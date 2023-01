Decoding Israeli ‘Extremism’ Anyone with but half eye open during the last several decades should by now realize that undisclosed Zionist Long Game preceded the establishment of Israel in 1948, and aims at extending Israeli sovereignty over the whole of Occupied Palestine, with the possible exception of Gaza.

Fotoquelle: Natan Flayer – CC BY-SA 3.0



Entschlüsselung des israelischen ‘Extremismus’

von Richard Falk

6. Januar 2023Facebook



“Dies sind die Grundlinien der von mir geleiteten nationalen Regierung: Das jüdische Volk hat ein exklusives und unanfechtbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel. Die Regierung wird die Besiedlung in allen Teilen des Landes Israel fördern und entwickeln – in Galiläa, im Negev, auf dem Golan, in Judäa und Samaria.”

– Benjamin Netanjahu, 30. Dezember 2023

Jeder, der in den letzten Jahrzehnten auch nur ein halbes Auge zugemacht hat, sollte inzwischen wissen, dass der Gründung Israels im Jahr 1948 ein geheimes zionistisches “Long Game” vorausging, das darauf abzielt, die israelische Souveränität auf das gesamte besetzte Palästina auszudehnen, möglicherweise mit Ausnahme des Gazastreifens. Die Bedeutung von Netanjahus öffentlicher Bekräftigung dieses zuvor geheimen langen Spiels liegt darin, dass es möglicherweise seine letzte Phase erreicht und die rechtsextreme Regierungskoalition bereit ist, es zu beenden.

Netanjahus Anspruch auf die alleinige Vorherrschaft Israels im Namen des jüdischen Volkes über das gesamte gelobte Land steht in direktem Widerspruch zum Völkerrecht. Darüber hinaus steht Netanjahus Erklärung in direktem Widerspruch zu Bidens hartnäckigem, wenn auch weit hergeholtem Beharren auf der Unterstützung einer Zweistaatenlösung. Dieser Zombie-Ansatz zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts beherrscht die internationale Diplomatie seit Jahren und ermöglicht es den Vereinten Nationen und ihren westlichen Mitgliedern, ihre Unterstützung für Israel aufrechtzuerhalten, ohne das palästinensische Volk vor den Kopf zu stoßen.

Netanjahus dreistes Bekenntnis zu Israels einseitigem Expansionismus macht frühere diplomatische Scharaden überflüssig. Er fordert die UNO, die Palästinensische Autonomiebehörde, Regierungen in aller Welt und die transnationale Zivilgesellschaft auf, endlich beide Augen zu öffnen und zuzugeben, dass die Zweistaatenlösung tot ist.

Fairerweise muss man sagen, dass dieses zionistische “Long Game” erst vor kurzem für alle außer den engsten Beobachtern des Kampfes offensichtlich geworden ist. Jahrhunderts wurde dieser Prozess des fortschreitenden Expansionismus durch eine Kombination aus israelischer Beherrschung der öffentlichen Darstellung und US-amerikanischer Komplizenschaft vor der Öffentlichkeit verborgen, die vor allem Diaspora-Zionisten mit der Annahme täuschten, dass Israel für einen politischen Kompromiss offen sei und dass es die Palästinenser seien, die sich einem diplomatischen Ergebnis widersetzten. Eine solche Interpretation der Pattsituation war immer irreführend. Das zionistische Projekt ging von seinen Anfängen vor mehr als einem Jahrhundert an schrittweise vor, um alles zu akzeptieren, was zu einem bestimmten Zeitpunkt politisch erreichbar war, und dann zur nächsten Stufe seines umfassenden Kolonisierungsplans überzugehen.

Dieses Muster expansiver Prioritäten wurde besonders deutlich in der Zeit nach der Balfour-Erklärung von 1917 und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die berüchtigte koloniale Erklärung hatte die britische Unterstützung für eine “nationale Heimstätte für das jüdische Volk” in Palästina zugesagt, die durch die Aufnahme der explosionsartig ansteigenden jüdischen Einwanderung in der Zeit der britischen Zwangsverpflichtung glaubhaft gemacht wurde.

In den darauffolgenden 55 Jahren wurden die Rechte und Erwartungen der Palästinenser auf virtuose Art und Weise in Scheiben geschnitten. Die diplomatische Scharade von Oslo, die 20 Jahre lang nach dem angeblichen Händedruck zwischen Rabin und Arafat auf dem Rasen des Weißen Hauses andauerte, war das bemerkenswerteste Kunststück in dieser Richtung. Im Nachhinein scheint klar zu sein, dass es in der strategischen Vorstellung der Israelis in Oslo nie um “Frieden” ging. Die eigentliche israelische Rechtfertigung für Oslo war, neben der Befriedigung des internationalen Drucks für einen gewissen Anschein von Verhandlungen, die Zeit zu gewinnen, die nötig war, um die Siedlungsbewegung groß und weit genug zu verbreiten, um unumkehrbar zu werden. Ein solch offensichtlicher Angriff auf das Zwei-Staaten-Mantra hätte das Ende der Zwei-Staaten-Doppelzüngigkeit sein müssen, aber das war nicht der Fall, denn das fortgesetzte internationale Bekenntnis war sowohl für die israelische Führung als auch für befreundete ausländische Regierungen und sogar für eine UNO, die zu schwach war, um auf die Einhaltung des Völkerrechts durch Israel zu bestehen, bequem. Israels Grundgesetz von 2018, das die Vorherrschaft der Juden im “gelobten Land Israel”, einschließlich des gesamten Westjordanlandes, proklamiert, kam der Offenlegung der integralen Ziele des von Netanjahu gebilligten zionistischen Progroms zeitgleich mit der Vereidigung seines vierten Anlaufs als Ministerpräsident einen Riesenschritt näher.

Doch trotz dieser offensichtlichen Erfolge des zionistischen “Long Game” gibt es aus mancher Sicht mehr Zweifel als je zuvor, so seltsam dies aus einer rein materialistischen Sicht der Politik auch erscheinen mag. Das palästinensische Volk hat während des ganzen Jahrhunderts, in dem es durch diese Serie israelischer Siedlerübergriffe auf die Probe gestellt wurde, an seinem Bekenntnis zur Selbstbestimmung festgehalten, einschließlich der Vertretung durch die von der Palästinensischen Autonomiebehörde angebotene quasi kooperative Führung. Der Geist des Widerstands und des Kampfes wurde durch eine tief verwurzelte palästinensische Kultur der Unerschütterlichkeit des sumud aufrechterhalten. Der Widerstand ist zwar sporadisch, aber nie verschwunden.

Darüber hinaus haben die Palästinenser aufgrund der sich verändernden historischen Umstände wichtige Siege im Legitimationskrieg errungen, der von den beiden Völkern um die Kontrolle symbolischer und normativer Räume im weiteren Kampf geführt wird. Im Laufe des letzten Jahrzehnts akzeptierte der internationale politische Diskurs zunehmend die palästinensische Darstellung Israels als “Siedlerkolonialstaat” – eine schädliche Einschätzung in einer Zeit, in der der Kolonialismus andernorts von der schwächeren Seite militärisch zerschlagen wurde, was auf die unerkannte Hebelwirkung von Recht, Moral und nationalistischer Mobilisierung beim Ausmanövrieren eines militärisch überlegenen Gegners hindeutet.

Darüber hinaus wurde der einst radikale Apartheidsvorwurf gegen den israelischen Staat im Laufe der letzten sechs Jahre durch sorgfältig dokumentierte Berichte der UN (ESCWA), von Human Rights Watch, Amnesty International und sogar der unabhängigen israelischen NRO B’Tselem bestätigt. In dem Maße, in dem die Erinnerung an den Holocaust verblasste und es immer schwieriger wurde, Missstände in Bezug auf die Rechte der Palästinenser unter den Teppich zu kehren, wurde die Weltöffentlichkeit, vor allem im Westen, etwas wohlwollender und überzeugter gegenüber der palästinensischen Darstellung, und die Bedeutung des südafrikanischen Präzedenzfalls wurde immer deutlicher.

