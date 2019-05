Eine Möglichkeit, Israel-Boykotte zum Schweigen zu bringen? Liz Essey Whyte

One way to silence Israel boycotts? Get lawmakers to pass anti-BDS bills CLOSE Note: This story was produced as part of the COPY, PASTE, LEGISLATE series, which is a partnership between USA TODAY, the Arizona Republic and the Center for Public Integrity . The front lines in a bitter debate between Israel’s defenders and critics lie in an unexpected place: state capitals across America.

Eine Möglichkeit, Israel-Boykotte zum Schweigen zu bringen? Den Gesetzgeber dazu bringen, Anti-BDS-Rechnungen zu verabschieden.

Liz Essley Whyte Center for Public Integrity (Zentrum für öffentliche Integrität)

1. Mai 2019

Hinweis: Diese Geschichte wurde im Rahmen der COPY, PASTE, LEGISLATE Serie produziert, die eine Partnerschaft zwischen USA TODAY, der Arizona Republic und dem Center for Public Integrity ist.

Die Frontlinien in einer bitteren Debatte zwischen israelischen Verteidigern und Kritikern liegen an einem unerwarteten Ort: den staatlichen Hauptstädten in ganz Amerika.

Palästinensische Rechtsaktivisten, die Menschen zum Boykott, zur Entziehung und Sanktionierung Israels auffordern, haben in den letzten 14 Jahren weltweit und in den USA, insbesondere an Universitätsstandorten, politische Siege erzielt.

In der Antwort haben Pro-Israel Fürsprecher den Kampf zu den Zustandgesetzgebungen genommen, in denen ihre Lobbyisten mit sympathischen Gesetzgebern arbeiteten, um eine Bemühung abzuschalten, die sie sagten, bedroht die Existenz eines jüdischen Staates.

Eine schnelle Abfolge von Staaten – 27 in vier Jahren – verabschiedete Maßnahmen zur Eindämmung der Initiative BDS.

Diese neuen Gesetze und Ausführungsordnungen wurden von Aktivisten ausgearbeitet, dann von einem Staat in den anderen kopiert und mit praktisch identischer Sprache angenommen. Die meisten erfordern Zehntausende von Staatsauftragnehmern, sich zu verpflichten, Israel nicht zu boykottieren oder ihre Regierungsmittel zu verlieren. Andere Bemühungen erfordern, dass sich staatliche Pensionskassen von Unternehmen trennen, die Israel boykottieren.

Ein Mann hält ein Zeichen während einer Kundgebung im Kriegsraum des Staatskapitols am Mittwoch, den 15. Juni 2016, in Albany, N.Y. Kritiker der israelischen Behandlung von Palästinensern protestierten gegen die Anordnung von Andrew Cuomo, staatliche Investitionen in jedes Unternehmen zu verbieten, das einen Boykott Israels unterstützt.

Mike Groll, AP

Als Teil einer zweijährigen Untersuchung der Nachahmungsgesetzgebung in den Landeshauptstädten untersuchten das Center for Public Integrity und USA TODAY Dutzende von Anti-Boykott-Rechnungen und Ausführungsanordnungen und verfolgten dann die Kommunikation zwischen Pro-Israel-Lobbyisten und Gesetzgebern, die ihre Bemühungen unterstützten.

Die breitere Untersuchung „Copy, Paste, Legislate“ zeigt zum ersten Mal, wie Gouverneure und Gesetzgeber im ganzen Land einer Handvoll privater Interessengruppen erlaubten, Wort für Wort über die öffentliche Ordnung zu schreiben.

Verstanden. Einfügen. Gesetzgebungsabteilung: Du hast sie gewählt, um neue Gesetze zu schreiben. Sie lassen es stattdessen Unternehmen tun.

Untersuchung: Gebrauchtwagenhändler wollten keine tödlichen Mängel beheben, also schrieben sie ein Gesetz, um dies zu vermeiden.

Liste: Behalten Sie Ihren Boden, Recht auf Arbeit und Badezimmerrechnungen: 5 Modellrechnungen, die Kontroversen auslösen.

Interaktiv: Wie Musterrechnungen geschrieben werden

Was ist ALEC?: „Die effektivste Organisation“ für Konservative, sagt Newt Gingrich.

