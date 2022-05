Ensemble pour la Palestine – Contre le crime de la judaïsation Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Ensemble pour la Palestine – Contre le crime de la judaïsation

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 24 mai 2022

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/gemeinsam-fuer-palaestina-gegen-das-verbrechen-der-judaisierung-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Tous les regards sont tournés vers l’Ukraine et les recettes fiscales sont versées par milliards dans un État pseudo-démocratique plus que douteux. Quelle hypocrisie qu’ici on vante les mérites de l’Ukraine avec ses bataillons Asov nazis comme faisant partie de la société occidentale « des valeurs », cette Ukraine dirigée par un président « sioniste nazi » avec des racines juives, qui rêve de continuer à diriger l’Ukraine « libérée » comme un «Grand Israël ». Avec ses discours de propagande quotidiens, il est fêté comme un nouveau héros, il reçoit des ovations debout lors de ses discours devant les Parlements occidentaux, devient l’homme de l’année du Time Magazine, met le grappin sur le Festival de Cannes et le Forum économique mondial de Davos – rien ne nous est épargné de cette guerre de propagande menée par ce cabotin de troisième classe.

https://www.aljazeera.com/news/2022/4/5/zelenskyy-says-wants-ukraine-to-become-a-big-israel

La manie du drapeau bleu et jaune de l’Ukraine : hystérique et hypocrite

Sur le fond des dernières guerres menées par l’OTAN et les États-Unis, les millions de morts, les pays détruits, les personnes déplacées – entre-temps plus de 100 millions d’après le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés – on ne peut qualifier que d’hystérique et d’hypocrite la manie du bleu et jaune des drapeaux ukrainiens et des manifestations de sympathie. Par contre, les drapeaux palestiniens sont considérés comme des symboles hostiles et de soi-disant « haine antisémite d’Israël » et du même coup, les manifestations sont interdites.

Le mépris total du mainstream allemand est effrayant : il nie la lutte pour la liberté menée depuis des décennies par les Palestiniens contre leurs occupants israéliens et ne juge pas nécessaire d’informer sur les raisons de l’interdiction des manifestations à Berlin le jour de la Nakba, la catastrophe du peuple palestinien – ni sur les arrestations de personnes qui sont descendues dans la rue en souvenir de la Nakba malgré l’interdiction.

Les protestations contre l’assassinat ciblé de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh par un sniper israélien ont également été interdites. Même la commémoration silencieuse de l’association « Jüdische Stimme » (Voix juive) pour Shireen Abu Akleh et les manifestations de deuil ont été interdites. C’est un nouveau coup porté à la liberté d’opinion et de réunion en Allemagne.

Mon cœur bat pour la liberté de la Palestine !

Berlin et le Sénat rouge-rouge n’ont pas de cœur pour la Palestine, par contre, pour l’Ukraine on fait tout. En tant que Berlinoise, je suis particulièrement consternée et j’ai honte. https://taz.de/Nach-Verbot-von-Pro-Palaestina-Demos/!5852524/

Permettez-moi de le dire ouvertement : mon cœur bat pour la liberté de la Palestine, mais pas pour le soutien de cette Ukraine en partie corrompue et fasciste. Qui parle encore de Zelensky, de son protecteur, l’oligarque juif Kolomoïsky, et ses millions off-shore, plus connus en tant que « Pandora Papers » ?

https://www.berliner-zeitung.de/wochenende/pandora-papers-volodymyr-selenskij-der-ukrainische-praesident-und-sein-peinliches-netzwerk-li.188923

Là encore, le mainstream allemand se tait sur les causes de l’attaque russe et n’essaie même pas d’expliquer la position russe et ses motifs sans avoir l’écume à la bouche. Au contraire, nous assistons à une effroyable naïveté d’opinion. L’éducation occidentale influencée par les Etats-Unis se manifeste maintenant, et la haine concentrée et manœuvrée contre la Russie peut enfin s’épanouir. Du point de vue américain, tout va soi-disant bien, l’Allemagne a si bien intériorisé la Russie comme ennemi désigné, comme c’était le cas avant la Seconde guerre mondiale, que la ministre Baerbock peut pérorer de « ruiner la Russie ».

