A Tale of Three Cities One might actually be willing to consider that there might be some value in the “rules based international order” being promoted by the Joe Biden Administration if such a thing actually existed and was applied equally to all transgressors.



Washingtons Heuchelei in Bezug auf seine “regelbasierte internationale Ordnung”

Eine Geschichte von drei Städten

von Philip Giraldi



7. Februar 2023

Man könnte tatsächlich in Erwägung ziehen, dass die von der Regierung Joe Bidens propagierte “auf Regeln basierende internationale Ordnung” einen gewissen Wert haben könnte, wenn es so etwas tatsächlich gäbe und es für alle Rechtsbrecher gleichermaßen gelten würde. In Wirklichkeit sind die “Regeln”, von denen die Rede ist, natürlich weder vereinbart noch von einem breiten internationalen Konsens getragen, sondern lediglich ein Trick, der zur Förderung der Interessen der Vereinigten Staaten und ihrer engsten Verbündeten eingesetzt wird. In der Tat werden die “Regeln”, so wie sie sind, am häufigsten ignoriert, um das schlechte Verhalten der USA und ihrer Freunde zu entschuldigen.

Wenn die “Regeln” tatsächlich dazu gedacht sind, gewalttätigen Interaktionen zwischen Nationen Grenzen zu setzen, dann sollte man sich einmal die tatsächliche Bilanz der Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht vor Augen führen. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass die USA von anderen Nationen mit großem Abstand als das gefährlichste Land der Welt angesehen werden. Dieses Urteil stützt sich nicht nur auf die historischen Erinnerungen an Hiroshima und Nagasaki, sondern auch auf den Vietnamkrieg und den Sturz angeblich “linker” Regime in Ländern wie Iran, Chile und Guatemala. Bewaffnete Interventionen in größerem oder kleinerem Umfang sind seit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg ein regelmäßiger Bestandteil der US-Initiativen in der Karibik und in Lateinamerika.

In jüngerer Zeit wurde der globale Krieg gegen den Terror auf der ganzen Welt entfesselt, indem die USA Länder verurteilten, die sich nicht an die rote Linie Washingtons hinsichtlich der Definition von Terrorismus hielten. Dies hat zu sinnlosen und letztlich gescheiterten Interventionen in Afghanistan, Irak, Libyen und Somalia geführt, bei denen nach einigen Schätzungen Millionen von Zivilisten direkt oder indirekt ums Leben gekommen sind, und die USA selbst haben die Kriegsführung durch das Drucken von Billionen von Dollar im Wesentlichen in Fiat-Währung und die Anhäufung enormer Schulden aufrechterhalten, ein Huhn, das in absehbarer Zeit nach Hause kommen wird. In Afghanistan, aber auch im Jemen und im Irak haben die USA gezielte Tötungen sowie Profiltötungen von Zivilisten durch Drohnen durchgeführt.

Der beunruhigendste Aspekt all der von den USA initiierten Gewalt ist, dass keine wirklichen Regeln in Sicht sind, abgesehen davon, dass sich die Blinken-Biden-Austin-Clowns in Washington auf unbegründete Drohungen berufen, die von Ländern ausgehen, die nicht in der Lage sind, tatsächlich Schaden anzurichten, wie der Iran oder Länder wie Russland und China, die bisher nicht die Absicht hatten, sich dem amerikanischen Militärkoloss entgegenzustellen.

Washington ist also das schlagende Herz einer Politik, die weltweit für Aufruhr sorgt und gleichzeitig die Uhr des Jüngsten Gerichts immer näher an die Endgültigkeit eines Atomkriegs heranrückt. Und all das Getue ist buchstäblich umsonst, für eine schlechte Sache, die ein korruptes, autokratisches Regime in einem Land unterstützt, das keine Demokratie ist und keine sichtbare Ausweichmöglichkeit bietet. Die Heuchelei derjenigen im Weißen Haus und im Kongress sowie in den Medien, die so rücksichtslos mit dem Leben und dem Vermögen ihrer Mitbürger umgehen, ist einfach unglaublich.