In Louisiana zeigen E-Mails, die vom Zentrum erhalten wurden, dass ein Lobbyist für eine jüdische Föderation die Anti-Boykott-Exekutivanordnung und die Pressemitteilung des Gouverneurs geschrieben hat.

In Nevada führte ein Pro-Israel-Lobbyist den Sponsor der Gesetzgebung mit detailliertem und häufigem Feedback, in einem Fall die Überprüfung und Genehmigung von Erklärungen eines Gesetzgebers, der die Gesetzesvorlage unterstützen wollte.

In South Carolina rief der Staatsvertreter Alan Clemmons einen Aktivisten an, der die Anti-Boykott-Gesetzgebung unterstützt. Clemmons sponserte seinen „Kumpel und Wortschatz-Chef“.

Ein Netzwerk von pro-israelischen jüdischen und evangelischen christlichen Interessengruppen hat die Anti-Boykott-Gesetzgebung ruhig, aber energisch vorangetrieben und sie als Lösung zur Bewältigung eines wachsenden Trends antisemitischer Vorfälle vermarktet. Zu den führenden Persönlichkeiten gehören bekannte Organisationen wie die Jüdischen Föderationen Nordamerikas sowie kleinere Gruppen wie die Israelisch-Amerikanische Koalition für Aktion.

Die Gruppen, die die Rechnungen vorantreiben, bauen auf Goodwill auf, der durch jahrelange Umwerbung von Staatsbeamten mit – manchmal kostenlosen – Reisen nach Israel entstanden ist. Die israelische Regierung schreibt dann, um Staatsbeamten zu danken, die maßgeblich an der Verabschiedung der Maßnahmen beteiligt waren.

Pro-Israel Gruppen drängen Staaten, die neuen Veräußerungsgesetze gegen bestimmte Unternehmen durchzusetzen, wie z.B. Danske Bank und Airbnb, die Pro-Israel-Anwälte im vergangenen Jahr verärgert haben, als sie ankündigten, dass sie israelische Mietverträge im Westjordanland entfernen würden. Die Gruppen drängen auf die Verabschiedung von Maßnahmen, um den pro-palästinensischen Aktivismus auf dem Campus zu untergraben.

Einige Anti-Boykottaktivisten sagten, dass sie die Debatte zu den staatlichen Gesetzgebungen teilweise nahmen, um freundlichere Gewässer als Universitäten zu finden. „Du willst nicht auf dem Gelände deines Feindes kämpfen“, sagte Noah Pollak 2016. „Während du deine Campus-Animationen gemacht hast, waren die Erwachsenen in den staatlichen Parlamenten, die Gesetze verabschiedeten, die deine Sache unwahrscheinlich machen.“

Die Anti-Boykott-Maßnahmen sind ein weitgehend erfolgreicher Versuch, die umstrittene Außenpolitik in das Staatsrecht einzubetten und den öffentlichen Diskurs über Israel zu kurzschließen, zum Nachteil von Amerikanern, die mit ihren Staaten Geschäfte machen wollen, aber auch tiefe Überzeugungen über die palästinensischen Rechte haben.

Die American Civil Liberties Union und der Council on American-Islamic Relations führten eine Reihe von Klagen über die Forderungen an, wonach Auftragnehmer Israel-Boykotte ablehnen sollten. Unter den Klägern: ein texanischer Sprachpathologe, der entschied, dass sie nicht ein zehntes Jahr in ihrem Vorstadtschulbezirk arbeiten konnte, ein ehemaliger Maryland State Gesetzgeber, der bei einem Staatsvertrag von 50.000 Dollar unterlegen war, und ein Anwalt aus Arizona, der sich zwischen der Beratung von Staatsgefängnisinsassen und einem neu entdeckten Eifer zur Förderung seiner Sache im Ausland entscheiden musste.

Unterstützer sagen, dass die Anti-Boykott-Gesetze in das langjährige Bündnis der Vereinigten Staaten mit Israel passen und gegen die Diskriminierung von Israelis vorgehen. Angriffe auf Juden stiegen 2017 laut FBI um 37%, und seitdem sind sie tödlicher geworden. Im Oktober 2018 tötete ein Bewaffneter 11 Menschen in der Synagoge Pittsburgh’s Tree of Life.

