Eine Geschichte von Nato und Nazis Asa Winstanley zu Gast bei Lowkey

Diese Woche ist Asa Winstanley bei Lowkey zu Gast, ein in London lebender Enthüllungsjournalist, der über Palästina und den Nahen Osten schreibt. Er besucht Palästina seit 2004 und stammt aus dem Süden von Wales. Er schreibt für die bahnbrechende palästinensische Nachrichtenseite The Electronic Intifada, wo er Mitherausgeber ist, und er schreibt auch eine wöchentliche Kolumne für den Middle East Monitor.

Dieses Video ist ein besonderer Knüller. Wie Asa Winstanley und Lowkey brisante Aufklärungsarbeit leisten, macht das Video in einem sehr und deutlichen Englisch ,auch für jeden meiner Mitstreiter, die nicht so gut in der englischen Sprache zu Hause sind, verständlich. Es lohnt sich unbedingt dieses Video anzuhören. Alles über Nato, Nazi Bataillone , USA und Israel. Asa Winstanley empfiehlt dazu noch eins meiner Lieblingsbücher von Daniele Ganser. Wer sich dieses Video ansieht und genau zuhört, weiß wie die wahrscheinliche Zukunft für uns aussehen wird

https://www.youtube.com/watch?v=fwVZ8k5bvnU

Daniele Ganser Nato Geheimarmeen in Europa Inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung Orell Füssli 2009 Dieses Buch zeichnet ein erschreckendes Bild: Ein durch die NATO und die militärischen Geheimdienste koordiniertes Netzwerk von Geheimarmeen war bis zum Auseinanderfall der Sowjetunion in mehreren westeuropäischen Ländern in schwere Verbrechen verwickelt, darunter Mord, Folter, Staatsstreich und Terror. <P>Daniele Ganser ist in seiner mehrjährigen Forschungsarbeit auf brisante Dokumente gestoßen: Sie belegen, dass die von den USA angeführte Militärallianz nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Ländern Westeuropas geheime Armeen aufgebaut hat, welche von den Geheimdiensten CIA und MI6 trainiert wurden. Ihr Ziel: im Falle einer sowjetischen Invasion als Guerilla zu kämpfen, um die besetzten Länder wieder zu befreien. Doch dabei ist es nicht geblieben. Gezielt wurden Attentate gegen die eigene Bevölkerung ausgeführt, um Unsicherheit zu erzeugen und den Ruf nach einem starken Staat zu unterstützen. Sowohl die ursprüngliche Planung als auch die antikommunistisch motivierten Verbrechen sind heute der Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt.

