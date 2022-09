https://www.paulcraigroberts.org/2022/09/27/a-fateful-moment-of-history-is-upon-us/



Ein schicksalhafter Moment der Geschichte ist gekommen

von Paul Craig Roberts



27. September 2022

Liebe Leserinnen und Leser, ich habe Ihnen erklärt, dass es keine russische Niederlage in der Ukraine gegeben hat und auch keine russische Niederlage geben wird. Ich habe Sie darüber informiert, dass Putin und der Kreml sich zu einem wichtigen Punkt verpflichtet haben, der Russland von den USA unterscheidet, nämlich dass Russland das Völkerrecht befolgt und die USA nicht. Deshalb hat es auch keine “russische Invasion in der Ukraine” gegeben, wie sie von westlichen Propagandisten verkündet wird. Kiew, die Arbeitsweise der ukrainischen Regierung sowie die Städte und die Infrastruktur der Westukraine wurden nicht angegriffen. Der Kreml hat seine Militäroperationen auf die Gebiete in der Ukraine beschränkt, in denen die mehrheitlich russische Bevölkerung von ukrainischen Streitkräften beschossen, besetzt und ermordet wurde und die im vergangenen Februar einer Invasion einer großen, vom Westen ausgebildeten ukrainischen Armee und neonazistischer Milizen ausgesetzt waren, die die beiden von der russischen Regierung anerkannten unabhängigen Donbass-Republiken stürzen sollten. Die Republiken baten Russland um ein Eingreifen, wodurch die “begrenzte Militäroperation” nach internationalem Recht legal wurde.

Wie meine Leser wissen, halte ich die begrenzte Operation für einen Fehler, da sie den Konflikt in die Länge gezogen und es dem Westen ermöglicht hat, sich tief einzumischen, was einen größeren Krieg verspricht, der wahrscheinlich zu einem Atomkrieg führen würde. Ich war und bin der Meinung, dass Russland auf das Risiko eines Atomkriegs hin die Legalität in den Vordergrund gestellt hat.

Mit den Referenden in den vier Gebieten über die Frage, ob die Einwohner eine Wiedervereinigung mit Russland wünschen, hat der Kreml nun den Zwang des Völkerrechts aufgehoben. Es ist klar, dass die Abstimmung mit “Ja” ausfallen wird und dass die Duma und der Kreml die Wiedereingliederung der ehemaligen russischen Gebiete in Russland rasch vorantreiben werden.

Wenn die Ukraine den Krieg fortsetzt, bedeutet dies eine direkte ukrainische Aggression gegen Russland selbst. Damit sind die Hände des Kremls frei, denn der Krieg wird zu Russlands Antwort auf die ukrainische Aggression. An diesem Punkt wird allen Beteiligten klar, dass Kiew, die ukrainische Regierung sowie die Städte und die Infrastruktur der Westukraine keine Immunität mehr genießen. Mit anderen Worten: Es wird ein echter Krieg mit verheerenden Folgen für die Ukraine und möglicherweise auch für alle westlichen Lieferanten von Waffen und Geheimdienstinformationen.

Die Amerikaner sind darauf nicht vorbereitet, denn alles, was sie über den Konflikt gehört haben, ist russophobe Propaganda und falsche Berichterstattung über die Realität.

Larry Johnson, ein ehrlicher und kompetenter Kommentator, wiederholt diese Darstellung und fügt hinzu, dass der Westen nicht über die Kapazität verfügt, Waffen und Munition in dem Umfang herzustellen, der für einen vollständigen Krieg erforderlich wäre, und dass die europäischen Volkswirtschaften infolge der US-Sanktionen gegen Russland vor dem Aus stehen. Die Botschaft lautet, dass die USA/NATO keine Möglichkeit haben, eine rasche russische Eroberung der Ukraine zu verhindern, es sei denn, sie greifen zu einem Atomkrieg, in dem die westliche Welt aufhören würde zu existieren.

