Zionistische “Hygienemassnahmen”

Bild: Itaf Anabtawi, the mother of Munir Anabtawi, 33, who was shot and killed by Haifa police outside his family’s home in Wadi Nisnas, Haifa on Monday 29 March 2021; she is flanked by her mourning daughters and other relatives in her living room on the morning of 30 March 2021. (Photo: Thomas Dallal)

A Palestinian mother called the Israeli police to help her ‘mentally ill’ son. They shot him instead. – Mondoweiss Munir Anabtawi was killed by Israeli police after his mother had called them to help her son get to the hospital. “They didn’t have to shoot him the way they did,” Munir’s aunt, Siham, tells Mondoweiss. “It was an execution. They executed him.”

Eine palästinensische Mutter rief die israelische Polizei, um ihrem “psychisch kranken” Sohn zu helfen. Stattdessen erschossen sie ihn.

Von Yumna Patel



Munir Anabtawi wurde von der israelischen Polizei getötet, nachdem seine Mutter sie angerufen hatte, um ihrem Sohn zu helfen, ins Krankenhaus zu kommen. “Sie hätten ihn nicht auf diese Weise erschießen müssen”, sagt Munirs Tante Siham gegenüber Mondoweiss. “Es war eine Hinrichtung. Sie haben ihn hingerichtet.”



1. April 2021

Als Itaf Anabtawi am Morgen des 29. März die Polizei zu ihrem Haus im Stadtteil Wadi Nisnas in Haifa rief, hätte sie sich nie vorstellen können, dass dies den Tod ihres Sohnes Munir zur Folge haben würde.

Itaf war gerade nach einem einwöchigen Krankenhausaufenthalt nach Hause zurückgekehrt und sagt, dass sie von ihrem 33-jährigen Sohn Munir, von dem seine Familie sagt, dass er psychisch krank sei, liebevoll zu Hause empfangen wurde.

“Er hat mir immer wieder gesagt, dass er mich liebt und mich so sehr vermisst, während ich weg war”, erzählte Itaf Mondoweiss aus dem Wohnzimmer ihres Hauses, umgeben von trauernden Verwandten.

Laut Itaf schien Munir, der wegen seiner Krankheit routinemäßig in der nahe gelegenen Nachbarschaft von Kiryat Eliezer behandelt wird, seine Medikamente nicht genommen zu haben.

Als sie ihren Sohn darauf ansprach, erzählte er ihr, dass sein Rezept in den letzten zwei Wochen von der örtlichen Apotheke nicht ausgefüllt worden war, wo man ihm angeblich sagte, dass seine Medikamente nicht verfügbar seien.

“Ich beschloss, das medizinische Zentrum in Kiryat Eliezer anzurufen, damit sie uns einen Krankenwagen für ihn schicken und ihn zur Behandlung aufnehmen und ihm die Medikamente geben, die er braucht”, sagte Itaf gegenüber Mondoweiss. “Aber ich konnte die Nummer des medizinischen Zentrums nicht finden.”

Itaf Anabtawi, die Mutter des 33-jährigen Munir Anabtawi, sagt, dass sie die Polizei angerufen hat, um dabei zu helfen, Munir in eine psychiatrische Einrichtung zu verlegen, wo er ein regulärer Patient war. Als die Polizei eintraf, soll Munir sie mit einem Messer angegriffen haben, woraufhin sie ihn erschossen. Wadi Nisnas, Haifa, 30. März 2021 (Foto: Thomas Dallal)

Itaf sagte, sie habe dann beschlossen, stattdessen die Polizei anzurufen, da dies die einzige Nummer war, die sie aus dem Stegreif kannte. “Ich rief die Polizei an, damit sie uns einen Krankenwagen bringen und Munir nach Kiryat Eliezer bringen konnten”, sagte sie.

Itaf erzählte Mondoweiss, dass sie auf ihrem Bett saß, als sie die Polizeiautos vor ihrem Haus ankommen sah, und dass Munir kurz darauf nach draußen ging. Als keine Beamten an ihre Tür klopften oder das Haus betraten, nahm sie an, dass alles in Ordnung sei und dass die Beamten Munir ins Krankenhaus gebracht hätten.

“Dann hörte ich plötzlich drei Schüsse draußen, ich hatte keine Ahnung, was los war”, sagte sie und fügte hinzu, dass andere Familienmitglieder, die zu diesem Zeitpunkt im Haus waren, annahmen, dass die Polizei Schüsse in die Luft abgegeben hatte.

Laut Itaf betraten dann Polizeibeamte ihr Haus und begannen, sie über Munir zu befragen, fragten sie, warum sie die Polizei gerufen habe und warum Munir ein Messer in der Hand gehabt habe.

“Ich fragte ihn, was für ein Messer? Ich habe nicht gesehen, dass Munir ein Messer hatte. Soweit ich weiß, hatte er kein Messer”, sagte sie. Nach Itafs Aussage wurde sie während des Polizeiverhörs nicht darauf aufmerksam gemacht, dass Munir mit scharfer Munition angeschossen worden war und sich in kritischem Zustand befand.

