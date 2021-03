https://www.btselem.org/routine_founded_on_violence/20210228_my_home_is_not_my_castle_kobar_ramallah_district?fbclid=IwAR3n6eoa4iye6k2qofsW_eZ82p-XJMfHS4k7FbhBQ8Yi95UnFLaQaaqROAQ

Besatzungsroutine: Mein Haus ist nicht meine Burg – Kobar, Bezirk Ramallah

Eine auf Gewalt gegründete Routine

B’Tselem

28. Februar 2021

Jeden Tag – und vor allem jede Nacht – dürfen israelische Soldaten palästinensische Häuser betreten. Solche Eingriffe in die Privatsphäre der Palästinenser sind seit langem ein fester Bestandteil der Operationen der Sicherheitskräfte im Westjordanland. Die Bewohner des Westjordanlandes wissen sehr wohl, dass Soldaten ihre Häuser nach Belieben betreten können. Sie können in ein Schlafzimmer eindringen und in den persönlichen Gegenständen der Bewohner wühlen. Sie können Kinder mitten in der Nacht wecken und sie aus dem Bett zerren. Sie können den Bewohnern befehlen, nach draußen zu gehen, oder sie stundenlang in einem Raum einsperren – bis die Soldaten genug haben. Routine.

Aussagen von Dutzenden von Soldaten haben deutlich gemacht, dass diese Überfälle in erster Linie durchgeführt werden, um ein Zeichen der Stärke zu setzen und ein Gefühl von Angst und Schrecken zu vermitteln. Doch die Routine bleibt dieselbe: Allein im Jahr 2020 betraten Sicherheitskräfte 2.480 Häuser im gesamten Westjordanland.

Für die meisten von uns ist das Zuhause ein sicherer und geschützter Raum. Für Palästinenser ist dies nicht der Fall. Kontrolle, Demütigung und Unterdrückung durchdringen die eigentliche Heiligkeit des Heims. Solche Übergriffe – die so eklatant die Rechte und die Privatsphäre der Bewohner verletzen – sind ein weiteres Beispiel dafür, wie das Militär Subjekte kontrolliert, die keine politischen Rechte haben.

In den kommenden Tagen werden wir Fälle vorstellen, die sich im Oktober und November 2020 im gesamten Westjordanland ereignet haben. In diesen beiden Monaten betraten Sicherheitskräfte etwa 493 Häuser.



1. November 2020, Kobar: Das Haus der Familie al-‘Azzah – Gegen 5:00 Uhr morgens stürmten etwa 30 israelische Soldaten ein zweistöckiges Gebäude im Dorf Kobar. Sie sprengten die Eingangstür des Gebäudes und verteilten sich im Treppenhaus und auf dem Dach. Dann sprengten sie die Wohnungstür der Familie Shanan im zweiten Stock. Die Soldaten befahlen dem Eigentümer, ‘Ali Shanan (50), sie in den ersten Stock zu begleiten, wo sie die Tür zur Wohnung der Familie al-‘Azzah sprengten, wo Aghsan Barghouti (al-‘Azzah) (34) und Muhannad al-‘Azzah (39) mit ihrer Tochter Meron (3) leben.

Die Soldaten betraten die Wohnung, sperrten Shanan und die al-‘Azzahs in verschiedene Räume und führten eine gewaltsame Durchsuchung der Wohnung durch, durchwühlten Schränke, zerstörten Habseligkeiten und warfen alles auf den Boden. An einem Punkt nahmen die Soldaten Muhannad aus dem Zimmer und brachten dann seine Frau und sein Kind aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer. Nach etwa 40 Minuten verließen die Soldaten die Wohnung, nahmen Muhannad mit und hinterließen Zerstörung und Chaos.

Die Soldaten drangen in die Wohnung ein, sperrten Shanan und die al-Azzahs in verschiedene Räume und führten eine gewaltsame Durchsuchung der Wohnung durch, durchwühlten Schränke, zerstörten Habseligkeiten und warfen alles auf den Boden. An einem Punkt nahmen die Soldaten Muhannad aus dem Zimmer und brachten dann seine Frau und sein Kind aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer. Nach etwa 40 Minuten zogen die Soldaten ab, nahmen Muhannad mit und hinterließen Zerstörung und Chaos.



