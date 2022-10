Decoding the Pentagon’s online war against Iran From a click of a button in the US to violence on the streets of Tehran, the latest protests in Iran are being engineered and provoked from outside

Von einem Mausklick in den USA bis zur Gewalt auf den Straßen von Teheran: Die jüngsten Proteste im Iran werden von außen gesteuert und provoziert

Entschlüsselung des Online-Kriegs des Pentagons gegen den Iran



Von Kit Klarenberg



01. Oktober 2022

Die zivilen Unruhen im Iran als Reaktion auf den kürzlichen Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, während sie auf einer Teheraner Polizeistation wartete, sind zwar auf legitime Beschwerden zurückzuführen, tragen aber auch die Handschrift eines vom Westen geförderten verdeckten Krieges, der sich über mehrere Fronten erstreckt.

Wenige Tage nach dem Ausbruch der Proteste am 16. September enthüllte die Washington Post, dass das Pentagon eine umfassende Überprüfung all seiner Online-Psyops-Bemühungen eingeleitet hatte, nachdem eine Reihe von Bot- und Troll-Konten, die von der Abteilung Central Command (CENTCOM) betrieben wurden, die für alle US-Militäraktionen in Westasien, Nordafrika sowie Süd- und Zentralasien zuständig ist, aufgedeckt und daraufhin von den wichtigsten sozialen Netzwerken und Online-Plattformen gesperrt worden waren.

Die Konten wurden in einer gemeinsamen Untersuchung des Social-Media-Forschungsunternehmens Graphika und des Stanford Internet Observatory aufgedeckt, die “fünf Jahre pro-westliche verdeckte Einflussnahme” untersuchte.

Die Ende August veröffentlichte Studie fand damals in der englischsprachigen Presse kaum Beachtung, wurde aber offensichtlich wahrgenommen und löste auf höchster Ebene der US-Regierung Besorgnis aus, so dass die Prüfung eingeleitet wurde.

Während die Washington Post lächerlicherweise suggerierte, dass der Unmut der Regierung von den ungeheuerlichen, manipulativen Aktivitäten des CENTCOM herrührte, die die “Werte” und die “moralische Überlegenheit” der USA gefährden könnten, ist es mehr als deutlich, dass das eigentliche Problem darin bestand, dass das CENTCOM entlarvt wurde.

#OpIran

Der geografische Zuständigkeitsbereich des CENTCOM umfasst den Iran, und angesichts des langjährigen Status der Islamischen Republik als Hauptfeind der USA ist es vielleicht nicht überraschend, dass ein erheblicher Teil der Online-Desinformation und psychologischen Kriegsführung der Einheit dorthin gerichtet war.

Eine der wichtigsten Strategien der US-Militärspezialisten für psychologische Kriegsführung ist die Schaffung mehrerer Scheinmedien, die Inhalte in Farsi veröffentlichen. Für diese Plattformen wurden zahlreiche Online-Kanäle unterhalten, die sich über Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und sogar Telegram erstrecken.

In einigen Fällen tauchten auch gefälschte Journalisten und Experten mit zahlreichen “Followern” auf diesen Plattformen auf, zusammen mit Profilfotos, die durch künstliche Intelligenz erstellt wurden.

Fahim News beispielsweise behauptete, “genaue Nachrichten und Informationen” über die Ereignisse im Iran zu liefern, und veröffentlichte an prominenter Stelle Beiträge, in denen erklärt wurde, dass “das Regime alle seine Bemühungen nutzt, um das Internet zu zensieren und zu filtern”, und die Leser ermutigte, sich deshalb an Online-Quellen zu halten.

Dariche News hingegen behauptete, eine “unabhängige Website zu sein, die mit keiner Gruppe oder Organisation verbunden ist” und sich verpflichtet, “unzensierte und unvoreingenommene Nachrichten” für Iraner innerhalb und außerhalb des Landes bereitzustellen, insbesondere Informationen über “die zerstörerische Rolle des Korps der Islamischen Revolutionsgarden in allen Angelegenheiten und Fragen des Iran und der Region”.