„Die BDS-Bewegung ist eine antisemitische Bewegung. Es diskriminiert niemanden auf dem Planeten außer Juden“, sagte Peggy Shapiro, Geschäftsführerin des Midwest Kapitels von StandWithUs, das sich für Anti-Boykott-Gesetze eingesetzt hat. „Es ist wichtig, dass sich Gouverneure und Gesetzgeber zu Wort melden und sagen, dass dies nicht etwas ist, in das unsere Staaten investieren werden.“

Der US-Senat verabschiedete im Februar eine Bundesgesetzgebung, die von Senator Marco Rubio, R-Fla. verfochten wurde und die die Landesgesetze vor rechtlichen Herausforderungen schützen würde, obwohl es unwahrscheinlich erscheint, das Haus zu passieren.

Unterstützer der internationalen BDS-Bewegung argumentieren, dass die israelische Behandlung der Palästinenser eine inhumane Form der Apartheid darstellt. Sie sagen, dass die Gesetze des Anti-Boykott-Zustandes helfen, Israel von legitimer Kritik zu isolieren.

„Sie greifen die Fähigkeit von Einzelpersonen und sogar von Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen an, sich durch First-Amendment-geschützte Aktivitäten für dieses Thema einzusetzen“, sagte Dima Khalidi, Direktorin von Palestine Legal, einer Gruppe, die palästinensische Rechtsanwälte rechtlich unterstützt. „Bei dieser Bewegung geht es um Menschenrechte.“

Es ist eine hochkarätige, emotionale Diskussion. Die Anti-BDS-Lobbyarbeitskampagne missbraucht Überlebende des Holocaust und ihre Erinnerungen an deutsche Boykotte jüdischer Waren aus den 1930er Jahren gegen Aktivisten, die, wenn sie Ähnlichkeiten zwischen der israelischen Behandlung von Palästinensern und dem Jim Crow South sehen, hoffen, eine Ära der Gleichheit für Palästinenser einzuleiten.

Die Anti-Boykottbewegung in den Staaten hat einige amerikanische Juden frustriert, die in Umfragen Israel unterstützen, aber einige ihrer Politiken kritisieren.

„Boykotte sind eine Taktik. Es ist eine neutrale Taktik“, sagte Rabbi Jill Jacobs, Geschäftsführerin von T’ruah, einer jüdischen Menschenrechtsgruppe, die weder BDS noch Anti-BDS-Gesetze unterstützt. „Der beste Weg, Israel zu schützen, ist, für die Menschenrechte von Israelis und Palästinensern dort zu kämpfen und nicht über die Taktik zu streiten.“

Der Beginn einer Bewegung

Maryland Gov. Larry Hogan, links, posiert mit Goody Finkelstein, ehemaliger Del. Richard Rynd und der Lobbyist Bruce Bereano nach einer Pressekonferenz am Montag, 23. Oktober 2017, in Annapolis, nachdem Hogan einen Erlass unterzeichnet hatte, der es dem Staat verbietet, Aufträge an Unternehmen zu vergeben, die Boykotte gegen Israel unterstützen.

Brian Witte, AP

Illinois und South Carolina waren die ersten Staaten, die 2015 Anti-Boykott-Maßnahmen verabschiedeten, und viele der folgenden Gesetze teilten ihren genauen Wortlaut, von Arizona bis Rhode Island und weiteren Staaten dazwischen.

In Nevada arbeitete Lt. Gov. Mark Hutchison eng mit einem israelischen Lobbyisten, Dillon Hosier, zusammen, um den nach dem Vorbild des Arizonageschen Gesetzes erstellten Gesetzentwurf herzustellen und weiterzuleiten, gemäß den E-Mails, die vom Center for Public Integrity erhalten wurden.

„Ich glaube nicht, dass es ein First Amendment Recht gibt, die Regierung zu haben, Geschäfte mit Ihnen zu machen“, sagte Hutchison in einem Interview.

