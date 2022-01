Ein Sieg für den gesunden Menschenverstand und die Meinungsfreiheit in Deutschland Von Asa Winstanley

Solange jüdische Israelis mit diesem Gedankengut unterstützt werden, ist wenig Hoffnung auf eine “Entnazifizierung”

“Mobs jüdischer Israelis organisierten sich in WhatsApp- und Telegram-Gruppen, in denen sie schrieben, sie würden “sterben, um Araber zu töten” und “Wir sind heute keine Juden mehr… Heute sind wir Nazis”.

Where in the world exists the most repression of solidarity with the Palestinian people? The correct answer, of course, is within occupied historical Palestine itself. Palestinians are subjected by the Israeli regime to a military dictatorship in the West Bank, a brutal siege and periodic massacres in Gaza and systemic discrimination amounting to apartheid in the whole of historical Palestine (including in the 1948-occupied territories, which some refer to as “Israel”).