‘Ali Shanan, (50), ein Vater von vier Kindern, beschrieb, was in dieser Nacht geschah:



Gegen 5:00 Uhr morgens wachte ich von einer Explosion im Gebäude auf. Zuerst dachte ich, der Wasserboiler sei vom Dach gefallen. Ich stieg aus dem Bett und hörte Geräusche hinter meiner Wohnungstür. Ich rief: “Wer ist da?” Unmittelbar danach brachen Soldaten die Tür auf, die auf mich zuflog. Ich weiß nicht, ob sie die Tür gesprengt oder nur aufgehebelt haben. Zum Glück bin ich zurückgewichen. Sonst wäre ich verletzt worden.

Ich sah etwa 10 Soldaten im Treppenhaus vor meiner Wohnung stehen. Sie trugen alle Masken oder Gesichtsverkleidungen und konnten nicht identifiziert werden. Sie trugen Schützer und Helme und waren mit Laserzielgewehren bewaffnet. Einer von ihnen packte mich am Hals und zog mich in völliger Dunkelheit die Treppe hinunter. Er sagte mir nicht, was er von mir wollte. Ich sagte ihm auf Arabisch: “Lass mich das Licht anmachen”, aber er schubste mich und führte mich zu Muhannads Wohnung im ersten Stock.

Er befahl mir, Muhannad und seine Familie aufzufordern, mir die Tür zu öffnen. Das tat ich, und dann packten mich die Soldaten sofort und zogen mich weg. Sie brachten mich hinaus in den Garten vor dem Gebäude und setzten mich unter einen Baum, unter Bewachung.

Er befahl mir, nach Muhannad und seiner Familie zu rufen, damit sie mir die Tür öffnen. Das tat ich, und dann packten mich die Soldaten sofort und brachten mich weg. Sie brachten mich hinaus in den Garten vor dem Gebäude und setzten mich unter einen Baum, unter Bewachung.

Etwa 10 Minuten später brachten sie mich in die Wohnung von Muhannad und sperrten mich mit ihm im Wohnzimmer ein. Die Soldaten verteilten sich in der Wohnung und durchsuchten sie. Sie sperrten Muhannads Frau, Aghsan, mit ihrer Tochter in ihr Schlafzimmer. Etwa 10 Minuten später brachten sie mich in das Schlafzimmer von Muhannads Tochter. Während sie mich dort festhielten, sah ich, wie sie die Möbel im Haus zerstörten und eine Unordnung machten. Ich sagte ihnen, dass sie sich nicht so verhalten dürften, aber sie befahlen mir, still zu sein.

Etwa eine halbe Stunde später brachten sie mich ins Wohnzimmer und brachten Aghsan und ihre Tochter dorthin. Muhannad war nicht da, weil sie ihn bereits aus dem Haus gebracht hatten. Die Soldaten gingen in die Schlafzimmer und machten dort ein Durcheinander. Etwa 40 Minuten später verließen sie das Haus, wobei sie Muhannad mitnahmen.







Dutzende von Soldaten verteilten sich im Haus und durchsuchten jeden Winkel des Hauses, auch die Schränke. Ich hörte, wie Muhannad ihnen sagte: “Hier ist das Haus, durchsucht alles, was ihr wollt.” Von Zeit zu Zeit hörte ich, wie sie Dinge durchwühlten und zerstörten. Ich war im Zimmer eingesperrt, umarmte meine Tochter, die vor Angst zitterte, und versuchte, sie zu beruhigen.

Etwa eine halbe Stunde später betraten die Soldaten mein Zimmer, um es zu durchsuchen. Sie brachten mich und meine Tochter in das Wohnzimmer. Das ganze Haus war ein Chaos; die Sofas waren umgedreht und zerrissen. Mein Mann war nicht da. Offenbar hatten sie ihn bereits verhaftet und weggebracht. Ich sah unseren Nachbarn, ‘Ali Shanan, dem das Gebäude gehört. Später wurde mir klar, dass die Soldaten ihn gezwungen hatten, sie zu begleiten. Etwa 40 Minuten später beendeten sie die Durchsuchung und gingen.