Hutchison ist mindestens zweimal in den Nahen Osten gereist, darunter auf einer 15.000 Dollar Reise im Jahr 2013, die von der American Israel Education Foundation, einer angeschlossenen Wohltätigkeitsorganisation des American Israel Public Affairs Committee, einer Pro-Israel-Lobbying-Gruppe, bezahlt wurde. Israel ist ein gemeinsames Ziel für Staatsbeamte, einschließlich anderer Sponsoren von Anti-Boykott-Rechnungen. Mindestens 21 der 50 amtierenden Gouverneure haben das Land mindestens einmal besucht oder geplant, laut einer Analyse des Center for Public Integrity der Nachrichtenberichte.

Eine Abgeordnete, die den Gesetzentwurf von Nevada unterstützt, bat um die Gedanken des Lieutenant Governors über ihre geplante Aussage. Sein Büro leitete die Aussage an Hosier weiter.

„Trifft alle richtigen Töne“, antwortete der Lobbyist.

Hosier arbeitete für die israelisch-amerikanische Coalition for Action, eine in Los Angeles ansässige Interessenvertretung, die sich für die Stärkung der US-israelischen Beziehungen einsetzt. Ein Vorstandsmitglied der Gruppe, Adam Milstein, sagte in einer Rede im Jahr 2017, dass seine Organisation die Bemühungen zur Bekämpfung von BDS auf Landes- und Bundesebene „anführt“, die Anerkennung für die Verabschiedung von Gesetzen in Kalifornien entgegennimmt und daran arbeitet, sie in fünf weiteren Staaten zu verabschieden, so die vorbereiteten Ausführungen. Die gemeinnützige Gruppe, die die IAC for Action gegründet hat, genannt Israeli American Council, hat mehr als 60 Millionen Dollar an Spenden von den GOP-Mega-Geber Sheldon und Miriam Adelson erhalten.

Die Anti-Boykott-Gesetzgebung war eine Teamleistung, sagte Hosier dem Center for Public Integrity und sagte, es gäbe „eine Kerngruppe von Unternehmen, die versuchte, sie durch das ganze Land zu bringen“.

Republikanischer Zustand Repräsentant Clemmons förderte das erste Anti-Boykott-Gesetz, das sich mit Fremdfirmen in South Carolina 2015 beschäftigt. Er sagte, dass eine Reise nach Israel, für die mit Wahlkampfgeldern bezahlt wurde, die Gesetzgebung inspirierte und er Hilfe von mehreren Gruppen erhielt, einschließlich der in D.C. ansässigen Israel Allies Foundation.

„Wir waren kein großer Finanzakteur. Es ist nur die Koordination der verschiedenen Gruppen, um zusammenzuarbeiten“, sagte Daniel Williams, ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung. „Und die Person, die gefahren ist, ist Joe Sabag.“

Im Jahr 2017 nannte Clemmons in einer vom Center for Public Integrity erhaltenen E-Mail den Sabag der Stiftung seinen „Kumpel und Chefredakteur“. Sabag, ehemals US-Direktor der Stiftung, der in die IAC for Action gewechselt ist, sagte, er helfe oft Gesetzgebern, die nach seinem Fachwissen fragen.

Der Juraprofessor der George Mason University, Eugene Kontorovich, half bei der Ausarbeitung des Gesetzes und unterstützte andere Staaten bei ihren Anti-Boykott-Maßnahmen und verteidigt häufig die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze in den Nachrichtenmedien.

„Der Boykott eines Mannes ist die Diskriminierung eines anderen Mannes“, sagte Kontorovich.

Im Jahr 2015 verabschiedete Illinois einen Gesetzentwurf, der staatliche Investitionsfonds zwingt, sich von Unternehmen zu trennen, die Israel boykottieren, mit Unterstützung des American Jewish Committee und einer lokalen jüdischen Föderation, gemäß E-Mails, die vom Center for Public Integrity erhalten wurden.

Saqib Ali stellt CAIR-Anwältin Carolyn Homar, richtig, seiner Mutter Samina Ali vor, nachdem er auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, den 9. Januar 2019, in Catonsville, MD, eine rechtliche Herausforderung für Marylands Anti-BDS Executive Order angekündigt hat.

Karl Merton Ferron, Die Baltimore Sonne über AP

Die Israel Allies Foundation kündigte an, dass sie die Gesetze von South Carolina und Illinois zu „einem Stück Modellgesetzgebung“ zusammenfassen würde. Clemmons sagte, dass er Gesetzgeber in anderen Staaten drängte, seine Rechnung zu kopieren.