Dass wir uns in dieser äußerst gefährlichen Lage befinden könnten, liegt daran, dass es im Westen keine ehrlichen und unabhängigen Medien und keine ehrlichen und kompetenten Russlandexperten gibt. Im Grunde genommen gibt es im Westen keine Intelligenz bei den Entscheidungsträgern und keine genauen Informationen, die zur westlichen Bevölkerung durchdringen.

Ich und einige andere haben große Anstrengungen unternommen, aber wir werden als “Verschwörungstheoretiker”, “russische Agenten/Dummköpfe” und andere Bezeichnungen verwendet, um diejenigen zu diskreditieren, die die Realität der Situation tatsächlich verstehen. Die zunehmende Einschränkung dessen, was gesagt werden darf oder was beachtet werden muss, hat zu massiver Unwissenheit geführt, während wir uns einem möglicherweise schicksalhaften Moment in der Geschichte nähern.

Hier ist Larry Johnson:

MEHR ÜBER DAS REFERENDUM, DAS DAS SPIEL VERÄNDERT

MEHR ÜBER DAS REFERENDUM, DAS DAS SPIEL VERÄNDERT



Mehr über das Referendum als Wendepunkt



von Larry Johnson

26. September 2022

Erinnern Sie sich an die Zeit vor drei Wochen, als Putin und das russische Militär in den Seilen hingen und die ukrainische Armee durch Charkow wütete? Das war damals, und der versprochene Sieg der Urkaine blieb aus. Im Nachhinein hat es den Anschein, dass Russland das strategisch bedeutungslose Gebiet in der ukrainischen Oblast Charkow aufgegeben und seine Truppen in den Donbas, nach Saporischschja und Cherson verlegt hat. Und warum? Um für das Referendum in Position zu sein, d. h. um die ukrainischen Oblaste zu verteidigen, die über die Wiedervereinigung mit Mütterchen Russland abstimmen könnten. Putins spätere Ankündigung des Referendums, das am vergangenen Freitag begann, war weder ein Ave-Maria-Pass noch ein Akt der Verzweiflung. Die Planungen dafür liefen bereits seit mindestens einem Monat, vielleicht sogar länger.

Während die Ukraine ihre Truppen weiterhin gegen die russischen Linien warf und Artillerieschläge auf zivile Ziele abfeuerte, zahlte sie einen schrecklichen Preis in Form von menschlichen Opfern und zerstörten Panzern und Kampffahrzeugen, und es gelang ihr nicht, die Abstimmung vollständig zu stören. Die Abstimmung wurde in allen vier Oblasten von internationalen Beobachtern verfolgt. Ich wünschte, wenigstens ein Reporter würde diese Beobachter fragen, wann sie zum ersten Mal kontaktiert und gebeten wurden, in das von Russland kontrollierte Gebiet zu kommen und die Überwachung zu übernehmen. Dieses Detail würde einen Einblick in das Ausmaß der Vorplanung für die Referenden geben.

Es scheint, dass die Abstimmung über die Wiedervereinigung mit Russland mit überwältigender Mehrheit zugunsten des Beitritts zu den russischen Republiken ausfallen wird. Sobald die Ergebnisse bestätigt sind, wird die russische Duma die Entscheidung annehmen, und Putin wird das Sahnehäubchen aufsetzen und die Entscheidung offiziell machen. Zu diesem Zeitpunkt – an diesem Freitag – wird die militärische Sonderoperation in der Ukraine enden und Russland wird in der Lage sein, sein neues Territorium zu verteidigen.

Ich erwarte, dass Putin eine Gedenkrede halten und die Ukraine, die NATO und die Vereinigten Staaten darauf hinweisen wird, dass jeder weitere Angriff auf Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson ein Angriff auf Russland sein wird. Die Ukraine und der Westen werden gewarnt sein. Der Ball wird in ihrem Feld liegen.