Ich konnte nicht wieder einschlafen, und meine Tochter auch nicht. Die Barbarei, mit der die Soldaten kamen, ist unfassbar. Sie hätten meinen Mann verhaften können, ohne die ganze Unordnung, die sie anrichteten. Sie zerstörten die Holzdekoration des Kriechkellers über der Küche, die Wohnungstür und die Eisentür des Gebäudes. Sie zerrissen auch die untere Polsterung der Sofas und durchwühlten Kleidung, Schubladen und den gesamten Hausrat, den sie auf den Boden warfen. Das Haus ist immer noch ein Chaos, und es gibt noch viele Dinge, die ich aufräumen muss.

Im Laufe des Tages erfuhr ich von Anwälten der Organisation Addameer, wo mein Mann seit über 10 Jahren als Feldforscher arbeitet, dass er im russischen Compound in Jerusalem verhört wird.







11. November 2020, Kobar: Das Haus der Familie Zibar – Am Mittwoch, den 11. November 2020, gegen 4:00 Uhr morgens, stürmten etwa 30 Soldaten, begleitet von etwa 10 Hunden, ein dreistöckiges Gebäude, das der Großfamilie Zibar im Dorf Kobar, Bezirk Ramallah, gehört.

Die Soldaten sprengten die Wohnungstür im ersten Stock, wo Bahiyah Zibar (69) mit ihrem Sohn Sharif (32), seiner Frau Kifah (27), die im sechsten Monat schwanger ist, und ihren beiden Kindern im Alter von sechs und neun Jahren lebt. Bahiyah, die kurz zuvor aufgewacht war, erschrak, als sie Soldaten in ihrem Haus vorfand. Sie befahlen ihr, ihren Sohn Sharif zu wecken, aber als sie sein Zimmer betrat, entdeckte sie, dass er in seinem Bett von einem Hund angegriffen wurde. Seine Frau Kifah klammerte sich in Angst an eine der Wände und schrie.

Die Soldaten befahlen Sharif, aus seinem Zimmer zu kommen, aber da er sich im Monat zuvor einer Knieoperation unterzogen hatte, konnte er nicht ohne Hilfe aufstehen. Trotzdem untersagten ihm die Soldaten, seine Krücken zu benutzen, und seine Frau half ihm. Sie fesselten ihm die Hände hinter dem Rücken und befahlen ihm und dem Rest der Familie, die Wohnung zu verlassen. Im Treppenhaus befragten die Soldaten Sharif über den Verbleib seines Onkels Raed und wollten wissen, ob er sich in der Wohnung der Familie aufhalte. Sharif antwortete, er wisse nicht, wo er sei.

Die Soldaten wiesen die Familie an, nach draußen zu gehen. Sharif wurde gezwungen, im Sitzen die Treppe hinunterzugehen, die Hände auf dem Rücken gefesselt, barfuß und nur mit einem Tank-Top und Shorts bekleidet. Die Soldaten führten ihn und den Rest der Familie zum Haus des Nachbarn, wo sie ihn weiter verhörten. Ein Offizier in Zivil, der am Tatort anwesend war, befragte Sharif erneut über seinen Onkel und drohte, sein Haus zu sprengen.

Währenddessen stiegen die Soldaten in den zweiten und dritten Stock des Hauses der Familie, wo die Brüder Mahmoud und Muhammad mit ihren Familien leben. Die Soldaten sprengten die Wohnungstür auf, holten die gesamte Familie, insgesamt 14 Personen, darunter sieben Minderjährige, heraus und führten sie auf den Hof des Nachbarn. Die Soldaten verhafteten Mahmoud und Muhammad und ihre beiden Söhne, Yusef und Shadi (beide 18).

Etwa zwei Stunden später kehrten die Soldaten in Sharif Zibars Wohnung zurück und durchwühlten sie. Sie verschütteten den Inhalt der Schränke, warfen die Möbel um, beschädigten die Türen, hebelten das Waschbecken im Bad auf und beschädigten eine Wand, warfen Blendgranaten in die Wohnung und feuerten Dutzende von Schüssen auf die Wände und die verstreuten Habseligkeiten ab.

