“Neun Minuten der Infamie”

https://consortiumnews.com/2021/12/11/john-pilger-a-judicial-kidnapping/



Collage aus Überwachungsfotos von UC Global, die für die C.I.A. in der ecuadorianischen Botschaft gemacht wurden. (Cathy Vogan)

Eine gerichtliche Entführung



Von John Pilger

11. Dezember 2021

Die Richter des Obersten Gerichtshofs haben Julian Assange nicht entschuldigt, sie haben nicht einmal angedeutet, dass sie sich über die Legalität oder gar grundlegende Moral Gedanken gemacht haben, schreibt John Pilger.

“Schauen wir uns selbst an, wenn wir den Mut haben, zu sehen, was mit uns geschieht” – Jean-Paul Sartre.

Sartres Worte sollten nach der grotesken Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Großbritanniens, Julian Assange an die Vereinigten Staaten auszuliefern, wo ihm ein “lebendiger Tod” droht, in unseren Köpfen nachhallen. Dies ist seine Strafe für das Verbrechen des authentischen, genauen, mutigen und lebendigen Journalismus.

Justizirrtum ist unter diesen Umständen ein unangemessener Begriff. Gerade einmal neun Minuten brauchten die verwirrten Höflinge des britischen Ancien Régime am Freitag, um eine amerikanische Berufung gegen die Entscheidung eines Bezirksrichters zu bestätigen, der im Januar einen Katarakt von Beweisen dafür akzeptiert hatte, dass Assange jenseits des Atlantiks die Hölle auf Erden erwartet: eine Hölle, in der er, so wurde fachmännisch vorhergesagt, einen Weg finden würde, sich das Leben zu nehmen.

Bände von Zeugen, die Julian untersuchten und studierten, seinen Autismus und sein Asperger-Syndrom diagnostizierten und aufzeigten, dass er bereits kurz davor war, sich im Belmarsh-Gefängnis, Großbritanniens eigener Hölle, umzubringen, wurden ignoriert.

Das jüngste Geständnis eines wichtigen FBI-Informanten und Handlangers der Staatsanwaltschaft, eines Betrügers und Serienlüglers, dass er seine Beweise gegen Julian gefälscht hatte, wurde ignoriert. Die Enthüllung, dass die spanisch geführte Sicherheitsfirma in der ecuadorianischen Botschaft in London, wo Julian politische Zuflucht gewährt worden war, eine CIA-Tarnorganisation war, die Julians Anwälte, Ärzte und Vertraute (mich eingeschlossen) ausspionierte – auch das wurde ignoriert.

Die jüngste journalistische Enthüllung, die von den Verteidigern vor dem Obersten Gerichtshof im Oktober anschaulich wiederholt wurde, dass die CIA geplant hatte, Julian in London zu ermorden – auch das wurde ignoriert.

Jede dieser “Angelegenheiten”, wie Juristen zu sagen pflegen, reichte für sich genommen aus, damit ein Richter, der das Gesetz aufrechterhält, das schändliche Verfahren gegen Assange, das von einem korrupten US-Justizministerium und seinen angeheuerten Leuten in Großbritannien angestrengt wurde, verwirft. Julians Geisteszustand, brüllte James Lewis, QC, Amerikas Mann im Old Bailey letztes Jahr, sei nicht mehr als “Simulantentum” – ein archaischer viktorianischer Begriff, mit dem die Existenz von Geisteskrankheiten geleugnet wurde.

Für Lewis war fast jeder Zeuge der Verteidigung, einschließlich derjenigen, die aus der Tiefe ihrer Erfahrung und ihres Wissens heraus das barbarische amerikanische Gefängnissystem beschrieben, zu unterbrechen, zu beschimpfen und zu diskreditieren. Hinter ihm saß sein amerikanischer Dirigent, der ihm Notizen reichte: jung, kurzhaarig, offensichtlich ein aufstrebender Mann der Ivy League.

Neun Minuten der Infamie

In den neun Minuten, in denen sie das Schicksal des Journalisten Assange abwiesen, bezogen sich zwei der höchsten britischen Richter, darunter Lord Chief Justice Ian Burnett (ein lebenslanger Kumpel von Sir Alan Duncan, Boris Johnsons ehemaligem Außenminister, der die brutale Entführung Assanges aus der ecuadorianischen Botschaft durch die Polizei arrangiert hatte), in ihrem zusammenfassenden Urteil auf nicht eine einzige der vielen Wahrheiten, die in einer unteren Instanz unter dem Vorsitz einer seltsam feindseligen Richterin, Vanessa Baraitser, um Gehör gerungen hatten.

Unvergessen ist ihr beleidigendes Verhalten gegenüber einem sichtlich angeschlagenen Assange, der durch den Nebel der ihm im Gefängnis verabreichten Medikamente darum kämpfte, sich an seinen Namen zu erinnern.

Was am Freitag wirklich schockierend war, war, dass die Richter des High Court – Lord Burnett und Lord Justice Timothy Holroyde, die ihre Worte verlasen – nicht zögerten, Julian in den Tod zu schicken, ob lebend oder nicht. Sie boten keine Milderung an, keine Andeutung, dass sie sich über Rechtsfragen oder gar grundlegende Moralvorstellungen den Kopf zerbrochen hätten.

Ihr Urteil zu Gunsten, wenn nicht sogar im Namen der Vereinigten Staaten, basiert auf durchsichtigen, betrügerischen “Zusicherungen”, die von der Regierung Biden zusammengeklaubt wurden, als es im Januar so aussah, als könnte die Gerechtigkeit siegen.

