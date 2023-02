Die zionistischen Terroristen bezichtigen Palästinenser die ihr legales Recht auf Widerstand gegen das zionistische Besatzerregime ausüben, als Terroristen auszubürgern und zu deportieren. Die Holocaust Nachkommen haben gut gelernt und sind Meister im ausüben von Nazimethoden. Sie gehören vor ein Internationales Tribunal, im Gegensatz zu Russland! Wie lange will die heuchelnde westliche “Werte-Gemeinschaft”, besonders die USA und Vasall Deutschland, inklusive der EU, diese schändlichen Doppelstandards weiter ausüben? Längst gehören sie selbst vor ein Tribunal! Evelyn Hecht-Galinski



Israel is seeking to deport citizens and residents. Here’s what you need to know Israel is in the process of approving legislation allowing it to revoke citizenship or residency from those who have committed “acts of terror”, and deport them to occupied Palestine.

Israelische Soldaten stehen am 7. Dezember 2021 am Zaun entlang der Grenze zum Gazastreifen in der Nähe des Moshav Netiv HaAsara im Süden Israels (AFP)

Israel versucht, Bürger und Einwohner abzuschieben. Das müssen Sie wissen

Ein neues Gesetz, das palästinensische Bürger und Einwohner in die besetzten Gebiete abschieben könnte, ist ein Kriegsverbrechen und verstößt gegen das Völkerrecht

Von Rayhan Uddin

7. Februar 2023



Israel ist dabei, ein Gesetz zu verabschieden, das es erlaubt, Personen, die “Terrorakte” begangen haben, die Staatsbürgerschaft oder den Wohnsitz zu entziehen und sie in das besetzte Palästina abzuschieben.

Vergangene Woche hat die Knesset in erster Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der vorsieht, dass Personen, die wegen Straftaten, die das “Vertrauen in den Staat Israel” verletzen, zu einer Haftstrafe verurteilt werden und eine Form der Finanzierung von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) erhalten haben, die Staatsbürgerschaft oder der Wohnsitz entzogen und in das besetzte Westjordanland oder den belagerten Gazastreifen abgeschoben werden können.

Das Gesetz gilt sowohl für palästinensische Bürger Israels als auch für Personen mit ständigem Wohnsitz in Jerusalem und wird nach der Eskalation der Gewalt in den letzten Monaten im Schnellverfahren durch das Parlament gebracht.

Der Gesetzentwurf findet sowohl bei der neuen rechtsextremen Regierung als auch bei den Oppositionsparteien breite Unterstützung. In der ersten Lesung stimmten 89 Parlamentarier für das Gesetz, nur acht waren dagegen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein israelischer Staatsbürger oder Einwohner, der “monatliche Gehälter von der Palästinensischen Autonomiebehörde als Lohn und Entschädigung für die Begehung terroristischer Handlungen” erhält, “ein Eingeständnis abgibt, dass er seinen Status als Staatsbürger oder Einwohner aufgegeben hat”.

Die Palästinensische Autonomiebehörde behauptet seit langem, dass die Zahlungen an die Familien von Gefangenen eine Form der Fürsorge für diejenigen sind, die ihren Ernährer verloren haben, und bestreitet, dass die Gelder zur Gewalt ermutigen sollen.

Das neue Gesetz wurde von Menschenrechtsorganisationen und Rechtsexperten kritisiert, die behaupten, es richte sich ausschließlich gegen Palästinenser auf der Grundlage ihrer rassischen Identität und verstoße gegen internationales Recht.

Middle East Eye beleuchtet die Geschichte der israelischen Behörden, die Palästinensern in Israel und im besetzten Jerusalem die Staatsbürgerschaft und den Wohnsitz entzogen haben, sowie die rechtlichen Auswirkungen des neuen Gesetzes.

Geschichte des Entzugs der Staatsbürgerschaft

Israel verfügt bereits über Rechtsvorschriften, die es ihm erlauben, Palästinensern die Staatsbürgerschaft oder die Aufenthaltsgenehmigung zu entziehen. Mit dem neuen Gesetzentwurf wird jedoch zum ersten Mal versucht, Menschen anschließend in die besetzten Gebiete abzuschieben.