Gegen 8:00 Uhr morgens verließen die Soldaten das Viertel, während sie Tränengaskanister abfeuerten und Blendgranaten auf die Straße warfen. Die Familie fand später heraus, dass Raeds Frau, Nidaa Zibar, in der Nacht ebenfalls verhaftet wurde. Nidaa hatte den Tag in ihrem Haus mit ihrer Schwester Khitham (35) verbracht, die sich Sorgen um sie gemacht hatte und sie nicht allein lassen wollte, denn seit Raed zur Fahndung ausgeschrieben war, hatten die Soldaten etwa viermal ihr Haus durchsucht. Als die Soldaten alle in die Militärjeeps brachten, befahlen sie Nidaa, die Maske zu tragen, die sie ihr gegeben hatten. Sie konnte sie nicht aufsetzen, da sie unter Kurzatmigkeit leidet, besonders in Stresssituationen. Jedes Mal, wenn Nidaa versuchte, die Maske abzunehmen, schrien die Soldaten sie an und befahlen ihr, sie wieder aufzusetzen.

Alle Familienmitglieder, die verhaftet wurden, einschließlich Nidaa, wurden 24 Stunden später wieder freigelassen.





B’Tselem-Feldforscher Iyad Hadad sammelte am 23. November 2020 die folgenden Zeugenaussagen von Mitgliedern der Familie:

In ihrer Zeugenaussage beschrieb Bahiyah Zibar, eine Mutter von drei erwachsenen Söhnen, das Verhalten der Soldaten in dieser Nacht:





Gegen 4:00 Uhr morgens wachte ich durch schwache Geräusche außerhalb des Hauses auf. Ich stieg aus dem Bett, um mich auf das Morgengebet vorzubereiten. Ich beachtete die Geräusche nicht, weil ich dachte, es seien Tiere, die draußen herumstreunen.

Plötzlich hörte ich eine Explosion, die von der Haustür kam. Die Tür öffnete sich, und viele Soldaten traten ein. Sie trugen Masken und hatten ihre Waffen mit Laserzielgeräten nach vorne gerichtet. Sie sahen aufgeregt aus, als wären sie in höchster Alarmbereitschaft. Ich war erschrocken. Einer von ihnen schrie mich auf Arabisch an: “Sag ihm, er soll rauskommen! Wer ist hier?” Ich sagte ihm: “Mein Sohn.” Der Soldat sagte: “Entweder er kommt raus, oder ich erschieße Sie.” Ich sagte ihm, dass Kinder im Haus seien, aber er schrie weiter.

Ich wich zurück, verängstigt und gestresst. Ich ging in mein Zimmer, zog eine Galabiyeh [langes Obergewand] und einen Hijab an und ging dann in Sharifs Zimmer. Ich schaltete das Licht an und sah einen großen Hund mit Maulkorb, der sich auf Sharif in seinem Bett stürzte. Er kann nicht selbst stehen, weil er vor etwa einem Monat am rechten Knie operiert wurde. Sharif schrie und seine Frau Kifah klammerte sich an das Fenster, schrie und sagte, dass sie das Baby verlieren würde. Ich danke Gott, dass die kleinen Kinder in ihren Zimmern waren und nicht in diesem Raum.

Ich schrie und flehte die Soldaten an, den Hund herauszunehmen. Erst nach etwa 10 Minuten verließ der Hund den Raum, und dann ging Sharif hinaus und stützte sich auf Kifah. Er trug ein Tank-Top und Shorts. Ich war im Wohnzimmer mit Sharif und Kifahs Kindern, die aufwachten und verängstigt zu mir kamen.

Die Soldaten fesselten Sharifs Hände mit Kabelbindern hinter seinem Rücken und schleppten ihn gewaltsam weg. Er sagte ihnen, er sei am Knie operiert worden und könne nicht laufen, aber sie ignorierten ihn. Die Kinder waren barfuß und trugen dünne Schlafanzüge, aber die Soldaten ließen nicht zu, dass wir sie anzogen. Kifah schaffte es, sich etwas anzuziehen, während Sharif mit dem Hund kämpfte. Ich bat die Soldaten, mir zu erlauben, Sharif seine Krücken zu bringen, aber sie weigerten sich.

Die Soldaten versammelten uns im Treppenhaus am Eingang des Gebäudes. Ich hörte, wie der Offizier Sharif verhörte und ihn nach seinem Onkel Raed fragte. Erst da wurde mir klar, dass sie das Haus wegen Raed gestürmt haben müssen. Aber was haben wir mit Raed zu tun? Wenn sie ihn nicht finden können, rechtfertigt das nicht, dass sie unser Haus auf diese Weise durchsuchen.

