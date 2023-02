In prepared remarks following a recent meeting of NATO military leaders in Germany, Gen. Mark Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, pledged to help Ukraine “go on the offensive, to liberate Russian-occupied Ukraine.” But when it came time for questions, the United States’ top military officer went off-script.

Ein ukrainisches Militärgrab in Charkiw, Ukraine (John Moore/Getty Images))



Ein ehemaliger israelischer Premierminister legt neue Beweise dafür vor, dass die USA und ihre Verbündeten Möglichkeiten zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sabotiert haben.

Ein weiterer NATO-Verbündeter bestätigt, dass die USA den Frieden in der Ukraine “blockiert” haben

von Aaron Maté

11. Februar 2023

In seinen vorbereiteten Bemerkungen nach einem Treffen der militärischen Führungskräfte der NATO in Deutschland versprach der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Mark Milley, der Ukraine zu helfen, “in die Offensive zu gehen, um die von Russland besetzte Ukraine zu befreien”.

Doch als die Zeit für Fragen kam, wich der oberste Militär der Vereinigten Staaten vom Protokoll ab.

“Ich bleibe dabei, dass es in diesem Jahr sehr, sehr schwierig sein wird, die russischen Streitkräfte aus jedem Zentimeter der von Russland besetzten Ukraine militärisch zu vertreiben”, sagte Milley. “Das bedeutet nicht, dass es nicht passieren kann oder nicht passieren wird. Aber es wird sehr, sehr schwierig sein.”

Während Russland schwere Verluste erlitten habe, fügte Milley hinzu, habe auch die Ukraine “enorm gelitten” und “eine beträchtliche Anzahl von Opfern” zu beklagen. Dementsprechend schlussfolgerte er, dass “die Sache irgendwann an den Verhandlungstisch kommen muss, um sie zu einem Abschluss zu bringen.”

Mit seinem Aufruf zur Diplomatie wiederholte Milley eine Position, die er erstmals im November öffentlich gemacht hatte, als er im Gegensatz zu anderen Vertretern der Regierung Biden auf direkte Gespräche mit Russland drängte.

Es gibt jedoch immer mehr Beweise dafür, dass die USA Verhandlungen nicht nur “ablehnend” gegenüberstehen, wie es die Washington Post im September letzten Jahres formulierte, sondern sie aktiv verhindern.

Despite Ukrainian forces’ startling gains in the war against Russia, the Biden administration anticipates months of intense fighting with wins and losses for each side, spurring U.S. plans for an open-ended campaign with no prospect for a negotiated end in sight. Are you on Telegram?