Auf ihren jeweiligen YouTube-Kanälen wurden zahlreiche Kurzvideos veröffentlicht, vermutlich in der Hoffnung, dass sie für organische Inhalte gehalten werden und sich in anderen sozialen Netzwerken verbreiten würden. Die Forscher fanden einen Fall, in dem Medien anderswo Inhalte von Dariche News in Artikel eingebettet hatten.

Eine Armee von Bots und Trollen

Einige der Fake-News-Organisationen veröffentlichten Originalmaterial, aber ein großer Teil ihres Outputs bestand aus recycelten Inhalten von durch die US-Regierung finanzierten Propagandasendern wie Radio Farda und Voice of America Farsi.

Auch Artikel der in Großbritannien ansässigen Organisation Iran International, die offenbar von Saudi-Arabien finanziert wird, wurden von ihnen wiederverwendet und verbreitet.

Diese Personas posteten häufig unpolitische Inhalte, darunter iranische Gedichte und Fotos von persischem Essen, um ihre Authentizität zu erhöhen. Sie traten auch mit echten Iranern auf Twitter in Kontakt und scherzten oft mit ihnen über Internet-Memes.

Die Bots und Trolle des Pentagons setzten unterschiedliche Erzähltechniken und Ansätze ein, um die Wahrnehmung zu beeinflussen und Engagement zu erzeugen. Eine Handvoll von ihnen propagierte “Hardliner”-Ansichten und kritisierte die iranische Regierung für ihre unzureichend hawkistische Außenpolitik, während sie im Inland zu reformistisch und liberal sei.

Ein solcher gefälschter Nutzer, ein angeblicher “Politikwissenschaftler”, sammelte Tausende von Anhängern auf Twitter und Telegram, indem er Inhalte postete, die die wachsende Macht des schiitischen Islams in Westasien lobten, während andere “Hardliner”-Accounts den verstorbenen General Qassem Soleimani vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), der im Januar 2020 bei einem illegalen US-Drohnenangriff getötet wurde, als Märtyrer priesen und zum Tragen von Hidschabs aufriefen.

Den Forschern zufolge war der Zweck dieser Bemühungen unklar, obwohl eine naheliegende Erklärung darin besteht, dass das Pentagon die Unzufriedenheit der konservativen Iraner mit der Regierung schüren und gleichzeitig Listen lokaler “Extremisten” erstellen wollte, die online überwacht werden sollten.

Orchestrierte Opposition

Die mit dem Pentagon verknüpften Konten übten jedoch überwiegend scharfe Kritik an der iranischen Regierung und dem IRGC. Zahlreiche Bots und Trolle des Pentagons versuchten, der IRGC die Schuld an der Lebensmittel- und Medikamentenknappheit zu geben, indem sie sie mit der ISIS gleichsetzten und Videos von protestierenden Iranern und plündernden Supermärkten mit Untertiteln in Paschtu, Englisch und Urdu veröffentlichten.

In nüchterneren Beiträgen wurde Teheran dafür kritisiert, dass es dringend benötigte Lebensmittel umverteilt, um sie der libanesischen Hisbollah-Bewegung zukommen zu lassen, während andere auf peinliche Vorfälle hinwiesen, wie z. B. einen angeblichen Stromausfall, der dazu führte, dass die Schachmannschaft des Landes ein internationales Online-Turnier verlor.

Darüber hinaus behaupteten mehrere Fake-Nutzer, “Gerechtigkeit für die Opfer von #Flug752” zu suchen, wobei sie sich auf den Flug der Ukraine International Airlines bezogen, der im Januar 2020 versehentlich von der IRGC abgeschossen wurde.

Unter Hashtags wie #PS752 und #PS752justice machten sie den iranischen Obersten Führer Ali Khamenei persönlich für den Vorfall verantwortlich.

Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar benutzten diese Konten persische Versionen der weit verbreiteten Hashtags #No_To_Putin und #No_To_War, die laut separater Untersuchung auf Twitter überwiegend von pro-ukrainischen Bot- und Troll-Konten verbreitet wurden.

Die Nutzer verurteilten Khameneis verbale Unterstützung für Putin und beschuldigten den Iran, Drohnen an Moskau zu liefern, die angeblich zur Tötung von Zivilisten eingesetzt wurden.

Sie verbreiteten auch die Behauptung, dass die Zusammenarbeit des Irans mit Russland negative politische und wirtschaftliche Folgen für Teheran haben würde, und stellten wenig schmeichelhafte Vergleiche zwischen Khamenei und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski an.

“Der eine hat den Iran an Russland verkauft und die Ermordung seines Volkes angeordnet”, hieß es in einem Tweet. “Der andere trägt eine Kampfuniform an der Seite seines Volkes und hat die Kolonisierung der Ukraine durch Russland mit aller Kraft verhindert.”

Zerstreut auftretende Wut

Es gab auch verdeckte Initiativen, die darauf abzielten, das Ansehen des Iran in den Nachbarländern zu schädigen und seinen regionalen Einfluss zu untergraben. Ein Großteil dieser Arbeit scheint darauf ausgerichtet gewesen zu sein, Panik und Alarm zu verbreiten und ein feindliches Umfeld für Iraner im Ausland zu schaffen.

So wurde in Berichten, die sich an das afghanische Publikum richteten, behauptet, dass Angehörige der Quds-Truppen als Journalisten nach Kabul eindrangen, um den Widerstand gegen die Taliban zu unterdrücken. Außerdem wurden Artikel einer mit dem US-Militär verbundenen Website veröffentlicht, in denen auf der Grundlage von keinerlei Beweisen behauptet wurde, dass die Leichen von toten Flüchtlingen, die in den Iran geflohen waren, mit fehlenden Organen an ihre Familien in der Heimat zurückgegeben würden.

Eine weitere schädliche Falschmeldung, die von dieser Gruppe Ende 2021 und Anfang 2022 verbreitet wurde, lautete, dass die IRGC afghanische Flüchtlinge zwinge, sich den in Syrien und im Jemen kämpfenden Milizen anzuschließen, und dass diejenigen, die sich weigerten, deportiert würden.

Der Irak war ein Land von besonderem Interesse für die Cyberkrieger des Pentagons. So wurden in Bagdad und darüber hinaus Memes verbreitet, in denen der Einfluss der IRGC im Land als zerstörerische Krankheit dargestellt wurde und in denen behauptet wurde, irakische Milizen und Teile der Regierung seien wirksame Werkzeuge Teherans, die die imperialen Pläne Irans in ganz Westasien vorantreiben würden.

Die Milizen wurden auch beschuldigt, Iraker durch Raketenangriffe zu töten, Dürreperioden durch Beschädigung der Wasserversorgungsinfrastruktur zu verursachen, Waffen und Treibstoff aus dem Irak nach Syrien zu schmuggeln und die Crystal-Meth-Epidemie im Land anzuheizen.

Eine andere Gruppe von Pentagon-Accounts konzentrierte sich auf die Beteiligung des Irans im Jemen und veröffentlichte in den wichtigsten sozialen Netzwerken kritische Inhalte über die von der Ansarallah geführte De-facto-Regierung in Sanaa, die sie beschuldigte, absichtlich humanitäre Hilfslieferungen zu blockieren, als bedingungsloser Stellvertreter Teherans und der Hisbollah zu agieren und Buchläden, Radiosender und andere kulturelle Einrichtungen zu schließen.

In mehreren Beiträgen wurde der Iran für den Tod von Zivilisten durch Landminen verantwortlich gemacht, da diese möglicherweise von Teheran geliefert worden seien.

Den Boden bereiten

Andere CENTCOM-Narrative zur psychologischen Kriegsführung (Psywar) haben einen direkten Bezug zu den Protesten im Iran.

Eine Gruppe von Bots und Trollen konzentrierte sich besonders auf die Rechte der Frauen. In Dutzenden von Beiträgen wurden die Chancen iranischer Frauen im Ausland mit denen im Iran verglichen – in einem Meme zu diesem Thema wurden Fotos einer Astronautin mit denen eines Opfers von gewalttätigem ehelichen Missbrauch verglichen -, während andere für Proteste gegen den Hijab warben.

Auch die angebliche Korruption der Regierung und die steigenden Lebenshaltungskosten wurden immer wieder hervorgehoben, vor allem in Bezug auf Lebensmittel und Medikamente, deren Produktion im Iran von der IRGC kontrolliert wird – eine Tatsache, auf die die Online-Agenten von CENTCOM immer wieder aufmerksam machten.

Die Rechte der Frauen, die Korruption und die Lebenshaltungskosten – letztere sind eine direkte Folge der erdrückenden US-Sanktionen – sind die erklärten Hauptmotivationsfaktoren für die Demonstranten.

Trotz der weit verbreiteten Gewalttaten und des Vandalismus, die sich sowohl gegen Zivilisten als auch gegen Behörden richteten, wie z. B. die Zerstörung eines Krankenwagens, der Polizeibeamte vom Schauplatz eines Aufruhrs wegbrachte, geben die Demonstranten auch an, dass sie durch Menschenrechtsfragen motiviert seien.

Etablierte und unbedeutende Journalisten und Experten haben alle Andeutungen, dass die Proteste im Iran und darüber hinaus alles andere als organisch und basisdemokratisch sind, als Verschwörungstheorien abgetan.

Dennoch gibt es eindeutige Beweise für eine ausländische Führung und Unterstützung, nicht zuletzt durch das sehr öffentliche Gesicht der Anti-Hidschab-Bewegung, Masih Alinejad, der seit vielen Jahren iranische Frauen dazu ermutigt, ihre Kopftücher in einem FBI-Unterschlupf in New York City feierlich zu verbrennen und die Bilder dann online zu veröffentlichen, die über die sozialen Medien und die Mainstream-Nachrichten in die ganze Welt und zurück gelangen.

Ein Krieg zum Regimewechsel mit anderen Mitteln

Alinejads Aktivitäten haben zu einer enormen Menge an schmeichelnder und gutgläubiger Medienberichterstattung geführt, ohne dass ein einziger Journalist oder ein einziges Medium hinterfragt hätte, ob ihre prominente Rolle in der angeblich von der Basis ausgehenden, lokal initiierten Protestbewegung mit einer feindlichen Einmischung aus dem Ausland verbunden ist.

Und das, obwohl Alinejad für Fotos mit dem ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo posiert und seit 2015 Aufträge der US-Regierung im Wert von 628.000 US-Dollar erhalten hat.

Ein Großteil dieser Gelder floss vom Broadcasting Board of Governors, der US-Regierungsbehörde, die Propagandaplattformen wie Radio Free Europe und Voice of America beaufsichtigt, von denen letztere seit sieben Jahren eine von Alinejad moderierte Sendung in Farsi produziert.

Im Zeitalter von Clickbait und viralen Fake News mögen diese Gruppen von Social-Media-Posts harmlos und authentisch erscheinen, doch wenn man sie zusammenfasst und analysiert, bilden sie eine mächtige und potenziell gefährliche Waffe, die, wie sich herausstellt, eine von vielen im Arsenal des Pentagons zum Regimewechsel ist. Übersetzt mit Deepl.com

Kit Klarenberg ist ein britischer Enthüllungsjournalist, der in seiner Arbeit die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