“Im Jahr 2008 wurde das israelische Gesetz dahingehend geändert, dass der Innenminister die Staatsbürgerschaft aufgrund von Loyalität (oder dem vermeintlichen Fehlen einer solchen) entziehen kann”, erklärte Hassan Ben Imran, Vorstandsmitglied von Law for Palestine in Nairobi, gegenüber MEE.

“Der erste Vorfall

Ein ähnlicher Fall wurde gegen den Gefangenen Mohammed Mafarja angestrengt. Ein Bezirksgericht in Lod, oder Lydd auf Arabisch, lehnte 2018 einen Antrag auf Entzug seiner Staatsbürgerschaft ab, wogegen Deri später beim Obersten Gerichtshof Berufung einlegte.

Wie lange werde ich noch die Nummer 1124052 sein?

Mehr lesen ”

Der Oberste Gerichtshof entschied im vergangenen Jahr, dass die Anträge des Ministers zwar verfassungskonform waren, das Verfahren zum Entzug der Staatsbürgerschaft von Zayoud und Mafaraja jedoch rechtlich fehlerhaft war.

Er entschied außerdem, dass einer Person, deren Staatsbürgerschaft entzogen wird, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Israel erteilt werden muss, um sie nicht staatenlos zu machen.

“Die Entscheidung wurde vom Obersten Gerichtshof Israels abgelehnt, allerdings aus verfahrenstechnischen und nicht aus inhaltlichen Gründen”, sagte Ben Hama.

In einem anderen Fall lehnte der Oberste Gerichtshof im September 2017 den Entzug der Aufenthaltsgenehmigung für vier Parlamentarier in Jerusalem wegen “Loyalitätsbruch” mit der Begründung ab, dass es kein Gesetz gebe, das dies erlaube.

Die Daueraufenthaltsgenehmigung bezieht sich auf Ausweise, die das israelische Innenministerium den palästinensischen Einwohnern des besetzten Ostjerusalem ausstellt, von denen die meisten die israelische Staatsbürgerschaft ablehnen.

Das Gesetz von 2008 bezog sich nur auf den Entzug der Staatsbürgerschaft, nicht auf die Aufenthaltsgenehmigung. Das israelische Parlament verabschiedete daraufhin im März 2018 ein Gesetz, das es dem Innenminister erlaubt, auf der Grundlage von Loyalität auch Daueraufenthalte zu widerrufen.

Im Dezember wurde der französisch-palästinensische Menschenrechtsanwalt Salah Hamouri auf dieser Grundlage von Jerusalem nach Frankreich abgeschoben.

Hamouri, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation Addameer, die sich für die Rechte palästinensischer Gefangener einsetzt, befand sich seit März 2022 wegen des Vorwurfs von Sicherheitsvergehen in Haft, den er jedoch bestreitet.

Jerusalemer Deportationen als “Kriegsverbrechen

Die Deportation von Palästinensern in Jerusalem verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht und ist ein Kriegsverbrechen, sagen internationale Rechtsexperten.

“Palästinenser, die sich dauerhaft im besetzten Ost-Jerusalem aufhalten, sind nach dem humanitären Völkerrecht geschützte Personen, und die einschlägigen Bestimmungen des Besatzungsrechts gelten für sie”, erklärte Saba Pipia, Rechtsberaterin am Diakonia International Humanitarian Law Center in Jerusalem, gegenüber MEE.

Palästinensische Einwohner Jerusalems sind nicht verpflichtet, dem Staat Israel, der Besatzungsmacht, gegenüber loyal zu sein”.

– Saba Pipia, Rechtsberaterin

Sie sagte, dass die vorgeschlagene Umsiedlung geschützter Personen aus Jerusalem in andere Gebiete der besetzten palästinensischen Gebiete “einen Akt der gewaltsamen Deportation darstellen würde, der nach Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention verboten ist und einen schweren Verstoß gegen diese Konvention und damit ein Kriegsverbrechen darstellt.”

