Eine Designer-Villa mit weitläufigem Blick auf die Besetzung Von Gideon Levy und Alex Levac   Haaretz           

Today, when one goes through the front door of Idris Abdullah’s house, one is confronted by an iron fence, its closely fitted bars topped with snarls of barbed wire, part of the fence that surrounds the nearby settlement of Leshem, in the central West Bank.

Eine Designer-Villa mit weitläufigem Blick auf die Besetzung

Die Erweiterung einer Veteranensiedlung greift auf die Felder des palästinensischen Dorfes Deir Ballut über. Unter einer neuen Anordnung der israelischen Behörden steht ein weiterer Landstrich kurz vor der Beschlagnahme.

Von Gideon Levy und Alex Levac 18. Januar 2020,

Wenn man heute durch die Eingangstür des Hauses von Idris Abdullah geht, steht man vor einem Eisenzaun, dessen eng anliegende Gitterstäbe mit Stacheldrahtknäueln überzogen sind, einem Teil des Zauns, der die nahe gelegene Siedlung Leshem im zentralen Westjordanland umgibt. Bis vor einigen Jahren begrüßte einen beim Verlassen des Hauses stattdessen ein Olivenhain. Auf der Hügelspitze jenseits des Zauns entsteht ein neues Viertel mit Häusern im Villen-Stil, das von Arbeitern aus Hebron gebaut wird. Ein Lastwagen der Shomrat Hazorea Möbelfirma entlädt bereits Waren im Hof einer der neuen Wohnungen, und nebenan wurden bereits einige trendige Gartenmöbel aufgestellt.

Wenn die palästinensischen Bauarbeiter mit dem Bau dieser Designerwohnungen fertig sind, wird das Eisentor im Zaun geschlossen, und der Bauer Aamar Abdullah, einer der Besitzer dieses Landes, der uns auf unserer Fahrt begleitet, wird keinen Zugang mehr zu den Überresten seines Olivenhains haben. Währenddessen sickert das Abwasser aus Plastikrohren, die unter den Villen von Leshem herauskommen, in den Hain und bildet dort eine Pfütze.

Deir Ballut, ein großes palästinensisches Dorf mit 5.000 Einwohnern, ist auf dem Hügel gegenüber zu sehen. Von jedem Fenster in Deir Ballut hat man einen Blick auf den Siedler-Vorort, der auf das hinausgeht, was die Einheimischen als ihr Privateigentum bezeichnen – und das Israel 1981 nach seiner üblichen Plünderungsmethode zum „Staatsland“ erklärt hat. Die Weizen- und Gemüsefelder von Deir Ballut liegen in dem fruchtbaren Tal zwischen dem palästinensischen Dorfhügel und dem Siedlerhügel, wo Leshem, eine Erweiterung der nahe gelegenen Siedlung Alei Zahav, rasch wächst. Auf jedem hohen Hügel und sogar auf den niedriger gelegenen Hügeln, wohin man auch schaut, gibt es in der Westbank einen Siedler-Vorort für Menschen, die „Lebensqualität“ suchen, in der Nähe der Metropole Tel Aviv. Hier, in diesem Teil des Territoriums, nicht weit von der Grünen Linie, ist es sehr voll. Von hier aus kann man Peduel und Bruchin sehen, zwei weitere Siedlungen, in denen die Bautätigkeit boomt; an der Straße in der Nähe befindet sich die palästinensische Peace Car Wash.

Leshems neue Häuser drängen immer mehr auf den sie umgebenden Eisenzaun und nähern sich den ersten Häusern von Deir Ballut. Vor zwei Monaten wurden die Dorfbewohner von der Kolonisations- und Mauerwiderstandskommission der Palästinensischen Behörde informiert, dass Israel beabsichtigt, einen 100 Meter tiefen Streifen Land entlang der gesamten Länge des Zauns von Leshem zu enteignen. Seitdem sind die Emotionen in Deir Ballut besonders groß.

In dem Café, das am Eingang von Deir Ballut gebaut wird – wo WiFi verfügbar ist, aber die Falafel von anderswo hergebracht wird – beklagen sich einige der Besitzer des Grundstücks neben dem Zaun über ihre Probleme. Aamar Abdullah, 48 Jahre alt und Vater von sechs Kindern, beginnt einen Monolog, der mit den Ereignissen vor zwei Jahren beginnt – er erinnert sich nicht an das genaue Datum – und mit der schrecklichen, kürzlich erfolgten Beschlagnahme des 100-Meter-Bades endet. Aufgrund dieser Ereignisse, sagt Aamar, ein Cousin von Idris, habe er seine Arbeitserlaubnis in Israel verloren.

In seinem rudimentären Hebräisch erzählt er ausführlich seine Geschichte der Enteignung und beschreibt die Zusammenarbeit zwischen den Siedlern, den israelischen Verteidigungskräften, der Zivilverwaltung und der Polizei – etwas, das in fast jeder Siedlung zu beobachten ist. Abdullah erklärt, dass er und seine Familie 82 Dünen (20,5 Morgen) mit 50 Jahre alten Olivenbäumen besitzen, von denen 12 Dünen weggenommen wurden.

„Eines Tages standen wir auf unserem Grundstück und Avi, der für die Traktoren in Leshem zuständig ist, kam vorbei und fragte: Was macht ihr hier? Das ist mein Land, sagte ich ihm. Ihr dürft nicht hier sein, sagte er: Es gibt einen Plan und wir arbeiten nach diesem Plan. Ich sagte: „Das ist mein Land: „Es gibt hier Oliven, die seit 50 Jahren in der Erde wachsen. Er sagte mir, ich solle gehen und drohte mir: Wenn ihr zurückkommt, stelle ich die Traktoren auf euch und rodele die Olivenbäume.

„Nach 20 Minuten kam er mit zwei Jeeps mit Soldaten zurück. Der eine schien mich zu schlagen und fragte: Was machst du denn hier? Sieh mal, was die Traktoren machen, sagte ich, die Bäume aus dem Boden reißen. Der Soldat stand da, erstaunt und sagte: Was soll ich denn machen? Nachdem er mit Avi gesprochen hatte, sagte er: Ich kann nichts machen, ich weiß nicht, wo die Grenzen hier sind, wegen der Bäume, das ist ein Problem. Später rief er einen Siedler, auch Avi genannt, von Alei Zahav oder Peduel an, der kam und sagte: „Ich kann nichts tun, ich weiß nicht, wo die Grenzen sind: Aamar, hier gibt es einen Plan. Ich erklärte ihm, dass ich einen türkischen Tabu [Grundbuchauszug] hätte. Dann sagte er dem anderen Avi mit den Traktoren, er solle die Arbeit einstellen und sagte, dass er am nächsten Tag die Zivilverwaltung anrufen würde.