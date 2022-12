Scott Ritter: A Lexicon for Disaster – scheerpost.com By Scott Ritter / Consortium News Dec. 8 marked the 35 th anniversary of the signing of the intermediate nuclear forces (INF) treaty. This landmark arms control event was the byproduct of years of hard-nose negotiations capped off by the political courage of U.S.

Ronald Reagan und Michail Gorbatschow bei der Unterzeichnung des INF-Vertrags im East Room des Weißen Hauses im Jahr 1987. (Public Domain/Wikimedia Commons)

Ein Lexikon für Katastrophen

Von Scott Ritter / Consortium News

19. Dezember 2022

Am 8. Dezember jährte sich zum 35. Mal die Unterzeichnung des INF-Vertrags (Intermediate Nuclear Forces). Jahrestag der Unterzeichnung des INF-Vertrags (Intermediate Nuclear Forces). Dieser Meilenstein in der Rüstungskontrolle war das Ergebnis jahrelanger, zäher Verhandlungen, die durch den politischen Mut von US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow gekrönt wurden, die den Vertrag gemeinsam unterzeichneten und seine Ratifizierung durch ihre jeweiligen Parlamente überwachten.

Die ersten Inspektoren nahmen am 1. Juli 1988 ihre Arbeit auf. Ich hatte das Glück, dass ich zu ihnen gehörte.

Im August 2019 zog der damalige Präsident Donald Trump die USA aus dem INF-Vertrag zurück; Russland folgte kurz darauf, und dieses grundlegende Rüstungskontrollabkommen gab es nicht mehr.

Der Niedergang der Rüstungskontrolle

Die Beendigung des INF-Vertrags ist Teil eines allgemeinen Trends, der dazu geführt hat, dass die Rüstungskontrolle als Institution – und als Konzept – in den Augen der politischen Entscheidungsträger sowohl in Washington als auch in Moskau an Bedeutung verloren hat. Dies wurde mir während eines zweitägigen Treffens zum INF-Jubiläum mit erfahrenen Rüstungskontrollfachleuten aus den USA und Russland deutlich vor Augen geführt.

Diese Experten aus den Reihen des diplomatischen Corps, das den Vertrag ausgehandelt hat, aus dem militärischen und zivilen Personal, das den Vertrag umgesetzt hat, und aus allen Bereichen des Lebens, die in irgendeiner Form mit dem Vertrag zu tun hatten, hatten alle etwas über den aktuellen Stand der amerikanisch-russischen Rüstungskontrolle zu sagen.

Mir ist aufgefallen, wie wichtig die Sprache ist, wenn es darum geht, die Erwartungen der verschiedenen Akteure an die Rüstungskontrolle zu definieren. Worte haben eine Bedeutung, und einer der kritischen Aspekte jeder Rüstungskontrollverhandlung besteht darin, sicherzustellen, dass der Vertragstext in beiden Sprachen dasselbe bedeutet.

Als der INF-Vertrag ausgehandelt wurde, konnten die amerikanischen und sowjetischen Verhandlungsführer auf eine jahrzehntelange Verhandlungsgeschichte in Bezug auf den ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missiles), die SALT-Verhandlungen (Strategic Arms Limitation Talks) und START zurückblicken, auf deren Grundlage ein gemeinsames Lexikon mit vereinbarter Rüstungskontrollterminologie geschaffen wurde.

Im Laufe der Jahre trug dieses Lexikon dazu bei, sowohl die Aushandlung als auch die Umsetzung verschiedener Rüstungskontrollvereinbarungen zu rationalisieren, da es sicherstellte, dass alle Beteiligten bei der Definition der eingegangenen Verpflichtungen auf derselben Seite standen.