Hosier, der die IAC für Action verließ, um eine neue israelisch-amerikanische Interessenvertretung zu gründen, kritisierte einige der vorbildlichen Anti-Boykott-Gesetze. Mindestens fünf Staaten verabschiedeten Gesetze, die South Carolinas Verbot für israelische Boycotting-Anbieter nachahmen, was er als verfassungswidrig bezeichnete.

In Louisiana schrieb die demokratische Regierung John Bel Edwards weder seine Anti-Boykott-Verfügung noch die dazugehörige Pressemitteilung. Beide Entwürfe wurden ihm von Mithun Kamath, einem pro-israelischen Anwalt der Jewish Federation of Greater New Orleans, zugesandt. In einer E-Mail, die in einer Anfrage des Center for Public Integrity an die Öffentlichkeit gelangt ist, sagte Kamath, dass der Entwurf einer Exekutivanordnung von AIPAC und Israel Action Network überprüft wurde, einer Gruppe, die von den jüdischen Verbänden Nordamerikas gegründet wurde, um der „Delegitimierung“ Israels entgegenzuwirken.

Die endgültige Verfügung und die Pressemitteilung waren fast wortwörtlich, was der Verband geliefert hatte.

Die Föderation stellte den mächtigen Louisiana-Lobbyisten Ryan Haynie ein, der eine Pro-Israel-Rede per E-Mail schickte, die für den Gouverneur entworfen wurde, obwohl es unklar ist, ob Edwards sie benutzt hat.

„Kein Stolz der Autorschaft will nur helfen, den Prozess für euch zu beschleunigen“, schrieb Haynie an das Büro des Gouverneurs. Haynie und sein mega-lobbyistischer Vater Randy sind fester Bestandteil der Louisiana-Politik und haben alle vertreten, vom Tech-Titan Apple bis zum Tabakriesen Altria.

Ein Sprecher des Gouverneurs, Shauna Sanford, sagte, dass es für Interessengruppen üblich ist, den Gouverneur mit Gesprächspunkten zu versorgen, und sagte über die Rede, dass „es keine Möglichkeit gibt, zu wissen, welche Bemerkungen gemacht wurden“, da die Veranstaltung im privaten Kreis stattfand.

Die Jüdische Föderation des Großraums New Orleans, AIPAC und das Israel Action Network reagierten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Campus vs. Kapitol

Omar Barghouti, ein in Katar geborener Palästinenser, der mit einer Israelin verheiratet ist, ist Mitbegründer der BDS-Bewegung.

Nasser Nasser, AP

Die Anti-Boykott-Bemühungen haben auf der Grundlage der Vorarbeit von Pro-Israel-Lobbyisten vor einem Jahrzehnt aufgebaut, als mindestens 17 Staaten Gesetze verabschiedeten, die besagen, dass ihre Pensionsfonds sich von allen Unternehmen trennen würden, die Geschäfte mit dem Iran machten.

Der neue Vorstoß für eine Gesetzgebung auf staatlicher Ebene folgt auf jahrelangen Campus-Aktivismus von palästinensischen Rechtsanwälten, die hoffen, die Boykottbewegung zu wiederholen, die 1994 zur Beendigung der Apartheid in Südafrika beigetragen hat. Sie argumentieren, dass Israel Palästinenser verfolgt, ihre Bewegungen im Westjordanland kontrolliert und unter anderem ihren Missbrauch durch Soldaten übersieht. (Israels Unterstützer leugnen diese Behauptungen.)

BDS-Aktivisten verdanken es, dass sie Studentenregierungen an mehr als 60 amerikanischen Universitäten – darunter die New York University, die University of Minnesota und die University of South Florida – davon überzeugt haben, sich für die palästinensische Sache einzusetzen, indem sie ihre Schulen auffordern, die Verbindungen zu Unternehmen zu unterbrechen, die „mitschuldig an israelischen Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte sind“.

