Großen Dank an Amira Hass für diesen wichtigen Artikel

Bild: Haaretz

Ein unehrenhafter Preis, verliehen an einem Tag, der nur aus Heuchelei besteht

Von Amira Hass

13.04.2021

Es ist keine Ehre, einen Preis zu erhalten, den die israelische Regierung an Israelis vergibt, deren Leistungen für sich selbst sprechen. Es gibt keine Ehre in einem Preis, der vom Bildungsminister verliehen wird, einem ehemaligen Armeekommandanten, der an der Politik der Einkesselung des Gazastreifens beteiligt war. Es gibt keinen Glanz in einem offiziellen Preis, der an einem Tag verliehen wird, der nur aus Heuchelei besteht: wenn sie Unabhängigkeit sagen und Vertreibung meinen, poetisch über Freiheit schwärmen, während sie den nächsten Landraub planen, unsere Aufklärung preisen und die Herrschaft der jüdischen Vorherrschaft untermauern. Man kann Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller nicht dafür anprangern, dass sie öffentliche Anerkennung und Wertschätzung brauchen. Aber man kann sagen, dass es sich lohnt, auf den verlogenen Teil der Zeremonie zu achten, auf die Selbstgerechtigkeit und Arroganz ihrer Organisatoren und auf die Vorspiegelung, dass hier alles gut und normal ist und so sein sollte. Und man kann darum bitten: Machen Sie nicht mit bei dieser kriminellen Normalisierung.

Israel ist nicht das letzte Land, dessen Nationalfeiertag auf ständigem Unrecht an anderen beruht. Es ist nicht das einzige Produkt des Siedlerkolonialismus und der Mentalität der Vorherrschaft, die er hervorgebracht hat. Es ist nicht der einzige Ort, an dem soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, die auf ethnischer und religiöser Trennung beruhen, trotz eines formalen Rahmens der Demokratie aufrechterhalten werden.

Aber während ein beträchtlicher Teil der Zivilgesellschaft in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Neuseeland und sogar den Vereinigten Staaten sich der eingebauten, ursprünglichen Ungerechtigkeiten bewusst ist, die Teil der Geburt und Entwicklung dieser Staaten waren, und versucht, zumindest einige davon zu beheben, kann das gleiche nicht von Israel gesagt werden.

Ganz im Gegenteil: Unter dem Deckmantel des “Friedensprozesses” leugnet Israel zunehmend jegliche historische, emotionale, kulturelle oder materielle Bindung der Palästinenser an ihre Heimat. In den letzten 30 Jahren hat der jüdische Staat immer wieder die Richtigkeit der Argumente bewiesen, die von den Palästinensern seit den 20er und 30er Jahren vorgebracht wurden – dass der Zionismus eine kolonialistische Bewegung ist und dass die Vertreibung eines Volkes aus seinem Land sein Zweck und sein Nebeneffekt ist

Wenn eine Mehrheit der jüdischen Bürger Israels gegen die Regierungspolitik wäre, könnte man sagen, dass der Preis nicht dem Likud, Kahane Chai und den rechten Siedlerorganisationen Ad Kan, Regavim und Amana gehört. Man könnte sagen, dass der Preis dem Volk gehört, und dass kreative Mathematiker und Filmemacher, die die widersprüchliche Realität akkurat darstellen, Repräsentanten dieses Volkes sind, und seiner Wertschätzung würdig. Aber belügen wir uns nicht selbst. Wenn es um die israelische Politik gegenüber den Palästinensern geht, auf beiden Seiten der Grünen Linie, unterstützen die meisten jüdischen Israelis diese. Darin gibt es keinen Unterschied zwischen Kahol Lavan und Yamina oder zwischen den Anhängern des rechtsradikalen Rappers The Shadow und den meisten der Balfour-Protestler.

Viele sind aufgeklärt, wenn es um LGBT-Rechte geht, oder das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen und die Notwendigkeit, die Täter ernsthaft zu bestrafen. Die Prinzipien des Wohlfahrtsstaates sprechen immer noch den meisten Menschen aus dem Herzen. Das Bewusstsein für die systematische Diskriminierung von Israelis mit nahöstlichem und nordafrikanischem Hintergrund ist deutlich gewachsen.

Aber diese Aufklärung und Fortschrittlichkeit hat klare geografische und ethnische Grenzen. Ärzte, Sozialarbeiter und Forscher forderten nicht massenhaft, dass die Palästinenser in Gaza und im Westjordanland gegen das Coronavirus geimpft werden. Anwälte, Geographen, High-Tech-Arbeiter und Historiker versammeln sich nicht, um die gewaltsame Übernahme von Land im Westjordanland durch die Zivilverwaltung, die Siedlungsräte und die Schläger auf den Hügeln zu stoppen. Sie schließen sich auch nicht Planern und Architekten an, um die sofortige Rückgabe von Land an überfüllte palästinensische Städte und Dörfer in Israel (wie Nazareth und Umm el Fahm) zu fordern. Die Vertreibung von Palästinensern in Jerusalem aus ihren Häusern und Wohnvierteln mit einem legalen Genehmigungsstempel hat Universitäts- und Hochschulleiter und Studenten nicht dazu veranlasst, im Protest auf die Straße zu gehen. Schweigen, Ignorieren der Probleme und mangelndes Interesse sind das Äquivalent zu aktiver Unterstützung.

Weil das jüdische Volk in Israel rechts und chauvinistisch ist, ist die Regierungspolitik ein Ausdruck seiner Wünsche und widerspricht ihnen nicht. Eine Wertschätzung dieses Volkes und seiner Regierung ist ein unehrenhafter Preis. Übersetzt mit Deepl.com