Heute jedoch, nachdem ich diesen erfahrenen Waffenkontrollexperten zugehört habe, ist mir klar geworden, dass es kein gemeinsames Lexikon der Waffenkontrollterminologie mehr gibt – Worte, dieDas U.S.-Lexikon

Abrüstung. Offensichtlich bedeutet Abrüstung nicht mehr das, was sie einst für die USA bedeutete – die tatsächliche, überprüfbare Beseitigung bestimmter Waffen und Fähigkeiten. Tatsächlich sind Abrüstung und ihr Pendant, die Reduzierung, in der amerikanischen Rüstungskontrollgemeinde nicht mehr en vogue. Stattdessen gibt es einen Rüstungskontrollprozess, der auf die Förderung der nationalen Sicherheitsinteressen ausgerichtet ist. Und mit Rüstungskontrolle meinen wir Aufrüstung.

Es scheint, als sei Amerika nicht mehr im Geschäft mit der Rüstungsreduzierung. Wir haben die ABM- und INF-Verträge gekündigt, und infolgedessen setzen wir eine neue Generation von ballistischen Raketenabwehrsystemen und Mittelstreckenwaffen ein. Das ist zwar schon beunruhigend genug, aber die wirkliche Bedrohung kommt, wenn das einzige verbleibende Rüstungskontrollabkommen zwischen den USA und Russland – der New-START-Vertrag – im Februar 2026 ausläuft.

Wenn zu diesem Zeitpunkt kein ähnlich leistungsfähiger Ersatzvertrag ausgehandelt, ratifiziert und einsatzbereit ist, wird das Konzept der strategischen Rüstungskontrolle von jeglichem Kontrollmechanismus völlig losgelöst sein. Die USA wären dann frei, ihr strategisches Atomwaffenarsenal zu modernisieren und zu erweitern. Abrüstung, so scheint es, bedeutet das genaue Gegenteil – Aufrüstung. George Orwell wäre stolz.

Die Interagency. Als der INF-Vertrag ausgehandelt und umgesetzt wurde, verfügten die Vereinigten Staaten über eine einzige Anlaufstelle für Rüstungskontrollfragen – die Arms Control and Disarmament Agency (ACDA). Die von Präsident John F. Kennedy Anfang der 1960er Jahre gegründete ACDA bildete die Grundlage für die Kontinuität und Konsistenz der US-Rüstungskontrollpolitik, selbst als das Weiße Haus den Besitzer wechselte.

Während zahlreiche bürokratische Akteure an der Formulierung und Umsetzung der US-Rüstungskontrollpolitik beteiligt waren, half die ACDA dabei, ihre oft konkurrierenden Visionen durch den so genannten Interagency-Prozess – ein System von Koordinierungsgruppen und Ausschüssen, die die verschiedenen Akteure an einen Tisch brachten, um eine einheitliche Vision für Abrüstung und Rüstungskontrolle zu entwickeln – zu steuern. Die Interagency war jedoch ein Prozess, keine eigenständige Einrichtung.

Als sich beide Seiten Anfang 2021 darauf einigten, dass die Inspektionen wieder aufgenommen werden könnten, zeigten die USA jedoch, dass das Konzept der Gegenseitigkeit kaum mehr als ein Propagandatrick war, um Russland das Gefühl zu geben, in den Augen des Vertrages “gleichberechtigt” zu sein.

Als die Russen im Juli versuchten, eine Inspektion durchzuführen, wurde dem Flugzeug, das das Inspektionsteam an Bord hatte, die Erlaubnis verweigert, den Luftraum der europäischen Länder zu durchfliegen, da nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine Sanktionen gegen kommerzielle Flüge von und nach Russland verhängt worden waren. Die Russen sagten die Inspektion ab.

Später, im August, versuchten die USA, ihr eigenes Inspektionsteam nach Russland zu entsenden. Die Russen verweigerten dem Team jedoch die Einreise mit dem Hinweis auf die Gegenseitigkeit – wenn die russischen Inspektoren ihre Inspektionsaufgaben nicht erfüllen könnten, würde dies auch den USA verwehrt werden.