Sie haben Städte wie Berkeley, Kalifornien, davon überzeugt, sich von Unternehmen wie der G4S zu trennen, die von BDS-Aktivisten beschuldigt wurde, Dienstleistungen für israelische Gefängnisse zu erbringen, in denen Palästinenser angeblich gefoltert werden. (G4S sagte, dass es sein Geschäft in Israel 2017 verkauft hat, dass es die Gefängnisse nicht verwaltet hat und dass unabhängige Überprüfungen ergeben haben, dass das Unternehmen nicht zu Menschenrechtsverletzungen beigetragen hat.)

Sie haben protestantische Konfessionen wie die United Methodist Church dazu gedrängt, Produkte aus den Siedlungen im Westjordanland zu boykottieren. Und sie haben amerikanische Prominente zu „#skipthetrip“ ermutigt, wenn sie kostenlose Touren durch Israel anbieten.

Die Bewegung hat in Europa mehr Erfolg gehabt, wo die Europäische Union verlangt, dass Waren, die in israelischen Siedlungen hergestellt werden, als solche gekennzeichnet werden.

Viele von denen, die durch staatliche Anti-Boykott-Gesetze geschädigt werden, üben relativ ruhige Ausdrücke des BDS-Aktivismus aus, wie z.B. ein texanischer Dichter, der Sabra Hummus boykottiert, der teilweise einer israelischen Firma gehört, oder ein mennonitischer Lehrer, der sich weigert, Produkte von Unternehmen zu kaufen, die in israelischen Siedlungen tätig sind.

Omar Barghouti, ein in Katar geborener palästinensischer Einwohner Israels und Mitbegründer der BDS-Bewegung, prognostizierte, dass die Gegenbewegung des Staates nach hinten losgehen und die BDS in den USA tatsächlich stärken wird.

Israels „Versuche, die freie Rede zu mundtot zu machen und die US-Verfassung zu untergraben, entfremden entschieden und vielleicht unwiderruflich den liberalen Mainstream, einschließlich jüngerer jüdischer Amerikaner“, sagte Barghouti dem Center for Public Integrity in einer E-Mail.

Israelische Zulassung

Die israelische Regierung gratulierte Staaten, die Anti-Boykott-Gesetze verabschiedet haben, E-Mails, die vom Center for Public Integrity Show erhalten wurden.

„Als israelischer Minister für strategische Angelegenheiten wurde mir die Leitung der Bemühungen der israelischen Regierung anvertraut, der diskriminierenden und antisemitischen Boykottkampagne entgegenzuwirken“, schrieb der israelische Informationsminister Gilad Erdan im Dezember 2016 an Ohio Gov. John Kasich, nachdem ein Anti-Boykott-Gesetz Gesetz wurde. „Ich weiß deinen Beitrag aufrichtig zu schätzen.“

Im Jahr 2015 schrieb der israelische Generalkonsul für den Mittleren Westen an Illinois Gov. Bruce Rauners damaligen Chef des Personals, der half, das Anti-Boykott-Gesetz dieses Staates zu verabschieden: „Gut gemacht, wie immer.“

Während einer Unterzeichnungszeremonie für Kentuckys Anti-Boykott-Exekutivverordnung im November sagte Gouverneur Matt Bevin, dass ihn Premierminister Benjamin Netanyahu auf seiner Reise nach Israel Anfang des Jahres persönlich gebeten habe, an diesem Thema zu arbeiten, so ein Bericht des WFPL-Radiosenders in Louisville.

Was kommt als nächstes?

Demonstranten gegen die Bewegung Boykott, Entblößung und Sanktionen stehen hinter einer Polizeibarrikade während der Celebrate Israel Parade in New York 2014.

John Minchillo, AP

Pensionsfondsverwalter in einigen Staaten haben sich gegen Anti-Boykott-Rechnungen ausgesprochen, die sich Sorgen um die Politik machen, die ihre treuhänderischen Pflichten durcheinander bringt.

„Wir glauben, dass diese Vermögenswerte treuhänderisch verwaltet werden und den Teilnehmern des Plans gehören und dass sie nicht für andere Zwecke, einschließlich sozialer Zwecke, verwendet werden sollten“, sagte Keith Brainard, Forschungsdirektor der National Association of State Retirement Administrators, deren Mitglieder mehr als zwei Drittel der 4,4 Billionen Dollar betreuen, die für fast 25 Millionen derzeitige oder pensionierte Mitarbeiter von Staat und Kommunalverwaltung gehalten werden.

