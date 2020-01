Eine neue „Hasbara-Denkfabrik“, entsteht in Frankfurt

https://www.journal-frankfurt.de/journal_news/Kultur-9/Juedische-Akademie-Baugenehmigung-erteilt-Ein-Juedischer-Thinktank-fuer-Frankfurt-35146.html



Rund 21 Millionen Euro wird der Bau der Jüdischen Akademie in Frankfurt voraussichtlich kosten – so zumindest lautete eine Schätzung im November 2018. Der Magistrat der Stadt Frankfurt stimmte in diesem Kontext einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 4,5 Millionen Euro für die Errichtung der Akademie zu, auch das Land Hessen und der Bund versicherten eine Beteiligung in Millionenhöhe. Nun wurde eine weitere wichtige Hürde genommen: Dem Projekt wurde die Baugenehmigung erteilt. Weiter lesen auf Journal Frankfurt s.o.

Bild Journal Frankfurt-Turkali Architekten

Eine neue „Hasbara-Denkfabrik“, wo der Zentralrat der Juden Einfluss auf Lehrer, Staatsanwälte, Richter, Anwälte und sonstige Funktionsträger nehmen kann. Stellen wir uns einmal vor, Ditib oder der Zentralrat der Muslime würde solche Planungen vorhaben, gäbe es dann auch öffentliche Zuschüsse/Gelder ?

Evelyn Hecht-Galinski

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...