Für Russland ist die Definition von Gegenseitigkeit ganz klar: Gleichbehandlung im Rahmen eines Vertrages. Für die USA ist die Gegenseitigkeit jedoch nur ein weiteres Konzept, mit dem sie ihre einseitigen Vorteile, die sie im Laufe der Jahre bei der Umsetzung des New-Start-Vertrags erlangt haben, gestalten und aufrechterhalten können.

Vorhersehbarkeit. Historisch gesehen bestand der Hauptzweck von Rüstungskontrollvereinbarungen darin, ein gemeinsames Verständnis der gegenseitigen Ziele und der Mittel zu ihrer Erreichung zu erreichen, so dass über den vereinbarten Zeitraum hinweg ein Element der Stabilität durch die Vorhersehbarkeit des Abkommens gegeben war.

Dies erforderte natürlich eine Einigung über Definitionen und Absichten sowie ein gegenseitiges Verständnis der vier Eckpunkte des Abkommens, insbesondere bei quantifizierbaren Themen wie den vertraglich begrenzten Gütern.

Im Rahmen des INF-Vertrags waren die Ziele für beide Parteien absolut: die vollständige Beseitigung der betroffenen Waffen, die zu einer unter den Vertrag fallenden Klasse gehörten. Deutlicher geht es nicht, und bis Mitte 1991 waren alle unter den Vertrag fallenden Waffen sowohl von den USA als auch von der Sowjetunion vernichtet worden.

Die anschließenden Inspektionen sollten sicherstellen, dass beide Seiten ihrer Verpflichtung zur endgültigen Zerstörung der zur Vernichtung bestimmten Waffensysteme nachkamen und keine neuen Waffensysteme herstellten oder einsetzten, deren Fähigkeiten durch die Bestimmungen des Vertrags verboten wären.

Im Rahmen von New START sind die Ziele weitaus nebulöser. Nehmen wir als Beispiel die Frage der Außerdienststellung von nuklearfähigen Bombern und U-Boot-gestützten ballistischen Raketen. Ziel ist es, eine harte Zahl zu erreichen, die dem Wortlaut und der Absicht des Vertrages entspricht.

Die USA haben sich jedoch verpflichtet, sowohl die B-52H als auch die Trident-Raketenabschussrohre an Bord der U-Boote der Ohio-Klasse in einer Weise außer Dienst zu stellen, die eine Umkehrung zulässt, was bedeutet, dass die im Vertrag vorgesehenen harten Obergrenzen, von denen die strategische Planung und Haltung abgeleitet wird, nicht absolut, sondern flexibel sind.

Daher müssen die russischen Strategieplaner nicht nur für eine Welt planen, in der die vertraglich festgelegten Obergrenzen in Kraft sind, sondern auch für die Möglichkeit eines amerikanischen “Ausbruchsszenarios”, bei dem die B-52H-Bomber und die Trident-Raketenabschussrohre wieder einsatzbereit gemacht werden.

Dieses Szenario ist buchstäblich die Lehrbuchdefinition von Unberechenbarkeit und ist der Grund, warum Russland der Idee, einen neuen Rüstungskontrollvertrag mit den USA auszuhandeln, misstrauisch gegenübersteht. Solange die USA eine Vertragssprache bevorzugen, die eine solche Unberechenbarkeit mit sich bringt, wird Russland höchstwahrscheinlich aussteigen.

Rechenschaftspflicht. Einer der am häufigsten zitierten Aussprüche, die aus dem INF-Vertrag hervorgegangen sind, lautet “Vertrauen, aber überprüfen”. Dieser Spruch trug dazu bei, den Vertrag durch den beispiellosen Erfolg der 13 Jahre dauernden Inspektionspflicht (von 1988 bis 2001) zu führen. Nach dem Ende der Inspektionen wurde der Aspekt der “Überprüfung” des Vertrags jedoch immer nebulöser und öffnete die Tür für die Erosion des Vertrauens zwischen den USA und Russland.

