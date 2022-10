Einsetzung eines Kriegsverbrechers Von As`ad AbuKhalil

THE ANGRY ARAB: Installing a War Criminal When Israel invaded Lebanon in 1982, the imposition as president of Bashir Gemayyel – who introduced the worst savagery seen during the country’s civil war – was one of the chief goals, writes As`ad AbuKhalil. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News This year marks the 40th anniver

Israels Generalstabschef Rafael Eitan (rechts) schüttelt Bashir Gemayyel im Libanon im Juni 1982 die Hand. In der Mitte, in einem karierten Hemd, ist der Vertreter des Mossad, des Geheimdienstes. (IDF Spokesperson’s Unit, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

THE ANGRY ARAB: Einsetzung eines Kriegsverbrechers

Als Israel 1982 in den Libanon einmarschierte, war die Einsetzung von Bashir Gemayyel als Präsident – der während des Bürgerkriegs im Land die schlimmsten Grausamkeiten anrichtete – eines der Hauptziele, schreibt As`ad AbuKhalil.

Israels Generalstabschef Rafael Eitan (rechts) schüttelt Bashir Gemayyel im Libanon im Juni 1982 die Hand. In der Mitte, in einem karierten Hemd, ist der Vertreter des Mossad, des Geheimdienstes. (IDF Spokesperson’s Unit, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)



Einsetzung eines Kriegsverbrechers

von As`ad Abu Khalil

Speziell für Consortium News

27. September 2022

In diesem Jahr jährt sich die Einsetzung von Bashir Gemayyel als Präsident des Libanon durch Israel und seine Ermordung zum 40.

Es war der Sommer 1982. Israel war in den Libanon einmarschiert, kontrollierte den Staat und wählte seinen nächsten Führer aus.

Die USA unterstützten diesen Schritt im Namen des “Kriegsverbrechers” (so bezeichnete Richard P. Parker, ehemaliger US-Botschafter im Libanon, Gemayyel zusammen mit anderen Nahostexperten im US-Außenministerium).

Bob Woodward beschreibt in seinem Buch Veil die engen Beziehungen Gemayyels zu Israel und zu den US-Geheimdiensten.

In der Presse wird nicht viel über diese Zeit berichtet, aber ein Rückblick auf diese Ära könnte Aufschluss darüber geben, wie Israel und die USA in Ländern intervenieren und deren politische Systeme unter völliger Missachtung der Wünsche der einheimischen Bevölkerung zerstören.

Bewaffnung der Rechten

Vieles ist inzwischen über die Rolle der USA im libanesischen Bürgerkrieg bekannt. James Stokers Spheres of Intervention und eine neue, unveröffentlichte Dissertation von Nate George an der Rice University helfen dabei, das Ausmaß der US-Beteiligung an politischen und militärischen Angelegenheiten im Libanon in dieser Zeit aufzuzeigen.

Die USA und Israel investierten stark in die rechtsgerichteten Milizen des Libanon, insbesondere in die Phalanges. Die US-Regierungen finanzierten und bewaffneten – teils auf Drängen Israels, teils aus Kalkül des Kalten Krieges – die rechtsgerichteten Gruppen im Libanon.

Jassir Arafat mit dem Führer der Demokratischen Front für die Befreiung Palästinas, Nayef Hawatmeh, und dem palästinensischen Schriftsteller Kamal Nasser bei einer Pressekonferenz in Amman, 1970. (Al Ahram Weekly, Wikimedia Commons)

In den 1960er und 1970er Jahren setzten die USA auf eine starke linke fortschrittliche Bewegung, und die PLO wählte nach dem Schwarzen September 1970 in Jordanien Beirut als ihre Operationsbasis.

Um zu verhindern, dass der Libanon in die Hände der progressiven PLO fällt, arbeiteten die USA 1976 eng mit dem syrischen Regime und Israel zusammen, um die PLO und ihre libanesischen Verbündeten zu zerschlagen, als diese im Begriff waren, die faschistische Militärallianz unter Führung der Phalange zu besiegen.

Bashir Gemayyel begann seine Karriere als eine Art Studentenführer. Er führte eine Gruppe gleichgesinnter Schläger an und zog auf dem Campus von Schulen und Universitäten umher, um linke und palästinensische Studenten zu verprügeln.

