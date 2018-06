Eine entsetzte Teilnehmer/in berichtet über ihre Eindrücke der BIB Konferenz in Heidelberg

Menachim Klein, ein ehemaliger Barak Berater hat auf der Konferenz massiv gegen die BDS propagiert. Dabei hat er sich in Widersprüche verstrickt, denn einerseits hat er die Bedeutungslosigkeit der BDS Bewegung für die israelische Wirtschaft betont und andererseits behauptet, dass BDS den Zionisten helfen würde sich als Opfer zu generieren (kauft nicht bei Juden). Aber auf die Frage, was die Palästinenser (und andere) denn tun sollten außer Boykott hatte er keine Antwort. Er saß und diskutierte als eine Art Zionist "light", mit dem man sich am Ende einigen müsse. Er gehört zu denjenigen, die selbst die übelsten Rechten irgendwie rechtfertigt, so behauptet er z.B.: "....Und diese Erkenntnis hat sich mittlerweile auch bei den gemäßigten Rechten durchgesetzt. In Jerusalem leben zwei unterschiedliche Ethnien, die unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedliche Feste feiern. Entweder muss es eine völlige Gleichstellung beider Gruppen geben, und damit eine offizielle Anerkennung der Binationalität, oder eine Zweistaatenlösung." Siehe: https://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/31528 So bekommen die übelsten Rassisten, die eigentlich vor ein Gericht gehören, eine Art menschlichen Anstrich. Klein sagt, was alles am Ende rauskommen muss (und es stimmt zuweilen auch), aber er sagt nicht, wie das zu erreichen ist, wenn die Rassisten das gar nicht wollen.