Zu den weiteren symbolischen Erfolgen der Palästinenser gehörten die weit verbreitete diplomatische Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit durch viele Regierungen des globalen Südens, die stimmrechtslose Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, der Zugang zum Internationalen Strafgerichtshof und dessen Urteil von 2021, mit dem die Untersuchung palästinensischer Vorwürfe internationaler Verbrechen im besetzten Palästina nach 2014 genehmigt wurde, sowie Ende 2022 die mit großer Mehrheit erfolgte Annahme einer Resolution der Generalversammlung, in der der Weltgerichtshof in Den Haag um ein Gutachten zur anhaltenden rechtswidrigen Besetzung der palästinensischen Gebiete ersucht wurde. Die Ernennung einer hochrangigen Untersuchungskommission mit einem weitreichenden Mandat zur Untersuchung israelischen Fehlverhaltens durch den Menschenrechtsrat 2022 erfolgte nach den Frustrationen im Zusammenhang mit der jahrzehntelangen Nichteinhaltung des humanitären Völkerrechts durch Israel in den OPT.

Israel und seine Marionetten-NGOs, UN Watch und NGO Monitor, erkannten die Schwere dieser Entwicklungen, ebenso wie die israelische Regierung, die klugerweise auf den Präzedenzfall reagierte, der durch den Zusammenbruch des Apartheidregimes in Südafrika als Ergebnis einer Mischung aus Widerstand, symbolischer Delegitimierung und weltweiten Solidaritätsinitiativen geschaffen wurde. Israel und seine Aktivisten schlugen zurück, mit unerschütterlicher Unterstützung der US-Regierung, aber nicht inhaltlich, da sie die Risiken erkannten, die damit verbunden sind, wenn man die Substanz der israelischen Politik, Praktiken und rassistischen Ideologie weiter in den Vordergrund rückt. Stattdessen griff sie die Kritiker und ihre institutionellen Einrichtungen, einschließlich der UNO, als antisemitisch an und verleumdete gewissenhafte Rechtsexperten und sogar internationale Beamte und die Institutionen selbst. Damit wurde ein ausreichendes Ablenkungsmanöver geschaffen, das es Biden und den EU-Spitzenbürokraten ermöglicht, an der immer hohler werdenden Aussicht auf “zwei Staaten für zwei Völker” festzuhalten, obwohl sie inzwischen wissen müssen, dass eine solche Politik selbst als PR-Taktik zum Scheitern verurteilt ist. Vor allem jetzt, wo ein offenbar übermütiger Netanjahu ihnen das ins Gesicht gesagt hat.

Angesichts dieser Interpretationslinie ist Netanjahu entgegen den Medienkommentaren wahrscheinlich froh, dass seine Regierungskoalition den Religiösen Zionismus (RZ) und den Jüdischen Machtblock umfasst. Die RZ, angeführt von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvar, scheinen nützliche, wenn nicht sogar natürliche Verbündete des Likud zu sein, wenn es darum geht, diese letzte Phase des zionistischen Projekts einzuleiten, das die territoriale Konsolidierung des gesamten gelobten Landes und wahrscheinlich weitere Enteignungen der Palästinenser – eine zweite Nakba – aus ihrer Heimat vorsieht. So gesehen kommt die obige Netanjahu-Erklärung einem virtuellen Fahrplan gleich, für dessen aufrührerische und wahrscheinlich gewaltsame Umsetzung hoffentlich die RZ die Hauptschuld trägt.

Vor diesem Hintergrund sollte der gegenwärtige Kontext anders verstanden werden als die vorherrschende Art der Berichterstattung über die rechtsextremste Regierung in der Geschichte Israels und die Unbeholfenheit, sich auf eine Koalition zu verlassen, die der RZ gefährlichen Einfluss verleiht. Es ist aufschlussreich festzustellen, dass die meisten der in den USA geäußerten Bedauern über das Ergebnis der israelischen Wahlen von 2022 die möglichen negativen Auswirkungen auf die Unterstützung Israels in den liberalen Demokratien betreffen, insbesondere in den überwiegend säkularen, dominanten Gemeinschaften in der jüdischen Diaspora. Wenig Einfühlungsvermögen oder Besorgnis wird durch die Wahrscheinlichkeit einer Verschärfung des Leidens der Palästinenser zum Ausdruck gebracht, deren Notlage während des gesamten Kampfes von orientalistischen Auslöschungen begleitet wurde.