In den Reihen der Phalanges-Partei machte er sich einen Namen und stieg innerhalb der Partei, die von seinem Vater geführt wurde, schnell auf. (Die Phalanges-Partei wird heute vom Neffen Gemayyels, einem Enkel des Gründers Pierre Gemayyel, geführt).

Der Libanon veränderte sich in den 1970er Jahren schnell, und Bashir Gemayyel vertrat eine Reihe von Kräften – Golfregime, Israel und die USA -, die durch die Schwächung des libanesischen Staates und den dramatischen Aufstieg der mit der PLO verbundenen progressiven Bewegung alarmiert waren.

Als Klientelstaat der USA versuchte der Libanon – eindeutig auf Drängen Tel Avivs und Washingtons – zu wiederholen, was 1970 in Jordanien gelungen war: eine vollständige Niederlage der PLO durch die Armee.

Nach einer israelischen Razzia im Herzen von Beirut im Jahr 1973, bei der drei PLO-Führer getötet wurden, eröffnete die libanesische Armee unter der Leitung von Präsident Suleiman Frangieh das Feuer auf Flüchtlingslager im Libanon (und setzte Kampfjets ein, um die Lager zu bombardieren).

Versorgung der rechtsgerichteten Milizen

Doch die Palästinenser – die wussten, dass sie um ihr Überleben kämpften – hielten stand und schlugen den Angriff der Armee zurück.

Außerdem genossen die Palästinenser breite Unterstützung unter Muslimen, Linken und arabischen Nationalisten, und der Krieg des libanesischen Staates scheiterte kläglich.

Zu diesem Zeitpunkt beschloss Frangieh, die Lager der libanesischen Armee zu öffnen, um alle rechten Milizen zu bewaffnen und zu finanzieren, die bereit waren, gegen die PLO vorzugehen. Die USA und Israel investierten stark in dieses Projekt.

Als der Krieg 1975 ausbrach, entwickelte sich Gemayyel schnell zum faschistischen Führer. Er zeichnete sich unter den faschistischen rassistischen Kräften (die den Slogan “Töte einen Palästinenser und du kommst in den Himmel” propagierten) durch brutale Kampf- und Mordmethoden aus.

Shafiq Al-Hut, der damalige PLO-Vertreter im Libanon, berichtete (in seinen Memoiren, aber auch mir), dass man in Gemayyels Auto Skelette und Helme von PLO-Kämpfern fand, als er an einem PLO-Kontrollpunkt angehalten wurde.

Wie sein Bruder Amin – der nach der Ermordung 1982 seine Nachfolge als “Präsident” antrat – nahm Gemayyel an den Kämpfen gegen palästinensische Flüchtlinge teil, bei denen es zu Massakern kam.



Gemayyel führte (wahrscheinlich in Absprache mit Israel, das ihn sehr früh in seiner politisch-militärischen Laufbahn unterstützte) die grausamsten Methoden im Bürgerkrieg ein, zu denen Folgendes gehörte.

1) Großflächige Ermordung von Zivilisten allein aufgrund ihrer Nationalität und konfessionellen Zugehörigkeit. Im Dezember 1975 ordnete er die Ermordung Hunderter palästinensischer und libanesischer Muslime an, um die Ermordung von drei seiner Milizionäre zu rächen.

2) Er führte sektiererische und ethnische Säuberungen ein. Hunderttausende libanesische Muslime und Palästinenser – zusammen mit fortschrittlichen Christen – wurden ermordet und/oder aus den von ihm kontrollierten Gebieten in Ostbeirut vertrieben.

3) Er führte den so genannten “wahllosen Beschuss” ein, eine Anspielung auf die Bombardierung bestimmter Viertel, nur weil deren Bewohner Muslime waren.

4) Er führte Foltermethoden ein, die im Libanon bis dahin nicht bekannt waren. Fässer mit abgetrennten Penissen wurden in der Innenstadt von Beirut gefunden, nachdem die Phalanges-Kämpfer 1976 aus dem Hotelviertel vertrieben worden waren.