Solche gewaltsamen Verbringungen sind sowohl innerhalb der besetzten Gebiete als auch in einen Drittstaat illegal, was im Fall von Hamouri der Fall war.

Das französische Außenministerium kritisierte damals die Ausweisung von Hamouri und erinnerte die israelischen Behörden daran, dass die Palästinenser in Jerusalem in einem besetzten Gebiet im Sinne der Vierten Genfer Konvention lebten.

Abgesehen von der Rechtswidrigkeit der Abschiebungen verstößt auch die Grundlage dieser Abschiebungen – die Verletzung der Loyalität gegenüber Israel – gegen das humanitäre Völkerrecht.

besetzte altstadt ostjerusalem

Luftaufnahme der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt im besetzten Ostjerusalem, aufgenommen am 28. Januar 2023 (AFP)

“Artikel 45 der Haager Landkriegsordnung verbietet es der Besatzungsmacht, die Bewohner des besetzten Gebietes zu zwingen, ihr die Treue zu schwören”, so Pipia.

“Daher sind die palästinensischen Einwohner Jerusalems nicht verpflichtet, dem Staat Israel, der Besatzungsmacht, die Treue zu halten.”

Ben Hama stellt fest, dass das neue Gesetz die Demografie der besetzten Gebiete “manipuliert” und daher auch aus diesem Grund gegen die Vierte Genfer Konvention verstößt.



Verstoß gegen das Völkerrecht

Auch die Grundrechte der palästinensischen Bürger Israels werden durch das vorgeschlagene Gesetz beeinträchtigt.

Während das humanitäre Völkerrecht auf sie nicht anwendbar ist, könnte die Abschiebung ihre Grundrechte nach internationalem Recht beeinträchtigen.

“Es scheint wahrscheinlich, dass die Verabschiedung des vorgeschlagenen Gesetzes das Hauptziel des Übereinkommens über Staatenlosigkeit untergraben wird, nämlich zu verhindern, dass Personen staatenlos werden”, sagt Pipia.

Er wies darauf hin, dass Israel zwar kein Vertragsstaat dieses Übereinkommens sei, es aber unterzeichnet habe und daher “die Verpflichtung habe, Ziel und Zweck dieses Übereinkommens nicht zu unterlaufen”.

Dieser Gesetzentwurf schafft je nach ethnischer Zugehörigkeit unterschiedliche Rechtswege und Strafen für die Begehung terroristischer Handlungen”.

– Salam Irsheid, Rechtsanwalt, Adalah

Der Gesetzesentwurf habe auch Auswirkungen auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, dem Israel beigetreten sei, fügte er hinzu.

Artikel 12 dieses Paktes besagt, dass jeder in einem Staat rechtmäßig Bewegungsfreiheit und die freie Wahl seines Wohnsitzes in diesem Gebiet haben sollte und dass ihm nicht willkürlich das Recht auf Einreise in sein eigenes Land entzogen werden darf.

“Während die Menschenrechtsgesetze Einschränkungen dieses Rechts aus Gründen der nationalen Sicherheit zulassen, muss die Anwendung solcher Einschränkungen in jedem Einzelfall auf klaren rechtlichen Gründen beruhen, die strengen Anforderungen der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit erfüllen und nicht diskriminierend sein”, sagte Pipia.

“Die Notwendigkeit, die Verhältnismäßigkeit und der nicht-diskriminierende Charakter [des vorgeschlagenen neuen Gesetzes] können und werden sicherlich angefochten werden”.

Ben Hama sagte, dass der Gesetzentwurf auch gegen das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung verstoße, das unter anderem darauf abziele, die Staatenlosigkeit zu verringern.

“Die Konvention … garantiert nicht nur das Recht auf Staatsangehörigkeit ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe oder der nationalen oder ethnischen Herkunft, sondern auch das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz”, sagte er und fügte hinzu, dass sie sich ausdrücklich auf die Nichtdiskriminierung in Fragen der Staatsangehörigkeit bezieht.