Etwa 15 Minuten später befahlen sie Sharif und uns, die Treppe hinunterzugehen. Sharif ging in sitzender Position hinunter. Sie führten uns gewaltsam und mit Gewalt in den etwa 40 Meter entfernten Nachbarhof. Auf dem Weg dorthin hielten sie ein wenig an, damit Sharif seine Kräfte sammeln konnte, weil sie uns nicht erlaubten, ihm zu helfen und ihm selbst nicht helfen wollten. Die ganze Zeit über war Sharif mit Handschellen gefesselt und stöhnte vor Schmerzen. Es brach mir das Herz, ihn so zu sehen. Sie setzten uns in der Kälte auf die Haustreppe des Nachbarhauses und brachten Sharif allein in den Schuppen des Nachbarn.

Die ganze Zeit über richteten die Soldaten ihre Waffen auf uns. Wir hatten alle große Angst, vor allem die Kinder. Die Soldaten erlaubten den Nachbarn nicht einmal, aus dem Fenster zu schauen oder das Licht einzuschalten. In der Zwischenzeit brachten die Soldaten meine anderen Schwiegertöchter, die Frauen von Mahmoud und Muhammad, und ihre Kinder herein. Ihre Gesichter waren blass, und sie zitterten vor Angst.

Dann führten uns die Soldaten zu den vorderen Stufen eines anderen Nachbarhauses, etwa 10 Meter entfernt, ohne Sharif. Ein Soldat wachte über uns, und es waren mehr als 10 Soldaten auf der Straße. Es waren auch Soldaten vor unserem Haus. Die Soldaten waren sehr angespannt, liefen hin und her. Sie standen nicht eine Minute lang still.

Etwa zwei Stunden später hörte ich von unserem Gebäude aus Explosionen. Die Soldaten befahlen uns, die Ohren der Kinder zuzuhalten. Ich hielt mir auch die Ohren zu, aber ich konnte immer noch Explosionen und Geräusche hören und wusste nicht, was in dem Gebäude vor sich ging. Ich hatte große Angst und machte mir Sorgen um meine Söhne und Enkelkinder. Die ganze Zeit betete ich, dass Gott sie beschützen und sich an den Soldaten rächen möge.

Einschusslöcher in einem Kleid mit traditioneller palästinensischer Stickerei im Haus der Familie Zibar. Foto von Iyad Hadad, B’Tselem, 23. November 2020

Gegen 8:00 Uhr morgens begannen die Soldaten, Betäubungsgranaten und Tränengaskanister in die Nachbarschaft zu werfen, um unser Haus herum, was eine große Panik auslöste. Dann gingen sie weg und nahmen meine Söhne, Mahmoud und Muhammad, und ihre Söhne Shadi und Yusef mit. Ich weiß nicht, wohin sie sie gebracht haben. Später hörte ich, dass sie auch Nidaa, die Frau von Raed, verhaftet hatten. Sie wohnen etwa 200 Meter von unserem Haus entfernt.

Das Militär hat unser Haus verwüstet – es gab Anzeichen von schwerem Geschützfeuer im Schlafzimmer. Wir haben mehr als 100 leere Patronenhülsen gefunden. Wir haben nicht verstanden, warum sie so viele Kugeln ins Haus geschossen haben. Sie feuerten auf meine Matratze, meinen Schrank, den Schrank der Kinder und den Schrank in Sharifs Zimmer. Wir fanden auch drei explodierte Betäubungsgranaten. Sie haben das Waschbecken im Badezimmer zerstört. Wir fanden ein Loch in der Gipswand, die das Wohnzimmer und das Fernsehzimmer trennt. Sie verschoben alle Möbel und nahmen Kleider aus den Schränken, und wir fanden die meisten von ihnen durchlöchert von Kugeln. Sie ruinierten acht meiner Kleider mit traditionellen palästinensischen Stickereien. Sie sind viel Geld wert, aber vor allem haben sie einen großen sentimentalen Wert für mich. Sie zerstörten auch die Wohnungstüren von Mahmoud und Muhammad.