La coalition tricolore du gouvernement travaille dans ce but, aux dépens et explicitement contre les intérêts de l’économie et du peuple allemands – en acceptant notre ruine. Ces politiciens travaillent dans l’intérêt de tiers et violent de façon éhontée leur serment professionnel « d’éviter tout dommage au peuple allemand ». Sans parler des dommages causés à l’environnement, quand les va-t-en-guerre vert olive de l’OTAN favorisent maintenant le gaz de schiste, infailliblement polluant. Un scandale !

Le régime sioniste de terrorisme d’État ne recule devant aucune infamie

Que dire d’une proposition pour notre nouveau « partenaire idéal », le Qatar ? Est-ce les Qataris subordonneraient d’éventuels contrats de livraison à des conditions pour la Palestine, comme les aides humanitaires de l’UE bloquées pour l’hôpital Auguste Victoria à Jérusalem, le seul hôpital de toute la Palestine occupée qui dispose de radiothérapie pour les malades du cancer ? (voir http://sicht-vom-hochblauen.de/einer-der-sich-besonders-eifrig-fuer-die-streichung-der-eu-gelder-eingesetzt-hatte-ist-der-gruene-eu-abgeordnete-reinhard-buetikofer/)

Il en va de même quand il s’agit de « l’État juif ». Là aussi, on reprend le point de vue et la propagande sionistes. Et les crimes de « l’État juif » sont récompensés par la raison d’État allemande. De manière grotesque, le gouvernement allemand garantit même la « sécurité » à « l’Etat juif », donc à un Etat qui chicane, déshumanise, assassine, blesse, emprisonne, exproprie et prive de ses droits fondamentaux tous les jours une population palestinienne illégalement occupée. Il n’y a pas d’infamie devant laquelle ce régime de terrorisme d’État sioniste et sa soi-disant « armée de défense » juive si « morale » reculent. Des civils innocents, des journalistes, comme dernièrement l’icône des journalistes palestiniennes, Shireen Abu Akleh, sont assassinés sans scrupules, de manière sournoise et ciblée. https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/shireen-abu-akleh-israeli-forces-kill-al-jazeera-journalist

Shireen Abu Akleh n’était pas seulement un visage familier pour le monde arabe qui dévore les informations en provenance de la Palestine, mais représente le visage des reportages palestiniens ! Les forces d’occupation qui ont tiré sur elle et sur le groupe de journalistes palestiniens qui l’accompagnaient, savaient qu’ils tiraient sur des représentants de la presse, car ils étaient clairement reconnaissables en tant que « presse ». Et il est clair qu’elle a été assassinée de manière ciblée et de sang-froid. Les Palestiniens soupçonnent à juste titre que le point d’impact de la balle, juste en dessous du bord de son casque métallique, n’était pas un hasard, mais un tir ciblé destiné à la tuer, c’est pourquoi les fonctionnaires palestiniens qualifient sa mort de “préméditée”.

La propagande mensongère d’Israël comparable au lavage de cerveau au sujet de l’Ukraine

Israël tente, depuis des années, de trouver des prétextes pour rendre la couverture des événements par Al Jazeera plus difficile ou même impossible en interdisant l’accès de locaux aux reporters ou en leur refusant des cartes de presse. N’oublions pas qu’en mai dernier, Israël avait délibérément visé et bombardé une tour à Gaza où se trouvaient les bureaux de la chaîne. Cela étaye aussi le soupçon que Shireen Abu Akleh a été abattue précisément parce qu’elle était connue pour ses reportages courageux sur les crimes israéliens.

Depuis 2000, 45 journalistes palestiniens ont été tués par l’armée israélienne. L’Union des journalistes palestiniens part même du principe qu’il y en aurait plus que 55. https://www.aljazeera.com/news/2022/5/12/infographic-the-journalists-killed-by-israeli-forces-since-2000

L’assassinat de Palestiniens – aléatoire et même au hasard – s’inscrit parfaitement dans les objectifs d’une puissance occupante qui cherche à priver les Palestiniens de tout sentiment de sécurité ou de normalité et qui est déterminée à les terroriser pour qu’ils quittent peu à peu leur pays. Une méthode particulièrement perfide de judaïsation. De cette manière, rien qu’entre 1947 et 1953, le régime sioniste a commis 153 massacres de Palestiniens innocents.