Ein zentraler Aspekt eines jeden Rüstungskontrollabkommens ist seine anhaltende Relevanz für die nationale Sicherheitslage der beteiligten Staaten. Zur gleichen Zeit, als die INF-Inspektionen ausliefen, zog sich die Regierung von Präsident George W. Bush aus dem bahnbrechenden ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty) von 1972 zurück.

Damit begaben sich die Vereinigten Staaten auf einen Weg, auf dem die Grundsätze, auf denen die Rüstungskontrolle jahrzehntelang beruhte – Abbau nuklearer Spannungen durch die Einhaltung von Abrüstungsgrundsätzen, die in sich gegenseitig verstärkenden, auf Dauer angelegten Vereinbarungen niedergelegt waren -, nicht mehr galten.

Durch die einseitige Aufkündigung des ABM-Vertrags öffneten die USA die Tür für die Aufstellung von ABM-Systemen in Europa. Zwei Mk. 41 Aegis Ashore-Raketenabwehrsysteme, die normalerweise als Teil der Aegis-fähigen Kreuzer und Zerstörer eingesetzt werden, wurden stattdessen in Rumänien und Polen installiert. Das Problem des Mk. 41-Systems besteht darin, dass die Abschussrampen entweder die SM-3-Rakete als Abfangjäger oder den seegestützten Marschflugkörper (Tomahawk) abfeuern können.

Russland erhob Einwände gegen den Einsatz des potenziellen Angriffssystems Mk. 41 am Boden und argumentierte, dass die USA mit dem Einsatz eines bodengestützten Marschflugkörpers den INF-Vertrag verletzen würden.

Die USA wiesen die russischen Behauptungen zurück und erklärten, die Aegis-Ashore-Startkonfiguration sei ausschließlich für den Abschuss von Boden-Luft-Raketen vorgesehen. Die USA weigerten sich jedoch, Russland den Zugang zu gewähren, der notwendig wäre, um die tatsächliche wissenschaftliche Grundlage für die Behauptung der USA, die Raketenbatterien seien nur für den Betrieb von Boden-Luft-Raketen konfiguriert, zu ermitteln.

Die USA behaupteten auch, dass es für die Mk. 41 unmöglich sei, den Tomahawk-Marschflugkörper oder eine Folgevariante der SM-3 oder der SM-6 Typhoon einzubauen, bei denen es sich um Boden-Boden-Raketen mit Reichweiten (bis nach Moskau) handelt, die den INF-Vertrag verletzen würden.

(Der Abzug dieser Raketen aus Polen und Rumänien war eine der Forderungen, die Russland im Dezember letzten Jahres in einem Vertragsentwurf an die USA stellte. Nachdem die USA diese Forderung abgelehnt hatten, intervenierte Russland in der Ukraine.)

Wie schon beim ABM-Vertrag waren die USA der durch den INF-Vertrag auferlegten Beschränkungen überdrüssig geworden. Die US-Militärplaner waren bestrebt, eine neue Generation von INF-Waffen in Stellung zu bringen, um der ihrer Ansicht nach wachsenden Bedrohung durch China zu begegnen, dessen ballistische Raketenarsenale durch den Vertrag nicht eingeschränkt wurden.

Die ABM- und INF-Verträge waren für die USA unbequem geworden, und zwar nicht wegen irgendwelcher Aktionen ihrer Vertragspartner, der Russen, sondern vielmehr wegen einer aggressiven, expansiven Vorstellung von der Machtprojektion der USA, die den Zweck der Verträge völlig in Frage stellte.

Rüstungskontrollverträge sind nicht dazu gedacht, die Ausweitung der militärischen Macht zu erleichtern, sondern sie zu begrenzen. Indem die USA vertragliche Verpflichtungen als entbehrlich ansahen, haben sie die gesamte Philosophie der Rüstungskontrolle über Bord geworfen.

