Ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine wird uns nicht vor uns selbst retten Von David Bromwich

https://www.thenation.com/article/world/war-ukraine-censorship/

Bild: Peter Gelb and Anna Netrebko attend Metropolitan Opera Opening Night Gala, Premiere Of Porgy and Bess on September 23, 2019 in New York City. (Photo by Jared Siskin / Getty Images)

Ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine wird uns nicht vor uns selbst retten

Die Kontrolle der öffentlichen Meinung über die Ukraine geht bis zu Extremen, die während des Kampfes gegen Hitler unvorstellbar waren.

Von David Bromwich

Amerika befindet sich schon seit einiger Zeit in einer Gewissenskrise. Die meisten unserer jüngsten politischen Kontroversen endeten in Anprangerungen und Umwälzungen, die im Vergleich zu allen bisherigen amerikanischen Erfahrungen außerhalb des Krieges völlig untypisch sind. Man denke nur an die rechtsgerichtete “Birther”-Bewegung, die die Echtheit der Staatsbürgerschaft von Präsident Obama in Frage stellte, und an den linksliberalen “Russiagate”-Skandal, der Präsident Trump beschuldigte, ein russischer Agent zu sein. Die lautesten Stimmen, die diese Anschuldigungen erhoben, kamen von Leuten, die kein Interesse an Beweisen hatten. Vielmehr dienten die Anschuldigungen ihrem Zweck innerhalb der Fraktionen, die die “Basis” der großen Parteien bilden.

Barack Obama hat sich nach einigen Jahren seiner Präsidentschaft angewöhnt zu sagen (wenn die Amerikaner eine schlechte Sache zu unterstützen schienen): “Das ist nicht das, was wir als Volk sind.” Aber wissen wir denn, wer wir als Volk sind? Am 3. März brach die Metropolitan Opera ihre Beziehungen zu der Sängerin Anna Netrebko ab, weil sie sich gegen den Krieg in der Ukraine aussprach, ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin anzuprangern und ein Wort zur Verteidigung der künstlerischen Freiheit zu sagen:

Ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid, das dort herrscht, bricht mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg beendet wird und die Menschen in Frieden leben können…. Ich möchte jedoch hinzufügen, dass es nicht richtig ist, Künstler oder andere Personen des öffentlichen Lebens zu zwingen, ihre politische Meinung öffentlich zu äußern und ihr Heimatland anzuprangern.

Wäre irgendein ausländischer Künstler seit Menschengedenken so öffentlich entehrt worden, weil er nicht das vorbereitete Skript rezitiert hat?

Laut einer Umfrage des Cato-Instituts vom Juli 2020 haben fast zwei von drei Amerikanern Angst, ihre politische Meinung zu äußern, weil sie befürchten, jemanden zu beleidigen. Sie heben sich diese Meinungen für den Wahlkampf auf – und wir sollten uns nicht wundern, wenn uns die Ergebnisse der Wahlen überraschen. Im Jahr 2016 wurde das Ergebnis für die Demokraten zu einem permanenten Schock – eine langsam ablaufende, immerwährende Panik. Dasselbe passiert den Republikanern im Jahr 2020. Eine rechtsstaatliche Demokratie erfordert eine friedliche Machtübergabe nach freien Wahlen. Dies wiederum hängt von der Gewohnheit ab, dass die Verlierer mit Anstand nachgeben und den Gewinnern ihre Gastspiele gewährt werden. Doch viele Demokraten, allen voran Hillary Clinton, waren davon überzeugt, dass die Wahl 2016 von Putin gestohlen worden war. Vier Jahre später kam eine Mehrheit der Republikaner unter der Führung von Donald Trump zu der Überzeugung, dass die Wahl 2020 durch eine Kombination aus illegalem Sammeln von Stimmzetteln, absichtlichen Falschauszählungen und Manipulationen an Computern gestohlen wurde.