Die meisten Staaten, die die Anti-Boykott-Rentenmaßnahmen verabschiedet haben, hatten nur eine Handvoll Unternehmen, von denen sie sich trennen konnten, aber die staatlichen Rentenfonds spüren immer noch den Anti-Boykott-Druck.

Milstein, das Vorstandsmitglied der Israelisch-Amerikanischen Koalition für Action, forderte Florida und Indiana auf, sich von bestimmten Unternehmen zu trennen, und stellte ihnen Forschungsergebnisse über Unternehmen zur Verfügung, die Israel boykottieren, wie aus E-Mails hervorgeht, die vom Center for Public Integrity erhalten wurden. IAC for Action hat die Anerkennung dafür erhalten, dass New Jersey seine Arbeit für die Danske Ban bereits 2017 eingestellt hat.

Ein Sprecher der Danske Bank sagte, dass die Bank Israel nicht boykottiert, aber ihre verantwortungsvolle Investitionspolitik veranlasste sie, die Beziehungen zu vielen Unternehmen, darunter zwei in Israel, zu unterbrechen.

Letztes Jahr drängten Pro-Israel-Gruppen erfolglos Florida, die Konzerte der Sängerin Lorde abzusagen, nachdem sie eine Show in Israel abgesagt hatte, und sie setzten sich erfolgreich für Staatsbeamte ein, um die Kurzzeitvermietungs-Website Airbnb zu bestrafen, weil sie sich entschieden hatte, Angebote in israelischen Siedlungen im Westjordanland zu entfernen (eine Entscheidung, die das Unternehmen rückgängig machte).

Lorde hat nicht zur Stellungnahme geantwortet. Ein Sprecher von Airbnb sagte, er sei gegen die BDS-Bewegung.

Weitere Rechnungen zur Bekämpfung der BDS-Bewegung könnten am Horizont stehen. Eine pro-israelische christliche evangelische Gruppe mit Sitz in Tennessee, die Gerechtigkeit für die Nationen verkündet, plant, Staaten zu beeinflussen, um Antisemitismus zu definieren, um Kritik an Israel aufzunehmen, die „Doppelmoral anwenden, indem sie von ihr ein Verhalten verlangen, das von keiner anderen demokratischen Nation erwartet oder verlangt wird“. Die breite Definition, die aus der 2010 verabschiedeten „Arbeitsdefinition“ des US-Außenministeriums für Antisemitismus stammt, könnte staatliche Universitäten zwingen, den BDS-Aktivismus als antisemitisch zu behandeln.

„Das ist eines unserer Ziele ist es, diese Gruppen, die sich als legitime Clubs auf dem College-Campus präsentieren, zu schließen“, sagte der Leiter der Tennessee-Gruppe, Laurie Cardoza-Moore.

Im vergangenen Jahr war South Carolina der erste Staat, der die breite Definition des Antisemitismus übernommen hat, indem er ihn in einen für ein Jahr gültigen Haushalt aufgenommen hat. E-Mails, die vom Center for Public Integrity angefordert wurden, zeigen, dass Sabag und Clemmons sich erneut zusammengeschlossen haben, um den Gesetzgeber aufzufordern, die Definition zu übernehmen.

Proclaiming Justice to the Nations geplante Gesetze in Florida, Ohio und Tennessee in diesem Jahr. Die Tennessee Rechnung ist eingeführt worden; die Florida Rechnung hat die Gesetzgebung geführt und erwartet die Unterschrift des Gouverneurs.

„Die Anwälte arbeiten noch daran“, sagte Cardoza-Moore über das neue Modellgesetz im Dezember. „Jeder Staat wird etwas anders sein…. jeder Entwurf wird spezifisch für die staatliche Gesetzgebung sein, die ihn einführt.“

—

Mitwirken: Pratheek Rebala

Diese Geschichte stammt vom Center for Public Integrity, einer gemeinnützigen, unparteiischen investigativen Medienorganisation in Washington, D.C. Lesen Sie mehr von ihren Untersuchungen über den Einfluss von Geld in der Politik oder verfolgen Sie sie auf Twitter.



Veröffentlicht 7:00 AM EDT 1. Mai 2019

