En ces temps de lavage de cerveau total Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

En ces temps de lavage de cerveau total

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 8 mars 2022

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/in-zeiten-der-totalen-gehirnwaesche-von-evelyn-hecht-galinski-kommentar-vom-hochblauen/

Traduction : Christiane Reynaud

Dès qu’on ouvre les journaux ou allume la télévision – en particulier le programme gouvernemental des chaînes publiques – on constate qu’une campagne de formation d’opinion par lavage de cerveau se propage dans tout notre spectre d’information et de vie. Actuellement, notre liberté n’est plus défendue seulement dans l’Hindou Kouch mais également en Ukraine ! https://www.deutschlandfunk.de/die-ukrainerinnen-und-ukrainer-verteidigen-auch-unsere-freiheit-solidaritaetskonzert-in-berliner-sta-102.html

Avec cette guerre informatique, les medias occidentaux mènent une véritable campagne de « dépoutinisation » dont il résulte une véritable haine envers les Russes. Le front uni de sanctions de l’UE, lauréate du prix Nobel de la paix, touche tous les domaines. La politique, la culture et le sport ont rarement été aussi unanimes. On traite des artistes russes comme des pestiférés s’ils ne s’empressent pas de prendre leurs distances avec Poutine. Il ne suffit pas aux inquisiteurs qu’on se prononce contre la guerre ! Ici, l’hypocrisie de ces soi-disant « amis de la paix » apparaît au grand jour, car de telles exigences n’ont jamais été posées aux artistes américains après les guerres contraires au droit international contre la Serbie, l’Irak, l’Afghanistan et la Libye. https://www.nzz.ch/meinung/auch-kuenstler-haben-das-recht-sich-nicht-politisch-aeussern-zu-muessen-ld.1673034

Dans le cas de la Russie : deux poids, deux mesures

Des sportifs et des associations sportives ont été virés et plusieurs équipes européennes de football, excitées par la meute médiatique, ont refusé de jouer contre des équipes russes. Ce que les Palestiniens exigent depuis longtemps – que la FIFA sanctionne la fédération israélienne de football pour sa politique d’occupation, ses crimes de guerre et ses guerres – reste jusqu’aujourd’hui un souhait non satisfait. Voilà pour les deux poids, deux mesures quand il s’agit de « l’État juif ».

Une opinion imposée par la politique et les médias sanctionne la Russie sans vergogne : dès que quelqu’un ose exprimer un point de vue divergent sur Poutine et la Russie, il devient un marginal, un paria de la société. On se sent parfois « très seul ».

Des sources d’information telles que RT et Sputnik ont été interdites pour cause soi-disant de « propagande » – bien sûr, sans fournir de preuves (comme dans le cas saugrenu de Navalny), et on ne peut pas les mettre en lien. Pour accéder malgré tout en allemand à ces informations voir : https://www.nachdenkseiten.de/?p=81643

La Russie, ennemi déclaré à l’aide du gouvernement fantoche allemand

Bien entendu, toute guerre est horrible, elle entraine des souffrances, des destructions, et fait de nombreuses victimes innocentes. Toutefois, l’opinion uniforme allemande évite, comme le diable évite l’eau bénite, d’expliquer les vraies causes et le fond de l’histoire aux citoyens que l’on tient dans l’ignorance. Il s’agit des exigences absolument légitimes de garanties de sécurité pour la Fédération de Russie qui est pratiquement encerclée par l’alliance militaire de l’OTAN. On a refusé avec arrogance de lui donner ces garanties par écrit. A cela s’ajoute le putsch « Fuck the EU » de Victoria Nuland, financé par les États-Unis, qui a mis des éléments fascistes au pouvoir. Ceci peut être considéré comme faisant partie du jeu de simulation bien connu qui consiste à empêcher par tous les moyens une bonne collaboration entre l’Allemagne et la Russie. Cela ne peut réussir qu’avec l’aide active de la coalition tricolore fantoche allemande, oublieuse de l’histoire, qui forge assidûment depuis des années l’image d’une Russie ennemie, comme si la Seconde Guerre mondiale et ses 27 millions de morts soviétiques imputables aux bouchers allemands n’avaient jamais existé! Quelle honte!

Lorsque Selenskyj, le comédien au poste de président, écervelé, a mis les armes nucléaires en jeu, le président russe a été contraint d’agir. Il était resté assez longtemps sans rien faire. Plus de 14.000 morts de guerre russes dans le Donbass depuis 2014 en disent long. Mais aucun politicien occidental n’a voulu en tenir compte. Et lorsque Poutine a parlé à juste titre de génocide, le chancelier allemand s’est contenté de sourire bêtement, une provocation éhontée !

