Die Angst vor der Wahrheit leitet die scheinheiligen “Werte-Westler”, da bleibt die Meinungsfreiheit auf der Strecke. Evelyn Hecht-Galinski

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat die Sperrung weiterer russischer Sender in der EU kommentiert. Offensichtlich haben die Menschen in Europa keine Meinungsfreiheit mehr, so sei die Demokratisierung des Westens nichts anderes als ein Mittel zur Erreichung außenpolitischer Ziele.