Dans le cas de Shireen Abu Akleh, les Israéliens ont voulu rejeter la faute sur les Palestiniens afin de détourner l’attention de l’exécution incontestablement israélienne. Cela s’inscrit dans la série des mythes et des calomnies de la hasbara. . Les Juifs ne sont pas « revenus après 2000 ans » dans leur « patrie » et celle-ci n’était pas non plus une « terre sans peuple », car, année après année, l’ONU atteste le droit garanti au retour pour les Palestiniens auxquels Israël refuse ce droit légitime. On peut vraiment comparer cette propagande mensongère de « l’État juif » à celle de l’Ukraine pour le lavage de cerveau et l’abêtissement abrutissant.

Du mauvais côté de l’histoire, avec tout ce que la propagande a à offrir

Dans l’affaire Boutcha, je vois aussi de tristes parallèles entre l’Ukraine et Israël : aucune preuve solide, uniquement de la propagande ukrainienne. Dans le cadre d’actions médiatiques concertées, des journalistes allemands transatlantiques zélés reprennent tout ce que la propagande a à offrir, brodée de comparaisons complètement aberrantes entre Poutine et Hitler ou d’insultes contre Lavrov qualifié de « ministre des Affaires étrangères menteur ». Alors qu’un Russe a déjà été condamné à « perpétuité » dans un procès-spectacle ukrainien, la Russie fait preuve de réserve avec des procès contre les combattants « nazis des bataillons Azov ». Poutine est effectivement un tacticien et un joueur d’échecs intelligent qui n’a pas besoin de faire des tours de passe-passe, mais qui planifie ses démarches de manière réfléchie. https://www.jungewelt.de/artikel/427013.ukraine-konflikt-wir-haben-spa%C3%9F-am-t%C3%B6ten.html

En attendant, on espère en Occident que la Russie échange le politicien ukrainien et proche de Poutine Victor Medvedtchouk, prisonnier de guerre en Ukraine, contre des « nazis d’Azov » ukrainiens. Ou bien, s’agit-il peut-être de militaires occidentaux et autres personnes qui ont été faits prisonniers par la Russie à Marioupol ? Ne serait-ce pas une bonne idée d’inscrire également Julian Assange sur une éventuelle liste d’échange, afin de donner un nouvel élan aux « valeurs occidentales » tant vantées, mais restées en rade ?

L’Allemagne se trouve une nouvelle fois du mauvais côté de l’histoire. L’Allemagne nazie l’a déjà été. Et qu’en est-il de l’Allemagne « d’après-guerre » et de son soutien sans réserve à « l’État juif », au mépris des droits des Palestiniens, comme l’écrit Ilan Pappé ? Qu’en est-il de cette double morale innommable qui consiste à échanger un crime contre un autre ? Et qu’en est-il de la troisième faute, le soutien sans réserve à l’Ukraine contre les intérêts légitimes de la Russie pour sa sécurité que l’Occident « des valeurs » lui refuse ? L’Allemagne et ses politiciens semblent avoir un « don spécial » pour se mettre du mauvais côté de l’histoire !

https://www.heise.de/tp/features/Die-deutsche-Position-zu-Palaestina-Zweimal-auf-der-falschen-Seite-der-Geschichte-7100035.html

Israël est le plus laid des visages d’un colonialisme brutal

https://www.middleeastmonitor.com/20220518-israel-is-the-ugliest-ever-face-of-brutal-colonialism/

Je suis absolument d’accord avec Tony Greenstein que la résolution de l’ONU doit être abrogée : la création d’Israël et la division de la Palestine ont été une terrible erreur. https://www.middleeastmonitor.com/20220521-un-resolution-181-must-be-repealed-the-creation-of-israel-and-the-partition-of-palestine-was-a-terrible-mistake/

Luttons donc ensemble pour la Palestine – contre le crime de la judaïsation !

