A Puzzling Purge in Kiev This topic has hit the headlines in the Western mainstream media and then all of a sudden the story seems to have died down into a strange sounding silence as if the authors were magically issued commands from the same HQs. When in the midst of the raging war i.e.

Eine rätselhafte Säuberung in Kiew

von Natasha Wright

14. Februar 2023

Dieses Thema hat in den westlichen Mainstream-Medien Schlagzeilen gemacht, und dann scheint die Geschichte plötzlich in einer seltsam klingenden Stille zu versinken, als ob die Autoren auf magische Weise Befehle aus denselben Hauptquartieren erhalten hätten.

Wenn inmitten des tobenden Krieges, d.h. der militärischen Sonderoperation auf dem Konfliktgebiet, eine umfassende, wenn auch unzeitgemäße Kampagne im Stil der Kampagne in der Ukraine unter dem schwachen Vorwand des angeblichen Kampfes gegen die Korruption beginnt, während Millionen von Menschen mit Sicherheit andere, weitaus dringendere Probleme zu bewältigen haben, wie z.B. um ihr eigenes Leben und das ihrer Familienmitglieder zu kämpfen, muss man davon ausgehen, dass es sich hierbei keineswegs um eine Anti-Korruptions-Kampagne handelt, sondern um eine andere Art der (endgültigen) Abrechnung, für die die Korruption als bequemer Deckmantel dient.

Darüber hinaus hat dieses Thema seltsamerweise in den westlichen Mainstream-Medien Schlagzeilen gemacht, und dann scheint die Geschichte plötzlich in einer seltsam klingenden Stille zu versinken, als ob die Autoren auf magische Weise Befehle von denselben Hauptquartieren erhalten hätten, nur um bis zu dem Moment zu schweigen, in dem sie eine weitere Reihe von Direktiven erhalten, was genau sie schreiben und welche politische Erzählung sie in ihren journalistischen Spalten oder auf den Fernsehbildschirmen verbreiten sollen. Man muss versuchen zu begreifen, dass es sich nicht nur um einen weiteren unbedeutenden lokalen Korruptionsskandal handelt, der keine besondere Bedeutung hat. Hinter diesem scheinbar unbedeutenden politischen Maulwurfshügel muss sich ein ganzer Berg von ernsthafteren Problemen verbergen, als nur eine unbedeutende Anti-Korruptionskampagne.

Natürlich gibt es in der Ukraine ein hohes Maß an Korruption. Wir wissen, dass sie bereits in ihren schwindelerregenden Ausmaßen auf einem Allzeithoch ist. Der Guardian, London, UK, schrieb 2015: “Willkommen in der Ukraine, der korruptesten Nation Europas”, unmittelbar nachdem all die “pro-europäischen Mächte” nach dem berüchtigten Kiewer Putsch dort eintrafen, dessen Aufgabe es war, die Ukraine mit den NATO-Standards in Einklang zu bringen und sie schließlich kurz darauf in den Krieg gegen Russland zu ziehen. Da Biden höchstwahrscheinlich auf betrügerische Weise an die Macht gekommen ist, nachdem Donald Trump 2020 brutal aus dem Amt gedrängt wurde, ist es ziemlich unangenehm geworden, über dieses leidige Thema in der Ukraine zu sprechen. Das mag daran liegen, dass ein vollwertiges Geschäftsnetzwerk Bidens kokainsüchtigem verlorenen Sohn Hunter Biden gehörte, der übrigens seine eigene Frau mit der Witwe seines eigenen toten Bruders betrogen hat.

Darüber hinaus sorgte der unerwartete Zusammenbruch der Kryptobörse FTX im Herbst 2022, bei dem ihr Eigentümer Sam Bankman-Fried, der zweitgrößte Geldgeber der Demokratischen Partei der USA nach George Soros, Milliarden von Dollar veruntreut hatte, mit seinen verschlungenen Korruptionskanälen in der Ukraine erneut für Schlagzeilen. Um es kurz zu machen: Dieser dreißigjährige, hochgradig korrupte Spender der Demokratischen Partei der USA verwaltete die Finanzhilfe für die Ukraine in enger korrupter Zusammenarbeit mit dem dortigen Regime. Der US-Fernsehsender Fox TV berichtete, dass die angeblich für die Ukraine gespendeten Gelder dort einfach “recycelt” wurden (Anmerkung an die SCF-Leserschaft: Das klingt wie ein neuer Euphemismus für Geldwäsche) und über die enge Zusammenarbeit mit Kiew und die saftigen Zusatzprovisionen (sprich: persönliche Geldzuwendungen für die gehorsamsten Helferlein des Weihnachtsmanns) letztlich in Form einer massiven Spende an die regierende Demokratische Partei in den USA zurückgeschaufelt wurden, was sicherlich illegal ist, und dann wurde es irgendwie bequemerweise aus dem politischen Rampenlicht verschwinden gelassen, um es in der Luft des Mainstreams verschwinden zu lassen.