Darüber hinaus drehte sich die Taktik der USA, die Glaubwürdigkeit des INF-Vertrags zu untergraben, darum, einen Fall angeblicher russischer Vertragsverletzungen zu fabrizieren, der auf “Geheimdienstinformationen” über die Entwicklung eines neuen russischen bodengestützten Marschflugkörpers, der 9M729, beruhte, die nach Ansicht der USA bewiesen, dass der neue Flugkörper gegen den INF-Vertrag verstieß.

Die Tatsache, dass diese Informationen nie an die Russen weitergegeben wurden, untergrub die Glaubwürdigkeit der USA als Vertragspartner weiter. Als die Russen die tatsächliche 9M729-Rakete für eine physische Inspektion anboten, um die USA davon zu überzeugen, im INF-Vertrag zu bleiben, weigerten sich die USA und hinderten nicht nur US-Beamte an der Teilnahme, sondern auch ihre NATO-Verbündeten.

Schließlich traten die USA im August 2019 aus dem INF-Vertrag aus. Weniger als einen Monat später führten die USA einen Testabschuss des Tomahawk-Marschflugkörpers aus einem Mk. 41-Abschussrohr durch. Die Russen hatten die ganze Zeit Recht: Die USA hatten den ABM-Vertrag aufgekündigt und die Errichtung sogenannter neuer ABM-Stützpunkte als Deckmantel für die Stationierung von INF-fähigen Bodenraketen vor den Toren Russlands benutzt.

Und dennoch zahlen die USA keinen Preis – es gibt keine Rechenschaftspflicht für diese Doppelzüngigkeit. Die Rüstungskontrolle, einst eine Bastion der nationalen Integrität und Ehre, wurde durch die Handlungen der USA auf den Status eines Witzes reduziert.

Kein Vertrauen mehr

Wenn es keine gemeinsame Sprache gibt, kann es auch keine gemeinsame Vision und kein gemeinsames Ziel geben. Russland strebt weiterhin Rüstungskontrollvereinbarungen an, die dazu dienen, die Arsenale der beteiligten Parteien zu begrenzen, um gefährliche Eskalationen zu verhindern und gleichzeitig den Beziehungen ein gewisses Maß an berechenbarer Stabilität zu verleihen.

Die USA streben nur nach einseitigem Vorteil.

Solange dies nicht geändert wird, kann es keine sinnvolle Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland geben. Nicht nur, dass der New-START-Vertrag im Februar 2026 ausläuft, es ist auch unwahrscheinlich, dass die wichtigste Verifikationskomponente des Vertrags – Inspektionen vor Ort – bis dahin wiederbelebt wird.

Außerdem ist nicht absehbar, wie ein neues Rüstungskontrollabkommen, das den ausgelaufenen New-START-Vertrag ersetzen soll, in der kurzen verbleibenden Zeit ausgehandelt, ratifiziert und umgesetzt werden könnte. Es gibt kein Vertrauen zwischen Russland und den USA, wenn es um Rüstungskontrolle geht.

Ohne Verträge gibt es keine Überprüfung der Realität. Sowohl die US-amerikanischen als auch die russischen Arsenale werden sich von vertraglichen Beschränkungen lösen, was zu einem neuen Wettrüsten führen wird, bei dem es nur eine Ziellinie geben kann – den totalen Atomkrieg.

Es gibt eine lange Liste von Dingen, die geschehen müssen, wenn eine sinnvolle Rüstungskontrolle jemals wieder ihren Platz in den diplomatischen Arsenalen der USA oder Russlands einnehmen soll. Bevor jedoch beide Seiten wieder miteinander reden können, müssen sie zunächst die gemeinsame Sprache der Abrüstung neu erlernen.

Denn die derzeitige Semantik der Rüstungskontrolle ist kaum mehr als ein Lexikon des Desasters.

Übersetzt mit Deepl.com