Il est remarquable que, alors que la méthode de guerre russe s’efforce toujours de ne pas nuire aux civils, les Etats-Unis, comme nous le savons et comme cela a été maintes fois documenté, prennent sciemment en compte des « dommages collatéraux » dans leurs guerres contraires au droit international. Les reproches du président américain à son homologue russe ne peuvent donc être considérés que comme hypocrites.

L’Ukraine : vassal utile et chair à canon des Etats-Unis

Depuis des années, les Etats-Unis tentent avec toute la force de la guerre froide de dissocier l’Allemagne de la Russie. Afin de semer la discorde et de mettre le feu aux poudres loin du territoire américain, des milliards de dollars ont été injectés dans l’Ukraine corrompue et noyautée par des néonazis. Les Etats-Unis n’utilisent l’Ukraine que comme un vassal utile et, en fin de compte, comme chair à canon. Ce pays plein de matières premières et de greniers à blé convoités est devenu un jouet pour les intérêts américains. Les moyens éprouvés des Etats-Unis sont, comme on le sait, les changements de régime et les révolutions « de couleur », ainsi que la destitution d’un président élu comme, à l’époque, Ianoukovytch. La formation par la CIA de combattants ukrainiens en « héros de guerre », menée depuis des années, ne fait que contribuer à une effusion de sang inutile et à la prolongation de la guerre. Les politiciens allemands de la coalition se montrent ravis d’être à nouveau dans un rôle « de premier plan et de bon service » pour les États-Unis mais pas pour le peuple allemand qui veut la paix.

L’Allemagne a enfin à nouveau un « Führer », issu du SPD, selon la devise : « qui me demande un commandement, reçoit aussi un commandement ». Oui, l’Allemagne a l’expérience des « Führer ». Ce chancelier a pratiquement fait cavalier seul avec l’annonce surprise de livraisons d’armes allemandes à l’Ukraine, y compris d’armes déclassées de l’ex-RDA, de fabrication russe. Donc des armes germano-russes d’Allemagne vont être utilisées contre la Russie. Seulement 77 ans après la fin de la guerre et après 27 millions de Russes tués par les mains de soldats allemands, nous avons à nouveau déclaré la guerre des sanctions et des armes à la Russie.

Avec un budget annexe volumineux et un fond spécial de 100 milliards pour l’équipement de l’armée fédérale, la coalition tricolore transatlantique devient « première de classe de l’OTAN états-unienne ». Entre-temps, on envisage déjà de nouvelles livraisons d’armes. Cette coalition tricolore est au rouge et s’épanouit littéralement dans l’ivresse des armes et de la servilité. Lorsque Biden a déclaré lors de la conférence de presse qu’il stopperait le Nord Stream 2 si nécessaire, le chancelier allemand était à côté de lui, l’oreille basse. Le vassal allemand dans son rôle très spécifique !

100 milliards pour l’armée allemande – et qu’en est-il des dépenses sociales ?

Il reste à se demander comment le contrat de la coalition pourra être respecté à l’avenir. Qu’en est-il des dépenses sociales ? Comment maitriser les hausses de prix ? L’inflation va encore augmenter, la crise du logement encore s’aggraver. Et qu’en sera-t-il des frais d’hospitalisation et des augmentations de l’assurance-maladie ? En fin de compte, les millions de réfugiés ukrainiens attendus bénéficieront de tous les bienfaits allemands.

Que se passerait-il si, après l’arrivée des réfugiés ukrainiens, pour la plupart non vaccinés contre la Covid, notre incidence, notre capacité hospitalière et nos décès augmentaient massivement ? L’amour se refroidira-t-il alors ?

Je me demande pourquoi notre économie devrait souffrir à cause de l’Ukraine. Pourquoi cette Ukraine nous tient-elle à cœur ? Parce qu’elle est dirigée par un « comédien marionnette » ukrainien d’origine juive qui, toutefois, ne se démarque pas des nazis et ne semble pas digne de confiance non plus ? Des mercenaires néo-nazis s’ébattent entre-temps en Ukraine, encouragés et bien payés par Selenskyj et son régime. Les médias occidentaux soutiennent la résistance armée ukrainienne, qui inclut également des femmes au foyer qui doivent savoir « faire du Bortsch et des cocktails Molotov ». https://thegrayzone.com/2022/03/04/nazis-ukrainian-war-russia/