Und dann, ganz plötzlich, mit der durchschlagenden Unterstützung der US-Mainstream-Medien, die sich bis zu diesem Zeitpunkt mit einer sehr lauten Lärmbelästigung zurückgehalten hatten, kam es zu einer Lawine von Rücktritten und politischen Neubesetzungen, die mit fast hollywoodreifen Verhaftungen hochrangiger ukrainischer Beamter einhergingen, so als ob sie erst jetzt darauf aufmerksam geworden wären. In den letzten Wochen wurden in einer Reihe von aufeinander abgestimmten Aktionen zahlreiche hochrangige Beamte des ukrainischen Zollamtes und der regionalen Verwaltungen verhaftet. Bei Arsen Avakov, der bis 2021 ukrainischer Innenminister war, wurde eine Razzia und Durchsuchung seines Hauses durchgeführt. Laut Wall Street Journal verfügte er über ein hohes Maß an Macht und Einfluss und geriet im Januar 2023 erneut ins Visier der Öffentlichkeit, weil sein Nachfolger Denis Monastyrsky im Januar dieses Jahres bei einem Hubschrauberabsturz zusammen mit einem Hubschrauber voller seiner Amtskollegen ums Leben kam, was seither nicht mehr offiziell geklärt wurde. Sechs Beamte des Verteidigungsministeriums wurden ebenfalls verhaftet, darunter zwei Ministerstellvertreter und ein Berater, denen vorgeworfen wird, exorbitante Summen von 43 Millionen Euro aus dem nationalen Militärhaushalt veruntreut zu haben.

Man hätte die nächste Sache kommen sehen können, als David Arakhamia, der Chef der Parlamentsabgeordneten von Präsident Selenskyjs Partei “Diener des Volkes”, die Ablösung von Verteidigungsminister Aleksey Reznikov ankündigte, mit der anschließenden Ankündigung, dass Kirill Budanov, Generalmajor, der Chef der Hauptdirektion des Geheimdienstes des Verteidigungsministeriums, seine Position einnehmen wird. Auch dies kam nicht überraschend, denn an seinem glanzvollen Image für die leichtgläubige Öffentlichkeit haben sowohl die Washington Post als auch die New York Times seit einiger Zeit hart gearbeitet, so dass es offensichtlich ist, von wem er in dieser nahezu perfekten politischen Vakanz positioniert wird.

Bloomberg berichtet innerhalb eines Tages, dass der derzeitige Minister Resnikow doch nicht ersetzt wird, mit der absolut nichtssagenden Begründung, dass dieser Schritt die Kriegsanstrengungen der Ukraine gefährden würde, als ob die militärische Misere des Landes nicht schon tragisch genug wäre. Was zwischen Sonntag und Montag geschehen sein könnte, um diese wichtige Entscheidung zu ändern, ist nicht bekannt, aber es ist ziemlich sicher, dass Reznikov sehr mächtige Gönner haben muss, wenn es dem Kollektiv Biden tatsächlich nicht gelungen ist, ihn zu ersetzen und Budanov an seine Stelle zu setzen.

Bestimmte russische Quellen deuten darauf hin, dass die Gründe dafür darin liegen könnten, dass die Briten und die Amerikaner sich gegenseitig politisch an die Gurgel gehen und in ihre eigenen Revierkämpfe verwickelt sind, um ihre jeweiligen Territorien in Kiew zu sichern, sobald der Krieg vorbei ist. Ein weiteres interessantes Detail sollte beachtet werden. Es gab eine Razzia und eine Hausdurchsuchung bei dem Oligarchen Ihor Kolomoysky, dem Oligarchen-Erfinder von Wolodimir Selenskyj, von dem sich Kolomoysky persönlich distanzieren musste, als Washington letztes Jahr auch seinen Namen unter die Sanktionen setzte. Dies ist ein weiteres Indiz für die grausamsten Machtspiele, die dort stattfinden. Selenskyj hat Kolomoysky aus demselben Grund die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen, aber dieser Oligarch, der Neonazi-Bataillone wie Asow finanziert, hat zufällig auch einen israelischen Pass.

Diese ganze Abfolge von Ereignissen wird immer komplizierter. Mittendrin tritt Naftali Bennett, der ehemalige israelische Premierminister, mit einem langen Interview an die Öffentlichkeit und bestätigt, dass er gleich zu Beginn der russischen militärischen Sonderoperation als Vermittler zwischen Kiew und Moskau fungierte und dass sie beinahe ein Friedensabkommen erreicht hätten, das Zehntausende von Menschenleben gerettet und das Land vor dem völligen Zusammenbruch bewahrt hätte, doch Washington und der kollektive Westen sabotierten bedauerlicherweise das gesamte Abkommen. Bennet fährt fort, Selenskyj als eine angeberische Marionette darzustellen, die sich in einem Bunker versteckt, bis der israelische Premierminister ihm mitteilte, dass Wladimir Putin nicht die Absicht habe, ihn “loszuwerden”. Erst dann war Selenskyj mutig genug, seine feige Nase aus seinem Bunker zu strecken, um zu sagen, dass er “vor nichts und niemandem Angst hat”.

Es bleibt abzuwarten, wer hinter dieser plötzlichen politischen Säuberung in Kiew stecken könnte und welche Ziele damit verfolgt werden. Die Rolle der USA, des Vereinigten Königreichs und Israels bei all diesen Plünderungen wird höchstwahrscheinlich von entscheidender Bedeutung sein. Übersetzt mit Deepl.com