In seiner Zeugenaussage erzählte Sharif Zibar (32), ein verheirateter Vater von zwei Kindern, B’Tselem ebenfalls, was er von dieser Nacht in Erinnerung hat:





Ich wachte vor Schreck auf, als die Wohnungstür explodierte, und dann stürzte sich ein riesiger struppiger brauner Hund auf mich in meinem Bett. Ich habe eine Heidenangst vor Hunden. Ich hatte vor einem Monat eine Knieoperation und kann nicht auf dem Fuß stehen, also konnte ich nicht aufstehen. Es war ein furchtbares Gefühl, das man gar nicht beschreiben kann.

Meine Frau Kifah war entsetzt und sprang schreiend auf das Bett, während sich der Hund auf mich stürzte. Er schnüffelte an mir, und ich versuchte, ihn von mir wegzuschieben. Er trug einen Maulkorb, und ich versuchte, ihn am Maulkorb zu packen, damit er nicht in die Nähe meiner Frau kam, die im sechsten Monat schwanger ist. Der Hund hat auf unser Bett gepinkelt. Er befreite sich aus meinem Griff und näherte sich Kifah, woraufhin sie noch mehr Angst bekam und sich an das Fenster klammerte. Er beschnüffelte sie und knurrte furchterregend. Sie war sich sicher, dass es sie beißen würde, obwohl es einen Maulkorb trug.

Kifah sagte zu mir: “Ich spüre, dass das Baby gleich rauskommen wird. Hilf mir, Sharif.” Währenddessen schaffte es Kifah, sich etwas anzuziehen. Ich war in Shorts und einem Tank-Top. Die Soldaten, die an der Wohnungstür standen, schrien mich an und befahlen mir, rauszugehen. Meine Mutter kam ins Zimmer und war völlig verängstigt. Die Soldaten sagten ihr, sie solle mich holen, und sie fand mich im Kampf mit dem Hund, der Kifah allein gelassen hatte und inzwischen auf mich zurückkam.

Etwa 10 Minuten später beruhigte sich der Hund. Die Soldaten müssen ihm einen Befehl gegeben haben, und er verließ den Raum. Ich stieg aus dem Bett und rief meine Mutter, sie solle mir die Krücken bringen, die sie vorhin mitgenommen hatte, um sie den Soldaten zu zeigen. Ein Soldat rief mir auf Arabisch zu: “Komm raus, du Tier. Komm raus, sonst komme ich rein und erschieße dich.” Ich erklärte ihm, dass ich operiert wurde und nicht laufen konnte, aber er bestand darauf, und dann kam ich, auf meine Frau gestützt, heraus. Ich war barfuß und trug nur Shorts und ein Tank-Top. Meine Kinder waren auch da. Ich bat die Soldaten, mich wenigstens Schuhe anziehen zu lassen, aber sie weigerten sich. Wir hatten keine Ahnung, was der Grund für diese gewalttätige und schreckliche Razzia war.

Als ich das Treppenhaus erreichte, standen zwei Soldaten hinter mir und hielten einen weiteren Hund ohne Maulkorb. Ein anderer Soldat fesselte meine Hände mit Kabelbindern hinter meinem Rücken. Er trug keine Maske, und keiner von uns hatte Zeit, eine Maske aufzusetzen. Der Soldat fragte mich nach meinem Namen und ob noch jemand im Haus sei. Dann fragte er mich nach meinem Onkel Raed. Er wollte wissen, ob er in meinem Haus sei. Ich antwortete mit nein, und dann drohte der Soldat, dass er Raed erschießen würde, wenn er ihn in unserer Wohnung finden würde. Ich sagte ihm, er solle weitermachen.

Ein anderer Soldat hielt einen Bildschirm, ähnlich einem Fernsehbildschirm, auf dem unser Haus zu sehen war, und fragte mich nach einer Figur auf dem Bildschirm im Kinderzimmer. Ich antwortete, dass es ein Teddybär sei, den ich meiner Tochter zu ihrem neunten Geburtstag gekauft hatte. Er legte sein Gesicht dicht an meins und fragte mich weiter nach Raed und bedrohte mich. Ich schwor, dass er nicht in unserem Haus sei und sagte ihm, wenn er es wolle, würde ich hineingehen und den Teddybär mitbringen. Ich sagte dem Soldaten, dass mein Bein schmerzt und bat um meine Krücken, aber sie wollten sie mir nicht geben. Ein anderer Soldat hielt sie fest.