Der Oberste Gerichtshof Israels hat eingeräumt, dass das Gesetz aus dem Jahr 2008, das Menschen staatenlos machen kann, gegen internationales Recht verstößt, aber entschieden, dass solche Verstöße nicht verfassungswidrig sind.

“Dies reiht sich in einen wachsenden Trend ein, der sich in mehreren Urteilen der letzten Zeit zeigt: Der Oberste Gerichtshof setzt sich über Israels völkerrechtliche Verpflichtungen hinweg, um Israels politischen Interessen zu dienen”, sagt Ben Hama.

Der juristische ‘Regimewechsel’ der Netanjahu-Regierung ist gut für ihn, gefährlich für Israel

Mehr lesen “

Adalah, ein Menschenrechts- und Rechtszentrum für palästinensische Bürger Israels, und die Vereinigung für Bürgerrechte in Israel haben gemeinsam beim Obersten Gerichtshof Berufung im Fall des Entzugs der Staatsbürgerschaft des Inhaftierten Zayoud eingelegt.

Salam Irsheid, Anwalt bei Adalah, erklärte gegenüber MEE, dass die Organisation jede Abschiebung in das Westjordanland oder den Gazastreifen im Rahmen des neuen Gesetzes rechtlich anfechten werde, was jedoch durch die kürzlich vorgeschlagenen Justizreformen erschwert werden könnte.

Israels neue rechtsgerichtete Regierung strebt weitreichende Reformen des Justizsystems an, einschließlich der Möglichkeit, Gesetze, die vom Obersten Gerichtshof für ungültig erklärt wurden, mit einer einfachen Mehrheit von 61 Abgeordneten (von 120) in der Knesset wieder in Kraft zu setzen.

“Änderungen am Justizsystem werden es ermöglichen, Gesetze, die vom Obersten Gerichtshof verworfen wurden, wieder in Kraft zu setzen. Selbst wenn wir also einen solchen Fall gewinnen, können sie das Gesetz wieder in Kraft setzen”, sagte Arshed.

Zweistufiges System

Adalah hat den neuen Gesetzesentwurf in einer Erklärung letzte Woche scharf kritisiert, da er getrennte rechtliche Wege für die Staatsbürgerschaft auf der Grundlage der Rassenidentität schafft.

Die Ausweisungen werden aufgrund der spezifischen Formulierung im Zusammenhang mit der Finanzierung durch die Palästinensische Autonomiebehörde tatsächlich nur Palästinenser betreffen.

Israel versucht seit langem, gegen die Stipendien für die Familien von Gefangenen vorzugehen, und hält regelmäßig Hunderte von Millionen Dollar an Steuergeldern an die PA zurück, die dem Betrag entsprechen, den es für die Gelder an die Gefangenen hält.

Außerdem erließ sie eine Militärverordnung, in der für solche Zahlungen im Jahr 2020 Geld- und Haftstrafen angedroht werden, was mehrere palästinensische Banken dazu veranlasste, die Konten von Gefangenen und ihren Familien zu schließen.

Dieses Gesetz ist der Ausdruck der Apartheid”.

– Hassan Ben Imran, Recht für Palästina

Arshed ist der Ansicht, dass das Finanzierungselement nur ein Vorwand ist, um eine Zwei-Klassen-Politik zu schaffen, die nur die Palästinenser betrifft.

“Der Staat hat bereits legale Möglichkeiten, die Entschädigungsfrage zu regeln, ohne dieses neue Gesetz, das die Grundrechte aufhebt, zu nutzen”, sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass jüdische Bürger Israels, die Terrorakte begangen haben, aufgrund des Finanzierungselements der PA nicht abgeschoben werden können.

“Dies schafft unterschiedliche rechtliche Wege und rechtliche Strafen für die Begehung von Terroranschlägen, je nach ethnischer Zugehörigkeit”.