Der Wortlaut einer offiziellen Erklärung, mit der Biden Netanjahu gratulierte, ist zweifellos ein unbewusster Beweis für eine solche orientalistische Gefühllosigkeit gegenüber den Rechten der Palästinenser, ganz zu schweigen von ihren legitimen Bestrebungen, die eine genauere Betrachtung rechtfertigen: “Ich freue mich darauf, mit Premierminister Netanjahu, der seit Jahrzehnten mein Freund ist, zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die vielen Herausforderungen und Chancen anzugehen, vor denen Israel und die Region des Nahen Ostens stehen, einschließlich der Bedrohungen durch den Iran.” Im gleichen Text versichert der amerikanische Präsident, dass “die Vereinigten Staaten weiterhin die Zweistaatenlösung unterstützen und sich einer Politik widersetzen werden, die ihre Lebensfähigkeit gefährdet oder unseren gemeinsamen Interessen und Werten zuwiderläuft.”

Die meisten pro-israelischen Kommentare zum Rechtsruck der israelischen Wählerschaft führen das extremistische Ergebnis bei den Wahlen im November entweder auf das Fehlen eines “Partners” bei der Suche nach Frieden, eine Reaktion auf den palästinensischen “Terrorismus” oder den wachsenden Einfluss der religiösen Rechten innerhalb Israels und die ermutigenden Auswirkungen der Normalisierungsvereinbarungen (so genannte Abraham-Abkommen) zurück, die in den letzten Monaten der Trump-Präsidentschaft im Jahr 2020 erzielt wurden. Zweifellos haben diese kontextuellen Faktoren dazu beigetragen, dass ein größerer Teil der israelischen Wähler ihre Abneigung gegen eine Regierungskoalition mit starkem Einfluss der RZ, die den Vorgeschmack auf einen nunmehr plausiblen jüdisch-theokratischen Faschismus zu sein scheint, herunterschluckte und ihre Hoffnungen auf ein einseitig auferlegtes israelisches “Sieg”-Szenario den heuchlerischen Unsicherheiten des diplomatischen Status quo vorzog, der an Verhandlungen über einen politischen Kompromiss mit seinem palästinensischen Gegenüber nicht interessiert ist.

Meine eigenen Begegnungen mit liberalen Zionisten in Amerika machten deutlich, dass der gute Wille Israels zu einer politischen Einigung mit den Palästinensern auf den Widerstand der palästinensischen Hardliner gestoßen war, eine indirekte Bestätigung der Ausrede “kein Partner” oder bestenfalls die falsche Symmetrie, beide Seiten in einer Situation zu beschuldigen, in der die eine Seite der Unterdrücker und die andere der Unterdrückte war, eine Situation, die durch das Beharren darauf, dass Israels engster Verbündeter und geopolitische Sicherheitsquelle als Vermittler diente, noch verstärkt wurde. Nichts zeigte die Schwäche der Palästinenser deutlicher als ihre Bereitschaft, sich auf einen derart mangelhaften diplomatischen Prozess zu verlassen, um ihre Aussicht auf so grundlegende Rechte wie das Recht auf Selbstbestimmung zu verwirklichen.

Während diese Faktoren endlos analysiert wurden, um ein exoterisches oder öffentliches Narrativ zusammenzusetzen, muss die wahre Geschichte – die tiefen Wurzeln dieser Entwicklungen – erst noch erzählt werden. Sie ist mit einer esoterischen oder geheimen Erzählung verbunden, die der Gründung Israels im Jahr 1948 vorausging und deren langsame Entfaltung die pragmatische Anpassung des utopischen Charakters des zionistischen Projekts der Rückgewinnung Palästinas in einer Zeit beinhaltete, in der diese ultimativen Ziele hoffnungslos unerreichbar schienen. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Falk ist emeritierter Albert G. Milbank-Professor für internationales Recht an der Princeton University, Inhaber des Lehrstuhls für globales Recht an der Queen Mary University London und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Orfalea Center of Global Studies, UCSB.