Dann packte mich einer der Soldaten an der Schulter und führte mich zur Treppe. Er befahl mir, allein hinunterzugehen. Ich musste sitzend hinuntergehen. Sie führten meine Mutter, meine Frau und die Kinder hinter mir her und erlaubten keinem von ihnen, mir zu helfen. Ich ging alle Stufen auf diese Weise hinunter, und dann stützte mich einer der Soldaten und führte mich etwa 10 Meter weit. Er ließ mich ein paar Minuten ausruhen, und dann führten sie uns alle zum Nachbarhaus, das etwa 40 Meter entfernt war.

Gegen 6:30 Uhr führten mich Soldaten, die ihre Gewehre auf mich richteten, zum Schuppen des Nachbarn. Ein Mann in grüner Uniform mit einer Waffe an der Hüfte war dort. Ich glaube, er war von der ISA (Shin Bet). Er trug eine Maske und gab mir eine, die ich aufsetzen sollte, und dann begann er mich zu befragen. Er fragte mich nach meinem Namen und dann nach den Namen meiner Familie, und dann fragte er, ob Raed bei mir zu Hause sei oder nicht. Ich sagte ihm genau das, was ich dem Soldaten gesagt hatte. Dann sagte er: “Sharif, mach mir keine Kopfschmerzen und keinen Ärger.” Ich antwortete, dass ich keinen Ärger machen wolle und dass ich starke Schmerzen in meinem Bein und auch von den Kabelbindern habe. Dann bat er einen Soldaten, die Kabelbinder zu zerschneiden und mir vorne Handschellen anzulegen. Später hörte ich Explosionen aus unserem Haus, und dann drohte der Mann, meine Brüder zu verhaften. Ich sagte ihm, er solle weitermachen.

Gegen 19:00 Uhr ließ er mich allein und sagte, dass er jetzt zu meinen Brüdern weitergehen würde. Er befahl den Soldaten, mich zu meiner Familie zu führen. Ich kroch zu ihnen und fand dort die Frauen meiner Brüder und ihre Kinder vor, außer Yusef und Shadi und meinen beiden Brüdern Mahmoud und Muhammad, von denen ich später erfuhr, dass sie verhaftet worden waren. Wir blieben so bis 8:00 Uhr, dann gingen die Soldaten weg. Als sie das Viertel verließen, feuerten sie Tränengaskanister und warfen Blendgranaten.





Nachdem die Soldaten abgezogen waren, begutachteten wir den Schaden und die Zerstörung, die das Militär zurückgelassen hatte. Wir fanden mehr als 100 leere Patronenhülsen von Kugeln, die in den Räumen meines Hauses abgefeuert wurden. Sie feuerten sie hauptsächlich auf Schränke, Wände und Betten. Mit anderen Worten, überall dort, wo sie vermuteten, dass sich jemand verstecken könnte. Sie zerstörten alle Möbel und Kleidungsstücke, bis auf den Teddybären, der das ganze Chaos verursacht hat, der von keiner einzigen Kugel getroffen wurde. Die Kugeln durchschlugen die Wände, und fünf Blendgranaten explodierten auf dem Boden der Wohnung. Das äußere Waschbecken des Badezimmers wurde zerstört. In der Innenwand zwischen dem Wohnzimmer und dem Flur war durch die Explosion ein Loch. Außerdem sprengten sie bei der Razzia die Wohnungstüren von mir und meinen Brüdern Mahmoud und Muhammad auf. In den Wohnungen meiner Brüder haben sie keine Gegenstände zerstört. Sie wurden 24 Stunden später freigelassen.

Dieser Vorfall hat uns tief traumatisiert. Wir sind alle in einem schlechten Zustand, besonders meine Frau und unsere kleinen Kinder, die ständig Angst haben und schlecht schlafen können. Seitdem der Vorfall passiert ist, schlafen sie in unserem Bett. Meine Frau ist zu einer Untersuchung gegangen, weil sie Angst um das Baby hatte, aber außer ihrem Stress und ihrer Angst scheint alles in Ordnung zu sein. Ich war nach dem Vorfall erschöpft und brauchte viel Ruhe. Übersetzt mit Deepl.com