Munirs Tante, Siham, sagte gegenüber Mondoweiss, sie sei Zeugin der Schießerei gewesen. “Als der Krankenwagen ankam und Munirs Leiche mitnahm, sagten sie mir, ich solle ihnen zum Rambam folgen”, sagte sie und bezog sich dabei auf den etwa drei Kilometer entfernten Rambam Health Care Campus.

“Kurz nachdem wir angekommen waren, erklärten sie Munir für tot”, sagte Siham. “Sie hätten ihn nicht auf diese Weise erschießen müssen. Es war eine Hinrichtung. Sie haben ihn hingerichtet.”

Widersprüchliche Berichte

Nach der Schießerei behauptete die israelische Polizei, die Beamten seien von Itaf zum Haus der Familie gerufen worden, die ihnen gesagt habe, dass Munir “sich wild benommen habe, während er ein Messer im Haus der Familie schwang”, berichtete Haaretz und widersprach damit Itafs Aussage, sie habe nicht gewusst, dass ihr Sohn ein Messer hatte, und habe die Polizei gerufen, um ihn zur Behandlung ins Krankenhaus zu bringen.

“Die Polizei sagte, dass Munir Anabtawi sich auf die Beamten stürzte und versuchte, sie zu erstechen, wobei er einen der Beamten mit einem Messer verletzte. Nach Angaben der Polizei eröffneten sie das Feuer, nachdem der Mann den Beamten erstochen hatte”, berichtete Haaretz und fügte hinzu, dass der Beamte berichtete, dass er von hinten angegriffen wurde.

Ein von der israelischen Polizei veröffentlichtes Überwachungsvideo des Vorfalls zeigt Anabtawi, wie er sich eine Verfolgungsjagd mit einem Polizeibeamten liefert, wobei er ein messerähnliches Objekt in der Hand zu haben scheint. Das Video schneidet ab, nachdem Anabtawi und der Polizist das Bild verlassen haben, zu diesem Zeitpunkt ist Munir noch am Leben.

In einem separaten Video, das von Ynet News veröffentlicht wurde, zeigen Sicherheitsaufnahmen aus einem anderen Winkel, auf der anderen Straßenseite des Hauses der Familie, Anabtawi, der am Eingang des Hauses steht. Ein Beamter nähert sich Anabtawi und man kann sehen, wie er sich mit ihm unterhält. Der Beamte geht dann weiter an Anabtawi vorbei, wobei er ihm den Rücken zuwendet.

Entgegen der Behauptung des Beamten, er sei von hinten angegriffen worden, scheint das Video zu zeigen, wie der Beamte sich umdreht, um Anabtawi gegenüberzutreten, woraufhin Anabtawi sich auf ihn stürzt, woraufhin der Beamte wegläuft.

Eine polizeiliche Untersuchung des Vorfalls ergab, dass der Polizeibeamte mehrere Schüsse abgab, von denen zwei Anabtawi trafen: einer in die Brust und einer in den Oberkörper.

Die Untersuchung akzeptierte auch die Behauptung des Beamten, der auf Anabtawi schoss, dass er “in Selbstverteidigung” gehandelt habe.

Während der Befragung durch die Einheit für polizeiliches Fehlverhalten drückte der Beamte Berichten zufolge “sein Bedauern über den Tod aus”, sagte aber, dass er “keine Alternative hatte, als der Mann versuchte, ihn zu erstechen”, berichtete Haaretz und fügte hinzu, dass der Beamte behauptete, dass die “Polizeirufzentrale den Beamten nicht darüber informiert hatte, dass er zu einem Vorfall mit einem psychisch kranken Mann geschickt wurde.”

Anabtawis Familie sagt jedoch, dass die Polizei die Situation anders hätte handhaben können und sollen.

“Die Polizei hatte Aufzeichnungen über Munirs Geisteskrankheit und wusste, dass er manchmal eine Gefahr für sich selbst oder andere sein könnte”, sagte Aisha Anabtawi, Munirs Cousine, gegenüber Mondoweiss und wiederholte damit ähnliche Behauptungen von Itaf, die sagte, dass die Polizei in der Gegend schon einmal mit ihrem Sohn zu tun hatte und sich seines Zustands bewusst war.

Munir Anabtawi, 33, wurde am 29. März 2021 von der israelischen Polizei vor dem Haus seiner Familie im Stadtteil Wadi Nisnsas von Haifa erschossen. Anabtawis Familie sagte, dass er eine psychische Krise hatte und die Polizei gerufen hatte, um ihn in eine Einrichtung zur Behandlung zu bringen. (Foto: Twitter)

Aisha sagte, dass, selbst wenn Munir die Polizei angegriffen hat, die Beamten eine Reihe anderer Maßnahmen hätten anwenden können, um ihn zu entwaffnen oder ihn auf nicht-tödliche Weise zu immobilisieren.