5) Er und Israel führten die heimtückische Methode ein, mit Sprengfallen versehene Autos, Lastwagen und sogar Tiere in Wohngebiete zu schicken.

6) Seine Miliz war die erste, die öffentliche Feiern über Leichen abhielt. Diese Brutalität machte ihn zu einem Helden unter den rechten Milizen des Libanon – und zum bevorzugten libanesischen Führer für Israel.

Er wird Kommandant

1976 war Gemayyel stellvertretender Kommandeur des Kriegsrats der Phalanges-Partei. Doch während der Kämpfe in Tal Az-Zaatar – und unmittelbar nach den dort verübten Massakern – tötete ein junger palästinensischer Scharfschütze William Hawi, den Kommandeur des Kriegsrats, und Gemayyel übernahm den gesamten Militärapparat der Phalanges. Er war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 30 Jahre alt.

William Hawi, rechts, und Bashir Gemayyel inspizieren die Kataeb-Truppen, undatiert. (Jinanez, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Sein Aufstieg fiel mit dem Aufstieg des Likud in Israel zusammen; sie sahen in diesem Kriegsverbrecher eindeutig einen der ihren. Nach amerikanischen Archivdokumenten wollte Gemayyel zunächst die Kantonisierung des Libanon und die Errichtung einer despotischen Herrschaft in Ostbeirut und der Region Kisrawan.

Doch seine neuen Verbündeten in Israel, insbesondere Ariel Sharon, nachdem er 1981 Verteidigungsminister geworden war, wollten Gemayyels Herrschaft weit über die christliche maronitische Enklave hinaus ausdehnen.

1981 begann er, den Libanesen mit einer neuen Phase zu drohen, in der er der oberste Führer werden würde. Er bekämpfte die syrische Armee, obwohl diese 1976 interveniert hatte, um die rechten Milizen vor einer entscheidenden Niederlage zu bewahren, und er provozierte die syrische Armee sogar in der Hoffnung, eine israelische und westliche Militärintervention herbeizuführen.

So bewaffneten und finanzierten viele Staaten – vom Iran unter dem Schah bis zu den Golfregierungen – die Phalangen. Und sicherlich haben alle westlichen Regierungen, zumindest anfangs, die Phalanges-Miliz bewaffnet und/oder finanziert. Gemayyel gründete seine eigenen libanesischen Streitkräfte (als kollektive Miliz) und entwaffnete und besiegte rivalisierende christliche Milizen, um seine strenge Kontrolle durchzusetzen. In seinem Kanton wurden keine Rivalen geduldet.

Israel marschiert ein

Israelische Truppen in der libanesischen Hafenstadt Sidon, August 1982. (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Als Israel 1982 in den Libanon einmarschierte, war die Einsetzung von Bashir als Präsident eines der Hauptziele. Ich hörte, wie ein israelischer Kommandeur dies sagte, nachdem ich mich im Sommer 1982 unter israelischer Besatzung befand, als ich zu meiner Tante reiste, als unser Haus in Beirut bombardiert wurde.

Ich schlief gerade, als eines Morgens aus den Lautsprechern des Dorfes Qulaylah (östlich von Tyrus) die Bewohner aufgefordert wurden, sich auf dem Dorfplatz zu versammeln. Ich ignorierte die Aufrufe und schlief wieder ein, um einige Minuten später von den Maschinenpistolen israelischer Soldaten geweckt zu werden.

Man befahl mir, hinunterzugehen und mich zu den auf dem Platz Versammelten zu gesellen, wo ein israelischer Kommandant die Zivilisten belehrte und bedrohte, wobei er ausdrücklich sagte, dass die Invasion darauf abziele, Gemayyel als Präsidenten einzusetzen. Er zählte weitere Ziele auf, darunter die Zerschlagung des palästinensischen Widerstands im Libanon und die Tötung von “Saboteuren” – Israel benutzte diesen Begriff, bevor es sich auf das Wort “Terroristen” in Bezug auf Palästinenser einigte.

Nur wenige Tage, nachdem Gemayyel zum Präsidenten ernannt worden war, explodierte eine schwere Bombe in dem Gebäude, in dem er eine Sitzung der Phalanges-Partei abhielt. Das war das Ende von Israels bestem Traum im Libanon. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...