Selenskyj essaie de jouer sa carte juive, de mettre tous les Juifs de son côté et d’utiliser « l’État juif » pour ses intérêts. Nous avons donc vu que, malgré sa « religiosité », le Premier ministre sioniste Bennett s’est envolé le jour sacré du shabbat en direction de la Russie, chez le président Poutine pour s’essayer en tant que pacificateur avec une « obligation morale ». Voilà donc un sioniste partisan de la ligne dure, qui parle « d’obligation morale », un politicien qui se vante d’avoir tué des « Arabes » de ses propres mains, déclare ouvertement qu’il n’y aura jamais d’État palestinien sous son gouvernement, qui n’a d’autre but que son régime colonise et judaïse à tout prix. Quoi de mieux pour servir ses intérêts que d’inviter tous les Juifs ukrainiens au « Retour dans le Reich » pour assurer la judaïsation sur les terres palestiniennes volées.

Déformation idéologique et lavage de cerveau

D’un côté, le monde soi-disant « si libre », dirigé par les États-Unis, notre « sauveur ». De l’autre côté, le monde hostile, « non libre » et expansionniste sous la direction du « psychopathe » Poutine. Cette déformation idéologique et ce lavage de cerveau sont entre-temps si intériorisés dans la tête des citoyens allemands que l’action médiatique concertée de la propagande est désormais considérée comme normale.

En Allemagne, comme du côté ukrainien, on nous fait avaler une propagande et une désinformation partiales auxquelles manque toute prétention à la vérité. Le côté russe n’est donc pas seulement le « belliciste et le criminel de guerre », mais aussi le perdant médiatique. Toutes ces désinformations ciblées n’ont qu’un seul objectif : que nous ne soyons là que pour une figuration sans volonté et sans esprit critique.

N’oublions pas que le seul profiteur de ces sanctions antirusses ce sont les États-Unis ! Ils œuvrent à toute force depuis des décennies à nous rendre totalement dépendants d’eux et à nous brouiller avec la Russie. Les États-Unis croient-ils pouvoir compenser ainsi leur déficit commercial de plusieurs milliards ? Il est effrayant d’assister au déclin de cette politique destructrice, aux dépens de nous tous ! Comme l’a écrit Michael Hudson, les Etats-Unis ont battu l’Allemagne pour la troisième fois. Cependant, quand on lit chez Pepe Escobar comment la Russie va contrer la déclaration de guerre des Etats-Unis et de l’UE, on apprend à quoi peut ressembler une politique intelligente. https://www.vdi-nachrichten.com/wirtschaft/politik/usa-treiben-keil-zwischen-deutschland-und-russland/

Boycotter l’État juif – pas la Russie !

Il est curieux que le boycott contre la Russie devienne une obligation, alors que le boycott contre « l’État juif » est « antisémite » et punissable. Des Ukrainiens lançant des cocktails Molotov sont loués pour leur courage, tandis que des jeunes Palestiniens jetant des pierres (!) sont tués par l’armée de défense d’Israël.

La « communauté des valeurs » hypocrite rejette l’attaque contre l’Ukraine et se montre choquée, alors que l’occupation illégale de la Palestine depuis des décennies, les violations quotidiennes des droits de l’homme et les meurtres de civils sont acceptés sans critique ou soutenus par un silence lâche. À l’ombre de la guerre, de jeunes Palestiniens sont assassinés presque quotidiennement par les « plus moraux » de tous les soldats juifs « de la défense» et de nouveaux plans de colonisation sont annoncés. Viennent en outre des opérations de guerre contre la Syrie et des menaces contre l’Iran. L’annonce de naturaliser immédiatement des réfugiés ukrainiens est particulièrement grave, alors que les Palestiniens sous occupation ou sans leur droit légal au retour assistent, sidérés, à la liquidation de leur terre et à la destruction de leurs maisons. Ces doubles standards insupportables ne font que montrer au monde entier que cette politique dirigée par les États-Unis n’est pas digne de confiance.

La Palestine doit enfin faire l’objet de la même attention qu’actuellement l’Ukraine et recevoir de l’aide et du soutien dans sa lutte pour la liberté. Des sanctions et un boycott pour « l’État juif », pas pour la Russie. Et les politiciens israéliens doivent être traduits devant la Cour internationale de justice de La Haye après le génocide de Gaza !

Solidarité avec le peuple russe ! Soutenir la demande de garanties de sécurité pour la Russie !

Particulièrement nous, les Allemands, ne devons pas oublier l’Histoire en cette période de russophobie attisée par les politiciens et les médias. Nous devons être solidaires du peuple russe et soutenir la demande de son président pour des garanties de sécurité tout à fait légitimes – surtout en ces temps de lavage de cerveau total !

