Syrien wird seit Wochen von “Davidsternbombern”, Drohnen und Raketenangriffen heimgesucht und hat mit Verletzten und Zerstörungen zu kämpfen. Wer spricht noch über diese Angriffe? Viel mehr wird ständig von “Reaktion” und “Selbstverteidigung” gesprochen wenn es um das zionistische Regime und seine mörderisch-rücksichtslose Politik geht. Dimona hätte es schon lange verdient endlich zerstört zu werden… Warum hinterfragt niemand die die Gefährlichkeit der Atommacht “jüdischer Staat”?

Bild: A picture taken on March 8, 2014 show a partial view of the Dimona nuclear power plant in the southern Israeli Negev desert [JACK GUEZ/AFP via Getty Images]

Syria missile explodes in area near Israel nuclear reactor A Syrian missile exploded in southern Israel today, the Israeli military said, in an incident that triggered warning sirens near the secretive Dimona nuclear reactor and an Israeli strike in Syria, Reuters reports. An Israeli military spokesman identified the projectile as an SA-5 surface-to-air missile fired by Syrian forces against Israeli aircraft.

Eine syrische Rakete explodierte im Süden Israels heute, das israelische Militär sagte, in einem Vorfall, der Warnsirenen in der Nähe des geheimen Dimona Atomreaktor und einen israelischen Schlag in Syrien ausgelöst, wie Reuters berichtet.

Ein israelischer Militärsprecher identifizierte das Projektil als eine SA-5 Boden-Luft-Rakete, die von syrischen Streitkräften gegen israelische Flugzeuge abgefeuert wurde. Er sagte, es habe sein Ziel überflogen und das Gebiet von Dimona erreicht, 200 Kilometer südlich der syrischen Grenze.

Die Rakete habe den Reaktor nicht getroffen und sei etwa 30 Kilometer entfernt gelandet, fügte der Sprecher hinzu.

In einer weiteren Erklärung sagte das Militär, eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass Israels Raketenabwehrsysteme das Projektil nicht abgefangen hätten. Israelische Sicherheitsquellen sagten, die Rakete sei in der Luft explodiert.

READ: Ex-Israel Oberst warnt Iron Dome ist nicht zuverlässig Verteidigungssystem

Als Reaktion darauf startete Israel in der Nacht weitere Angriffe innerhalb Syriens, sagte der Militärsprecher, und zielte auf mehrere Raketenbatterien, einschließlich derjenigen, die die SA-5 abgefeuert hatte.

Die Sirenen, die mitten in der Nacht in der Gegend von Dimona ertönten, folgten auf Wochen erhöhter Spannungen zwischen Israel und dem Iran, einem engen Verbündeten des syrischen Präsidenten Bashar Al-Assad, inmitten erneuter Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans.

Seit Wochen berichten israelische Medien, dass die Luftabwehr rund um den Reaktor von Dimona und den Hafen von Eilat am Roten Meer in Erwartung eines möglichen Angriffs mit Langstreckenraketen oder Drohnen durch vom Iran unterstützte Kräfte, vielleicht sogar aus dem Jemen, verstärkt wurde.

Syriens staatliche Nachrichtenagentur sagte, das Luftabwehrsystem des Landes habe einen israelischen Angriff in den Vororten von Damaskus abgefangen.

“Die Luftverteidigung hat die Raketen abgefangen und die meisten von ihnen abgeschossen”, hieß es. Vier Soldaten wurden bei dem Angriff verletzt und es gab einige Sachschäden, fügte der Bericht hinzu.

Ein syrischer Militärüberläufer sagte, die israelischen Angriffe zielten auf Orte in der Nähe der Stadt Dumair, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Damaskus, wo iranisch unterstützte Milizen eine Präsenz haben. Es ist ein Gebiet, das wiederholt in vergangenen israelischen Angriffen getroffen wurde.

Uzi Rubin, ein israelischer Raketenexperte, sprach die Wahrscheinlichkeit an, dass eine syrische Flugabwehrrakete über ihr Ziel hinausschießt und über eine lange Strecke nach Israel fliegt, und sagte, das Szenario stimme mit den Eigenschaften” einer SA-5 überein.

“Die Flugbahn einer verirrten Flugabwehrrakete auf einem unbeabsichtigten Abstieg ist sehr schwierig zu verfolgen”, sagte er gegenüber Reuters.

“Israels Luftabwehrsysteme sind theoretisch in der Lage, ein solches Abfangen mit entsprechender Vorbereitung durchzuführen, aber es wäre am Rande des Fähigkeitsbereichs.”

Hätten die Syrer Dimona angreifen wollen, sagte er, hätten sie größere Waffen in ihrem Arsenal verwenden können, wie z.B. Scud-Raketen.

“1991 hat Saddam Hussein versucht, Dimona mit einer Scud anzugreifen, und das aus 600 km Entfernung”, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com



Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...