Der bestehenden Gesetzgebung für den Entzug der Staatsbürgerschaft oder des Wohnsitzes wurde bereits vorgeworfen, nur für Palästinenser zu gelten.

Adalah stellt fest, dass seit der Gesetzesänderung von 2008 die 31 Fälle von Staatsbürgerschaftsentzug, die vom Innenminister geprüft wurden, alle Palästinenser betrafen.

Zweistufiges System

Adalah hat den neuen Gesetzesentwurf in einer Erklärung letzte Woche scharf kritisiert, da er getrennte rechtliche Wege für die Staatsbürgerschaft auf der Grundlage der Rassenidentität schafft.

Die Ausweisungen werden aufgrund der spezifischen Formulierung im Zusammenhang mit der Finanzierung durch die Palästinensische Autonomiebehörde tatsächlich nur Palästinenser betreffen.

Israel versucht seit langem, gegen die Stipendien für die Familien von Gefangenen vorzugehen, und hält regelmäßig Hunderte von Millionen Dollar an Steuergeldern an die PA zurück, die dem Betrag entsprechen, den es für die Gelder an die Gefangenen hält.

Außerdem erließ sie eine Militärverordnung, in der für solche Zahlungen im Jahr 2020 Geld- und Haftstrafen angedroht werden, was mehrere palästinensische Banken dazu veranlasste, die Konten von Gefangenen und ihren Familien zu schließen.

Dieses Gesetz ist der Ausdruck der Apartheid”.

– Hassan Ben Imran, Recht für Palästina

Arshed ist der Ansicht, dass das Finanzierungselement nur ein Vorwand ist, um eine Zwei-Klassen-Politik zu schaffen, die nur die Palästinenser betrifft.

“Der Staat hat bereits legale Möglichkeiten, die Entschädigungsfrage zu regeln, ohne dieses neue Gesetz, das die Grundrechte aufhebt, zu nutzen”, sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass jüdische Bürger Israels, die Terrorakte begangen haben, aufgrund des Finanzierungselements der PA nicht abgeschoben werden können.

“Dies schafft unterschiedliche rechtliche Wege und rechtliche Strafen für die Begehung von Terroranschlägen, je nach ethnischer Zugehörigkeit”.

Der bestehenden Gesetzgebung für den Entzug der Staatsbürgerschaft oder des Wohnsitzes wurde bereits vorgeworfen, nur für Palästinenser zu gelten.

Adalah stellt fest, dass seit der Änderung von 2008 die 31 vom Innenminister behandelten Fälle von Staatsbürgerschaftsentzug alle Palästinenser betrafen.

Der Oberste Gerichtshof hat dies mit der Begründung zurückgewiesen, dass nur drei Anträge vor Gericht gestellt wurden und daher nicht ausreichen, um ein Muster zu erkennen.

Als Beispiel für die Doppelmoral führt Ben Hama den Fall des jüdischen israelischen Staatsbürgers Yigal Amir an, der nach der Ermordung des ehemaligen israelischen Premierministers Yitzhak Rabin im Jahr 1995 einen Antrag auf Entzug seiner Staatsbürgerschaft stellen musste.

Der Oberste Gerichtshof lehnte den Antrag ab und entschied 1996, dass es keinen Grund gebe, Amir die Staatsbürgerschaft zu entziehen, “nicht wegen der Würde des Mörders, sondern wegen der Würde dieses Rechts [auf Staatsbürgerschaft]”.

“Dieser [Gesetzentwurf] ist die eigentliche Manifestation der Apartheid. Es ist diskriminierend und selektiv gegenüber den palästinensischen Bürgern Israels”, sagte Ben Hama.

Palästinensische Bürger Israels mit dem Westjordanland oder dem Gazastreifen in Verbindung zu bringen, könne nicht außerhalb des Rahmens der Apartheid gesehen werden”, fügte er hinzu.

“Würde Israel damit drohen, einen seiner Bürger äthiopischer oder russischer Herkunft nach Äthiopien oder Russland abzuschieben? Das gilt nur für Palästinenser.” Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …