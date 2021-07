A Jewish Reflection on Israel’s Crimes and Israeli Hubris Jewish author Michael Lesher – who blogs for the Times of Israel, among other outlets – muses on many Jewish leaders’ responses to the recent attack on Gaza: “trust in God and believe in Jewish infallibility.”

Eine jüdische Reflexion über Israels Verbrechen und israelische Hybris

Von Michael Lesher

20. Juli 2021

Gaza-Krieg, Hybris, Jüdisches Heimatland, Scheich Jarrah

Eine jüdische Reflexion über Israels Verbrechen und israelische Hybris

Lesher sieht eine “Lawine von gemischter Bösartigkeit und Selbstmitleid, mit der “religiöse” jüdische Medien auf ihrer Opferrolle beharren, während sie das Abschlachten feiern.”

Der jüdische Autor Michael Lesher – der u.a. für die Times of Israel bloggt – sinniert über die Reaktionen vieler jüdischer Führer auf den jüngsten Angriff auf Gaza: “Sie vertrauen auf Gott und glauben an die jüdische Unfehlbarkeit.” Lesher schlägt vor, dass sie stattdessen “ihre Bemühungen darauf richten sollten, die israelische Kriegsmaschinerie einzudämmen” und die Konsequenzen zu bedenken, “eine Zukunft auf einem Fundament von gestohlenem Eigentum und ermordeten Kindern aufzubauen.”

von Michael Lesher, reposted from off-guardian.org, 22. Mai 2021

“Ein Geist [der Frömmigkeit] zeichnet sich nicht nur durch das aus, was er tut, sondern nicht weniger durch das, was er zulässt.”

Rabbiner Leo Baeck

Eine Folge des Jüdischseins ist eine ständige Vertrautheit mit einer breiten Palette jüdischer Witze – einschließlich derer, die sich mit unserer kollektiven Unfähigkeit befassen, gut genug (oder, häufiger, schlecht genug) in Ruhe zu lassen.

So gibt es zum Beispiel den Witz über den Unterschied zwischen einem jüdischen Pessimisten und einem jüdischen Optimisten: Der jüdische Pessimist stöhnt: “Es kann unmöglich noch schlimmer werden” – worauf der jüdische Optimist antwortet: “Doch, das kann es!”

Leider wäre dieser spezielle Witz viel lustiger, wenn er nicht eine allzu genaue Beschreibung des jüdischen moralischen Verfalls liefern würde.

Was soll ich sagen? Während Tausende von Tonnen Schutt die Opfer der jüngsten Massenmordkampagne des vermeintlichen jüdischen Staates in Gaza begraben, finde ich mich selbst auch begraben – metaphorisch, das heißt – unter einer Lawine von gemischter Bösartigkeit und Selbstmitleid, mit der die “religiösen” jüdischen Medien auf ihrer Opferrolle bestehen, während sie das Schlachten feiern. (Lesen Sie über den Angriff auf Gaza hier und hier.)

Und, jüdischer Optimist, der ich bin, jedes Mal, wenn ich denke, dass die moralische Verworfenheit meiner Glaubensbrüder unmöglich noch schlimmer werden kann – wird sie es.

(Vollständige Offenlegung: dank meiner Kritik an Israel und der Aufdeckung der Vertuschung von rabbinischem Kindesmissbrauch bin ich oft genug als Verräter bezeichnet worden, um gegen diese Beleidigung abgehärtet zu sein. Dennoch, da es für mich eine schlechte Form sein könnte, in propria persona zu behaupten, dass die heutige rabbinische und jüdische Laienführung nicht besser ist als eine kriminelle Verschwörung, werde ich in diesem Artikel nur einige relevante Fakten darlegen. Die Leser mögen sich ihre eigenen Schlüsse bilden.)

Es ist mehr als drei Jahre her, dass Israel mit seinen routinemäßigen Massakern an unbewaffneten Demonstranten innerhalb des Freiluftgefängnisses, das als Gaza bekannt ist, begonnen hat; in einem besonders denkwürdigen Amoklauf töteten israelische Soldaten an einem einzigen Tag im Mai 2018 fast sechzig palästinensische Zivilisten.

Ihr Verbrechen? Der Protest gegen Israels illegale Belagerung dieses gequälten Landstrichs, in dem laut Sara Roy von der Harvard University jeden Tag eine Million Kinder vergiftet werden, weil Israel seinen Gefangenen nicht einmal erlaubt, eine Kläranlage zu betreiben.

Was die Reaktion der jüdischen “Führung” auf diese Gräueltaten angeht – nun, abgesehen von einigen höchst lobenswerten, aber marginalen Ausnahmen, haben Rabbiner und jüdische Experten entweder die Folterung von Gaza gefeiert oder ihren Mund gehalten.

Aber am 13. Mai dieses Jahres brach ein mir bekannter Rabbiner in Passaic, New Jersey, endlich sein Schweigen. Hat er den unerbittlichen israelischen Angriff angeprangert, der Wohnhäuser dem Erdboden gleichmachte und ganze palästinensische Familien im Gaza-Ghetto auslöschte? Hat er gegen die eklatante ethnische Säuberungsaktion protestiert, die Israel gleichzeitig in Ost-Jerusalem durchführte? Erwähnte er, dass seine Gemeindemitglieder als amerikanische Juden notwendigerweise an der Finanzierung und politischen Verteidigung von Israels Landraub und Apartheid beteiligt sind?

Nein.

Unsere Feinde lassen Raketen auf die Zivilbevölkerung Israels regnen[…]während wilde Mobs, die darauf aus sind, Juden zu töten, durch die Straßen ziehen…”

Wohlgemerkt, als er diese Botschaft schrieb, hatte Israels jüngster Angriff bereits 113 Menschen im Gazastreifen getötet, 31 davon Kinder, und 600 weitere verwundet. Aber der Rabbiner folgte dem typisch jüdischen Muster – er erwähnte nur die selbstgebauten Raketen, mit denen die Bewohner des Gazastreifens erfolglos versuchten, Vergeltung zu üben.

Und als er von “wilden Mobs” schrieb, meinte er nicht die Banden jüdischer Ganoven, die seit Wochen überall im israelisch besetzten Westjordanland Ernten und Olivenhaine zerstören. Auch erwähnte er nicht die Morde an palästinensischen Kindern durch israelische Soldaten. Was den Rabbiner beunruhigte, war die relativ kleine Anzahl von Palästinensern, die sich zu wehren begannen.

Andere innerhalb des Stammes vertraten eine ähnliche Linie.

Einen Tag zuvor hatte Allison Josephs, Gründerin eines orthodoxen jüdischen Blogs namens “Jew in the City”, gegen Leute gewettert, die es wagten, Israel für solche Lappalien wie die Sprengung von Wohnhochhäusern oder die Auslöschung ganzer Familien zu kritisieren.

“Inwiefern ist ein friedliches Leben in unserer Heimat eine Anstiftung zur Aggression?” forderte Frau Josephs wütend. Ein massiver militärischer Angriff gegen eine gefangene Bevölkerung war offensichtlich das, was Frau Josephs mit “friedlich leben” meinte; das Abschlachten in Verbindung mit der ethnischen Säuberung der besetzten palästinensischen Gebiete war “friedlich in unserer Heimat leben”.

In der Tat, wie könnte jemand gegen ein so unschuldiges Projekt Einspruch erheben?

In der Zwischenzeit riefen orthodoxe Rabbiner – Sie wissen schon, die Art, die sagen, sie seien keine Zionisten, nur religiös – zu einer “weltweiten Notfall”-Rezitation von Psalmen auf, um der plötzlichen Gefahr zu begegnen. Wie Josephs hatten sie alle standhaft die israelische Gewalt ignoriert, die diesen Frühling in einer Orgie von Vertreibungen von Palästinensern aus der besetzten Westbankstadt Sheikh Jarrah gipfelte. Sie schlugen auch jetzt nicht vor, dass ihre Anhänger ihre Bemühungen darauf richten könnten, die israelische Kriegsmaschinerie einzudämmen.

Man ist versucht, den Theresienstadt-Überlebenden Rabbi Leo Baeck zu zitieren, der schrieb, dass Frömmigkeit “nicht nur durch das charakterisiert wird, was sie tut, sondern … durch das, was sie zulässt”, und dass “es schwer zu sagen ist, was im Laufe der Zeit verderblicher war: die Intoleranz, die das Unrecht beging, oder die Gleichgültigkeit, die es ungerührt hinnahm.”

Aber mehr sage ich nicht.

Die Jewish Press – die weltweit größte englischsprachige orthodoxe jüdische Publikation – schaltete sich ebenfalls ein. Am 15. Mai, als die Zahl der Todesopfer in Gaza schon mindestens 149 erreicht hatte, schrie ihre einzige relevante Schlagzeile:

One Dead in Rocket Attack on Ramat Gan [in Israel], Monkey Injured, Hundreds of Rockets Hit Israeli Cities”.

Das ist richtig: ein verletzter Affe schaffte es in die Schlagzeile der Jewish Press, aber nicht die palästinensischen Opfer des israelischen Angriffs. Der Artikel listete sogar den Tod von “drei Kühen” auf, bevor er seinen einzigen Hinweis auf die Menschen in Gaza gab – in dem er Israels Behauptung recycelte, dass “30 Zivilisten in Gaza, darunter viele Kinder, … durch Raketen getötet wurden, die von der Hamas und den palästinensischen Terrororganisationen Islamischer Dschihad fehlgeleitet wurden.”

Nun, aber was ist mit den anderen 119 toten Palästinensern? Offenbar wurde von “religiösen” Juden nicht einmal erwartet, dass sie eine solche Frage stellen.

All diese Kommentare gingen davon aus, dass Juden – und nicht die Ziele der israelischen Granaten – die wahren Opfer der Gewalt waren. Aber nur für den Fall, dass irgendjemand die Leiden der Privilegierten nicht zu schätzen wusste, während sie die nicht so Glücklichen pulverisierten, bot die Webseite der Jewish Press einen Podcast mit der tröstlichen Überschrift “Das jüdische Recht auf Wut” an.

Klicken Sie auf den Audio-Link und Sie konnten hören, wie Yishai und Malkah Fleisher gegen die israelische Polizei wetterten, deren unzureichende Brutalität gegenüber Palästinensern – ja, wirklich – das notwendig gemacht hatte, was Yishai stolz als “jüdische Milizen zum Schutz des Heimatlandes” bezeichnete. (“Wir haben sie zerstört, wir haben sie in Stücke gelassen”, prahlte ein Mitglied einer dieser improvisierten “Milizen”, nachdem sie Autoscheiben eingeschlagen, palästinensische Passanten entführt und angegriffen und Angriffe auf “arabische Geschäfte” in der israelischen Stadt Bat Yam arrangiert hatten.)

Unzufrieden sinnierte Yishai, dass “etwas sehr, sehr falsch mit unserer Polizei und unserer Armee ist, dass sie nicht tatsächlich scharfe Munition benutzen, um diesen dschihadistischen Aufstand zu unterdrücken.”

Aber Yishais Befürwortung von Mob-Gewalt war eine Kleinigkeit im Vergleich zu der ekstatischen Beschreibung seiner Frau über ein Feuer, von dem sie dachte, dass es muslimische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee in Ost-Jerusalem lebendig röstet.

Sie “feierte” mit anderen Zionisten, die in der Nähe des alten Tempelbergs tanzten – sie nannte dies “die Erfüllung ihres Rechts, in ihrer eigenen Stadt zu beten, in ihrer eigenen Hauptstadt”, obwohl die Stätte eigentlich auf besetztem palästinensischem Gebiet liegt – und eine aufgeregte Malkah wurde Zeugin eines “großen Feuers, das aus der Spitze” der Moschee herausflog, wo die israelische “Polizei” gefangene palästinensische Gläubige angriff, die unter einem Sperrfeuer von Blendgranaten versuchten, die Angreifer zu verwirren, indem sie “Feuerwerkskörper” in ihre Richtung warfen.

Der Brand stellte sich als nicht ernster heraus als die Verteidigungsmethode der Palästinenser – aber selbst als Malkah und ihre Freunde annahmen, dass die gesamte Moschee ein tödliches Inferno war, waren sie ganz zufrieden damit, die Nichtjuden brennen zu sehen:

[I]s war schockierend – aber es war auch nicht entsetzlich. Es war nicht entsetzlich. Weil … wir fühlten uns einfach wie, wie man auf Hebräisch sagt, magia lahem, wie, sie verdienen das, sie verdienen es, ein Feuer auf dem Tempelberg zu haben, wegen dem, was sie versuchen, uns anzutun, und wir wissen, wenn diese Polizei nicht dort stehen würde, würden sie diese Feuerwerkskörper direkt in unsere Gesichter schießen … Und [so] die [jüdische] Menge war nicht entsetzt, dieses Feuer zu sehen.

Was soll ein Mädchen tun? Wenn wir diese lästigen Eingeborenen nicht verbrennen, werden sie vielleicht einfach einen Feuerwerkskörper auf uns werfen, während Sturmtruppen sie aus ihren Häusern und Moscheen herausprügeln, damit wir weiter auf dem tanzen können, was einmal ihr Land war. Wir Ärmsten!

Glücklicherweise gibt es ein Mittel für solche Dilemmas. Dieselbe Allison Josephs, die nicht begreifen konnte, warum manche Menschen Massenmord ablehnen, hat bereits Juden, die ihn unterstützen, einen religiösen Rat gegeben: Vertrauen Sie auf Gott und glauben Sie an die jüdische Unfehlbarkeit.

“[Es] ist ziemlich klar, dass hier Judenhass im Spiel ist”, seufzte Josephs in einem Blogpost vom 12. Mai. Aber das macht nichts: “Warum sollte ich mich unbedeutend und voller Verzweiflung fühlen, wenn wir das Volk sind, das der Welt gezeigt hat, wie ein David einen Goliath besiegen kann?… Was ist unmöglich mit Haschem [Gott] auf unserer Seite?”

Acht Tage später war ein “Community Awareness Bulletin” von einer jüdischen Organisation, die sich auf “praktische Fragen der orthodoxen jüdischen Gemeinschaft heute” konzentriert, noch deutlicher. Unter Berufung auf einen Vers in Psalm 8, der einen Übeltäter beschreibt, der “eine tiefe Grube gegraben hat, nur um in seine eigene Falle zu geraten”, behauptete das Rundschreiben, dass dies “eine klare Anspielung auf die Tunnel ist, die von den Sonei Jisrael [Feinde der Juden] gegraben werden, und was aus ihren Plänen werden soll.”

Ich nehme an, die Rabbiner verdienen ein gewisses Lob dafür, dass sie wissen, dass Gazas magere Verteidigungsanlagen unterirdische Tunnel beinhalten. Nichtsdestotrotz lässt die Vertrautheit der Rabbiner mit der Bibel etwas zu wünschen übrig: Sie hätten vielleicht passender aus Hesekiel 33:24-26 zitieren können, wo Gott Juden, die behaupten, “das Land [Israel] sei uns zum Erbe gegeben”, mit der wütenden Erwiderung tadelt:

Ihr steht auf eurem Schwert, ihr tut Greuel und schändet ein jeder seines Nächsten Weib; und ihr sollt das Land besitzen?”

Aber diese vorausschauende Beschreibung des modernen Staates Israel hätte nicht die Antwort gebracht, die die Rabbiner wollten, also… Nochmals, ich sage nichts mehr.

Ein bisschen persönliche Geschichte ist es wert, hier erwähnt zu werden. Vor einigen Jahren erfuhr ich, dass Ohr Somayach, die Schule in Monsey, New York, an der ich – als Neuling im traditionellen Judentum – einst den Talmud, die Bibelkommentare und die Gesetzbücher studierte, einen riesigen neuen Komplex im besetzten Sheikh Jarrah plante.

Entsetzt schrieb ich an die Schulleitung und flehte sie an, die Studenten der heiligen Texte nicht zu Komplizen eines internationalen Verbrechens zu machen. Sie antworteten, das neue Gebäude sei das Werk des israelischen Zweigs von Ohr Somayach, der nicht mit dem in Monsey verbunden sei. (Eine Unwahrheit, aber was soll’s.)

Also schrieb ich an Ohr Somayach in Israel mit der gleichen Nachricht. Ich wartete geduldig auf eine Antwort; es kam nie etwas.

Aber vor zwei Jahren wurden die fortgeschrittenen Pläne für das elfstöckige Gebäude in Israel offiziell bekannt gegeben, als Teil dessen, was Menschenrechtsaktivisten als “Israels verstärkte Bemühungen, seinen Kontrollkreis um das Altstadtbecken zu vertiefen, bezeichnet haben.”

Man muss kein Prophet sein, um zu verstehen, was hier vor sich geht. Als Teil seiner ethnischen Säuberungskampagne will Israel die Schlinge um die Palästinenser in Ost-Jerusalem enger ziehen – und welche bessere Ausrede gibt es für die Vertreibung palästinensischer Familien aus Sheikh Jarrah als die Nähe einer großen Schule voller junger Juden, viele aus den Vereinigten Staaten, die sonst von “arabischen Terroristen” bedroht sein könnten?

Ohr Somayach sucht seinerseits nach einem günstigen Preis für ein beachtliches Immobilienentwicklungsprojekt – und die israelische Regierung ist glücklich, dem zuzustimmen, angesichts der Rolle, die das neue Gebäude in ihren eigenen kriminellen Plänen spielen wird.

Mit anderen Worten: Es ist ein schmutziger Deal, der im Himmel gemacht wurde. Gott, triff ethnische Säuberung. Neo-Nazis, treffen auf den Talmud.

Vor über zweihundert Jahren (nach Martin Buber) warnte der chassidische Meister Levi Yitzchak von Berditchev vor der zunehmenden Perversion der moralischen Prioritäten, die heute in der grotesken Vermählung von zionistischer Brutalität mit jüdischer Ersatzfrömmigkeit heranreift:

Was ich vor mir sehe, ist eine auf den Kopf gestellte Welt. Einst war die ganze Wahrheit in den Gassen und auf den Marktplätzen Israels: dort sagte jeder die Wahrheit…Wahrheit und Treue waren die Lampen, die ihre Schritte erleuchteten, und…mit ihren Seelen bewiesen sie die Worte: “Dein ‘Ja’ sei wahr und dein ‘Nein’ sei wahr”, und all ihr Handel wurde in gutem Glauben getan. Aber als sie zum Haus des Gebets kamen, schlugen sie sich an die Brust und sagten: “Wir haben unrecht gehandelt! Wir haben treulos gehandelt! Wir haben geraubt!” Und all das war eine Lüge, denn sie hatten vor Gott und den Menschen Treue gehalten. Heute ist es umgekehrt: Im Handel lügen und betrügen sie, im Gebet bekennen sie die Wahrheit.

Wie glücklich ist die Religionsgemeinschaft, die Gott “belügt”, indem sie mehr Schlechtigkeit behauptet, als sie tatsächlich besitzt! Und wie unheilvoll ist unser moralischer Horizont, wenn die einzige Wahrheit, die wir erzählen, die auswendig gelernte Wiederholung der Bekenntnisliturgie ist – während in jeder anderen Hinsicht unsere kollektiven Worte und Taten auf das Niveau der Nazi-Apologetik gesunken sind!

Ich kann mir das zukünftige Ohr Somayach-Gebäude in Sheikh Jarrah vorstellen – die Reihen ernsthafter junger Männer, die sich im inbrünstigen Gebet wiegen oder sich in ihre talmudischen Foliobände vertiefen.

Das Bild erfüllt mich mit Traurigkeit. Und mit Wut.

Mit jedem Gebet, das sie rezitieren, mit jedem religiösen Gesetz, das sie lernen, mit jeder Seite, die sie studieren, werden die Bewohner dieses blutbefleckten Gebäudes tiefer in ein Netz von Betrug, Verrat, Grausamkeit, Heuchelei und Betrug verstrickt.

Ja, ich weiß, dass einige Aspekte der Geschichte unumkehrbar sind, und dass wir nicht alle für die Verbrechen der Vergangenheit verantwortlich sein können.

Aber wenn eine Gesellschaft ihre Zukunft auf einem Fundament von gestohlenem Eigentum und ermordeten Kindern aufbaut – und das ist es, was wir “religiösen” Juden in diesem Augenblick tun -, lädt sie sowohl den Fluch des Hesekiel als auch den Spott des politischen Philosophen Leo Strauss ein, der sich einmal über eine Ideologie beklagte, die so blind für die Realität ist, dass sie, wenn sie vor Gericht gestellt wird, weil sie “fiedelt, während Rom brennt”, nur zwei wertlose “Entschuldigungen” vorbringen wird:

Sie weiß nicht, dass sie tändelt, und sie weiß nicht, dass Rom brennt.”

Und das wird nicht nur ein weiterer jüdischer Scherz sein.

Michael Lesher ist ein Autor, Dichter und Anwalt, der sich in seiner juristischen Arbeit vor allem mit Fragen der häuslichen Gewalt und des sexuellen Kindesmissbrauchs beschäftigt. Sein jüngstes Sachbuch ist Sexual Abuse, Shonda and Concealment in Orthodox Jewish Communities (McFarland & Co., 2014); sein erster Gedichtband, Surfaces, wurde 2019 von The High Window veröffentlicht. Ein Erinnerungsbuch über seine Entdeckung des orthodoxen Judentums als Erwachsener – Turning Back: The Personal Journey of a “Born-Again” Jew – wurde im September 2020 von Lincoln Square Books veröffentlicht.

Lesher bloggt für die Times of Israel; seine Arbeiten sind in vielen anderen Medien erschienen, darunter der Forward, die American Herald Tribune, Electronic Intifada und Mondoweiss. Übersetzt mit Deepl-com

