https://www.haaretz.com/opinion/.premium-deploy-the-west-bank-brigade-to-the-protests-let-israelis-meet-their-army-1.9198621

Entsenden Sie die Westjordanland-Brigade zu den Protesten. Lassen Sie die Israelis ihre Armee treffen

Von Gideon-Levy

30.Sept. 2020

Die weichen Seelen der Soldaten der israelischen Verteidigungskräfte sind dabei, korrumpiert zu werden: Sie sind geschickt worden, um eine Demonstration aufzulösen und an Straßensperren neben Polizisten zu stehen. Bei einer Straßensperre in Jerusalem wurde bereits ein Fallschirmjäger von einem Demonstranten beleidigt; wohin wird diese Schande führen?

Als Reaktion darauf befahl Generalstabschef Aviv Kochavi, der die Reinheit seiner Soldaten sorgfältig bewahrt, sie unverzüglich zu ihren Stützpunkten zurück. “Das ist schrecklich”, sagte der Protestaktivist Giora Inbar, ein Brigadegeneral in der Reserve. “Einmal schickten sie Fallschirmjäger nach Jerusalem, um den Feind abzuwehren; gestern stellten sie bewaffnete Fallschirmjäger auf, um Demonstranten zurückzudrängen, die zur Verteidigung der Demokratie nach Jerusalem gegangen waren.

Laut Inbar waren die Fallschirmjäger zwischen der “Befreiung” Jerusalems 1967 und der Auflösung der “Demokratie-Demonstration” in der Balfour Street im Jahr 2020 ein lokaler Zweig der Heilsarmee. Sie ernährten die Alten, halfen den Armen und trainierten durch Fallschirmspringen am Strand. Bei allem gebührenden Respekt für Mr. Inbar, dies ist eine rosarote Fehldarstellung. Die Fallschirmjäger, die diese Woche nach Jerusalem gebracht wurden, taten genau das, was sie die meiste Zeit der letzten 53 Jahre getan haben, nur natürlich weniger brutal.

>Vom Munitionshügel bis zum Pariser Platz haben sie genau das getan, was sie seit 53 Jahren tun. Sie haben Proteste gewaltsam aufgelöst, an Straßensperren gestanden und ein Volk erstickt. Ein bedeutender Teil dessen, was die Fallschirmjäger und all die anderen Feldkorps in den letzten Jahrzehnten getan haben, ist Polizeiarbeit und Kontrolle, genau wie jetzt in Jerusalem. Das hört sich vielleicht nicht schön an oder sieht nicht schön aus, und es ist sicherlich alles andere als heldenhaft – man vergleiche den tränenreichen Fallschirmjäger von der Westmauer mit dem Fallschirmjäger an einem Kontrollpunkt – aber es ist dasselbe rote Barett, das vor langer Zeit in Schande hätte versteckt werden müssen. Das ist die Routine der Polizei und der Besatzungsarmee, der israelischen Verteidigungskräfte. Jede Nacht durchsucht sie Häuser und zerrt Menschen aus ihren Betten, vor allem wegen ihrer politischen Tätigkeit, eine weitere schändliche und illegale Aktion. Einmal alle paar Jahre führen sie kriminelle Operationen im Gazastreifen oder im Libanon durch, die man kaum als Krieg bezeichnen kann, da es keine Armee gibt, die sich ihnen entgegenstellt. Sogar wenn sie Siedler in offenkundig illegalen Außenposten und Siedlungen bewachen, nehmen sie aktiv am größten politischen Spiel des Staates Israel teil und nehmen einen klaren und unmissverständlichen politischen Standpunkt ein.

Die IDF ist als Erfüllungsgehilfe für die Besatzung eine der am stärksten politisierten Armeen der Welt. Es gibt nur wenige wie sie. Deshalb bitten wir den Verteidigungsminister, den Generalstabschef und den Brigadegeneral. Inbar – verschonen Sie uns mit Ihrer Selbstgerechtigkeit und Ihrem heuchlerischen Augenzwinkern. Die Aktivitäten in der Straße Balfour sind die natürlichste und notwendigste Fortsetzung der Tätigkeit der Fallschirmjäger am Kontrollpunkt Beka’ot und im Flüchtlingslager Dheisheh. Niemand ist so geschickt wie sie an den Kontrollpunkten, und niemand ist erfahrener darin, Demonstrationen mit Gewalt aufzulösen. Fragen Sie jeden Palästinenser. Es stimmt, dass sie im Moment in Westjerusalem noch Samthandschuhe tragen, im Gegensatz zu der Art und Weise, wie sie für den Einsatz in den Gebieten ausgebildet wurden. Vielleicht wollen die Fallschirmjägerbrigade, Kochavi und Verteidigungsminister Benny Gantz sie deshalb von der Stadt fern halten, damit ihre Fähigkeiten nicht einrosten. Schließlich geht es in der Balfour Street um jüdische Mitbürger, um israelische Bürger, um Menschen.

Aber die IDF haben noch besser ausgebildete Kräfte als die Fallschirmjäger, deren Ruhm etwas gedämpft ist. Die Truppen der Kfir-Brigade, der im Westjordanland eingesetzten Infanteriebataillone, sind Experten im Umgang mit Kontrollpunkten und Demonstrationen. Vielleicht wäre es besser, sie in die Balfour Street zu verlegen, um die des roten Baretts zu ersetzen.

Auch die Grenzpolizei würde keine schlechte Arbeit leisten. Lassen Sie einfach die Grenzpolizisten frei, und sie werden die Demonstranten misshandeln, sie bestehlen und sogar hilflose Menschen mit Autismus erschießen. Diejenigen, die dies in einem Mülldepot in Ostjerusalem getan haben, können nach einer kurzen Eingewöhnungszeit leicht dasselbe im westlichen Teil der Stadt tun. Die selbstgerechte Angst, dass die Volksarmee politisiert wird und die moralische Armee zu Hütern des Regimes wird. Kein Grund zur Beunruhigung; die IDF sind diese Dinge schon seit einiger Zeit.

Vielleicht hat all dies auch einen positiven Aspekt: Das Volk wird endlich seine Armee kennen lernen und wissen, wie sie funktioniert. Schicken Sie die Kfir-Brigade in die Balfour-Straße, und die Israelis werden schockiert sein. Das ist ein weiterer Grund, warum Kochavi und Gantz die Armee von den Straßen fernhalten wollen; so werden wir nicht sehen, was sie wirklich tut und wie ihre Soldaten routinemäßig mit den Menschen umgehen. Übersetzt mit Deepl.com