“Die Polizei sollte unter keinen Umständen scharfes Feuer einsetzen”, sagte sie. “Sie hätten Gummigeschosse, Tränengas, alles einsetzen können, um ihn zu stoppen. Aber sie hatten es nicht nötig, ihn zu töten.”

Das Mossawa Center, eine Interessengruppe für palästinensische Bürger Israels, veröffentlichte eine Erklärung, in der sie sich den Worten von Aisha und anderen Mitgliedern der Familie Anabtawi anschloss und sagte, dass die Polizei keine tödliche Gewalt hätte anwenden dürfen, als sie auf den Vorfall mit Anabtawi reagierte.

“Es wäre möglich gewesen, Tränengas oder Elektroschocks einzusetzen, anstatt ihn mit mehreren Kugeln in den Oberkörper zu töten”, sagte Mossawa und forderte, dass die beiden beteiligten Beamten bis zum Abschluss der Ermittlungen suspendiert werden.

Die Gruppe kritisierte auch, dass die Polizei angeblich Videoaufnahmen des Vorfalls veröffentlicht hat, die nur den Teil des Vorfalls zeigen, in dem Munir den Beamten anzugreifen scheint, nicht aber die Aufnahmen, die die Anwendung tödlicher Gewalt durch den Beamten gegen ihn zeigen.

Tödliche Gewalt gegen Palästinenser

Die Tötung von Anabtawi hat erneut die Aufmerksamkeit auf die Anwendung von tödlicher Gewalt durch die israelische Polizei gegen Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen gelenkt, und insbesondere auf die exzessive Gewaltanwendung durch israelische Sicherheitskräfte gegen Palästinenser in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten.

Letztes Jahr erschoss die israelische Polizei den 32-jährigen Eyad al-Halaq, einen palästinensischen Mann mit Autismus in Ost-Jerusalem, als er auf dem Weg zu einer Schule für Menschen mit Behinderungen war. Damals behauptete die Polizei, dass al-Halaq eine Waffe hatte, obwohl sich später herausstellte, dass er unbewaffnet war.

Einen Monat später erschossen israelische Sicherheitskräfte den 26-jährigen Mustafa Younis, einen palästinensischen Staatsbürger Israels, nachdem er beim Verlassen des Sheba Medical Center, wo er sich einer psychiatrischen Untersuchung unterzog, einen Krankenhauswärter niedergestochen und leicht verletzt hatte.

In den Jahren 2019 und 2020 erschoss die israelische Polizei laut Berichten israelischer Medien auch zwei jüdische Israelis, die angeblich psychisch krank waren, und tötete sie.

“Meine Tante rief die Polizei, damit sie ihrem Sohn helfen und ihn beschützen. Aber stattdessen haben sie ihn erschossen”, sagte Aisha zu Mondoweiss und fügte hinzu, dass sie glaubt, dass die Polizei besser geschult werden sollte, um mit zivilen Problemen im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit umzugehen.

Aisha fügte hinzu, dass sie glaubt, dass Munirs Rasse und ethnische Zugehörigkeit eine Rolle bei seinem Tod gespielt haben, und sagte, dass “die Dinge vielleicht anders gelaufen wären, wenn er Jude gewesen wäre”, was die Meinung vieler Palästinenser in Israel und im Nahen Osten widerspiegelt, die sagen, dass ihre Gemeinschaften unverhältnismäßig oft ungerechtfertigten Anschlägen und Durchsuchungen durch die Polizei ausgesetzt sind, sowie einer übermäßigen Anwendung von Gewalt durch israelische Behörden.

Adalah – Das Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel hat zuvor die israelische Polizei und die Sicherheitskräfte dafür verurteilt, dass sie sich nicht an angemessene Verfahren bei offenem Feuer halten, insbesondere wenn es um palästinensische Bürger Israels geht.

“Absolute Immunität für israelische Polizeibeamte und systematische Schließungen von Ermittlungen der Polizeibehörde vermitteln eine Botschaft, die zu sehr leichten Abzugsfingern sowohl bei Polizeibeamten als auch bei privaten Sicherheitsleuten führt, wenn es um Araber geht”, sagte die Gruppe.

“Rasse ist ein offensichtlicher Faktor”, sagte Aisha gegenüber Mondoweiss. “Ich glaube, dass sie schneller waren, ihn zu erschießen, weil er Araber ist.”

“Als Familie haben wir das Gefühl, heute ist es unser Sohn, aber morgen könnte es der Sohn von jemand anderem sein”, fuhr sie fort. “Wir wollen einfach nur in Sicherheit leben, und dass die Menschen, die wir um Hilfe bitten, uns beschützen und nicht töten.” Übersetzt mit Deepl.com



Thomas Dallal trug zu diesem Bericht aus Haifa bei.