Diese “Zusicherungen” bestehen darin, dass Assange, sobald er sich in amerikanischem Gewahrsam befindet, nicht den orwellschen SAMS – Special Administrative Measures – unterworfen wird, die ihn zu einer Unperson machen würden; dass er nicht im ADX Florence inhaftiert wird, einem Gefängnis in Colorado, das seit langem von Juristen und Menschenrechtsgruppen als illegal verurteilt wird: “Er kann in ein australisches Gefängnis verlegt werden, um dort seine Strafe zu beenden.

Stella Moris, die Lebensgefährtin von Julian Assange, spricht am 28. Oktober während der Berufungsverhandlung in den USA in London zu seinen Unterstützern. (Don’t Extradite Assange Campaign)

Die Absurdität liegt in dem, was die Richter nicht gesagt haben. Indem sie ihre “Zusicherungen” anbieten, behalten sich die USA das Recht vor, nichts zu garantieren, sollte Assange etwas tun, das seinen Gefängniswärtern missfällt. Mit anderen Worten: Amnesty hat darauf hingewiesen, dass sie sich das Recht vorbehalten, jedes Versprechen zu brechen.

Das Absurde liegt in dem, was die Richter nicht gesagt haben. Indem sie ihre “Zusicherungen” anbieten, behalten sich die USA das Recht vor, nichts zu garantieren, sollte Assange etwas tun, das seinen Gefängniswärtern missfällt. Mit anderen Worten, wie Amnesty betont hat, behalten sie sich das Recht vor, jedes Versprechen zu brechen.

Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass die USA genau das tun. Wie der Enthüllungsjournalist Richard Medhurst letzten Monat aufdeckte, wurde David Mendoza Herrarte von Spanien an die USA ausgeliefert, mit dem “Versprechen”, dass er seine Strafe in Spanien verbüßen würde. Die spanischen Gerichte betrachteten dies als eine verbindliche Bedingung.

“Geheime Dokumente enthüllen die diplomatischen Zusicherungen der US-Botschaft in Madrid und wie die USA die Auslieferungsbedingungen verletzt haben”, schrieb Medhurst. “Mendoza verbrachte sechs Jahre in den USA und versuchte, nach Spanien zurückzukehren. Gerichtsdokumente belegen, dass die Vereinigten Staaten seinen Überstellungsantrag mehrfach abgelehnt haben.”

Die Richter des Obersten Gerichtshofs, die den Fall Mendoza und die gewohnte Doppelzüngigkeit Washingtons kannten, beschreiben die “Zusicherungen” – Julian Assange nicht zu schaden – als “feierliches Versprechen einer Regierung an eine andere”.

Der imperiale Weg

Dieser Artikel würde sich ins Unendliche ausdehnen, wenn ich aufzählen würde, wie oft die räuberischen Vereinigten Staaten “feierliche Zusagen” gegenüber Regierungen gebrochen haben, wie etwa Verträge, die kurzerhand zerrissen und Bürgerkriege angeheizt wurden. Das ist die Art und Weise, wie Washington die Welt regiert hat, und davor Großbritannien: der Weg der imperialen Macht, wie uns die Geschichte lehrt.

Es ist diese institutionelle Lüge und Doppelzüngigkeit, die Julian Assange ans Licht gebracht hat, und damit hat er der Öffentlichkeit vielleicht den größten Dienst erwiesen, den ein Journalist in der Neuzeit geleistet hat.

Julian selbst ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Gefangener von lügenden Regierungen. Während dieser langen Jahre habe ich vor vielen Gerichten gesessen, als die Vereinigten Staaten versucht haben, das Gesetz zu manipulieren, um ihn und WikiLeaks zum Schweigen zu bringen.

Dies erreichte einen bizarren Moment, als er und ich in der winzigen ecuadorianischen Botschaft gezwungen waren, uns an eine Wand zu lehnen, jeder mit einem Notizblock, auf dem wir uns unterhielten, wobei wir darauf achteten, das, was wir uns gegenseitig schrieben, vor den allgegenwärtigen Spionagekameras zu verbergen – die, wie wir jetzt wissen, von einem Vertreter der C.I.A., der beständigsten kriminellen Organisation der Welt, installiert wurden.

Blick auf uns selbst

Dies bringt mich zu dem Zitat am Anfang dieses Artikels: “Schauen wir auf uns selbst, wenn wir den Mut haben, zu sehen, was geschieht”.

Jean-Paul Sartre schrieb dies in seinem Vorwort zu Franz Fannons The Wretched of the Earth, der klassischen Studie darüber, wie kolonisierte, verführte, gezwungene und, ja, feige Völker den Willen der Mächtigen befolgen.

Wer von uns ist bereit, gegen eine epische Travestie wie die gerichtliche Entführung von Julian Assange aufzustehen, anstatt nur Zuschauer zu bleiben? Auf dem Spiel steht sowohl das Leben eines mutigen Mannes als auch, wenn wir schweigen, die Eroberung unseres Intellekts und unseres Sinns für Recht und Unrecht, ja unserer ganzen Menschlichkeit. Übersetzt mit Deepl.com

@johnpilger

John Pilgers Film “Breaking the Silence” aus dem Jahr 2003 über den “Krieg gegen den Terror” kann hier angesehen werden.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...