Wenn Washington die erste der drei Städte ist, die ich in Betracht ziehe, dann ist Moskau sicherlich die Nummer zwei, denn es ist der Adressat der amerikanischen Heuchelei, da es beschuldigt wird, mit dem Einmarsch in die Ukraine vor einem Jahr von der “regelbasierten” internationalen Ordnung abgewichen zu sein. Russland jedoch sieht die Dinge anders. Der Kreml hat argumentiert, dass er wiederholt versucht hat, eine Einigung mit der Ukraine auf der Grundlage zweier grundlegender Fragen auszuhandeln, von denen er plausibel behauptet, dass sie seine eigene nationale Sicherheit und Identität bedrohen. Erstens die Nichteinhaltung der Minsker Vereinbarungen von 2014-5 durch die Ukraine, die der Region Donbass, die wie die Krim unbestreitbar von ethnischen Russen bewohnt wird, ein hohes Maß an Autonomie zugestanden haben.

Kürzlich ließ die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel durchblicken, dass nie die Absicht bestand, das Minsker Abkommen einzuhalten, und deutete an, dass alles nur eine Scharade war, um der erstarkenden Ukraine den Beitritt zur NATO zu ermöglichen und notfalls gegen Russland zu kämpfen. Tatsächlich wurden die Vereinbarungen von Anfang an ignoriert, und ukrainische Milizen und andere bewaffnete Elemente beschossen den Donbass mit Artillerie, wobei schätzungsweise 15.000 überwiegend russischstämmige Bewohner getötet wurden – eine Zahl, die von unabhängigen Quellen bestätigt zu werden scheint.

Die zweite wichtige Frage für die nationale Sicherheit Moskaus betraf die Pläne, der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft anzubieten, wodurch ein möglicherweise überlegenes feindliches Militärbündnis vor der Haustür des Landes stünde. Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt darauf hingewiesen, dass beide Fragen verhandelbar seien und dass Selenskyj nur zustimmen müsse, sein Land “neutral” zu halten, d. h. keinem Militärbündnis beizutreten, und dem Donbass eine gewisse Autonomie zuzugestehen. Berichten zufolge waren es die Vereinigten Staaten und Großbritannien, die die Ukraine dazu drängten, alle russischen Forderungen abzulehnen, um einen Zermürbungskrieg mit ukrainischen Opfern zu beginnen, der Putins Regierung destabilisieren und ihre Fähigkeit, sich der Vorherrschaft der USA und des Westens zu widersetzen, schwächen sollte.

Und es gibt natürlich die Vorgeschichte, dass sich die Vereinigten Staaten schon lange in Osteuropa eingemischt haben, obwohl sie versprochen hatten, den Zusammenbruch der Sowjetunion nicht für eine NATO-Osterweiterung zu nutzen. Die USA hatten 2014 einen “Regimewechsel” in der Ukraine herbeigeführt, um eine mit Moskau befreundete Regierung abzusetzen. Aber in diesem Fall war die zunehmende Einmischung der USA und der NATO in die Kämpfe eine äußerst gefährliche Entwicklung, weil sie den Konflikt eskalieren ließ und ihn zu einem möglicherweise verheerenden nuklearen Schlagabtausch werden ließ. Man würde sich wünschen, dass ein sofortiger Waffenstillstand eingeleitet würde, um die Kämpfe zu beenden, gefolgt von ernsthaften Verhandlungen zur Beilegung des Territorialstreits. Aber natürlich haben die Vereinigten Staaten, die Selenskyj mit mehr als 100 Milliarden Dollar unterstützt haben, deutlich gemacht, dass sie an einer Verhandlungslösung nicht interessiert sind, solange Putin nicht bereit ist, sich als vertrauensbildenden ersten Schritt aus allen besetzten ukrainischen Gebieten, einschließlich der Krim, zurückzuziehen. Mit anderen Worten: Er muss sich ergeben.