Dies wird dem, was von der Ukraine übrig geblieben ist, die Möglichkeit geben, den Frieden zu suchen. Ich bezweifle, dass die Ukraine und der Westen diese Chance wahrnehmen werden. Die Angriffe auf die neue russische Bevölkerung werden weitergehen, und Russland wird handeln. Im Gegensatz zu der in den letzten mehr als sechs Monaten an den Tag gelegten Zurückhaltung wird Russland wahrscheinlich mit einer aggressiveren Taktik reagieren, die das Abschalten der Stromversorgung in der Ukraine und Angriffe auf Kommandozentralen, einschließlich Zelenskys Hauptquartier in Kiew, einschließen könnte. Dies wird zu einer erheblichen Eskalation der Kampfhandlungen führen, aber die Ukraine und die NATO werden nur begrenzt in der Lage sein, darauf zu reagieren. Und warum?

Der Westen verfügt nicht mehr über die industrielle Basis, um mit Russlands Produktion von Kriegsmaterial Schritt zu halten. Zu dieser Schwäche kommt noch die doppelte Belastung durch Inflation und wirtschaftlichen Zusammenbruch hinzu, die Europa heimsucht und auch die Vereinigten Staaten in Mitleidenschaft zieht. Das Royal United Services Institute (RUSI), das älteste Institut der Welt und die führende britische Denkfabrik für Verteidigung und Sicherheit, hat kürzlich einen wichtigen Aufsatz veröffentlicht, in dem dieser Niedergang detailliert beschrieben wird:

Der Krieg in der Ukraine hat bewiesen, dass das Zeitalter der industriellen Kriegsführung noch nicht vorbei ist. Der massive Verbrauch von Ausrüstung, Fahrzeugen und Munition erfordert eine groß angelegte industrielle Basis für die Nachschubversorgung – Quantität hat immer noch eine eigene Qualität. In den Massenkämpfen stehen 250.000 ukrainische Soldaten und 450.000 kürzlich mobilisierte Bürgersoldaten rund 200.000 russischen und separatistischen Truppen gegenüber. Die Bewaffnung, Verpflegung und Versorgung dieser Armeen ist eine gewaltige Aufgabe. Die Nachschubversorgung mit Munition ist besonders beschwerlich. Für die Ukraine kommt erschwerend hinzu, dass die russische Armee in der Lage ist, die ukrainische Rüstungsindustrie und die Transportnetze in der Tiefe des Landes unter Beschuss zu nehmen. Die russische Armee hat auch unter ukrainischen grenzüberschreitenden Angriffen und Sabotageakten zu leiden, allerdings in geringerem Umfang. Das Tempo des Munitions- und Ausrüstungsverbrauchs in der Ukraine kann nur durch eine groß angelegte industrielle Basis aufrechterhalten werden.

Diese Tatsache sollte eine konkrete Warnung an die westlichen Länder sein, die ihre militärisch-industriellen Kapazitäten abgebaut und Größe und Wirksamkeit der Effizienz geopfert haben. Diese Strategie beruht auf falschen Annahmen über die Zukunft des Krieges und wurde sowohl von der bürokratischen Kultur westlicher Regierungen als auch vom Erbe der Konflikte niedriger Intensität beeinflusst. Gegenwärtig verfügt der Westen möglicherweise nicht über die industriellen Kapazitäten, um einen groß angelegten Krieg zu führen. Wenn die US-Regierung plant, wieder zum Arsenal der Demokratie zu werden, dann müssen die bestehenden Fähigkeiten der militärisch-industriellen Basis der USA und die Kernannahmen, die ihre Entwicklung vorangetrieben haben, neu überprüft werden.

https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/return-industrial-warfare



Dies ist das Werk von Oberstleutnant (a.D.) Alex Vershinin, einem US-Bürger. Er beschreibt detailliert die Herausforderung, der sich die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten gegenübersehen, wenn sie es wagen, sich mit Russland auf ein Gefecht ohne Gegenwehr einzulassen:

Gegenwärtig bauen die USA ihre Artilleriemunitionsbestände ab. Im Jahr 2020 werden die Käufe von Artilleriemunition um 36 % auf 425 Mio. USD zurückgehen. Für 2022 ist geplant, die Ausgaben für 155-mm-Artilleriegeschosse auf 174 Mio. USD zu senken. Dies entspricht 75.357 M795-Grundmunition für die reguläre Artillerie, 1.400 XM1113-Munition für die M777 und 1.046 XM1113-Munition für die erweiterten Artilleriekanonen. Schließlich sind 75 Millionen Dollar für Excalibur-Präzisionsmunition vorgesehen, die 176.000 Dollar pro Schuss kostet, also insgesamt 426 Schuss. Kurz gesagt, die jährliche US-Artillerieproduktion würde bestenfalls für 10 Tage bis zwei Wochen Kampfeinsatz in der Ukraine reichen. Wenn die anfängliche Schätzung der von den Russen abgefeuerten Geschosse um 50 % überzogen ist, würde die gelieferte Artillerie nur für drei Wochen reichen.

Die USA sind nicht das einzige Land, das vor dieser Herausforderung steht. In einem kürzlich durchgeführten Kriegsspiel, an dem US-amerikanische, britische und französische Streitkräfte beteiligt waren, hatten die britischen Streitkräfte ihre nationalen Vorräte an kritischer Munition nach acht Tagen aufgebraucht.

https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/return-industrial-warfare

Russland hingegen genießt den Luxus von Verteidigungsanlagen, die rund um die Uhr in Betrieb sind und Munition, Fahrzeuge, Panzer, Drohnen, Raketen und Flugkörper produzieren. Der Westen gibt sich immer noch dem Irrglauben hin, dass Russlands Wirtschaft gerade noch so vor sich hin dümpelt. Russland verfügt über die Mineralien, das Material und das qualifizierte Personal, das erforderlich ist, um das zu produzieren, was das russische Militär zur Aufrechterhaltung seiner Operationen benötigt, insbesondere für intensive Kampfeinsätze.

Ich weiß nicht, ob dies von Anfang an der russische Plan war – d.h. Operationen durchzuführen, die zu einer faktischen Abrüstung der Vereinigten Staaten und Europas führen würden – oder ob dies reiner Zufall ist. Ungeachtet dessen hat der Westen außer einem Atomkrieg keine praktikablen Möglichkeiten, Russland in der Ukraine zu besiegen.

Die kommenden Wochen werden die Risse im NATO-Bündnis offenlegen. Großbritannien zum Beispiel wachte heute Morgen auf und erfuhr, dass das einst mächtige Pfund Sterling, das einst doppelt so viel wert war wie der US-Dollar, jetzt weniger wert ist als der Dollar. Das bedeutet, dass die Briten für Produkte, die sie aus den Vereinigten Staaten importieren, mehr bezahlen müssen. Obwohl die Vereinigten Staaten nur 12 % der britischen Importe ausmachen, wird der Preisanstieg die Inflationsspirale im Vereinigten Königreich weiter anheizen. Die frischgebackene britische Premierministerin Liz Truss sieht sich wegen ihres vorgeschlagenen Wirtschaftsplans bereits dem Widerstand der Tories ausgesetzt. Der Tod von Königin Elizabeth hat die politischen Probleme für einige Wochen in den Hintergrund gedrängt. Die Flitterwochen sind vorbei, und der innenpolitische Druck im Vereinigten Königreich wird die weitere Unterstützung für die Ukraine unsicher machen.

Auch die kollabierende Wirtschaft in Frankreich, Deutschland und Italien wird diese Länder dazu zwingen, mehr Zeit darauf zu verwenden, die wachsende innere Unruhe zu beruhigen. Wenn man dann noch die Energiekrise und die militärischen Rückschläge der Ukraine bei Wintereinbruch in Betracht zieht, wird das Fundament der NATO-Einheit gegenüber der Ukraine wahrscheinlich ins Wanken geraten. Übersetzt mit Deepl.com

