich die AFU mit amerikanischen Revolutionären, die gegen die Briten kämpften, und amerikanischen GIs, die gegen die Nazi-Wehrmacht kämpften. Er warf sogar eine “Putin-ist-Hitler”-Bemerkung ein.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die in diesen Tagen ebenso geistig geschwächt zu sein scheint wie Biden, verglich Selenskyj mit Churchill und bezeichnete seine Ausführungen vor dem Kongress, die seine Gastgeber offensichtlich für ihn geschrieben hatten, als eine der größten Reden, die jemals im Capitol Hill gehalten wurden.

Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Staatsbesuch gesehen habe, der so gründlich Hollywood-isiert wurde. Aber es ist wichtig, über bloßen Spott hinauszugehen. Dieses schrille Spektakel diente dazu, die Verabschiedung eines Gesetzes zur Genehmigung von Verteidigungsmaßnahmen zu erleichtern, das der Ukraine im kommenden Jahr zusätzliche Waffen im Wert von 44 Milliarden Dollar zur Verfügung stellt.

Washington ließ uns alle wissen, als Selenskyj in die Stadt kam: Es hat nicht die Absicht, eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise anzustreben, und es hat die Absicht, seinen ideologischen Krieg auf unbestimmte Zeit fortzusetzen, ganz gleich, wie stetig die Ukraine auf ihre Niederlage zusteuert. In diesem Zusammenhang kündigte Biden während seines Treffens mit Selenskyj im Oval Office an, dass die USA beabsichtigen, eine Patriot-Raketenabwehrbatterie an die Ukraine zu liefern. Kostenpunkt: etwa 1 Milliarde Dollar.

Unterdessen in Moskau

Alexander Mercouris, der die Ereignisse in der und um die Ukraine sehr genau verfolgt, hat kürzlich die außergewöhnliche Reihe von Treffen aufgelistet, die Putin in den letzten Wochen mit dem gesamten, um nicht zu sagen weitläufigen militärischen und nationalen Sicherheitsapparat abgehalten hat. In Moskau traf der russische Staatschef mit allen seinen hochrangigen Militärkommandeuren und nationalen Sicherheitsbeamten zusammen, oft einzeln, bevor er sich mit Sergej Surowikan, dem General, dem er Anfang des Jahres die Leitung der ukrainischen Operation übertragen hatte, in dessen Hauptquartier im Konfliktgebiet beriet.

Sergej Surowikin am 16. Dezember. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Anschließend flog Putin mit Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach Minsk, um sich mit der politischen und militärischen Führung von Belarus auszutauschen. Dann ging es weiter zu einem Treffen mit den Führern der beiden Republiken Donezk und Lugansk, die im vergangenen Herbst per Referendum in die Russische Föderation eingegliedert wurden.

Es lässt sich nicht vermeiden, dass diese aufeinander folgenden Treffen, über die in der westlichen Presse kaum berichtet wurde, auf eine neue kurz- oder mittelfristige militärische Initiative in der Ukraine hindeuten. Wie Mercouris es ausdrückte: “Etwas sehr Großes ist im Anmarsch”.

Eine der interessantesten Begegnungen in diesem Zusammenhang fand letzte Woche in Peking statt, als Dmitri Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats und seit langem Putin nahestehend, Gespräche mit Xi Jinping führte.

Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew bei einer Pressekonferenz in Russland, 5. Dezember 2019. (Government.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Der chinesische Bericht über das Treffen war etwas nüchtern, aber ich wage die Vermutung, dass Medwedew, was auch immer er sonst zu sagen hatte und was auch immer in dem Brief von Putin stand, den er mitbrachte, den chinesischen Präsidenten über Russlands militärische Planung informierte.

Vier Tage nach dem Treffen zwischen Medwedew und Xi gab das chinesische Verteidigungsministerium eine Erklärung ab, die sich direkt auf die Taiwan-Krise bezog, aber in ihrer Tragweite sehr weit gefasst war. Sie lautete unter anderem:

“Die Fakten haben mehr als einmal bewiesen, dass die USA die direkte Bedrohung der internationalen Ordnung und der Schuldige an den regionalen Turbulenzen sind.”

Wir sollten die Bedeutung dieser Aussage nicht übersehen. Meiner Meinung nach hat China soeben signalisiert, dass es die Einschätzung Russlands teilt, dass sein Gegner in der Ukraine weder die Ukraine noch das ukrainische Volk ist; sein Gegner ist der Westen unter Führung des amerikanischen Imperiums. Das ist es, was es bedeutet, die richtige Nomenklatur zu verwenden. Wenn man etwas richtig benennt, wird man es auch verstehen.

Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird der Krieg der hohlen Rhetorik im Namen der imperialen Hybris schwächer werden und dem Zusammenbruch entgegengehen. Dieser Grad an surrealer Realitätsferne kann einfach nicht auf Dauer aufrechterhalten werden – nicht angesichts einer neuen russischen Initiative, wie auch immer sie aussehen wird.

Ich bin sicher, dass einige oder alle der folgenden Schlussfolgerungen bei einigen Lesern auf Ablehnung stoßen werden, aber hier sind meine. Ich möchte nicht, dass diejenigen, die den Krieg durch Rhetorik und Zurschaustellung führen, gewinnen. Ich will nicht, dass der Krieg, der von fanatischen neokonservativen Ideologen geführt wird, gewinnt. Ich will nicht, dass das Imperium gewinnt. Ich will nicht, dass der Westen gewinnt, solange er intolerant darauf besteht, dass der Rest der Welt seine Diktate befolgt.

Wie bereits an dieser Stelle erwähnt, ist die Ukraine der Boden, auf dem diese Kräfte ihren unerbittlichen Krieg nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen das Aufkommen nicht-westlicher Nationen als einflussreiche Mächte in einer neuen Weltordnung führen wollen. Wenn es gelingt, diese Kräfte in der Ukraine zurückzudrängen, wird dies der bisher wichtigste Sieg und die wichtigste Niederlage in unserem Jahrhundert sein – und sehr wahrscheinlich für den Rest des Jahrhunderts. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Site.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...