Ob Moskau mit der “regelbasierten internationalen Ordnung” gebrochen hat, hängt also stark davon ab, wie man Drohungen definiert. Zumindest hat sich Washington in den letzten zwanzig Jahren weitaus schlimmer verhalten als Russland, was eher bestätigt, dass die “Regeln” im Wesentlichen eine bequeme Fiktion sind. Die dritte Stadt, die ich in Betracht ziehe, ist Jerusalem, die angebliche Hauptstadt des Staates Israel. Da der jüdische Staat wohl entweder Washingtons engster Verbündeter ist oder, wie viele glauben, der Schwanz, der mit dem Hund im Weißen Haus wedelt, ist es aufschlussreich, sein Verhalten zu betrachten, um zu prüfen, ob die USA bei der Bestrafung von mutmaßlichen Regelbrechern einen einheitlichen Standard auf Freund und Feind gleichermaßen anwenden.

Wenn die Vereinigten Staaten von der Weltgemeinschaft als das gefährlichste “Supermacht”-Land angesehen werden, muss Israel als der führende Paria unter den kleineren, eher regional ausgerichteten Nationen betrachtet werden. Und seine Kontrolle über das Weiße Haus, den Kongress und die nationalen Medien in den USA ist so groß, dass es nie für irgendetwas zur Rechenschaft gezogen wird. Vor kurzem gab es einen Angriff israelischer Soldaten auf ein palästinensisches Flüchtlingslager in Dschenin im Westjordanland, bei dem zehn Araber getötet wurden. Als Vergeltung erschoss ein bewaffneter Palästinenser anschließend sieben Israelis in Jerusalem, bevor er selbst getötet wurde. In seiner Rede im Oval Office hielt es Präsident Biden für angebracht, den palästinensischen Gegenangriff nur zu erwähnen und sagte lediglich: “Dies war ein Angriff auf die zivilisierte Welt”. Der ursprüngliche israelische Angriff, bei dem zehn Menschen getötet wurden, wurde nicht einmal erwähnt, was darauf schließen lässt, dass israelische Gräueltaten, bei denen Palästinenser getötet werden, die zivilisierte Welt, in der die Bidens leben, nicht stören.

Eine weitere Demonstration des Weißen Hauses, die zeigt, wo seine Prioritäten liegen, war die Erschießung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch einen israelischen Soldaten im vergangenen Jahr, die schließlich dazu führte, dass das Weiße Haus eine Untersuchung forderte, obwohl Biden und Co. ganz offen der Lüge der israelischen Regierung Glauben schenkten, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe, der wahrscheinlich durch die Schüsse palästinensischer Terroristen in der Gegend ausgelöst wurde, was nicht stimmte. Und vom Kongress, der erst letzte Woche die Kongressabgeordnete Ilhan Omar aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten entfernte, weil sie wegen ihrer Kritik an Israels Verhalten “antisemitisch” sei, ist kein wirklicher Widerstand gegen Israels Politik des “shoot-first” zu erwarten.

Das israelische Verteidigungsministerium teilte mit, dass es bei einer Untersuchung seines Verhaltens nicht kooperieren würde, und die Abu-Akleh-Geschichte ist seitdem verschwunden. Israel hat auch andere amerikanische Bürger ohne Konsequenzen getötet, darunter Rachel Corrie und 34 Matrosen an Bord des Marineschiffs USS Liberty im Jahr 1967. Noch nie zuvor hat eine Regierung Amerikaner getötet, nur um dafür jedes Jahr mit einem Geschenk der US-Steuerzahler in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar belohnt zu werden. Die Regierung des jüdischen Staates hat außerdem kürzlich angedeutet, dass sie ihre Politik des freien Feuers gegen palästinensische Zivilisten und ihre ausländischen Unterstützer nicht ändern wird. Gegen israelische Soldaten und Polizisten, die Palästinenser töten, die routinemäßig als “Terroristen” bezeichnet werden, wird fast nie ermittelt oder sie werden strafrechtlich verfolgt, und in einigen Fällen wurden sie in den Medien gelobt und gefördert.

Und die israelische Kontrolle über große Teile der US-Bundesregierung scheint sich zu verstärken. In einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche weigerte sich das US-Außenministerium zu bestätigen, dass Israel große Teile Palästinas illegal besetzt hält, und es will auch nicht zugeben, dass Israel über ein Atomwaffenarsenal verfügt.

Israels Erfolgsbilanz gegenüber seinen Nachbarn ähnelt in gewisser Weise dem amerikanischen Muster bei der Durchsetzung von Regeln, obwohl es sich selten die Mühe macht, sein Verhalten zu entschuldigen. Es hat sogar einen großen Krieg begonnen, indem es 1967 alle seine Nachbarn angegriffen hat, nachdem es sich fälschlicherweise über deren “Bedrohung” beschwert hatte, woraufhin es deren Territorium unrechtmäßig erobert und besetzt hat. Derzeit bombardiert es regelmäßig Syrien und hat auch den Iran, den Libanon und die Palästinenser in Gaza angegriffen. Es hat iranische Wissenschaftler und Techniker ermordet.

Israel ist in den Südlibanon eingedrungen und hat ihn besetzt und ein Massaker an den dort in Lagern lebenden Palästinensern ermöglicht. Weder Syrien noch der Iran haben Israel jemals angegriffen oder auch nur damit gedroht, aber Israel behauptet weiterhin, dass es sich bedroht fühlt, und versucht, Biden davon zu überzeugen, sich ihm beim Angriff auf die Iraner anzuschließen. Die neue rechtsextreme rassistische Regierung von Premierminister Benajmin Netanjahu erhöht den Druck auf die Palästinenser durch völkerrechtswidrige Maßnahmen, ohne dass das Weiße Haus auch nur einen Mucks von sich gibt. Hauszerstörungen, Beschlagnahmungen von Eigentum, Kontrollpunkte und andere Schikanen gegen Palästinenser rund um die Uhr werden immer häufiger, während die Israelis ihre Besetzung des Westjordanlandes ausweiten. Und Israel sponsert sogar echte Terroristen in Form von bewaffneten Siedlern, die Palästinenser nach Belieben schlagen und zerstören, ohne dass dies Konsequenzen hat, selbst wenn sie einen unbewaffneten Araber oder ein Kind töten.

Und einige Israelis denken auch an etwas Größeres, in Form von Völkermord, wenn es um ihre palästinensischen Nachbarn geht. Ein prominenter rechtsgerichteter israelischer Abgeordneter hat vielleicht angedeutet, was er und viele seiner Kollegen gerne mit den verbliebenen Palästinensern machen würden. Zvika Fogel, Mitglied der Regierungskoalition, rief zu einem “endgültigen Krieg” gegen die Palästinenser auf, um sie “ein für alle Mal zu unterwerfen”, nachdem der Einmarsch von Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir in die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem international verurteilt worden war – ein weiterer illegaler Schritt, mit dem die totale Kontrolle über den Zugang zu den heiligen Stätten der Muslime durchgesetzt werden sollte. Fogel reagierte auf die Kritik und sagte in einem Interview, dass Israels Politik, “alle zwei oder drei Jahre” gegen die Palästinenser in den Krieg zu ziehen, nicht mehr ausreiche und dass es einen letzten Krieg geben müsse, um “sie ein für alle Mal zu unterwerfen”. Es würde sich lohnen, denn dies wird der letzte Krieg sein…”.

Es ist also eine Geschichte von drei Städten. Moskau führt einen Krieg, der zumindest einen Grund hat, auch wenn man bewaffnete Interventionen zwischen zwei benachbarten Ländern ablehnen sollte und muss. Die russische Operation wurde von den Vereinigten Staaten bekämpft, die den Krieg rücksichtslos eskalieren ließen und eine Situation herbeiführten, die für alles Leben auf dem Planeten verheerend sein kann. Washington ist auch der große Heuchler in diesem Spiel, da es sich in den letzten zwanzig Jahren weitaus schlimmer verhalten hat als Moskau. Und dann ist da noch Jerusalem, oder, wenn man so will, Tel Aviv. Ein monströses Israel gewinnt den Preis für das absolut Schlimmste in seiner Unmenschlichkeit und seinen Kriegsverbrechen, ohne dass Washington oder Joe Biden jemals einen Vorwurf wegen Verstößen gegen die “auf Regeln basierende internationale Ordnung” gemacht hätten. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte Außenpolitik der USA im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …